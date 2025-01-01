متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الألعاب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج جدولة الموظفين
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج جدولة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج جدولة الموظفين على تبسيط عملية إنشاء جداول الموظفين وصيانتها وتتبعها. ومن خلال تنفيذ مثل هذا النظام، يمكن للشركات تعزيز الإنتاجية والعمل الجماعي، واكتساب رؤية أفضل لقدرة القوى العاملة الإجمالية. تقوم هذه الأنظمة عادةً بمراقبة الإجازات والأيام المرضية والإجازات الشخصية الأخرى. تتميز العديد من الأدوات أيضًا بتنبيهات تلقائية لمنع تعارض المواعيد. مع مرور الوقت، يمكن دمج بيانات الجدولة المجمعة مع الأنظمة المالية مثل برامج الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يوفر برنامج جدولة الموظفين تحليلات للمساعدة في إدارة المهام وتنسيقها بفعالية.

إرسال تطبيق جديد


Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

تطبيق Zoho Shifts يسهل جدولة نوبات العمل وتتبع ساعات الموظفين والتواصل معهم عبر أجهزة مختلفة.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.

Sling

Sling

getsling.com

تطبيق Sling هو برنامج لتنظيم الجدول الزمني، تتبع الوقت، والتواصل في الشركات التي يعمل بها الموظفون بنظام الورديات.

Deputy

Deputy

deputy.com

نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedules هو تطبيق لجدولة الموظفين في صناعة المطاعم والضيافة، يسهل التواصل وإدارة الجداول بكفاءة على الهواتف المحمولة.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts هي منصة لإدارة فرق المطاعم تساعد في جدولة الموظفين وتحسين كفاءة العمليات والتواصل وتقليل تكاليف العمالة.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

تطبيق ClockShark يساعد في تتبع الوقت وإدارة الجدولة لمشاريع البناء والخدمات الميدانية، مما يسهل تنسيق الفرق والامتثال لمتطلبات العمل.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

Planday

Planday

planday.com

Planday هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات في جدولة الموظفين، إدارة الساعات، وتنسيق التواصل بين الموظفين والمديرين.

Legion

Legion

legion.co

تطبيق ليجون هو منصة لإدارة القوى العاملة تساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل وزيادة مشاركة الموظفين عبر جدول زمني آلي وميزانية عمل.

Quinyx

Quinyx

quinyx.com

Quinyx هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات في جدولة الموظفين وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية والتكاليف.

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، يتضمن الدردشة، تتبع الوقت، إدارة النفقات، والفوترة، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من أي جهاز.

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

FindMyShift هو تطبيق لجدولة الموظفين يساعد في إنشاء الجداول وإدارة طلبات التحول والتواصل مع الموظفين بسهولة.

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

OnTheClock هو تطبيق سهل الاستخدام لتتبع الوقت وإدارة الموظفين، يوفر أدوات لتنظيم كشوف المرتبات وتتبع ساعات العمل والإجازات وزيادة الكفاءة.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Skello

Skello

skello.io

Skello هو تطبيق لإدارة الجدول الزمني للقوى العاملة، يساعد الفرق على تحسين تنظيم العمل والتواصل في أماكن العمل القائمة على التحولات.

Workforce

Workforce

workforce.com

تطبيق القوى العاملة لإدارة عمليات العمل اليومي، بما في ذلك جدولة الموظفين، وتتبع الوقت، وإدارة الحضور، وكشوف المرتبات.

Novagems

Novagems

novage.ms

تطبيق نوفاجيمز لإدارة الأمن والتنظيف يوفر أدوات لجدولة الورديات، متابعة الحضور، إنشاء تقارير، وتحليل العمليات في مكان واحد.

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix هو برنامج لإدارة جدولة الموظفين وتسهيل التواصل وتتبع الوقت والحضور، مصمم للشركات بمختلف الأحجام.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.

Surfboard

Surfboard

teamsurfboard.com

تطبيق Surfboard يدير استراتيجيات دعم العملاء ويستخدم لإدارة فرق الدعم وتحليل الأداء من التخطيط إلى الجدولة.

Netchex

Netchex

netchex.com

NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.

Buddy Punch

Buddy Punch

buddypunch.com

Buddy Punch هو تطبيق سحابي لتتبع الوقت، يسمح للموظفين بتسجيل الدخول والخروج، ويقدم تقارير دقيقة عن ساعات العمل وكشوف الرواتب.

Ubeya

Ubeya

ubeya.com

تطبيق Ubeya يتيح إدارة القوى العاملة المرنة من خلال تقديم منصة للتواصل، إدارة الجداول، وتتبع الدخل بكفاءة بين الشركات والعمال.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

تطبيق Zoho Workerly يتيح للوكالات جدولة الموظفين، إدارة قواعد بيانات العملاء، تتبع ساعات العمل وإصدار الفواتير من واجهة واحدة.

Rotageek

Rotageek

rotageek.com

روتاجيك هو تطبيق لجدولة القوى العاملة يساعد المؤسسات على إدارة الموظفين بفعالية من خلال التنبؤ بالطلب وتحقيق جدولة عادلة.

Harri

Harri

harri.com

Harri هي منصة متكاملة لإدارة موظفي الضيافة، حيث تسهل التوظيف، جدولة العمل، والتواصل بين الفرق. تهدف لتحسين تجربة الموظف.

