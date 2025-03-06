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يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.
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Workvivo
workvivo.com
WorkVivo هي منصة تجربة الموظف (EXP) التي تبسط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين للسماع ومساعدة الجميع على الشعور ، بغض النظر عن مكان عملهم. تقوم المنصة بتوحيد اتصالات الموظفين ، والمشاركة ، والإنترانت ، وميزات القياس في تطبيق موظف حديث واحد يلتقط ضربات القلب من المنظمة ويجعل ثقافتها في الحياة. بفضل تصميمه البسيط ، يمكن للموظفين استخدام WorkVivo بسهولة للبقاء على اطلاع ومشاركة وتوصيل. ونتيجة لذلك ، يكتسب قادة الشركة إشرافًا أفضل وقناة مباشرة غير مفيدة للوصول إلى الناس والتواصل معهم ويشعرون حقًا بنبض الشركة والطاقة. مع النمو السنوي الذي يزيد عن 200 ٪ على أساس سنوي ، و 3 ملايين مستخدم+ في أكثر من 93 دولة ، وعملاء يتراوحون من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة التكنولوجية ، فإن Workvivo في مهمة-لرفع تجربة الموظف للجميع.
Qarrot
qarrot.com
برنامج التعرف الذي يحسن أداء الموظف بالفعل! تم تصميمه لتلبية احتياجات الشركات المتنامية ، والمكافآت القائمة على نتائج QARROT والاعتراف لتحسين الثقافة ودفع أداء الموظفين بشكل أفضل. - تمكين المديرين والموظفين مع الاعتراف القائم على الشارة - تحفيز أداء الفرد والفريق مع الجوائز القائمة على الأهداف - احتفل بأعياد الميلاد وتفسيرات العمل مع جوائز معلم - قم بزيادة وضوح برنامجك ومشاركته مع التغذية الاجتماعية في الوقت الفعلي والعامة - ابق على رأس البرنامج مع التقارير والتحليلات - استرد للمكافآت من أي مكان في بضع نقرات فقط مع QARROT ، لديك المرونة لتصميم برنامج الاعتراف مصمم خصيصًا لأهداف وقيم أعمال شركتك. يوفر QARROT أداة ميسورة التكلفة للشركات المتنامية لتمكين مديريها وموظفيها من إرسال النقاط والاعتراف القائم على الشارة ، لتحفيز أداء الفرد والفريق مع الجوائز القائمة على الأداء ، للاحتفال بأعياد الميلاد وتفاوتات العمل مع جوائز MILESTONE الآلية ، لزيادة رؤية برنامجهم مع خلاصة اجتماعية عامة جذابة وتقديم موظفي مكافآت آلاف من الآلاف من العلامات التجارية. يقوم QARROT أيضًا بتبسيط حياتك من خلال تسهيل برنامجك: التحكم في التكاليف مع الميزانيات القائمة على الأدوار ، وتفويض إدارة البرنامج عن طريق إنشاء مقاعد متعددة للمسؤولين ، وتخصيص المكافآت الخاصة بك مع تقديمها مع الشركة ، وقياس وفهم مشاركة الموظفين مع لوحات المعلومات التفصيلية والتقارير ، وأكثر من ذلك بكثير!
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai هي منصة عالمية لمشاركة الموظفين التي تقود تجربة مكان العمل ورفاهية مع ميزات مثل المكافآت والاعتراف والامتيازات وفوائد الموظفين المرنة وبناء المجتمع على منصة موحدة. * AdvantageClub.ai هو منصة مكافأة واعتراف رقمية شاملة تتيح للمديرين والمؤسسات الاعتراف بالموظفين لجهودهم ، كل ذلك بنقرة زر واحدة. من خلال المنصة ، يمكن للموظفين إعطاء الخمسات العالية ، الإعجابات ، التعليقات ، وأكثر من ذلك لإظهار تقديرهم لزملائهم. تتوافق منصة R&R مع سوق Global Reward Redemption يتيح للموظفين الاختيار من بين أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية. * يتيح حل الامتيازات والامتيازات للمؤسسات إضافة شيء خاص إلى أرباح الموظفين من خلال تقديم عروض وصفقات شركات فريدة من نوعها في جميع أنحاء البلاد. من خلال العرض المرن ، يمكن للشركات إنشاء أنواع متعددة من محافظ الموظفين برعاية أسواق محددة ، مثل محافظ العافية ، العمل من المنزل ، ومحافظ L&D. * يجلب حل المجتمع ومنطقة المرح برامج مشاركة الموظفين المتعددة تحت منصة واحدة. من خلال برامج مثل الألعاب داخل الشركات مع ألواح المتصدرين الحية ، وأسواق الأقران ، ونوادي الهوايات ، يقدم هذا الحل شيئًا فريدًا لجمع الموظفين من كل نوع من أنواع المنظمات. * يساعد حل العافية المالية للموظفين على أن يصبحوا ذكاءً مالياً من خلال تقديم تسهيلات لتوفير القروض والحصول عليها وتلقي تقدم الرواتب بأسعار معقولة وأسعار فائدة صفر. <> حول AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai هي منصة مشاركة موظفين عالمية مع ميزات مثل المكافآت والاعتراف وبناء المجتمع و Flexben على منصة موحدة. إنه يوفر حلولًا شاملة لتسهيل مشاركة الموظفين من خلال الامتيازات والمكافآت الحصرية من شركاء العلامة التجارية أكثر من 10000. تأسست في عام 2016 ، AdvantageClub.ai هي من بنات أفكار UCLA Postgraduates Sourabh Deorah و Smiti Bhatt Deorah ، الذين حددوا فوائد الموظفين كمساحة لإنشاء اضطراب باستخدام تعدين البيانات وتحليلاتها. منذ ذلك الحين ، تم إعادة تعريف مزايا الموظفين بما يتجاوز صناديق الدفاع التقليدية وسياسات خصم الشركات. يقع مقره الرئيسي في ديلاوير ، ويضم AdvantageClub.ai أكثر من 5 ملايين مستخدم مع محفظة عميل مثيرة للإعجاب تضم BCG و Concentrix و Teleperformance و Hexaware و Target وغيرها الكثير ، مع وجود في أكثر من 100 دولة. تفخر الشركة بتوفير برنامج قابل للتطوير وقابل للتخصيص وفعال من حيث التكلفة لرفع مشاركة الموظفين. توفر منصتها الموحدة مجموعة واسعة من برامج الاعتراف ، بما في ذلك جوائز Milestone/الذكرى/سنوات الخدمة ، والمكافآت الموضعية في الوقت الفعلي ، والحوافز الآلية ، وتقدير نظير إلى نظير ، وبرامج على متن الطائرة ، وبرامج العافية ، والأداء الفصلي والسنوي جوائز. في عام 2022 ، تم منح AdvantageClub.ai "التميز في برنامج البحث والتطوير العالمي" و "التميز في مشاركة الموظفين" و "التميز في تجربة الموظفين" من قبل المؤتمر العالمي للموارد البشرية. من خلال مهمتها الوحيدة لمساعدة المؤسسات على إبقاء موظفيها مشاركين ومدفوعين ، يتم دعم تطبيق Advantage Club من خلال حل قوي لمشاركة الموظفين يوفر تجربة أفضل في فئتها لمستخدميها. تم تعيين المنصة لإحداث ثورة في الصناعة من خلال التأثير بشكل مباشر على توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال أداة مشاركة شاملة للموظف. <> المهمة يتصور AdvantageClub.ai عالمًا يكون فيه الموظفون مشاركين للغاية وسعداء ، وكل مكان عمل ، كبير أو صغير ، لديه ثقافة تقدير إيجابية للتقدير والاعتراف. ويهدف إلى مساعدة المنظمات على بناء وتشغيل برامج تجربة الموظفين والمشاركة التي يتردد صداها مع ثقافتها وقيمها.
