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يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard هو تطبيق رقمي يتيح للفرق إنشاء لوحات تقدير مشتركة للاحتفال بالمناسبات الخاصة، مثل الأعياد والإنجازات، من خلال رسائل وصور وفيديوهات.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink هو برنامج لتعزيز التقدير والاعتراف بالموظفين، يساعد الشركات على تحسين العلاقات والثقافة في مكان العمل.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
Assembly
joinassembly.com
Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تقدير الموظفين وتحفيزهم من خلال التعرف والمكافآت، مما يعزز رضاهم وولائهم.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly هو تطبيق لتعزيز الاعتراف بين الموظفين والمكافآت، مما يعزز ثقافة التقدير والتعاون في مكان العمل.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.
Awardco
award.co
Awardco هو تطبيق لإدارة الاعتراف والمكافآت للموظفين، يوفر وسائل لتقدير الجهود عبر نظام مكافآت متكامل وسهل الاستخدام.
Snappy
snappy.com
سنابي هو تطبيق هدايا يجمع بين المتعة والسهولة، يساعد المستخدمين على اختيار وإرسال الهدايا المثالية في مختلف المناسبات.
CorporateGift.com
corporategift.com
تطبيق CorporateGift.com يسهل عملية إرسال هدايا الشركات، ويجمع بين الأتمتة والتخصيص لدعم العلاقات مع العملاء والموظفين.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هو تطبيق لتتبع رضا العملاء، تقدير الموظفين، والألعاب، مصمم لتطوير أداء MSPs وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.
HeyTaco
heytaco.chat
هيتاكو تطبيق يساعد الفرق على تقدير إنجازات الزملاء من خلال نظام المكافآت والمعترف القائم على سندويشات التاكو الافتراضية.
Nectar
nectarhr.com
Nectar هو تطبيق للاعتراف والمكافآت يتيح للموظفين تقدير بعضهم من خلال نقاط ومكافآت متنوعة، مع تكامل سهل مع أدوات العمل.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج مرونة تخصيص المنح المالية للموظفين، يدعم فرق العمل عالمياً ويوفر أدوات إدارة النفقات بشكل سهل ومتوافق مع الضرائب.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace هو تطبيق لتحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال أدوات مثل استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة وأدوات تحديد الأهداف.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack هو تطبيق يساعد في اختيار الهدايا وإرسالها بسهولة، مع إمكانية تخصيص الخيارات وفقًا للمناسبة أو تفضيلات المستلمين.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة لمشاركة الموظفين والتقدير، تقدم أدوات لتعزيز ثقافة التقدير وتحسين تجربة الموظف داخل المؤسسات.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو تطبيق يعزز مشاركة الموظفين من خلال أدوات التقدير والاستطلاعات والأنشطة، مما يدعم ثقافة العمل الإيجابية والتعاون.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp هو تطبيق يهدف لتحسين رضا الموظفين ورفع مستوى الإنجاز داخل المؤسسات من خلال تحليل البيانات والتعليقات.
StarMeUp
starmeup.com
تطبيق StarMeUp يهدف إلى إدارة الأداء من خلال جمع التغذية الراجعة، تحديد الأهداف، وتحليل الأداء لدعم تطوير الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix هو أداة سحابية تساعد الشركات على تقديم وإدارة مزايا الموظفين بشكل فعال وعلى نطاق واسع.
GroupTogether
grouptogether.com
تساعد مجموعة GroupTogether في جمع الفريق للاحتفال بالأفراد. يمكن دعوة الفريق لتوقيع بطاقة جماعية وتحميل الصور والمزيد.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre تطبيق يساعد الموظفين على التواصل والمشاركة من خلال أدوات متعددة داخل قنوات مشهورة مثل Teams و SMS، مما يعزز ثقافة الشركة.
Fringe
fringe.us
فرينج هو منصة لتخصيص الفوائد للعاملين، تدعم العافية والاعتراف بالأقران، مما يزيد من رضا الموظفين والمشاركة.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
تطبيق Bucketlist يساعد الشركات على التعرف على إنجازات الموظفين ومكافأتهم، ويعزز التقدير والثقافة الإيجابية في بيئة العمل.
