برنامج إحالة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

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يسهل برنامج إحالة الموظفين موظفي الموارد البشرية ومحترفي التوظيف ومديري التوظيف في إدارة برامج إحالة الموظفين (ERPs). تمكن هذه المنصات الموظفين من إحالة الأصدقاء، والاستفادة من شبكاتهم، والمشاركة في مبادرات التوظيف على مستوى الشركة. ومن خلال تشجيع الموظفين على العمل كمدافعين عن العلامة التجارية، تعمل هذه الأدوات على تعزيز مشاركة الموظفين من خلال ميزات مثل اللعب، وتعزيز المشاركة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتبسيط عملية التوظيف من خلال إدارة مكافآت الإحالة بشكل فعال. يدعم هذا البرنامج عادةً إمكانية الوصول عبر أجهزة متعددة، مما يمكّن الموظفين من إحالة المرشحين المؤهلين بسهولة، بغض النظر عن الموقع. التكامل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) أو برامج الموارد البشرية الأساسية يعزز من فائدتها وتشغيلها بسلاسة ضمن الأطر التنظيمية.
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Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني بالميزات. مثالي للمصادر والتنسيق والتواصل والمشاركة والجدولة والإعداد والمشاركة والتقييم والتوظيف وإعداد التقارير.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي وميزات إثراء الوسائط الاجتماعية، وقم بإدارة فريقك عن بعد وتحسين التعاون، واستفد من مجموعة التقارير الكاملة، وأدوات الامتثال (GDPR، وCCPA، وPDPA،...)، وواجهة برمجة التطبيقات الكاملة، ونشر الوظائف على آلاف المواقع المجانية والمجانية. القنوات المتميزة أكثر وأكثر. قم بتحويل الطريقة التي تقوم بها بالتوظيف باستخدام أداة التوظيف السحابية النهائية ورفع مقاييس التوظيف الخاصة بك إلى مستويات عالية جديدة!
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
WorkTaps
worktaps.com
برنامج إحالة الموظف للقوى العاملة كل ساعة. إشراك الموظفين للمساعدة في العثور على موظفين ذوي جودة عالية؛ أسرع.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر المواهب والمشاركة حلاً شاملاً للتوظيف يجمع بين أدوات تضخيم العلامة التجارية القابلة للتطوير ومحتوى رواية قصص العلامة التجارية الأصلية والوصول المستهدف إلى مجتمعنا المنسق والمتنوع الذي يضم 5 ملايين عامل في مجال المعرفة.
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بـ Referral Factory. يقدم Referral Factory تخصيصًا متقدمًا للملصقات البيضاء دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية! قم بإنشاء برامج الإحالة، والبرامج التابعة، وبرامج السفير، والإحالة للفوز بالمسابقات، والمزيد! * الوصول إلى أكثر من 100 نموذج لبرنامج إحالة قابل للتحرير، صممها خبراء التسويق. * يتكامل مع HubSpot وStripe وSalesforce وPipedrive وIntercom وZoho وZapier والمزيد. * يوفر Referral Factory أيضًا وظيفة webhook، وواجهة برمجة تطبيقات متقدمة، ومشغلات Zapier المتعددة لمساعدتك في الحصول على إحالاتك الجديدة مباشرة في سير العمل الذي تستخدمه بالفعل. * الأدوات والنوافذ المنبثقة والتضمينات والصفحات للترويج لبرنامج الإحالة الخاص بك. * الوصول إلى أكثر من 200 مكافأة وحوافز للإحالة. القسائم، والبطاقات النقدية الرقمية، والتبرعات، وإصدارها بنفسك، والمكافأة من خلال zapier، وغير ذلك الكثير. * تحليلات الإحالة المتقدمة حتى تتمكن من تتبع عائد الاستثمار لبرنامج الإحالة الخاص بك في الوقت الحقيقي. * متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. مع خيار استضافة بياناتك الخاصة مقابل رسوم إضافية، تحظى هذه الميزة بشعبية خاصة لدى شركات المؤسسات التي ترغب في تجنب الخضوع للامتثال للسماح لمورد آخر باستضافة بيانات عملائه. تتراوح الأسعار من 95 دولارًا إلى 1400 دولارًا شهريًا، لذلك هناك خطة لجميع أنواع الأعمال. تتمتع جميع الخطط بإمكانية الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة والفيديو. تأهيل مجاني لجميع الخطط، مما يعني أن فريق دعم Referral Factory سيساعدك على بناء برنامج الإحالة الخاص بك، والترويج له، ودمجه مع أدوات العمل التي تستخدمها بالفعل. تم إدراج Referral Factory باعتباره برنامج الإحالة رقم 1 للاستخدام، من قبل Influencer Marketing Hub وGrowth Marketing Pro. تم إنشاء أكثر من 300000 إحالة لعملائنا في عام 2023!
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة علاقات العملاء Talent CRM والحملات وتسجيل نتائج المرشحين ومطابقتها وAI Chatbot والمراسلة النصية وجدولة المقابلات والإحالات. قم بتحسين كل خطوة من رحلة اكتساب المواهب باستخدام Sense، حيث تتقارب التكنولوجيا المتطورة مع الوظائف البديهية.
