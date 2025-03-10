برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard هو تطبيق رقمي يتيح للفرق إنشاء لوحات تقدير مشتركة للاحتفال بالمناسبات الخاصة، مثل الأعياد والإنجازات، من خلال رسائل وصور وفيديوهات.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink هو برنامج لتعزيز التقدير والاعتراف بالموظفين، يساعد الشركات على تحسين العلاقات والثقافة في مكان العمل.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
Assembly
joinassembly.com
Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تقدير الموظفين وتحفيزهم من خلال التعرف والمكافآت، مما يعزز رضاهم وولائهم.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly هو تطبيق لتعزيز الاعتراف بين الموظفين والمكافآت، مما يعزز ثقافة التقدير والتعاون في مكان العمل.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.
Awardco
award.co
Awardco هو تطبيق لإدارة الاعتراف والمكافآت للموظفين، يوفر وسائل لتقدير الجهود عبر نظام مكافآت متكامل وسهل الاستخدام.
Snappy
snappy.com
سنابي هو تطبيق هدايا يجمع بين المتعة والسهولة، يساعد المستخدمين على اختيار وإرسال الهدايا المثالية في مختلف المناسبات.
CorporateGift.com
corporategift.com
تطبيق CorporateGift.com يسهل عملية إرسال هدايا الشركات، ويجمع بين الأتمتة والتخصيص لدعم العلاقات مع العملاء والموظفين.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هو تطبيق لتتبع رضا العملاء، تقدير الموظفين، والألعاب، مصمم لتطوير أداء MSPs وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.
HeyTaco
heytaco.chat
هيتاكو تطبيق يساعد الفرق على تقدير إنجازات الزملاء من خلال نظام المكافآت والمعترف القائم على سندويشات التاكو الافتراضية.
Nectar
nectarhr.com
Nectar هو تطبيق للاعتراف والمكافآت يتيح للموظفين تقدير بعضهم من خلال نقاط ومكافآت متنوعة، مع تكامل سهل مع أدوات العمل.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج مرونة تخصيص المنح المالية للموظفين، يدعم فرق العمل عالمياً ويوفر أدوات إدارة النفقات بشكل سهل ومتوافق مع الضرائب.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace هو تطبيق لتحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال أدوات مثل استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة وأدوات تحديد الأهداف.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة لمشاركة الموظفين والتقدير، تقدم أدوات لتعزيز ثقافة التقدير وتحسين تجربة الموظف داخل المؤسسات.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو تطبيق يعزز مشاركة الموظفين من خلال أدوات التقدير والاستطلاعات والأنشطة، مما يدعم ثقافة العمل الإيجابية والتعاون.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic هو تطبيق لإدارة الأداء والموظفين، يوفر رؤى لتحسين إنتاجية الفرق واحتفاظ الموظفين، مع أدوات لمراقبة المشاركة والتعاون.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack هو تطبيق يساعد في اختيار الهدايا وإرسالها بسهولة، مع إمكانية تخصيص الخيارات وفقًا للمناسبة أو تفضيلات المستلمين.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp هو تطبيق يهدف لتحسين رضا الموظفين ورفع مستوى الإنجاز داخل المؤسسات من خلال تحليل البيانات والتعليقات.
StarMeUp
starmeup.com
تطبيق StarMeUp يهدف إلى إدارة الأداء من خلال جمع التغذية الراجعة، تحديد الأهداف، وتحليل الأداء لدعم تطوير الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix هو أداة سحابية تساعد الشركات على تقديم وإدارة مزايا الموظفين بشكل فعال وعلى نطاق واسع.
GroupTogether
grouptogether.com
تساعد مجموعة GroupTogether في جمع الفريق للاحتفال بالأفراد. يمكن دعوة الفريق لتوقيع بطاقة جماعية وتحميل الصور والمزيد.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre تطبيق يساعد الموظفين على التواصل والمشاركة من خلال أدوات متعددة داخل قنوات مشهورة مثل Teams و SMS، مما يعزز ثقافة الشركة.