Woliba
woliba.io
تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الموظفين وبناء علاقات قوية من خلال دلائل الموظفين والتعرف على الأقران.
Recognition
rewardable.co.uk
تطبيق Recognition هو منصة مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للناس إرسال المكافآت والدفع والحوافز لأي شخص في أي مكان بدون تكلفة.
Accolader
accolader.io
تطبيق Accolader هو نظام جوائز من الأقران مجاني، يركز على الاعتراف الاجتماعي. يقدم تجربة بسيطة في الإدارة والاستخدام مع نسخة مدفوعة متاحة.
Group Cards
groupcards.app
تطبيق Group Cards يمكن المستخدمين من إرسال بطاقات تهنئة جماعية، جمع التبرعات للهدايا، وطباعة البطاقة ككتاب.
Applauz
applauz.me
Applauz هو تطبيق يعزز ثقافة الاعتراف في العمل من خلال أدوات للاعتراف بإنجازات الموظفين وتوفير مكافآت ودعم المشاركة.
Staffino
staffino.com
Staffino هو منصة لإدارة تجارب العملاء والموظفين، تقدم أدوات لرصد وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز أدائهم في المؤسسات.
Espresa
espresa.com
Espresa هي منصة لإدارة مزايا الموظفين، توفر خيارات مرنة لتعزيز المشاركة وتقدير الموظفين وتبسيط العمليات الإدارية.
CardClan
cardclan.io
تطبيق CardClan يساعد في إرسال بطاقات شكر مخصصة لموظفين وعملاء بمناسبات خاصة مثل أعياد الميلاد والذكرى والاعتزال من أي مكان في العالم.
Caroo
caroo.com
Caroo هو تطبيق يعزز الاعتراف بالموظفين من خلال تقديم حزم هدايا مخصصة وأدوات لتسهيل التواصل والتقدير في مكان العمل.
Qarrot
qarrot.com
تطبيق Qarrot يساعد الشركات في تحسين أداء الموظفين من خلال برنامج تقدير يعتمد على الجوائز والنقاط، ويعزز ثقافة مكان العمل والتعاون.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox هو تطبيق يوفر مزايا ومكافآت للموظفين، مما يساعد الشركات على دعم وتحفيز فرق العمل وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية.
Teamphoria
teamphoria.com
تطبيق Teamphoria يهتم بمشاركة الموظفين ويقدم مقاييس في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء والتواصل داخل المنظمات.
ERIN
erinapp.com
إيرين هو تطبيق لإجراء إحالات الموظفين والتنقل الداخلي، يعزز التوظيف من خلال الإحالات ويقلل من معدل دوران الموظفين.
Advantage Club
advantageclub.ai
تطبيق Advantage Club منصة عالمية لتعزيز مشاركة الموظفين، ويقدم نظام للمكافآت، الاعتراف، مزايا مرنة، وبناء المجتمع.
PerkSweet
perksweet.com
تطبيق PerkSweet يتيح للشركات تقديم الشكر والمكافآت للموظفين بسهولة. يتضمن بطاقات رقمية وتكامل مع Slack.
PerkUp
perkupapp.com
تطبيق بيرك اب يتيح إرسال هدايا ومكافآت للموظفين، مثل هدايا ذكريات العمل وأموال حافز وملابس branded لفريقك العالمي.
Kudos
kudos.com
تطبيق Kudos هو منصة للاعتراف بالموظفين تساعد المؤسسات على تعزيز التفاعل والراحة في بيئة العمل من خلال التقدير القائم على القيم.
GroupGreeting
groupgreeting.com
تطبيق GroupGreeting يسمح بإنشاء بطاقات رقمية يمكن لمجموعة من الأشخاص توقيعها للاحتفال بمناسبات مختلفة، مع خيارات تخصيص متعددة.
Guusto
guusto.com
Guusto هو تطبيق لمكافأة وتقدير الموظفين بسهولة عبر بطاقات هدايا، مع إمكانية اختيار من مجموعة واسعة وضمان تأثير اجتماعي من خلال تبرعات بالمياه.
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