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
ERIN
erinapp.com
ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر فعالية وبشكل متكرر. يتيح تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني البديهي الخاص بـ ERIN للموظفين إجراء الإحالات في أقل من 30 ثانية، وتتبع مكافآتهم، وتنمية حياتهم المهنية في شركتك! أفضل ما في الأمر هو أن فريق اكتساب المواهب لديك لا يغير شيئًا على الإطلاق فيما يتعلق بكيفية عمله اليوم، ويمكنه الاستمرار في العمل من ATS لإدارة المرشحين. إن نظام ERIN مؤتمت بنسبة 100% ويتكامل بسهولة مع ATS وHRIS الحاليين لديك. من الإحالة إلى يوم الدفع، لا يوجد وقت إداري مطلوب. هل سياستك مليئة بالاستثناءات الخاصة؟ حوافز إضافية لتعيين التنوع؟ هل تركز المدفوعات المتدرجة على الاحتفاظ؟ عملات مختلفة في بلدان مختلفة؟ لا مشكلة! تم تصميم ERIN لأتمتة كل تفاصيل وثيقتك، مما يسمح لك بإدارة الإحالات تلقائيًا وفي كل بلد تعمل فيه.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد الصوامع والاختناقات، وتسليط الضوء على الموظفين الأكثر اتصالاً وانقطاعًا. مع Peoplelogic، سيكون لديك كل البيانات والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل مؤثرة.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria هو برنامج مشاركة الموظفين الذي يبني ويقيس القوى العاملة والثقافة المشاركة في الشركة. إنها أول منصة برمجية توفر مقاييس مشاركة الموظفين في الوقت الفعلي والسماح للمؤسسات بمراقبة وتعزيز المنظمة على مستوى المنظمة. تركز الميزات على زيادة الاعتراف ، وتحسين الاتصالات ، والتقاط الملاحظات ، وتعزيز الأداء لمساعدة الشركات على أن تكون أكثر سعادة وأكثر نجاحًا وأكثر إنتاجية. يتيح لك Teamphoria زيادة الإنتاجية ومشاركة الموظفين من خلال الأدوات المخصصة والتحليل لتحفيز موظفيك والتعرف عليه.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين ، مما يمكّن العملاء من ميزات شاملة من المكافآت والتقدير إلى الدراسات الاستقصائية والتحديات. نحن نجمع بين منصة الحائزة على جوائز وفريق من خبراء المشاركة لدينا لبناء استراتيجية المشاركة المثالية وتوفير الأدوات التي تحتاجها لسنها. تمكن المنصة الشركات من التقاط مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات النبض ، وجمع الأشخاص مع الاعتراف والأنشطة الافتراضية ، وقياس تجربة الموظف مع لوحات المعلومات والتحليلات القوية. ومن هناك خطوات الدعم الاستراتيجي لدينا مع تحليل الخبراء والتوصيات لمواصلة مطاردة أهدافك. نحن نعتقد أن كل ثقافة في مكان العمل يمكن أن تكون مرضية وجذابة ، ونحن ملتزمون بتحرير عملائنا على حب شعبهم ورعايتهم.
Nectar
nectarhr.com
يتيح منصة التعرف والمكافآت 360 من Nectar على الجميع (نظير من الأقران والمدير للموظف على حد سواء) من إرسال اعتراف ذي معنى متجذر في القيم الأساسية. يحتوي Nectar على كتالوج المكافآت الأكثر شمولاً ، مما يتيح للمستخدمين الاختيار من بين Swag التي تحمل علامة الشركة أو منتجات Amazon أو بطاقات الهدايا أو أنواع المكافآت المخصصة. يتكامل مع أدوات أخرى مثل Slack و Teams لجعل إرسال الاعتراف بسهولة. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين تصميم الاتصالات الداخلية والجدول الزمني وتتبع إشراك الاتصالات الداخلية دون عناء. يمكن للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة ، وبث رسائل من خلال قنوات متعددة ، ومراقبة الأداء من خلال تحليلات مفصلة ، وضمان الوصول إلى الموظفين بشكل فعال وإشراك الموظفين. يدعم رحيق المنظمات العليا مثل MLB و SHRM و Redfin و Heineken والمزيد. عقدت Nectar شراكة مع SHRM لمساعدة الفرق في جميع أنحاء العالم على الشعور بالتقدير والاتصال والمشاركة. يعزز المشاركة ويحتفل بالفوز الفردي كل يوم مع الرحيق.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
تسهل منصتنا على الموظفين والمديرين التعرف على بعضهم البعض ومكافأتهم على الإنجازات والإنجازات. على عكس أي برنامج تقدير آخر، يتيح برنامج Bucketlist للشركات مكافأة الموظفين بالطريقة التي يريدونها مما يؤدي إلى الحصول على درجة رضا عن المنتج تصل إلى 97%. مع Bucketlist، يمكن للموظفين أو المديرين التعرف بسهولة على زملائهم ومكافأتهم على تجسيد القيم الأساسية أو الأداء المتميز.
