برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - سفالبارد وجان ماين

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يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.
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Qarrot
qarrot.com
Qarrot هو برنامج سحابي لمكافآت الموظفين وتقديرهم للشركات المتنامية. يعمل برنامج "القاروت" على تعزيز المكافآت القائمة على النتائج والتقدير لتعزيز الثقافة وتحسين الأداء. تم تصميم برنامجنا لتلبية احتياجات كل من الفرق والمؤسسات، وهو سهل الاستخدام، ويتطلب الحد الأدنى من الإعداد، ويتضمن مجموعة كاملة من الميزات: التعرف على المدير للموظف؛ الاعتراف من نظير إلى نظير؛ حملات الحوافز القائمة على الأداء؛ عيد الميلاد والذكرى السنوية للعمل وجوائز سنوات الخدمة؛ كتالوج مكافآت يضم أكثر من 200 علامة تجارية رائدة؛ تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid؛ والتكامل مع Slack وMicrosoft Teams.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفريقك. يتكامل PerkSweet بسلاسة مع Slack. تابعنا على متجر تطبيقات Slack!
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club عبارة عن منصة عالمية لمشاركة الموظفين تعمل على تعزيز تجربة مكان العمل والرفاهية من خلال ميزات مثل المكافآت والتقدير والامتيازات ومزايا الموظفين المرنة وبناء المجتمع على منصة موحدة. - نحن عبارة عن منصة رقمية شاملة للمكافآت والتقدير تتيح للمديرين والمؤسسات تقدير جهود الموظفين، كل ذلك بنقرة زر واحدة. من خلال المنصة، يمكن للموظفين إعطاء تحيات عالية، وإعجابات، وتعليقات، والمزيد لإظهار تقديرهم لزملائهم. تتوافق منصة البحث والتطوير الخاصة بنا أيضًا مع سوق استرداد المكافآت العالمي الذي يتيح للموظفين الاختيار من بين أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية. - يتيح حل الامتيازات والامتيازات الخاص بنا للمؤسسات إضافة شيء خاص إلى أرباح الموظفين من خلال تقديم عروض وصفقات فريدة وحصرية للشركات في جميع أنحاء البلاد. من خلال عروض المزايا المرنة التي نقدمها، يمكن للشركات إنشاء أنواع متعددة من محافظ الموظفين المنسقة لأسواق معينة، على سبيل المثال، الصحة، والعمل من المنزل، ومحافظ التعلم والتطوير، والمزيد. - يوفر حل Community and Fun Zone الخاص بنا العديد من برامج مشاركة الموظفين ضمن منصة واحدة. من خلال برامج مثل الألعاب داخل الشركة مع لوحات المتصدرين المباشرة وأسواق نظير إلى نظير ونوادي الهواة، يقدم الحل الذي نقدمه شيئًا فريدًا للجمع بين الموظفين من كل نوع من أنواع المؤسسات معًا. - يساعد حل العافية المالية الخاص بنا الموظفين على أن يصبحوا أذكياء ماليًا من خلال تقديم تسهيلات للادخار والحصول على القروض والسلف على الرواتب بأسعار معقولة وأسعار فائدة صفرية. حول Advantage Club نحن منصة عالمية لمشاركة الموظفين مع ميزات مثل المكافآت والتقدير وبناء المجتمع وFlexBen على منصة موحدة. نحن نقدم حلولاً شاملة لتسهيل مشاركة الموظفين من خلال الامتيازات والمكافآت الحصرية التي يقدمها أكثر من 10,000 شريك من علاماتنا التجارية. تم إنشاء Advantage Club في عام 2016، وهو من بنات أفكار خريجي جامعة كاليفورنيا، سوراب ديورا وسميتي بهات ديورا، اللذين حددا مزايا الموظفين كمساحة لإحداث اضطراب باستخدام استخراج البيانات والتحليلات. منذ ذلك الحين، قمنا بإعادة تعريف مزايا الموظفين بما يتجاوز صندوق الادخار التقليدي وسياسات الخصم للشركات. يقع مقرنا الرئيسي حاليًا في ديلاوير، لدينا أكثر من 3 ملايين مستخدم مع أكثر من 1000 محفظة عملاء رائعة تضم Accenture وBCG وConcentrix وTeleperformance وHexaware وTarget وغيرها الكثير، مع وجود في أكثر من 100 دولة. نحن نفخر بتقديم