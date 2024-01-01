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برنامج إحالة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
يسهل برنامج إحالة الموظفين موظفي الموارد البشرية ومحترفي التوظيف ومديري التوظيف في إدارة برامج إحالة الموظفين (ERPs). تمكن هذه المنصات الموظفين من إحالة الأصدقاء، والاستفادة من شبكاتهم، والمشاركة في مبادرات التوظيف على مستوى الشركة. ومن خلال تشجيع الموظفين على العمل كمدافعين عن العلامة التجارية، تعمل هذه الأدوات على تعزيز مشاركة الموظفين من خلال ميزات مثل اللعب، وتعزيز المشاركة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتبسيط عملية التوظيف من خلال إدارة مكافآت الإحالة بشكل فعال. يدعم هذا البرنامج عادةً إمكانية الوصول عبر أجهزة متعددة، مما يمكّن الموظفين من إحالة المرشحين المؤهلين بسهولة، بغض النظر عن الموقع. التكامل مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) أو برامج الموارد البشرية الأساسية يعزز من فائدتها وتشغيلها بسلاسة ضمن الأطر التنظيمية.
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Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
Teamable
teamable.com
مستقبل التوظيف اليوم. البحث عن المواهب العظيمة والتفاعل معها. سواء كان الأمر يتعلق بالمصادر السلبية، أو الرعاية والرسائل، أو الإحالات، فإننا نساعد الشركات على توظيف الأشخاص المناسبين لفريقهم.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني با...
Referral Factory
referral-factory.com
برنامج التوصيل والتشغيل لإنشاء وتتبع برنامج الإحالة الخاص بك أو البرنامج التابع. تم التصويت عليه رقم 1 من قبل المسوقين في جميع أنحاء العالم. برنامج الإحالة الوحيد المعتمد رسميًا من HubSpot. أنشئ برنامجك في أيام وليس أسابيع، باستخدام أداة إنشاء حملات السحب والإفلات الخاصة بـ Referral Factory. يقدم R...
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
Suitable
suitable.ai
إن "الذكاء الاصطناعي المناسب" هو سوق لإحالة المواهب يمكّن الشركات من توظيف أفضل المواهب بسرعة من خلال شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 1500 شريك موهوب ووكالات توظيف وجهات توظيف مستقلة. تستفيد الوكالات وجهات التوظيف من الذكاء الاصطناعي المناسب للوصول إلى الوظائف المفتوحة المعتمدة من الشركات حول العالم...
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر الموا...
WorkTaps
worktaps.com
برنامج إحالة الموظف للقوى العاملة كل ساعة. إشراك الموظفين للمساعدة في العثور على موظفين ذوي جودة عالية؛ أسرع.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow عبارة عن منصة رقمية لرقمنة برامج إحالة الموظفين. فهو يمكّن المستخدمين من استخدام محادثات الفيديو والنص الشخصية للوصول إلى الموظفين الجدد المحتملين. كما يوفر أيضًا بوابة للموظفين لإنشاء روابط إحالة فردية. يمكن دمج النظام الأساسي بسلاسة في برامج الموارد البشرية الحالية. نموذج التسعير متاح...
Intrro
intrro.com
تعرف على Intrro، منصة إحالة الموظفين التي تعمل على مطابقة المواهب الموصى بها في شبكة موظفيك مع وظائفك، وأتمتة الإحالات مباشرة إلى ATS الخاص بك. لماذا أنشأنا Intro؟ نعلم جميعًا أن الطرق الحالية للتوظيف تعاني من تناقص العوائد وأن إحالات الموظفين، عندما تتم بشكل صحيح، تعد واحدة من أكثر المصادر أو التعي...
Refari
refari.co
بدأت قصة Refari بالإحالات. لدينا تقنية إحالة لا مثيل لها للمرشحين والتي تساعدك على الاستفادة من المرشحين أو الشبكة أو الخريجين أو الموظفين لتحقيق نجاح أكبر في التوظيف. تعمل عملية الإحالة الاجتماعية الفريدة لدينا جنبًا إلى جنب مع شفافية الإحالة على تعزيز تأييد المُحيلين، مما يحول شبكتك إلى قوة ترويجي...
ERIN
erinapp.com
ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر ...
Phenom
phenom.com
تعد منصة Phenom Intelligenct Talent Experience، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً واحدًا يساعد المرشحين في العثور عليك واختيارك بشكل أسرع، ويساعد الموظفون على تطوير مهاراتهم ويتطورون، ويصبح القائمون على التوظيف منتجين إلى حد كبير، ويبني المديرون فرقًا أقوى.
Sense
sensehq.com
تعمل Sense - منصة مشاركة المواهب الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - على إعادة تعريف عملية التوظيف من خلال المزج بسلاسة بين تجارب المرشحين الشخصية ومتعددة القنوات مع تعزيز كفاءة القائمين على التوظيف. تحظى Sense بثقة أكثر من 1000 مؤسسة، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك أتمتة التوظيف وإدارة ...