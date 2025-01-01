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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.