Fringe
fringe.us
فرينج هو منصة لتخصيص الفوائد للعاملين، تدعم العافية والاعتراف بالأقران، مما يزيد من رضا الموظفين والمشاركة.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
تطبيق Bucketlist يساعد الشركات على التعرف على إنجازات الموظفين ومكافأتهم، ويعزز التقدير والثقافة الإيجابية في بيئة العمل.
Woliba
woliba.io
تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون بين الموظفين وبناء علاقات قوية من خلال دلائل الموظفين والتعرف على الأقران.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable عبارة عن منصة مكافآت مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للأشخاص إرسال المكافآت والمدفوعات والحوافز لأي شخص وفي أي مكان مجانًا.
Accolader
accolader.io
Accolader هو نظام مجاني لجوائز الأقران مع توفر إصدار Pro. تم بناء Accolader على ما يعمل على زيادة السعادة والمشاركة: الجوائز مع التقدير الاجتماعي والمشترك بدلاً من المكافآت. وقد تم التركيز على البساطة، في كل من الإدارة والاستخدام.
Group Cards
groupcards.app
في Group Cards، نساعد عملائنا على بناء فرق أكثر سعادة وإنتاجية. لقد قمنا بتسليم أكثر من 5 ملايين رسالة تقدير للأشخاص في جميع أنحاء العالم - كل واحدة منها مليئة بالبهجة والتواصل. باستخدام البطاقات الجماعية، يمكنك إرسال بطاقة تهنئة جماعية، بعدد غير محدود من الصفحات والتوقيعات، وجمع الأموال للحصول على هدية، وحتى طباعة بطاقة المجموعة الخاصة بك في شكل كتاب.
Applauz
applauz.me
تقليل دورانها ودفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة مع Applauz. Applauz هي منصة التعرف على الموظفين الحائزة على جوائز مزودة بجميع الأدوات الأساسية لدعم وتعزيز ثقافة الشركة النشطة والازدهار. يمكّن زملاء العمل والمديرين دون عناء من التعرف على بعضهم البعض برسائل تقدير ذات معنى. احتفل بالإنجازات من خلال التعرف على الموظفين من خلال شارات الشركة المخصصة ونقاط مكافآت Applauz القابلة للاسترداد. ابق على اتصال مع مشاعر فريقك من خلال استطلاعات Pulse الخاصة بـ Applauz ، وتمكين فريقك بأهداف محفزة ، وتقديم مزايا مخصصة للشركات ، والاحتفال بمعالم الخدمة مع برنامج Applauz المخصص للذكرى السنوية ، والغوص في تقارير وتحليلات شاملة على كل من مستويات مشاركة الفريق والموظفين في مؤسستك. مع Applauz ، أنت لا تنفذ فقط منصة الاعتراف ؛ أنت تحدث ثورة في نهجك في مشاركة الموظفين.
Staffino
staffino.com
Staffino عبارة عن منصة لإدارة تجارب العملاء والموظفين تتمتع بحضور عالمي قوي، وتفخر بتقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 30 دولة وتغطي مجموعة متنوعة من الصناعات. لقد تطورت منصتنا المتطورة عبر الإنترنت لتتنافس مع منصات إدارة تجربة العملاء (CEM) الرائدة في العالم، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا لجمع وإدارة تعليقات العملاء والموظفين. تم تصميم منتجات Staffino XM بخبرة للشركات من جميع الأحجام في مختلف الصناعات التي تسعى إلى إحداث ثورة في تجربة عملائها وموظفيها على المستويين الوطني والدولي. تمكّنك منتجات CX وEX الشاملة لدينا من تحقيق رضا العملاء الذي لا مثيل له، وإلهام تحفيز الموظفين، وتسريع نمو الإيرادات. منتجات وخدمات تجربة العملاء: - إدارة ردود الفعل حلقة مغلقة - مراقبة حالة الاستبقاء - NPS، CSAT، CES ومقاييس CX الأخرى - المحرك الدلالي - لوحات معلومات CX مخصصة - إتقان التسوق® - استشارات تجربة العملاء - تقييم إدارة الأداء - استطلاعات تجربة العملاء منتجات وخدمات EX: - تقدير الموظفين وتحفيزهم - التلعيب الموظف - أداء الموظف - مشاركة الموظف
Espresa
espresa.com
دفع برامج خبرة الموظفين والمشاركة بطرق جديدة وذات مغزى مع المنتجات الرائدة في ESPRESA ، حسابات الإنفاق العالمي لأسلوب الحياة (LSA). ومع LSA Plus ، لديك المزيد من الطرق لتشغيل المرونة الشاملة مع الرفاهية الكلية المتكاملة والاعتراف والمجتمع. امنح موظفيك حرية الاختيار أثناء استخدام محرك تقنية الموارد البشرية التي تدعم فرق الأشخاص مع الجاذبية والاحتفاظ بها ، والحد الأدنى من الإدارة ، ومع التنوع والإنصاف والإدماج (DEI). ESPRESA هي منصة برمجية وشبكة بائع لتوفير خدمات في مكان العمل في الموقع التي تساعد الشركات على جذب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بها مع زيادة إنتاجيتها بشكل ملموس.