Phenom
phenom.com
تعد منصة Phenom Intelligenct Talent Experience، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً واحدًا يساعد المرشحين في العثور عليك واختيارك بشكل أسرع، ويساعد الموظفون على تطوير مهاراتهم ويتطورون، ويصبح القائمون على التوظيف منتجين إلى حد كبير، ويبني المديرون فرقًا أقوى.
ERIN
erinapp.com
ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر فعالية وبشكل متكرر. يتيح تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني البديهي الخاص بـ ERIN للموظفين إجراء الإحالات في أقل من 30 ثانية، وتتبع مكافآتهم، وتنمية حياتهم المهنية في شركتك! أفضل ما في الأمر هو أن فريق اكتساب المواهب لديك لا يغير شيئًا على الإطلاق فيما يتعلق بكيفية عمله اليوم، ويمكنه الاستمرار في العمل من ATS لإدارة المرشحين. إن نظام ERIN مؤتمت بنسبة 100% ويتكامل بسهولة مع ATS وHRIS الحاليين لديك. من الإحالة إلى يوم الدفع، لا يوجد وقت إداري مطلوب. هل سياستك مليئة بالاستثناءات الخاصة؟ حوافز إضافية لتعيين التنوع؟ هل تركز المدفوعات المتدرجة على الاحتفاظ؟ عملات مختلفة في بلدان مختلفة؟ لا مشكلة! تم تصميم ERIN لأتمتة كل تفاصيل وثيقتك، مما يسمح لك بإدارة الإحالات تلقائيًا وفي كل بلد تعمل فيه.
Refari
refari.co
بدأت قصة Refari بالإحالات. لدينا تقنية إحالة لا مثيل لها للمرشحين والتي تساعدك على الاستفادة من المرشحين أو الشبكة أو الخريجين أو الموظفين لتحقيق نجاح أكبر في التوظيف. تعمل عملية الإحالة الاجتماعية الفريدة لدينا جنبًا إلى جنب مع شفافية الإحالة على تعزيز تأييد المُحيلين، مما يحول شبكتك إلى قوة ترويجية تعمل على زيادة الوعي بأدوارك بالنسبة لك.
Intrro
intrro.com
تعرف على Intrro، منصة إحالة الموظفين التي تعمل على مطابقة المواهب الموصى بها في شبكة موظفيك مع وظائفك، وأتمتة الإحالات مباشرة إلى ATS الخاص بك. لماذا أنشأنا Intro؟ نعلم جميعًا أن الطرق الحالية للتوظيف تعاني من تناقص العوائد وأن إحالات الموظفين، عندما تتم بشكل صحيح، تعد واحدة من أكثر المصادر أو التعيينات فعالية. ومع ذلك، نظرًا لأنها لا تزال عملية تعتمد على الذاكرة إلى حد كبير، يتعين على مسؤولي التوظيف إزعاج موظفيهم باستمرار لرؤية نتائج متسقة. تعمل منصة Intrro الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إظهار المواهب التي من المحتمل أن تكون معروفة في شبكات زملائك في العمل تلقائيًا، مما يسهل على الموظفين التوصية بهم ثم تقديمهم إلى فريق التوظيف. مع أتمتة Intrro لعملية الإحالة، يمكن لفريق التوظيف الخاص بك الإنفاق مزيد من الوقت في التحدث إلى المرشحين المتقبلين ووقت أقل في مطاردة العملاء المحتملين، مع منح مديري التوظيف إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من المواهب. أفضل جزء؟ نحن نتكامل مع مجموعة متنوعة من ATS، مما يجعل عملية التوظيف الخاصة بك مبسطة قدر الإمكان.
Suitable
suitable.ai
إن "الذكاء الاصطناعي المناسب" هو سوق لإحالة المواهب يمكّن الشركات من توظيف أفضل المواهب بسرعة من خلال شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 1500 شريك موهوب ووكالات توظيف وجهات توظيف مستقلة. تستفيد الوكالات وجهات التوظيف من الذكاء الاصطناعي المناسب للوصول إلى الوظائف المفتوحة المعتمدة من الشركات حول العالم. باستخدام الذكاء الاصطناعي المناسب، يمكن للشركاء كسب دخل يصل إلى 10 أضعاف بدون تكلفة تسويق وتطوير الأعمال. باستخدام الذكاء الاصطناعي المناسب، تستطيع الشركات العثور على المرشحين بشكل أسرع، وتقليل إنفاق وكالتهم بما يصل إلى 3 أضعاف وتقليل العبء الإداري لمديري التوظيف وفريق اكتساب المواهب بشكل كبير. يؤدي عقد واحد مع الذكاء الاصطناعي المناسب إلى التخلص من المتاعب الإدارية التي تواجهها وكالات التوظيف. يتم دعم مناسبة من قبل الملائكة الرائدة ورأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow عبارة عن منصة رقمية لرقمنة برامج إحالة الموظفين. فهو يمكّن المستخدمين من استخدام محادثات الفيديو والنص الشخصية للوصول إلى الموظفين الجدد المحتملين. كما يوفر أيضًا بوابة للموظفين لإنشاء روابط إحالة فردية. يمكن دمج النظام الأساسي بسلاسة في برامج الموارد البشرية الحالية. نموذج التسعير متاح عند الطلب.
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