Fringe
fringe.us
Fringe هو أول سوق للرفاهية في العالم، مع حلول عالمية لحسابات الإنفاق على نمط الحياة، والمكافآت والتقدير، والرفاهية، وبرامج المزايا المرنة. توقف عن إضاعة الوقت والمال على حلول متعددة النقاط ذات مشاركة منخفضة وقواعد استخدام مربكة. قم بتجميع كافة برامج الأشخاص لديك في نظام أساسي واحد ووفّر ما يصل إلى 80%. تساعد Fringe على تلبية الاحتياجات المتنوعة للقوى العاملة لديك. مع أكثر من 120 خدمة وتجربة متاحة في السوق، يتيح Fringe للموظفين تصميم حزمة المزايا الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم المحددة. نظرًا لأن العديد من عملائنا يشهدون تفاعلًا بنسبة 80-90% خلال 6 أشهر من إطلاق Fringe، فلا عجب أن يبلغ 84% من الموظفين عن ولاء أعلى للشركات التي تقدم مزايا مرنة. اجذب المواهب الأساسية واحتفظ بها والتي لا يمكنك تحمل خسارتها مع Fringe.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox عبارة عن منصة عالمية للمكافآت والفوائد تساعد الشركات على الاهتمام والتواصل مع موظفيها والاحتفال بها ، بغض النظر عن مكان وجودهم أو ما يريدون. تساعد المنصة المنظمات في مواءمة شعبها مع هدفهم. تم ثقتها من قبل أكثر من 4000 شركة في جميع أنحاء العالم ، وتساعد منصة Perkbox على الحفاظ على دوافع الموظفين ودعمهم ومشاركتهم. إنه يمكّن الفرق من الاختيار في الطريقة التي يرغبون بها في المكافأة والاعتراف والاحتفال بها. من المكافآت الشخصية والاعتراف إلى فوائد ذات معنى ودعم الرفاه ، هناك شيء للجميع ، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلاتهم. يوفر تطبيق Global Mobile تجربة سلسة أثناء التنقل لجميع الموظفين وقد ثبت أنه يوفر الوقت والمال الشركات مع تحسين أداء الفريق. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ، تم تصميم Perkbox لمساعدة المؤسسات على نقل قيمة قيمة الموظف إلى المستوى التالي.
PerkUp
perkupapp.com
أرسل للموظفين هدايا ومكافآت مذهلة باستخدام PerkUp. قم بتبسيط تقديم هدايا الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد، وأرسل حوافز نقدية ووزع غنيمة ذات علامة تجارية على فريقك العالمي.
Caroo
caroo.com
نحن نتصور عالمًا يختبر فيه الأشخاص تواصلًا عميقًا في العمل من خلال التقدير. تكشف منصتنا عن الفهم السلوكي العميق لاحتياجات التقدير الفردية للموظفين، وتوفر نظرة ثاقبة حول الوقت المناسب للاعتراف وتجعل من السهل إرسال المكافآت التي يريدها الموظفون بالفعل. كل ذلك في مكان واحد. نحن نؤمن... - يستحق كل موظف أن يتم الاعتراف به لتأثيره - يكون التقدير ذا معنى أكبر عندما يكون مخصصًا للفرد - لا يجب أن يكون التقدير مرهقًا أو مكلفًا للغاية حتى يكون سحريًا حقًا - يجب أن توجد ثقافة التقدير في كل مكان في منظمة كارو هي امرأة ومخضرمة تأسست وتشارك مع جمعيات خيرية مختلفة بما في ذلك Feeding America. منذ عام 2015، تبرعت كارو بأكثر من 20 مليون وجبة وما زال العدد في ازدياد للعائلات المحتاجة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Caroo.com.
CardClan
cardclan.io
اجعل الجميع يشعرون بالتقدير! تعمل CardClan على التخلص من متاعب إظهار تقديرك للموظفين والعملاء. احتفل بالأحداث الهامة، مثل أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وحتى التقاعد باستخدام بطاقات مخصصة من المؤكد أنها ستجعل المستلمين يبتسمون. باستخدام أدواتنا سهلة الاستخدام، يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك في التعبير عن الامتنان - بغض النظر عن موقعهم حول العالم!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre هي منصة مشاركة الموظفين "حلقة مغلقة" الوحيدة ، حيث تساعد العملاء مثل Duke Energy و Medtronic و Adtalem على مشاركة محرك Adtalem على نطاق المؤسسة وتوفير 5-7 أرقام سنويًا مع انخفاض تكاليف البرامج والمكافآت. يجمع المنصة بين أدوات المشاركة المتعددة - أنشطة التدريب ، والبث ، والمسوحات ، والتحديات ، والتقدير ، والترشيحات ، والمكافآت ، والمزيد - في القنوات التي يستخدمها الموظفون كل يوم (فرق Microsoft ، البريد الإلكتروني ، الرسائل القصيرة ، رموز QR ، و Bonfyre الأصلية تطبيق لنظام Android/iOS). مع مدرب الثقافة AI ، فإنه يترجم بيانات مسح المشاركة إلى إجراءات قابلة للقياس مباشرة ، يمكن للمديرين اتخاذها في 2-3 نقرات. حل الاعتراف الحائز على جائزة يعطل الصناعة. شهد العملاء زيادة 2x في نشاط الاعتراف وصافي التوفير في التكاليف 35 دولار للشخص الواحد في السنة. تتيح بطاقات هدايا رقمية من Bonfyre 800+ في 80 دولة أعضاء الفريق للاستمتاع بالقوة المشتركة الفورية والمشتريات الكاملة دون الحاجة إلى توفير النقاط. هذا يوفر أيضًا العملاء من أموال تكاليف الشحن والرسوم الأخرى ، وعادة ما يكون 15 ٪ من الإنفاق على المكافآت.
Espresa
espresa.com
دفع برامج خبرة الموظفين والمشاركة بطرق جديدة وذات مغزى مع المنتجات الرائدة في ESPRESA ، حسابات الإنفاق العالمي لأسلوب الحياة (LSA). ومع LSA Plus ، لديك المزيد من الطرق لتشغيل المرونة الشاملة مع الرفاهية الكلية المتكاملة والاعتراف والمجتمع. امنح موظفيك حرية الاختيار أثناء استخدام محرك تقنية الموارد البشرية التي تدعم فرق الأشخاص مع الجاذبية والاحتفاظ بها ، والحد الأدنى من الإدارة ، ومع التنوع والإنصاف والإدماج (DEI). ESPRESA هي منصة برمجية وشبكة بائع لتوفير خدمات في مكان العمل في الموقع التي تساعد الشركات على جذب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بها مع زيادة إنتاجيتها بشكل ملموس.
