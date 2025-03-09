برنامج إحالة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Intrro

intrro.com

تعرف على Intrro، منصة إحالة الموظفين التي تعمل على مطابقة المواهب الموصى بها في شبكة موظفيك مع وظائفك، وأتمتة الإحالات مباشرة إلى ATS الخاص بك. لماذا أنشأنا Intro؟ نعلم جميعًا أن الطرق الحالية للتوظيف تعاني من تناقص العوائد وأن إحالات الموظفين، عندما تتم بشكل صحيح، تعد واحدة من أكثر المصادر أو التعيينات فعالية. ومع ذلك، نظرًا لأنها لا تزال عملية تعتمد على الذاكرة إلى حد كبير، يتعين على مسؤولي التوظيف إزعاج موظفيهم باستمرار لرؤية نتائج متسقة. تعمل منصة Intrro الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إظهار المواهب التي من المحتمل أن تكون معروفة في شبكات زملائك في العمل تلقائيًا، مما يسهل على الموظفين التوصية بهم ثم تقديمهم إلى فريق التوظيف.﻿ مع أتمتة Intrro لعملية الإحالة، يمكن لفريق التوظيف الخاص بك الإنفاق مزيد من الوقت في التحدث إلى المرشحين المتقبلين ووقت أقل في مطاردة العملاء المحتملين، مع منح مديري التوظيف إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من المواهب. أفضل جزء؟ نحن نتكامل مع مجموعة متنوعة من ATS، مما يجعل عملية التوظيف الخاصة بك مبسطة قدر الإمكان.