Shiftee

Shiftee

shiftee.io

شيفتي هو برنامج لإدارة القوى العاملة، يتضمن أدوات لجدولة الموظفين، إدارة الوقت، إدارة الإجازات، وإدارة الرواتب.

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

تطبيق شيفت بلان يوفر حلولا سحابية لتخطيط جداول الوردية بشكل آلي، مع مراعاة الكثير من العوامل مثل المؤهلات والتوافر.

Aplano

Aplano

aplano.de

Aplano هو تطبيق جدولة عبر الإنترنت يسمح للمديرين بتنظيم ورديات الموظفين وتتبع ساعات العمل، مع إمكانية إدارة الإجازات والغياب.

MakeShift

MakeShift

makeshift.ca

MakeShift هو تطبيق سحابي لتخطيط جداول العمل، يسهل إنشاء الجداول وتتبع الحضور والتواصل مع الموظفين، مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات عبر السحابة، يساعد الشركات في تنظيم القوى العاملة بكفاءة.

Shyfter

Shyfter

shyfter.co

تطبيق شيفتر لإدارة العمل بنظام الورديات. ينظم مواعيد العمل والحضور والغيابات بفعالية ويتيح تتبع وقت العمل للموظفين بشكل شفاف.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على أتمتة العمليات مثل الرواتب وإدارة الأداء والتواصل مع الموظفين.

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Bizimply هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت والموارد البشرية، مصمم لصناعة الضيافة لتسهيل العمليات الإدارية وتحسين الكفاءة.

Playvox

Playvox

playvox.com

Playvox هو برنامج لتحسين أداء وكلاء خدمة العملاء، يدمج مع مراكز الاتصال ويساعد في إدارة الجودة وتحليل الأداء.

ZoomShift

ZoomShift

zoomshift.com

تطبيق ZoomShift يوفر وسيلة مبسطة لإدارة جداول الموظفين وتعيين التحولات، مع إدارة الطلبات والتواصل بين الموظفين.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

Desktime هو تطبيق لتتبع إنتاجية الموظفين، يوفر تتبع الوقت الآلي، إدارة المشاريع، وتقارير لتحسين الأداء دون الحاجة للإشراف الدقيق.

busybusy

busybusy

busybusy.com

مشغول بوسي هو تطبيق لتتبع الوقت وتكاليف العمل في البناء، يساعد في إدارة الجداول، المعدات، والتقارير اليومية بطريقة سهلة الاستخدام.

StaffAny

StaffAny

staffany.com

تطبيق StaffAny يساعد الشركات على إدارة جدولة الموظفين وتتبع الحضور، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.

Workfeed

Workfeed

workfeed.io

Workfeed هو تطبيق لجدولة العمل يساعد الشركات على تنظيم جداول الموظفين وتسهيل التواصل، مما يحسن الكفاءة ويزيد من رضا العاملين.

Assembled

Assembled

assembled.com

تطبيق Assembled هو منصة لإدارة القوى العاملة، تسهل تنظيم الجداول والتنسيق بين الفرق، وتوفر تقارير دقيقة لتحسين الأداء.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR هو تطبيق شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة غياب الموظفين وميزات الرواتب بفعالية.

Coast

Coast

coastapp.com

Coast هو تطبيق لإدارة التواصل والمهام والجدولة في فرق العمل، مما يسهل العمليات ويزيد من الإنتاجية من خلال منصة مركزية.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

تطبيق VeriDoc Sign يوفر حلاً موثوقاً للتوقيع الإلكتروني والتحقق من الوثائق، مما يسهل إدارة المستندات وتوقيعها بشكل آمن وفعال.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

سلاونيك هو نظام حديث لإدارة الموارد البشرية يتيح تتبع الحضور وإدارة الموظفين والمستندات، مع ميزات التكامل والمساعدة الذكية.

Celayix

Celayix

celayix.com

Celayix هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يتيح جدولة الموظفين وتتبع الوقت والحضور، ويقدم حلولاً لمشاكل العمالة في مختلف القطاعات.

TeamUltim

TeamUltim

teamultim.com

تطبيق TeamUltim لإدارة الموظفين وجدولة النوبات، مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات متنوعة. يسهل تنظيم الجداول وإدارة الإجازات.

Workee

Workee

workee.net

تطبيق ووركي يساعد المحترفين والمستقلين في إدارة أعمالهم عبر الإنترنت من خلال إنشاء مواقع شخصية مع خيارات للحجز والدفع. يتضمن خطط مجانية ومدفوعة.

SocialSchedules

SocialSchedules

socialschedules.com

تطبيق SocialSchedules يتيح جدولة الموظفين وتتبع الوقت بسهولة، مع إمكانية تعديل الجداول ومشاركة التحديثات عبر الأجهزة المحمولة للموظفين والمديرين.

Tinq

Tinq

tinq.com

تطبيق Tinq هو حل لإدارة الفرق يمكن استخدامه عبر عدة منصات. يقوم بتتبع الوقت، جدولة المواعيد، وإعداد تقارير للرواتب لتسهيل التعاون بين المديرين والموظفين.

EasyShifts

EasyShifts

easyshifts.com

Incentivefox

Incentivefox

incentivefox.com

Incentivefox هو تطبيق لإدارة الحوافز يساعد المؤسسات على تتبع وتوزيع الحوافز بفعالية، مما يحسن المشاركة وزيادة الإنتاجية.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد الشركات على جدولة الموظفين وتتبع الوقت وتحسين الكفاءة من خلال أدوات تحليلية وخيارات الخدمة الذاتية.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.