Staffino
staffino.com
Staffino عبارة عن منصة لإدارة تجارب العملاء والموظفين تتمتع بحضور عالمي قوي، وتفخر بتقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 30 دولة وتغطي مجموعة متنوعة من الصناعات. لقد تطورت منصتنا المتطورة عبر الإنترنت لتتنافس مع منصات إدارة تجربة العملاء (CEM) الرائدة في العالم، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا لجمع وإدارة تعليقات العملاء والموظفين. تم تصميم منتجات Staffino XM بخبرة للشركات من جميع الأحجام في مختلف الصناعات التي تسعى إلى إحداث ثورة في تجربة عملائها وموظفيها على المستويين الوطني والدولي. تمكّنك منتجات CX وEX الشاملة لدينا من تحقيق رضا العملاء الذي لا مثيل له، وإلهام تحفيز الموظفين، وتسريع نمو الإيرادات. منتجات وخدمات تجربة العملاء: - إدارة ردود الفعل حلقة مغلقة - مراقبة حالة الاستبقاء - NPS، CSAT، CES ومقاييس CX الأخرى - المحرك الدلالي - لوحات معلومات CX مخصصة - إتقان التسوق® - استشارات تجربة العملاء - تقييم إدارة الأداء - استطلاعات تجربة العملاء منتجات وخدمات EX: - تقدير الموظفين وتحفيزهم - التلعيب الموظف - أداء الموظف - مشاركة الموظف
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink، وهو جزء من CultureBoard، هو برنامج للتعرف على الموظفين يساعد الشركات على بناء علاقات أقوى والتعرف على الإنجازات وبناء ثقافات صحية في مكان العمل. يعد KudosLink، الذي يحظى بثقة المستخدمين من Canva أو Tesla أو Amazon، بمثابة رابط قوي بين مديري الموارد البشرية والموظفين، مما يعمل على تحسين السعادة والمشاركة على كل مستوى من مستويات مؤسستك. من خلال مفهومها المدعوم بالميمات الممزوجة ببضع نقرات فقط، تعمل KudosLink كمنصة تقدير ممتعة، حيث يمكنك مساعدة الأشخاص على الشعور بإحساس أكبر بالتوافق والمشاركة وتعزيز الأداء.
Applauz
applauz.me
تقليل دورانها ودفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة مع Applauz. Applauz هي منصة التعرف على الموظفين الحائزة على جوائز مزودة بجميع الأدوات الأساسية لدعم وتعزيز ثقافة الشركة النشطة والازدهار. يمكّن زملاء العمل والمديرين دون عناء من التعرف على بعضهم البعض برسائل تقدير ذات معنى. احتفل بالإنجازات من خلال التعرف على الموظفين من خلال شارات الشركة المخصصة ونقاط مكافآت Applauz القابلة للاسترداد. ابق على اتصال مع مشاعر فريقك من خلال استطلاعات Pulse الخاصة بـ Applauz ، وتمكين فريقك بأهداف محفزة ، وتقديم مزايا مخصصة للشركات ، والاحتفال بمعالم الخدمة مع برنامج Applauz المخصص للذكرى السنوية ، والغوص في تقارير وتحليلات شاملة على كل من مستويات مشاركة الفريق والموظفين في مؤسستك. مع Applauz ، أنت لا تنفذ فقط منصة الاعتراف ؛ أنت تحدث ثورة في نهجك في مشاركة الموظفين.
Group Cards
groupcards.app
في Group Cards، نساعد عملائنا على بناء فرق أكثر سعادة وإنتاجية. لقد قمنا بتسليم أكثر من 5 ملايين رسالة تقدير للأشخاص في جميع أنحاء العالم - كل واحدة منها مليئة بالبهجة والتواصل. باستخدام البطاقات الجماعية، يمكنك إرسال بطاقة تهنئة جماعية، بعدد غير محدود من الصفحات والتوقيعات، وجمع الأموال للحصول على هدية، وحتى طباعة بطاقة المجموعة الخاصة بك في شكل كتاب.
Accolader
accolader.io
Accolader هو نظام مجاني لجوائز الأقران مع توفر إصدار Pro. تم بناء Accolader على ما يعمل على زيادة السعادة والمشاركة: الجوائز مع التقدير الاجتماعي والمشترك بدلاً من المكافآت. وقد تم التركيز على البساطة، في كل من الإدارة والاستخدام.
GroupTogether
grouptogether.com
تسهل GroupTogether جمع الفريق معًا للاحتفال بالأفراد، سواء كنتم تجلسون جميعًا في نفس المكتب معًا أو منتشرين في جميع أنحاء البلاد. قم بدعوة فريقك للتوقيع على بطاقة جماعية عبر الإنترنت، وتحميل الصور، وإضافة الميمات وملفات GIF، وحتى الاشتراك للحصول على بطاقة هدايا جماعية أو إضافة بطاقة هدايا ممولة من الشركة!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix هي أداة SAAS تتيح للشركات تقديم امتيازات الموظفين وإدارتها بكفاءة وعلى نطاق واسع.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable عبارة عن منصة مكافآت مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للأشخاص إرسال المكافآت والمدفوعات والحوافز لأي شخص وفي أي مكان مجانًا.
