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برنامج التعرف على الموظفين
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برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.

Kudoboard

Kudoboard

kudoboard.com

Kudoboard هو تطبيق رقمي يتيح للفرق إنشاء لوحات تقدير مشتركة للاحتفال بالمناسبات الخاصة، مثل الأعياد والإنجازات، من خلال رسائل وصور وفيديوهات.

KudosLink

KudosLink

kudoslink.com

KudosLink هو برنامج لتعزيز التقدير والاعتراف بالموظفين، يساعد الشركات على تحسين العلاقات والثقافة في مكان العمل.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تقدير الموظفين وتحفيزهم من خلال التعرف والمكافآت، مما يعزز رضاهم وولائهم.

Bonusly

Bonusly

bonus.ly

Bonusly هو تطبيق لتعزيز الاعتراف بين الموظفين والمكافآت، مما يعزز ثقافة التقدير والتعاون في مكان العمل.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.

Awardco

Awardco

award.co

Awardco هو تطبيق لإدارة الاعتراف والمكافآت للموظفين، يوفر وسائل لتقدير الجهود عبر نظام مكافآت متكامل وسهل الاستخدام.

Snappy

Snappy

snappy.com

سنابي هو تطبيق هدايا يجمع بين المتعة والسهولة، يساعد المستخدمين على اختيار وإرسال الهدايا المثالية في مختلف المناسبات.

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

تطبيق CorporateGift.com يسهل عملية إرسال هدايا الشركات، ويجمع بين الأتمتة والتخصيص لدعم العلاقات مع العملاء والموظفين.

Crewhu

Crewhu

crewhu.com

Crewhu هو تطبيق لتتبع رضا العملاء، تقدير الموظفين، والألعاب، مصمم لتطوير أداء MSPs وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

هيتاكو تطبيق يساعد الفرق على تقدير إنجازات الزملاء من خلال نظام المكافآت والمعترف القائم على سندويشات التاكو الافتراضية.

Nectar

Nectar

nectarhr.com

Nectar هو تطبيق للاعتراف والمكافآت يتيح للموظفين تقدير بعضهم من خلال نقاط ومكافآت متنوعة، مع تكامل سهل مع أدوات العمل.

Compt

Compt

compt.io

Compt هو برنامج مرونة تخصيص المنح المالية للموظفين، يدعم فرق العمل عالمياً ويوفر أدوات إدارة النفقات بشكل سهل ومتوافق مع الضرائب.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace هو تطبيق لتحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال أدوات مثل استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة وأدوات تحديد الأهداف.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle هي منصة لمشاركة الموظفين والتقدير، تقدم أدوات لتعزيز ثقافة التقدير وتحسين تجربة الموظف داخل المؤسسات.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf هو تطبيق يعزز مشاركة الموظفين من خلال أدوات التقدير والاستطلاعات والأنشطة، مما يدعم ثقافة العمل الإيجابية والتعاون.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

Giftpack هو تطبيق يساعد في اختيار الهدايا وإرسالها بسهولة، مع إمكانية تخصيص الخيارات وفقًا للمناسبة أو تفضيلات المستلمين.

Winningtemp

Winningtemp

winningtemp.com

Winningtemp هو تطبيق يهدف لتحسين رضا الموظفين ورفع مستوى الإنجاز داخل المؤسسات من خلال تحليل البيانات والتعليقات.

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

تطبيق StarMeUp يهدف إلى إدارة الأداء من خلال جمع التغذية الراجعة، تحديد الأهداف، وتحليل الأداء لدعم تطوير الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

Perkfix

Perkfix

perkfix.com

Perkfix هو أداة سحابية تساعد الشركات على تقديم وإدارة مزايا الموظفين بشكل فعال وعلى نطاق واسع.

GroupTogether

GroupTogether

grouptogether.com

تساعد مجموعة GroupTogether في جمع الفريق للاحتفال بالأفراد. يمكن دعوة الفريق لتوقيع بطاقة جماعية وتحميل الصور والمزيد.

Bonfyre

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyre تطبيق يساعد الموظفين على التواصل والمشاركة من خلال أدوات متعددة داخل قنوات مشهورة مثل Teams و SMS، مما يعزز ثقافة الشركة.

Fringe

Fringe

fringe.us

فرينج هو منصة لتخصيص الفوائد للعاملين، تدعم العافية والاعتراف بالأقران، مما يزيد من رضا الموظفين والمشاركة.