CardClan
cardclan.io
اجعل الجميع يشعرون بالتقدير! تعمل CardClan على التخلص من متاعب إظهار تقديرك للموظفين والعملاء. احتفل بالأحداث الهامة، مثل أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وحتى التقاعد باستخدام بطاقات مخصصة من المؤكد أنها ستجعل المستلمين يبتسمون. باستخدام أدواتنا سهلة الاستخدام، يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك في التعبير عن الامتنان - بغض النظر عن موقعهم حول العالم!
Caroo
caroo.com
نحن نتصور عالمًا يختبر فيه الأشخاص تواصلًا عميقًا في العمل من خلال التقدير. تكشف منصتنا عن الفهم السلوكي العميق لاحتياجات التقدير الفردية للموظفين، وتوفر نظرة ثاقبة حول الوقت المناسب للاعتراف وتجعل من السهل إرسال المكافآت التي يريدها الموظفون بالفعل. كل ذلك في مكان واحد. نحن نؤمن... - يستحق كل موظف أن يتم الاعتراف به لتأثيره - يكون التقدير ذا معنى أكبر عندما يكون مخصصًا للفرد - لا يجب أن يكون التقدير مرهقًا أو مكلفًا للغاية حتى يكون سحريًا حقًا - يجب أن توجد ثقافة التقدير في كل مكان في منظمة كارو هي امرأة ومخضرمة تأسست وتشارك مع جمعيات خيرية مختلفة بما في ذلك Feeding America. منذ عام 2015، تبرعت كارو بأكثر من 20 مليون وجبة وما زال العدد في ازدياد للعائلات المحتاجة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Caroo.com.
Qarrot
qarrot.com
برنامج التعرف الذي يحسن أداء الموظف بالفعل! تم تصميمه لتلبية احتياجات الشركات المتنامية ، والمكافآت القائمة على نتائج QARROT والاعتراف لتحسين الثقافة ودفع أداء الموظفين بشكل أفضل. - تمكين المديرين والموظفين مع الاعتراف القائم على الشارة - تحفيز أداء الفرد والفريق مع الجوائز القائمة على الأهداف - احتفل بأعياد الميلاد وتفسيرات العمل مع جوائز معلم - قم بزيادة وضوح برنامجك ومشاركته مع التغذية الاجتماعية في الوقت الفعلي والعامة - ابق على رأس البرنامج مع التقارير والتحليلات - استرد للمكافآت من أي مكان في بضع نقرات فقط مع QARROT ، لديك المرونة لتصميم برنامج الاعتراف مصمم خصيصًا لأهداف وقيم أعمال شركتك. يوفر QARROT أداة ميسورة التكلفة للشركات المتنامية لتمكين مديريها وموظفيها من إرسال النقاط والاعتراف القائم على الشارة ، لتحفيز أداء الفرد والفريق مع الجوائز القائمة على الأداء ، للاحتفال بأعياد الميلاد وتفاوتات العمل مع جوائز MILESTONE الآلية ، لزيادة رؤية برنامجهم مع خلاصة اجتماعية عامة جذابة وتقديم موظفي مكافآت آلاف من الآلاف من العلامات التجارية. يقوم QARROT أيضًا بتبسيط حياتك من خلال تسهيل برنامجك: التحكم في التكاليف مع الميزانيات القائمة على الأدوار ، وتفويض إدارة البرنامج عن طريق إنشاء مقاعد متعددة للمسؤولين ، وتخصيص المكافآت الخاصة بك مع تقديمها مع الشركة ، وقياس وفهم مشاركة الموظفين مع لوحات المعلومات التفصيلية والتقارير ، وأكثر من ذلك بكثير!