Workhuman
workhuman.com
تأسست Workhuman في عام 1999 ، وقد التزمت ببناء أماكن عمل بشرية تعترف بقيمة وإمكانات كل موظف. اليوم ، يساعد قادة الموارد البشرية وقادة الأعمال من بعض أكبر المنظمات في العالم مثل LinkedIn و Cisco و Eaton و Whirlpool و Intuit على بناء اتصالات بشرية على نطاق عالمي لقيادة العائد على الاستثمار. تجارب الموظف الإيجابية لم تعد لطيفة ؛ هم حتمية العمل. Workhuman Cloud هي منصة SaaS آمنة تضم أكثر من ستة ملايين مستخدم في أكثر من 30 لغة في 180 دولة ، مما يولد 100 مليون حالة من التواصل البشري. حلولها تدعم ثقافة الشركة من خلال الاعتراف والمشاركة والأداء والوئام والحياة العمل والانتماء والانتماء. إلى جانب رؤى الأعمال الفريدة التي لا مثيل لها من WorkHuman IQ ، فإنه يوفر للقادة رؤية وأدوات استباقية لا يمكن العثور عليها في أي حل آخر للموارد البشرية. تُستخدم هذه الرؤى لفهم المشكلات أثناء تطويرها وللمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة لمواءمة أهداف العمل وتحقيق تأثير فوري. لدى الشركة مقر مزدوج في فرامنغهام ، ماساتشوستس ، ودبلن ، أيرلندا. تم عرضه في قائمة الأماكن الرائعة للعمل في أيرلندا لمدة ثماني سنوات متتالية وتم تسميته رقم 1 في عام 2019 ؛ إنه مكان أعلى في بوسطن غلوب للعمل لمدة سبع سنوات وهو مكان رائع للعمل معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly هي الطريقة رقم 1 لفتح مكان عمل رابح! إنه المحرك الذي يعزز مشاركة الموظفين والتقدير والمكافآت وتمكين الأداء. في Bonusly، نؤمن بأن نجاح عملك مدفوع بأشخاص وفرق عمل منخرطين بعمق وذوي أداء عالٍ. يساعدك حل تمكين الأداء الخاص بنا على قيادة هذا الأداء العالي والحفاظ عليه من خلال مكافأة إنجازات الموظف، وبناء علاقات هادفة من خلال التعرف على النظير إلى النظير، وتمكين التعليقات المتسقة، وتزويد المديرين بالأدوات والرؤى اللازمة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لفريقك. استخدم Bonusly لبناء ثقافة عمل تعزز إحساس الموظفين بالقيمة والانتماء والفخر بمساهمتهم في نمو عملك. ابدأ تجربتك المجانية اليوم! أسهل طريقة للتعرف على الموظفين ومكافأتهم. قم بزيادة مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم باستخدام Bonusly.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة على الهاتف المحمول يضم مجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات ذات الفرق بدون مكتب على تحسين التواصل ، والاحتفاظ بالموظفين ، وقيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عمليات أعمالهم على Autopilot والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية ومهنية ورضا. وفر الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة المخصصة للمجتمع والنماذج والتقارير ؛ جدول التحولات وتتبع ساعات العمل مع ساعة وقت GPS ؛ تبسيط اتصال الموظف ، وتعزيز المهارات المهنية ، وإدارة المهام اليومية وأكثر من ذلك بكثير ، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل دخول آمن وسهل للمسؤولين عن النظام مع Active Directory Single On (SSO).
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج جديد لإدارة الأداء في العصر يعيد تعريف تقييمات الأداء من خلال تبسيط ودمج عناصر مشاركة الموظفين في عملية مراجعة الأداء. مع الانخراط ، يمكنك الحصول على 360 ردود فعل ومراجعات مستمرة للأداء بسهولة. يستغرق الأمر دقائق ، وليس أيامًا لإعداد وتشغيل عملية مراجعة سيقدرها الموظفون ، ومساعدة المديرين على توفير الوقت وتزويد الموارد البشرية مع تحليلات مفصلة أيضًا. يدمج Engagedly أيضًا أدوات مشاركة الموظفين ضمن عملية مراجعة الأداء من خلال التفاوض بأناقة ، والأفكار ، والاتصالات ، والمكافآت ، والاعتراف ، ومواءمة قيم الشركة ، ومسوحات النبض ، ووحدات التعلم والمزيد. المخبوزات داخل Engagedly هو نظام لإدارة الأهداف يسمح لك بتجميع الأهداف في جميع أنحاء الفريق وتحقيق تسجيل الوصول بانتظام. إن Engugedly يجعل مراجعة الأداء بسيطة ومنعشة للشركات سريعة النمو.
HeyTaco
heytaco.chat
اجعل الاعتراف ممتعًا وذات مغزى مع Heytaco تساعد Heytaco الفرق في بناء ثقافة التقدير من خلال التعرف الفوري والقيود على الأقران والمكافآت-كل ذلك داخل فرق Slack و Microsoft و Google Chat. * تعزيز ثقافة الامتنان - يقدم الموظفون "سندويشات التاكو" للتعرف على العمل العظيم وأعمال اللطف والتعاون. * تعزيز اتصال الفريق - يصبح الاعتراف عادة يومية ، مما يعزز المشاركة والروح المعنوية. * مساهمات المسار والمكافأة - قياس المشاركة بسهولة واسترداد سندويشات التاكو للمكافآت التي تهم. يخلق Heytaco مكان عمل أكثر حيوية من خلال الجمع بين الناس من خلال الاعتراف الاجتماعي والمكافآت. ستساعد عملة Heytaco المرحة والفريدة اللطف (TACO) في بناء اتصالات أقوى ، وتعزيز الروح المعنوية ، وزيادة سعادة الفريق بشكل عام. الفوائد الرئيسية: - يعزز التواصل الإيجابي - يبني الصداقة الحميمة - يشجع الناس على إظهار الامتنان - يزرع ثقافة التقدير - يجلب قيم الشركة إلى الحياة - يزيد معنويات الموظف - يدفع المشاركة العليا - يساعد الفرق البعيدة على الاتصال يستخدم الآلاف من الفرق في جميع أنحاء العالم ، من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 500 ، Heytaco لإنشاء أماكن عمل أكثر سعادة وأكثر ارتباطًا.