Bucketlist

Bucketlist

bucketlistrewards.com

تطبيق Bucketlist يساعد الشركات على التعرف على إنجازات الموظفين ومكافأتهم، ويعزز التقدير والثقافة الإيجابية في بيئة العمل.

Woliba

Woliba

woliba.io

تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

GoProfiles هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الموظفين وبناء علاقات قوية من خلال دلائل الموظفين والتعرف على الأقران.

Recognition

Recognition

rewardable.co.uk

تطبيق Recognition هو منصة مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للناس إرسال المكافآت والدفع والحوافز لأي شخص في أي مكان بدون تكلفة.

Accolader

Accolader

accolader.io

تطبيق Accolader هو نظام جوائز من الأقران مجاني، يركز على الاعتراف الاجتماعي. يقدم تجربة بسيطة في الإدارة والاستخدام مع نسخة مدفوعة متاحة.

Group Cards

Group Cards

groupcards.app

تطبيق Group Cards يمكن المستخدمين من إرسال بطاقات تهنئة جماعية، جمع التبرعات للهدايا، وطباعة البطاقة ككتاب.

Applauz

Applauz

applauz.me

Applauz هو تطبيق يعزز ثقافة الاعتراف في العمل من خلال أدوات للاعتراف بإنجازات الموظفين وتوفير مكافآت ودعم المشاركة.

Staffino

Staffino

staffino.com

Staffino هو منصة لإدارة تجارب العملاء والموظفين، تقدم أدوات لرصد وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز أدائهم في المؤسسات.

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa هي منصة لإدارة مزايا الموظفين، توفر خيارات مرنة لتعزيز المشاركة وتقدير الموظفين وتبسيط العمليات الإدارية.

CardClan

CardClan

cardclan.io

تطبيق CardClan يساعد في إرسال بطاقات شكر مخصصة لموظفين وعملاء بمناسبات خاصة مثل أعياد الميلاد والذكرى والاعتزال من أي مكان في العالم.

Caroo

Caroo

caroo.com

Caroo هو تطبيق يعزز الاعتراف بالموظفين من خلال تقديم حزم هدايا مخصصة وأدوات لتسهيل التواصل والتقدير في مكان العمل.

Qarrot

Qarrot

qarrot.com

تطبيق Qarrot يساعد الشركات في تحسين أداء الموظفين من خلال برنامج تقدير يعتمد على الجوائز والنقاط، ويعزز ثقافة مكان العمل والتعاون.

Perkbox

Perkbox

perkbox.com

Perkbox هو تطبيق يوفر مزايا ومكافآت للموظفين، مما يساعد الشركات على دعم وتحفيز فرق العمل وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية.

Teamphoria

Teamphoria

teamphoria.com

تطبيق Teamphoria يهتم بمشاركة الموظفين ويقدم مقاييس في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء والتواصل داخل المنظمات.

ERIN

ERIN

erinapp.com

إيرين هو تطبيق لإجراء إحالات الموظفين والتنقل الداخلي، يعزز التوظيف من خلال الإحالات ويقلل من معدل دوران الموظفين.

Advantage Club

Advantage Club

advantageclub.ai

تطبيق Advantage Club منصة عالمية لتعزيز مشاركة الموظفين، ويقدم نظام للمكافآت، الاعتراف، مزايا مرنة، وبناء المجتمع.

PerkSweet

PerkSweet

perksweet.com

تطبيق PerkSweet يتيح للشركات تقديم الشكر والمكافآت للموظفين بسهولة. يتضمن بطاقات رقمية وتكامل مع Slack.

PerkUp

PerkUp

perkupapp.com

تطبيق بيرك اب يتيح إرسال هدايا ومكافآت للموظفين، مثل هدايا ذكريات العمل وأموال حافز وملابس branded لفريقك العالمي.

Kudos

Kudos

kudos.com

تطبيق Kudos هو منصة للاعتراف بالموظفين تساعد المؤسسات على تعزيز التفاعل والراحة في بيئة العمل من خلال التقدير القائم على القيم.

GroupGreeting

GroupGreeting

groupgreeting.com

تطبيق GroupGreeting يسمح بإنشاء بطاقات رقمية يمكن لمجموعة من الأشخاص توقيعها للاحتفال بمناسبات مختلفة، مع خيارات تخصيص متعددة.

Guusto

Guusto

guusto.com

Guusto هو تطبيق لمكافأة وتقدير الموظفين بسهولة عبر بطاقات هدايا، مع إمكانية اختيار من مجموعة واسعة وضمان تأثير اجتماعي من خلال تبرعات بالمياه.

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