Perkbox
perkbox.com
Perkbox عبارة عن منصة عالمية للمكافآت والفوائد تساعد الشركات على الاهتمام والتواصل مع موظفيها والاحتفال بها ، بغض النظر عن مكان وجودهم أو ما يريدون. تساعد المنصة المنظمات في مواءمة شعبها مع هدفهم. تم ثقتها من قبل أكثر من 4000 شركة في جميع أنحاء العالم ، وتساعد منصة Perkbox على الحفاظ على دوافع الموظفين ودعمهم ومشاركتهم. إنه يمكّن الفرق من الاختيار في الطريقة التي يرغبون بها في المكافأة والاعتراف والاحتفال بها. من المكافآت الشخصية والاعتراف إلى فوائد ذات معنى ودعم الرفاه ، هناك شيء للجميع ، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلاتهم. يوفر تطبيق Global Mobile تجربة سلسة أثناء التنقل لجميع الموظفين وقد ثبت أنه يوفر الوقت والمال الشركات مع تحسين أداء الفريق. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ، تم تصميم Perkbox لمساعدة المؤسسات على نقل قيمة قيمة الموظف إلى المستوى التالي.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria هو برنامج مشاركة الموظفين الذي يبني ويقيس القوى العاملة والثقافة المشاركة في الشركة. إنها أول منصة برمجية توفر مقاييس مشاركة الموظفين في الوقت الفعلي والسماح للمؤسسات بمراقبة وتعزيز المنظمة على مستوى المنظمة. تركز الميزات على زيادة الاعتراف ، وتحسين الاتصالات ، والتقاط الملاحظات ، وتعزيز الأداء لمساعدة الشركات على أن تكون أكثر سعادة وأكثر نجاحًا وأكثر إنتاجية. يتيح لك Teamphoria زيادة الإنتاجية ومشاركة الموظفين من خلال الأدوات المخصصة والتحليل لتحفيز موظفيك والتعرف عليه.
ERIN
erinapp.com
ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر فعالية وبشكل متكرر. يتيح تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني البديهي الخاص بـ ERIN للموظفين إجراء الإحالات في أقل من 30 ثانية، وتتبع مكافآتهم، وتنمية حياتهم المهنية في شركتك! أفضل ما في الأمر هو أن فريق اكتساب المواهب لديك لا يغير شيئًا على الإطلاق فيما يتعلق بكيفية عمله اليوم، ويمكنه الاستمرار في العمل من ATS لإدارة المرشحين. إن نظام ERIN مؤتمت بنسبة 100% ويتكامل بسهولة مع ATS وHRIS الحاليين لديك. من الإحالة إلى يوم الدفع، لا يوجد وقت إداري مطلوب. هل سياستك مليئة بالاستثناءات الخاصة؟ حوافز إضافية لتعيين التنوع؟ هل تركز المدفوعات المتدرجة على الاحتفاظ؟ عملات مختلفة في بلدان مختلفة؟ لا مشكلة! تم تصميم ERIN لأتمتة كل تفاصيل وثيقتك، مما يسمح لك بإدارة الإحالات تلقائيًا وفي كل بلد تعمل فيه.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai هي منصة عالمية لمشاركة الموظفين التي تقود تجربة مكان العمل ورفاهية مع ميزات مثل المكافآت والاعتراف والامتيازات وفوائد الموظفين المرنة وبناء المجتمع على منصة موحدة. * AdvantageClub.ai هو منصة مكافأة واعتراف رقمية شاملة تتيح للمديرين والمؤسسات الاعتراف بالموظفين لجهودهم ، كل ذلك بنقرة زر واحدة. من خلال المنصة ، يمكن للموظفين إعطاء الخمسات العالية ، الإعجابات ، التعليقات ، وأكثر من ذلك لإظهار تقديرهم لزملائهم. تتوافق منصة R&R مع سوق Global Reward Redemption يتيح للموظفين الاختيار من بين أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية. * يتيح