Keka HR
keka.com
التوظيف ليس مجرد إنجاز من خطوة واحدة لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة الصحيحة هو حجر التنقل نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. وبالتالي ، ستقوم Keka بتجهيزك بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات ، وتقييمات التكنولوجيا ، وبطاقات الأداء ، وما إلى ذلك ، مما سيساعدك على تقديم تجربة توظيف مقاومة في المستقبل مع نظام تتبع المتقدمين في Keka. Keka HR هو تمكين الناس. إنه يقوم بأتمتة معالجة الأشخاص ويساعد على بناء ثقافة عمل متحمسة وملتزمة ، وتحويل شركتك من الخير إلى الرائع. مع Keka ، يمكنك تعزيز ثقافة عالية الأداء تتكيف وتتطور ومقاييس ، مما يجعل فريقك أكثر فعالية. كشركة رائدة في تقنية الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعتبر Keka متعددة الاستخدامات ومناسبة لجميع الصناعات.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج الاعتراف والمكافآت الأول للأشخاص الذين يوحدون الشركات ويشرك الموظفين من خلال الامتنان والاتصال الاجتماعي. يتجاوز نهجه الفريد من نوعه من الهدايا والجوائز القائمة على الإنجازات ، ويساعد الشركات على ربط العمال عن بُعد وهجينة ، وتوحيد الفرق والمواقع ، وتحفيز الموظفين من جميع الأعمار من خلال الامتنان المتسق والاتصال الاجتماعي. يقوم Motivosity بكل هذا مع مساعدة فرق الموارد البشرية والأشخاص في وقت واحد على تشغيل برامج الأشخاص الأكثر تأثيرًا وعالية المشاركة من خلال تبسيط العمليات وتبسيط التواصل وإدارتها في مكان واحد يركز على الموظفين.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات الصلة بالشركة بأكملها. يحتوي Pingboard أيضًا على ميزات تساعد كل فرد في المؤسسة على معرفة من هو ومن يفعل ماذا، ثم التواصل مع هؤلاء الزملاء بطريقة مفيدة.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
كان مكان العمل الكمومي رائدًا في بعض أقدم برامج مشاركة الموظفين والأداء منذ أكثر من 20 عامًا ، ومنذ ذلك الحين عقدت شراكة مع الآلاف من المؤسسات لرفع نطاق النجاح في الموظفين والفريق والتجاري. في نهاية اليوم ، يساعد القادة على ربط النقاط بين المشاركة والأداء بأدوات بديهية وسهلة الاستخدام ، بما في ذلك استطلاعات الموظفين الشاملة والآلية ؛ أدوات تحديد الأهداف وتتبع الأدوات ؛ الاعتراف بالنظير إلى نظير ؛ ردود الفعل في الوقت الحقيقي ؛ مستمر واحد على الأرض ؛ مراجعات المواهب الذكية ؛ والقوة تحليلات الناس. * خذ الدراسات الاستقصائية: تلقي إخطارات الدفع لاستطلاعات النبض وتتبع جميع الدراسات الاستقصائية التي تمت دعوتها لإكمالها. * لديك محادثات فعالة واحدة على 1: مراجعة الإجابات وعناصر جدول الأعمال والتعليقات على 1-ON-1S. تدوين الملاحظات أثناء محادثتك وجهاً لوجه لتشير إليها لاحقًا. * إعطاء الاعتراف: استخدم تطبيق مكان العمل الكم لعرض ونشر التعرف على زملائك. * اتبع تحديثات الأهداف: ابق على اطلاع على أي تحديثات هدف تحدث في مكان عملك. * ردود الفعل: استخدم ميزات اختصار مريحة لتقديم أو طلب ملاحظات في الوقت الحالي. * ملاحظات خاصة: التقاط ملاحظات خاصة تتم مزامنة تلقائيًا مع حساب مكان العمل الكم الخاص بك للرجوع إليه لاحقًا. ساعد Quantum Workplace في التقاط آلاف أصوات الموظفين بسلاسة ، وتوفير رؤى وتوجيهات بديهية للمديرين ، وتحويل ثقافة مكان العمل للأفضل. مع استطلاع 9000 منظمة سنويًا ، نمت مكان العمل الكمومي إلى أكبر قاعدة بيانات في أمريكا الشمالية لبيانات مشاركة الموظفين - من خلال منصة المشاركة والأداء الأساسية وأفضل برنامج الأماكن المعترف بها على المستوى الوطني. تقوم الشركة بإبقاء الموظفين على اتصال ، ومحاذاة ، وعلى الطريق إلى النجاح. تمكن حلولها وأدائها والذكاء الفرق من الحفاظ على التركيز والمشاركة وتقديم نتائج أعمال قوية.
Snappy
snappy.com
Snappy هي شركة الهدايا الشاملة الحائزة على جوائز والتي تنشر الفرح وتشارك الامتنان وتتخلص من التخمين عند تقديم الهدايا. تأسست Snappy في عام 2015، وتم اختيارها كواحدة من أسرع شركات Inc. نموًا في الشمال الشرقي في 2021 و202 و2023. Snappy هو شريك الهدايا الموثوق به لأكثر من 43% من شركات Fortune 100 بالإضافة إلى آلاف الأفراد الذين يستخدمون لاذع للهدايا الشخصية. أرسل Snappy أكثر من ثلاثة ملايين هدية حول العالم. تعمل Snappy على ربط الأشخاص وإقامة علاقات هادفة من خلال قوة الامتنان والعطاء. تضمن تجربة اختيار المستلمين أن يقوم مقدمو الهدايا بإرسال الهدية المثالية في كل مرة، للجميع، في كل مناسبة. لقد ظهر Snappy على موقع Fortune's
StarMeUp
starmeup.com
ردود الفعل هي حجر الأساس في خريطة طريق الشركة للتطوير المستمر للموظفين. جمع التعليقات من تقارير الموظفين والأقران والمشرفين لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين للعمل جنبًا إلى جنب ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة مشاركة وتقدير الموظفين الحائزة على جوائز تساعد محترفي الموارد البشرية على بناء ثقافات العمل الفائزة من خلال الحلول المبتكرة التي تعمل بالنيابة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وهي مكافآت Vantage ، و Pulse ، وامتيازات Vantage ، وملاءمة Vantage. إنه يضم قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل في جميع أنحاء العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون النظام الأساسي تبادل نقاط المكافآت الخاصة بهم لبطاقات الهدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية مع كتالوج مكافآت عالمي ، أو منتجات التسوق من متجر Amazon ، أو تجارب الكتب ، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل الفرق و Slack لجعل الاعتراف خالية من المتاعب. تقدم المنصة مجموعة من الفوائد مثل جوائز الخدمة الطويلة ، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية ، وكتاب سنوي للخدمة الرقمية ، وكتالوج مخصص. Vantage Circle هي أيضًا الشريك المفضل لفرق Microsoft و PeopLestrong ومنصات HRMS/HCM الأخرى. تم تصميم تطبيقنا لتعزيز أداء الفريق وثقافة التقدير ، ويقدم مجموعة شاملة من الميزات: * الاعتراف الاجتماعي: احتفل بالإنجازات من خلال الاعتراف بالنظير والجوائز والشارات والألواح المتصدرين. * احتفالات معلم: لا تفوت لحظات خاصة مع أمنيات عيد ميلاد وخدمة الذكرى الآلية. * كتالوج المكافآت العالمية: استرداد نقاط لبطاقات الهدايا والبضائع والتجارب الفريدة في أكثر من 70 دولة. * Amazon Business Integration: تبادل نقاط المكافأة دون عناء لمجموعة واسعة من منتجات Amazon. * الدعم متعدد اللغات: متاح في 13 لغة لتلبية احتياجات القوى العاملة العالمية. * تكامل سلس: يتكامل بسلاسة مع منصات اجتماعية و SSO و HRIS.
