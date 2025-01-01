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برنامج إحالة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

يسهل برنامج إحالة الموظفين موظفي الموارد البشرية ومحترفي التوظيف ومديري التوظيف في إدارة برامج إحالة الموظفين (ERPs). تمكن هذه المنصات الموظفين من إحالة الأصدقاء، والاستفادة من شبكاتهم، والمشاركة في مبادرات التوظيف على مستوى الشركة. ومن خلال تشجيع الموظفين على العمل كمدافعين عن العلامة التجارية، تعمل هذه الأدوات على تعزيز مشاركة الموظفين من خلال ميزات مثل اللعب، وتعزيز المشاركة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتبسيط عملية التوظيف من خلال إدارة مكافآت الإحالة بشكل فعال. يدعم هذا البرنامج عادةً إمكانية الوصول عبر أجهزة متعددة، مما يمكّن الموظفين من إحالة المرشحين المؤهلين بسهولة، بغض النظر عن الموقع. التكامل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) أو برامج الموارد البشرية الأساسية يعزز من فائدتها وتشغيلها بسلاسة ضمن الأطر التنظيمية.

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Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet هو نظام تتبع الطلبات ومنصة توظيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف والتنسيق والمشاركة والتقييم.

recruitiflow

recruitiflow

recruitiflow.com

تطبيق Recruitiflow هو منصة رقمية لتحويل برامج التوصيات الوظيفية. يتيح التفاعل عبر الفيديو والنص ويقدم بوابة للموظفين لإنشاء روابط توصية.

Teamable

Teamable

teamable.com

Teamable هي منصة مبتكرة لإحالة الموظفين تساعد الشركات على استقطاب المواهب من خلال شبكات الموظفين، مع تسهيل عملية التوظيف وتحسين الجودة.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Sense

Sense

sensehq.com

تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.

Suitable

Suitable

suitable.ai

Suitable هو سوق إحالة للمواهب يربط الشركات بالموارد البشرية من 1500+ شريك، مما يسهل توظيف أفضل المرشحين بتكاليف أقل وبدون تعقيدات إدارية.

Intrro

Intrro

intrro.com

مقابل إنترّو، هو منصة إحالة الموظفين التي تربط المواهب الموصى بها بشبكات موظفيك بوظائفك، مما يسهل العملية ويقوم بدمجها مع نظم تتبع المتقدمين.

The Muse

The Muse

themuse.com

تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.

Refari

Refari

refari.co

Refari هو تطبيق يساعد في توظيف المواهب من خلال ربط المجندين بالشبكات المناسبة وتسهيل إدارة عمليات التوظيف.

WorkTaps

WorkTaps

worktaps.com

تطبيق WorkTaps هو برنامج لتوصية الموظفين للعمالة الساعية، يساعد في تعزيز مشاركة الموظفين للعثور على مرشحين ذوي جودة عالية بشكل أسرع.

ERIN

ERIN

erinapp.com

إيرين هو تطبيق لإجراء إحالات الموظفين والتنقل الداخلي، يعزز التوظيف من خلال الإحالات ويقلل من معدل دوران الموظفين.

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