حل الامتيازات والامتيازات للمؤسسات إضافة شيء خاص إلى أرباح الموظفين من خلال تقديم عروض وصفقات شركات فريدة من نوعها في جميع أنحاء البلاد. من خلال العرض المرن ، يمكن للشركات إنشاء أنواع متعددة من محافظ الموظفين برعاية أسواق محددة ، مثل محافظ العافية ، العمل من المنزل ، ومحافظ L&D. * يجلب حل المجتمع ومنطقة المرح برامج مشاركة الموظفين المتعددة تحت منصة واحدة. من خلال برامج مثل الألعاب داخل الشركات مع ألواح المتصدرين الحية ، وأسواق الأقران ، ونوادي الهوايات ، يقدم هذا الحل شيئًا فريدًا لجمع الموظفين من كل نوع من أنواع المنظمات. * يساعد حل العافية المالية للموظفين على أن يصبحوا ذكاءً مالياً من خلال تقديم تسهيلات لتوفير القروض والحصول عليها وتلقي تقدم الرواتب بأسعار معقولة وأسعار فائدة صفر. <> حول AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai هي منصة مشاركة موظفين عالمية مع ميزات مثل المكافآت والاعتراف وبناء المجتمع و Flexben على منصة موحدة. إنه يوفر حلولًا شاملة لتسهيل مشاركة الموظفين من خلال الامتيازات والمكافآت الحصرية من شركاء العلامة التجارية أكثر من 10000. تأسست في عام 2016 ، AdvantageClub.ai هي من بنات أفكار UCLA Postgraduates Sourabh Deorah و Smiti Bhatt Deorah ، الذين حددوا فوائد الموظفين كمساحة لإنشاء اضطراب باستخدام تعدين البيانات وتحليلاتها. منذ ذلك الحين ، تم إعادة تعريف مزايا الموظفين بما يتجاوز صناديق الدفاع التقليدية وسياسات خصم الشركات. يقع مقره الرئيسي في ديلاوير ، ويضم AdvantageClub.ai أكثر من 5 ملايين مستخدم مع محفظة عميل مثيرة للإعجاب تضم BCG و Concentrix و Teleperformance و Hexaware و Target وغيرها الكثير ، مع وجود في أكثر من 100 دولة. تفخر الشركة بتوفير برنامج قابل للتطوير وقابل للتخصيص وفعال من حيث التكلفة لرفع مشاركة الموظفين. تقدم منصتها الموحدة مجموعة واسعة من برامج الاعتراف ، بما في ذلك جوائز Milestone/Anniversary/Leens of Service ، والمكافآت الموضعية في الوقت الفعلي ، والحوافز الآلية ، وتقدير نظير إلى نظير ، وبرامج على متن الطائرة ، وبرامج العافية ، وجوائز الأداء الفصلية والسنوية. في عام 2022 ، تم منح AdvantageClub.ai "التميز في برنامج البحث والتطوير العالمي" و "التميز في مشاركة الموظفين" و "التميز في تجربة الموظفين" من قبل المؤتمر العالمي للموارد البشرية. من خلال مهمتها الوحيدة لمساعدة المؤسسات على إبقاء موظفيها مشاركين ومدفوعين ، يتم دعم تطبيق Advantage Club من خلال حل قوي لمشاركة الموظفين يوفر تجربة أفضل في فئتها لمستخدميها. تم تعيين المنصة لإحداث ثورة في الصناعة من خلال التأثير بشكل مباشر على توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال أداة مشاركة شاملة للموظف. <> المهمة يتصور AdvantageClub.ai عالمًا يكون فيه الموظفون مشاركين للغاية وسعداء ، وكل مكان عمل ، كبير أو صغير ، لديه ثقافة تقدير إيجابية للتقدير والاعتراف. ويهدف إلى مساعدة المنظمات على بناء وتشغيل برامج تجربة الموظفين والمشاركة التي يتردد صداها مع ثقافتها وقيمها.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفريقك. يتكامل PerkSweet بسلاسة مع Slack. تابعنا على متجر تطبيقات Slack!