Winningtemp
winningtemp.com
تنشئ منصة نجاح الفريق ، WinningTemp ، الفرق الفائزة والمؤسسات الصحية من خلال الاستماع إلى الموظفين وتمكين القادة مع رؤى وذات صلة تؤدي إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس. يتم تكييف WinningTemp مع مطالب اليوم والغد من موظفي المستقبل. يمكنك بسهولة بناء بيانات في الوقت الفعلي وتصور المستمر ومشاركة الأهداف والإنجازات والكفاءة الشاملة. طريقة العمل المنهجية للمتابعة المتكررة والاختصار بين المدير والموظفين. يوفر البحث الحالي رؤى ويسلط الضوء على المجالات المهمة كعوامل نجاح لمنظمة الغد. تم إنشاء الحل المتطرف مع العلماء البارزين في جامعة جوتنبرغ في السويد ، ويعتمد على العلوم ، وتغذيها البيانات ، ويقودها الذكاء الاصطناعى. يساعد WinningTemp المنظمات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ قرارات ذكية واستباقية لزيادة مشاركة الفرق ، وتقليل مستويات التوتر ودوران الموظفين.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفريقك. يتكامل PerkSweet بسلاسة مع Slack. تابعنا على متجر تطبيقات Slack!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هي منصة واسعة النطاق للتكنولوجيا الموارد البشرية تحل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط عمليات الموارد البشرية اليومية وأتمتةها. تثقيفها منظمات العصر الحديث مثل Bajaj Capital و Yashraj Films و TVF و Shree Maruti و Capital Motion و Soho House و Qatar Wire Products و 2500 شخص آخر ، يقدم Zimyo مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل HR و Payroll ، الحضور ، الأداء ، الأداء ، الأداء ، تتبع المتقدمين ، والمشاركة ، وحدات LMS و 50+. من خلال الاستفادة من هذه الحلول ، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية ، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء ، وصرف الرواتب في الوقت المحدد ، وتتبع حضور الموظفين ، والموظفين على متن الطائرة/الخارج ، وتتبع أداء الموظفين ، واستئناف الحاجز ، وإرسال الرسائل ، وفعل الكثير. ماذا يوجد لك في زيميو؟ * مشاركة الموظف: استطلاعات نبض الموظف ؛ الدردشة المباشرة والمجموعة من نظير إلى نظير ؛ الإعلانات ومنتديات المناقشة واستطلاعات الرأي ؛ مؤشر السعادة ردود فعل مجهولة. Helpdesk & التذاكر * CORE HR: إدارة بيانات الموظفين ؛ الخدمة الذاتية الموظف ؛ الوثائق والسياسات ؛ الموظف على متن الطائرة ؛ الموظف خارج الخارج ؛ تحليلات الموارد البشرية والإبلاغ * كشوف المرتبات: أتمتة معالجة كشوف المرتبات ؛ إدارة النفقات والدفع ؛ إدارة الامتثال القانونية ؛ كشوف الرواتب متعددة الكيان * الوقت والحضور: إدارة الحضور ؛ العلامات الجغرافية والضجة الجغرافية ؛ إدارة القائمة ؛ تذكيرات الحضور إدارة الرحلة الميدانية * برنامج إدارة الأداء: OKRS ؛ المراجعات (KRA/KPIs) ؛ ردود فعل مستمرة ؛ واحد إلى واحد تعويضات وإدارة التقييم * برنامج إدارة التوظيف: إدارة المرشحين ؛ إدارة تجمع المواهب المقابلات جدولة وتغذية ردود الفعل القائمة على المهارات ؛ تتدفق عملية التوظيف المخصصة. تقييم المهارات استئناف التحليل. تكاملات مجلس الوظائف للمصادر علاوة على ذلك ، يوفر Zimyo HRMS دعم العملاء على مدار الساعة لمعالجة استفساراتك على الفور.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
Kudoboard
kudoboard.com
يحل Kudoboard محل البطاقة التي تم تمريرها وتوقيعها - إعادة تخيل تقدير مكان العمل في المناسبات الخاصة للموظف. يمكن أيضًا استخدامه لأحداث الشركة ، والصراخ ، وأكثر من ذلك. المستخدم إنشاء بطاقات مجموعة Kudoboard ؛ المساهمة المحتوى ؛ ادعى الآخرين للنشر ، ثم التسليم للمستلمين. تستخدم Kudoboard من قبل فرق من جميع الأحجام (وخاصة بشكل خاص عندما يكون بعض الموظفين بعيدة) ، مثالية للمناسبات الخاصة التي تهم أكثر: أعياد الميلاد ، الذكرى السنوية ، على متن الطائرة ، وداع ، الحصول على الآبار ، الصراخ ، وما إلى ذلك.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack عبارة عن منصة هدايا مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم التخصيص على نطاق واسع. تهدف الشركة إلى مساعدة عملائها من خلال تبسيط عملية الإهداء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاختيار الهدية الأكثر ملاءمة لأي فرد بكفاءة. سواء كانت قائمتك مخصصة لمستلم واحد أو 50000 مستلم، فإن Giftpack قادرة على تلبية مجموعة متنوعة من ميزات التخصيص اعتمادًا على مناسبة الإهداء. تعمل Giftpack على مستوى العالم حتى يتمكن المستلمون من المطالبة بهديتهم أو التبرع لجمعية خيرية من اختيارهم بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة التفاعل في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في العمليات، وفريق من الخبراء على استعداد لتقديم أفضل الممارسات والدعم للتأكد من تلبية احتياجات كل عميل.
Awardco
award.co
يعزز Awardco الإنتاجية ، ويقلل من الإنفاق ، ويبني الثقافة من خلال الاعتراف والمكافآت التي تعتمد على القيمة. الوصول إلى أكبر شبكة مكافأة على هذا الكوكب والحصول على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت الموظف الخاص بك من خلال الشراكات الفريدة لجائزة مع Amazon Business و Deloitte. استمتع برامج التعرف على الدولار مقابل الدولار من أي نوع في منصة بسيطة وسهلة الاستخدام.
