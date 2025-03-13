برنامج إحالة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

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يسهل برنامج إحالة الموظفين موظفي الموارد البشرية ومحترفي التوظيف ومديري التوظيف في إدارة برامج إحالة الموظفين (ERPs). تمكن هذه المنصات الموظفين من إحالة الأصدقاء، والاستفادة من شبكاتهم، والمشاركة في مبادرات التوظيف على مستوى الشركة. ومن خلال تشجيع الموظفين على العمل كمدافعين عن العلامة التجارية، تعمل هذه الأدوات على تعزيز مشاركة الموظفين من خلال ميزات مثل اللعب، وتعزيز المشاركة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتبسيط عملية التوظيف من خلال إدارة مكافآت الإحالة بشكل فعال. يدعم هذا البرنامج عادةً إمكانية الوصول عبر أجهزة متعددة، مما يمكّن الموظفين من إحالة المرشحين المؤهلين بسهولة، بغض النظر عن الموقع. التكامل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) أو برامج الموارد البشرية الأساسية يعزز من فائدتها وتشغيلها بسلاسة ضمن الأطر التنظيمية.
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Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج سهل الاستخدام لإنشاء وتتبع برامج الإحالة والشركاء لزيادة العملاء وتحسين الأداء التجاري.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام تتبع الطلبات ومنصة توظيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف والتنسيق والمشاركة والتقييم.
recruitiflow
recruitiflow.com
تطبيق Recruitiflow هو منصة رقمية لتحويل برامج التوصيات الوظيفية. يتيح التفاعل عبر الفيديو والنص ويقدم بوابة للموظفين لإنشاء روابط توصية.
Teamable
teamable.com
Teamable هي منصة مبتكرة لإحالة الموظفين تساعد الشركات على استقطاب المواهب من خلال شبكات الموظفين، مع تسهيل عملية التوظيف وتحسين الجودة.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
Phenom
phenom.com
Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Sense
sensehq.com
تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.
Suitable
suitable.ai
Suitable هو سوق إحالة للمواهب يربط الشركات بالموارد البشرية من 1500+ شريك، مما يسهل توظيف أفضل المرشحين بتكاليف أقل وبدون تعقيدات إدارية.
Intrro
intrro.com
مقابل إنترّو، هو منصة إحالة الموظفين التي تربط المواهب الموصى بها بشبكات موظفيك بوظائفك، مما يسهل العملية ويقوم بدمجها مع نظم تتبع المتقدمين.
The Muse
themuse.com
تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.
Refari
refari.co
Refari هو تطبيق يساعد في توظيف المواهب من خلال ربط المجندين بالشبكات المناسبة وتسهيل إدارة عمليات التوظيف.
WorkTaps
worktaps.com
تطبيق WorkTaps هو برنامج لتوصية الموظفين للعمالة الساعية، يساعد في تعزيز مشاركة الموظفين للعثور على مرشحين ذوي جودة عالية بشكل أسرع.
ERIN
erinapp.com
إيرين هو تطبيق لإجراء إحالات الموظفين والتنقل الداخلي، يعزز التوظيف من خلال الإحالات ويقلل من معدل دوران الموظفين.
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