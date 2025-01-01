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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إحالة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

يسهل برنامج إحالة الموظفين موظفي الموارد البشرية ومحترفي التوظيف ومديري التوظيف في إدارة برامج إحالة الموظفين (ERPs). تمكن هذه المنصات الموظفين من إحالة الأصدقاء، والاستفادة من شبكاتهم، والمشاركة في مبادرات التوظيف على مستوى الشركة. ومن خلال تشجيع الموظفين على العمل كمدافعين عن العلامة التجارية، تعمل هذه الأدوات على تعزيز مشاركة الموظفين من خلال ميزات مثل اللعب، وتعزيز المشاركة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتبسيط عملية التوظيف من خلال إدارة مكافآت الإحالة بشكل فعال. يدعم هذا البرنامج عادةً إمكانية الوصول عبر أجهزة متعددة، مما يمكّن الموظفين من إحالة المرشحين المؤهلين بسهولة، بغض النظر عن الموقع. التكامل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) أو برامج الموارد البشرية الأساسية يعزز من فائدتها وتشغيلها بسلاسة ضمن الأطر التنظيمية.