Guusto
guusto.com
تم تصميم الاعتراف للتأثير على الاحتفاظ بالخطوط الأمامية. ليس برنامج نقاط آخر! ابدأ خلال دقائق، وليس أشهر، باستخدام حساب مستخدم واحد مجاني يمكنه إرسال المكافآت إلى أي شخص. توصيل مرن للوصول إلى العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وشاشات التلفزيون وخيارات الطباعة التي لا تتطلب أي تقنية لاستردادها. تأثير 5 أضعاف ميزانيتك - ادفع فقط للأشخاص الذين يمكنهم تقديم التقدير، ولا توجد هوامش ربح، ويتم إرجاع الهدايا غير المطالب بها، ويتم التبرع بيوم واحد من المياه النظيفة مع كل هدية يتم إرسالها.
GroupGreeting
groupgreeting.com
في GroupGreeting، نعتقد أن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يشعر الناس بالتقدير. هذه هي مهمتنا: المساعدة في تسهيل مشاركة التقدير على الأشخاص - شخص واحد، بطاقة واحدة في كل مرة. تتيح لك خدمتنا إنشاء بطاقة رقمية وتوقيع عدة أشخاص عليها. إن أسلوبنا الحديث في التوقيع وإرسال بطاقات التهنئة التقليدية من المجموعة سهل الاستخدام. هل لديك زملاء عمل يعملون عن بعد أو أصدقاء في جميع أنحاء البلاد؟ لا مشكلة! نحن نسمح لك بجمع أكبر عدد تريده من التوقيعات بمجرد مشاركة رابط. لن تقلق أبدًا بشأن نفاد المساحة للتوقيع على البطاقة أو فقدانها. لقد انتهت أيام المرور حول مجلد مانيلا! اليوم، يتم استخدام GroupGreeting من قبل أكثر من 10.000 شركة وأرسلت أكثر من 50.000.000 رسالة تقدير في 195 دولة. نحن نقدر تنوع الأفكار والخلفيات، ونسعى جاهدين من أجل ثقافة شاملة تدعم النمو الشخصي والمهني وتتعاطف مع الآخرين.
Kudos
kudos.com
تمكن منصة التعرف على الموظفين الحائزة على جوائز Kudos من المؤسسات من إنشاء تجارب موظفة مؤثرة ومستدامة تؤدي إلى المزيد من مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال. تتغير ثقافة مكان العمل الحديثة - يطالب الموظفون بتقدير ذي معنى في حين أن برامج المعالم التقليدية والمكافآت لم تعد تقطعها. منصة Kudos هي حل المشاركة والثقافة على الإنترنت التي تتبنى قوة البرمجيات الاجتماعية لمساعدة المؤسسات على تبادل الاعتراف ذي القيمة القائمة على القيمة لخلق ثقافة مكان عمل لا تقاوم. برامج المشاركة مدعومة من مجددة ترى ارتفاعًا في الاحتفاظ بالموظفين ، وتحسين سعادة الموظفين ، وزيادة في أداء الشركة بشكل عام.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هو المنصة الوحيدة التي تم تصميمها لـ MSPs التي تجمع بين CSAT و NPS والتعرف على الموظفين واللعب. تتبع المقاييس التي تهم أكثر لزيادة مشاركة الموظفين ، ورضا العملاء ، وإغلاق المزيد من الصفقات! Crewhu هي منصة عملاء و gamification والتعرف على MSPs. يقدم Crewhu تكاملًا مع معظم منصات برامج MSP لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة ، بما في ذلك PSA و CRM وأدوات التوثيق ومقاييس موفر VoIP. مهمة Crewhu هي الاحتفال بالفوز اليومي وخلق ثقافة أقوى.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • LMS • التفوق على أقرانك من خلال تنفيذ استراتيجياتك وتحقيق مقاييسك الرئيسية بشكل فعال عبر 🎯الاستراتيجيات والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية - اتخذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً في عالم الأعمال المرن هذا من خلال إنشاء تقارير في الوقت الفعلي ولوحات تحكم مؤشرات الأداء الرئيسية بنقرة زر واحدة - 🙂 قم بإشراك وتحفيز موظفيك وفرقك من خلال نظام المكافآت، وتسجيلات الوصول الأسبوعية، ولقاءات فردية، والتصنيفات الداخلية - احصل على نظرة عامة شاملة لمشاريعك عبر المشروع سهل التطبيق والفعال (بما في ذلك مخطط جانت ) وإدارة المهام (بما في ذلك كانبان)؛ إنشاء فواتير المشروع بسهولة - 💡 تبادل الأفكار والتخطيط عبر ألواح المعلومات والقوالب الخاصة بنا - تتبع العملاء المتوقعين وتحويلهم إلى مبيعات وعملاء عبر وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بنا - سد فجوات المهارات لدى أعضاء فريقك عبر مركز التعلم 💡؛ قم بتحميل محتوى الملف / الفيديو الخاص بك لتمكين النمو الشخصي ونمو الشركة وسهولة الإعداد - تتبع حضور الموظفين وقياس كفاءة المشاريع والنتائج والمهام الرئيسية لكل سجل زمني - تتيح نماذج السحب والإفلات والاستطلاعات سهولة جمع البيانات والمعلومات والتحليلات - FlowyTeam هو الأنسب للمؤسسات التي تضم ما بين 5 إلى 1000 موظف - يدعم FlowyTeam ويخدم أكثر من 1000 مؤسسة في أكثر من 90🌏 دولة - يتوفر برنامج FlowyTeam باللغات التالية: الإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والصينية ، العربية، البهاسا، الإندونيسية، الفيتنامية، التايلاندية، الفارسية، اليونانية، التركية، الروسية، الهندية، الكورية، اليابانية، السلوفينية، السلوفاكية، الصربية، الكرواتية، البولندية، المجرية، التشيكية، الأوكرانية، الرومانية، البلغارية - عملائنا المذهلون لدينا هم Roche، ADDX، buddyboss، Turknet، Runcloud، pandai.org، Liebherr، وغيرها الكثير...flowyteam.com أنت بحاجة إلى تدريب OKR: يوصي FlowyTeam بمعهد OKR - okrinstitute.org
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
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