PerkUp
perkupapp.com
أرسل للموظفين هدايا ومكافآت مذهلة باستخدام PerkUp. قم بتبسيط تقديم هدايا الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد، وأرسل حوافز نقدية ووزع غنيمة ذات علامة تجارية على فريقك العالمي.
Kudos
kudos.com
تمكن منصة التعرف على الموظفين الحائزة على جوائز Kudos من المؤسسات من إنشاء تجارب موظفة مؤثرة ومستدامة تؤدي إلى المزيد من مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال. تتغير ثقافة مكان العمل الحديثة - يطالب الموظفون بتقدير ذي معنى في حين أن برامج المعالم التقليدية والمكافآت لم تعد تقطعها. منصة Kudos هي حل المشاركة والثقافة على الإنترنت التي تتبنى قوة البرمجيات الاجتماعية لمساعدة المؤسسات على تبادل الاعتراف ذي القيمة القائمة على القيمة لخلق ثقافة مكان عمل لا تقاوم. برامج المشاركة مدعومة من مجددة ترى ارتفاعًا في الاحتفاظ بالموظفين ، وتحسين سعادة الموظفين ، وزيادة في أداء الشركة بشكل عام.
GroupGreeting
groupgreeting.com
في GroupGreeting، نعتقد أن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يشعر الناس بالتقدير. هذه هي مهمتنا: المساعدة في تسهيل مشاركة التقدير على الأشخاص - شخص واحد، بطاقة واحدة في كل مرة. تتيح لك خدمتنا إنشاء بطاقة رقمية وتوقيع عدة أشخاص عليها. إن أسلوبنا الحديث في التوقيع وإرسال بطاقات التهنئة التقليدية من المجموعة سهل الاستخدام. هل لديك زملاء عمل يعملون عن بعد أو أصدقاء في جميع أنحاء البلاد؟ لا مشكلة! نحن نسمح لك بجمع أكبر عدد تريده من التوقيعات بمجرد مشاركة رابط. لن تقلق أبدًا بشأن نفاد المساحة للتوقيع على البطاقة أو فقدانها. لقد انتهت أيام المرور حول مجلد مانيلا! اليوم، يتم استخدام GroupGreeting من قبل أكثر من 10.000 شركة وأرسلت أكثر من 50.000.000 رسالة تقدير في 195 دولة. نحن نقدر تنوع الأفكار والخلفيات، ونسعى جاهدين من أجل ثقافة شاملة تدعم النمو الشخصي والمهني وتتعاطف مع الآخرين.
Guusto
guusto.com
الاعتراف بنيت للتأثير على الاحتفاظ الخطوط الأمامية. ليس برنامج نقاط آخر! ابدأ في دقائق ، وليس شهورًا ، مع حساب مستخدم واحد مجاني يمكنه إرسال المكافآت إلى أي شخص. التسليم المرن للوصول إلى عمال الخطوط الأمامية من خلال الويب وتطبيق الهاتف المحمول وشاشات التلفزيون وخيارات الطباعة التي لا تتطلب أي تقنية لاستردادها. 5x التأثير لميزانيتك - دفع فقط للأشخاص الذين يمكنهم التقدير ، ولا توجد علامات ، ويتم إضافة الهدايا غير المطالب بها ، ويتم التبرع بيوم واحد من المياه النظيفة مع كل هدية مرسلة.
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