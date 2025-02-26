برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

Advantage Club

advantageclub.ai

AdvantageClub.ai هي منصة عالمية لمشاركة الموظفين التي تقود تجربة مكان العمل ورفاهية مع ميزات مثل المكافآت والاعتراف والامتيازات وفوائد الموظفين المرنة وبناء المجتمع على منصة موحدة. * AdvantageClub.ai هو منصة مكافأة واعتراف رقمية شاملة تتيح للمديرين والمؤسسات الاعتراف بالموظفين لجهودهم ، كل ذلك بنقرة زر واحدة. من خلال المنصة ، يمكن للموظفين إعطاء الخمسات العالية ، الإعجابات ، التعليقات ، وأكثر من ذلك لإظهار تقديرهم لزملائهم. تتوافق منصة R&R مع سوق Global Reward Redemption يتيح للموظفين الاختيار من بين أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية. * يتيح حل الامتيازات والامتيازات للمؤسسات إضافة شيء خاص إلى أرباح الموظفين من خلال تقديم عروض وصفقات شركات فريدة من نوعها في جميع أنحاء البلاد. من خلال العرض المرن ، يمكن للشركات إنشاء أنواع متعددة من محافظ الموظفين برعاية أسواق محددة ، مثل محافظ العافية ، العمل من المنزل ، ومحافظ L&D. * يجلب حل المجتمع ومنطقة المرح برامج مشاركة الموظفين المتعددة تحت منصة واحدة. من خلال برامج مثل الألعاب داخل الشركات مع ألواح المتصدرين الحية ، وأسواق الأقران ، ونوادي الهوايات ، يقدم هذا الحل شيئًا فريدًا لجمع الموظفين من كل نوع من أنواع المنظمات. * يساعد حل العافية المالية للموظفين على أن يصبحوا ذكاءً مالياً من خلال تقديم تسهيلات لتوفير القروض والحصول عليها وتلقي تقدم الرواتب بأسعار معقولة وأسعار فائدة صفر. <> حول AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai هي منصة مشاركة موظفين عالمية مع ميزات مثل المكافآت والاعتراف وبناء المجتمع و Flexben على منصة موحدة. إنه يوفر حلولًا شاملة لتسهيل مشاركة الموظفين من خلال الامتيازات والمكافآت الحصرية من شركاء العلامة التجارية أكثر من 10000. تأسست في عام 2016 ، AdvantageClub.ai هي من بنات أفكار UCLA Postgraduates Sourabh Deorah و Smiti Bhatt Deorah ، الذين حددوا فوائد الموظفين كمساحة لإنشاء اضطراب باستخدام تعدين البيانات وتحليلاتها. منذ ذلك الحين ، تم إعادة تعريف مزايا الموظفين بما يتجاوز صناديق الدفاع التقليدية وسياسات خصم الشركات. يقع مقره الرئيسي في ديلاوير ، ويضم AdvantageClub.ai أكثر من 5 ملايين مستخدم مع محفظة عميل مثيرة للإعجاب تضم BCG و Concentrix و Teleperformance و Hexaware و Target وغيرها الكثير ، مع وجود في أكثر من 100 دولة. تفخر الشركة بتوفير برنامج قابل للتطوير وقابل للتخصيص وفعال من حيث التكلفة لرفع مشاركة الموظفين. توفر منصتها الموحدة مجموعة واسعة من برامج الاعتراف ، بما في ذلك جوائز Milestone/الذكرى/سنوات الخدمة ، والمكافآت الموضعية في الوقت الفعلي ، والحوافز الآلية ، وتقدير نظير إلى نظير ، وبرامج على متن الطائرة ، وبرامج العافية ، والأداء الفصلي والسنوي جوائز. في عام 2022 ، تم منح AdvantageClub.ai "التميز في برنامج البحث والتطوير العالمي" و "التميز في مشاركة الموظفين" و "التميز في تجربة الموظفين" من قبل المؤتمر العالمي للموارد البشرية. من خلال مهمتها الوحيدة لمساعدة المؤسسات على إبقاء موظفيها مشاركين ومدفوعين ، يتم دعم تطبيق Advantage Club من خلال حل قوي لمشاركة الموظفين يوفر تجربة أفضل في فئتها لمستخدميها. تم تعيين المنصة لإحداث ثورة في الصناعة من خلال التأثير بشكل مباشر على توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال أداة مشاركة شاملة للموظف. <> المهمة يتصور AdvantageClub.ai عالمًا يكون فيه الموظفون مشاركين للغاية وسعداء ، وكل مكان عمل ، كبير أو صغير ، لديه ثقافة تقدير إيجابية للتقدير والاعتراف. ويهدف إلى مساعدة المنظمات على بناء وتشغيل برامج تجربة الموظفين والمشاركة التي يتردد صداها مع ثقافتها وقيمها.