برنامج قابل للتطوير وقابل للتخصيص وفعال من حيث التكلفة للارتقاء بمشاركة الموظفين إلى المستوى التالي. توفر منصتنا الموحدة مجموعة واسعة من برامج التقدير، بما في ذلك جوائز الإنجازات/الذكرى السنوية/سنوات الخدمة، والمكافآت الفورية، والحوافز الآلية، وتقدير النظير إلى النظير، وبرامج الإعداد، وبرامج الصحة، وجوائز الأداء الربع سنوية والسنوية. وبرامج بطاقات الهدايا والعروض الحصرية عبر أكثر من 10000 علامة تجارية عالمية وما إلى ذلك. في عام 2022، حصلنا على جوائز "التميز في برنامج البحث والتطوير العالمي" و"التميز في مشاركة الموظفين" و"التميز في تجربة الموظفين" من قبل المؤتمر العالمي لتنمية الموارد البشرية. من خلال مهمته الوحيدة المتمثلة في مساعدة المؤسسات في الحفاظ على مشاركة موظفيها وتحفيزهم، يتم دعم تطبيق Advantage Club الخاص بنا من خلال حل مشاركة الموظفين المدروس جيدًا والذي يوفر أفضل تجربة في فئتها لمستخدميه. تم إعداد المنصة لإحداث ثورة في الصناعة من خلال التأثير المباشر على توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم من خلال أداة شاملة لإشراك الموظفين. مهمتنا نحن نتصور عالمًا يكون فيه الموظفون منخرطين وسعداء للغاية، وكل مكان عمل، كبيرًا أو صغيرًا، يتمتع بثقافة إيجابية من التقدير والاعتراف. نحن هنا لمساعدة المؤسسات على بناء وإدارة تجارب الموظفين وبرامج المشاركة التي تتوافق مع ثقافتهم وقيمهم.
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
ERIN
erinapp.com
ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر فعالية وبشكل متكرر. يتيح تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني البديهي الخاص بـ ERIN للموظفين إجراء الإحالات في أقل من 30 ثانية، وتتبع مكافآتهم، وتنمية حياتهم المهنية في شركتك! أفضل ما في الأمر هو أن فريق اكتساب المواهب لديك لا يغير شيئًا على الإطلاق فيما يتعلق بكيفية عمله اليوم، ويمكنه الاستمرار في العمل من ATS لإدارة المرشحين. إن نظام ERIN مؤتمت بنسبة 100% ويتكامل بسهولة مع ATS وHRIS الحاليين لديك. من الإحالة إلى يوم الدفع، لا يوجد وقت إداري مطلوب. هل سياستك مليئة بالاستثناءات الخاصة؟ حوافز إضافية لتعيين التنوع؟ هل تركز المدفوعات المتدرجة على الاحتفاظ؟ عملات مختلفة في بلدان مختلفة؟ لا مشكلة! تم تصميم ERIN لأتمتة كل تفاصيل وثيقتك، مما يسمح لك بإدارة الإحالات تلقائيًا وفي كل بلد تعمل فيه.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد الصوامع والاختناقات، وتسليط الضوء على الموظفين الأكثر اتصالاً وانقطاعًا. مع Peoplelogic، سيكون لديك كل البيانات والرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل مؤثرة.
Teamphoria
teamphoria.com
يتيح لك Teamphoria زيادة الإنتاجية ومشاركة الموظفين من خلال الأدوات والتحليلات المخصصة لتحفيز موظفيك والتعرف عليهم.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين، حيث يعمل على تمكين العملاء بميزات شاملة بدءًا من المكافآت والتقدير وحتى الاستطلاعات والتحديات. نحن نجمع بين منصتنا الحائزة على جوائز وفريقنا من خبراء المشاركة لنبني لك استراتيجية المشاركة المثالية ونوفر لك الأدوات التي تحتاجها لتفعيلها. تعمل المنصة على تمكين الشركات من التقاط مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات الرأي النبضية، وجمع الأشخاص معًا من خلال التعرف على الأنشطة الافتراضية، وقياس تجربة الموظفين باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات القوية. ومن هناك يأتي دعمنا الاستراتيجي من خلال تحليلات وتوصيات الخبراء لمواصلة تحقيق أهدافك. نحن نؤمن بأن كل ثقافة في مكان العمل يمكن أن تكون مُرضية وجذابة، ونحن ملتزمون بتحرير عملائنا ليحبوا موظفيهم ويهتموا بهم.
Nectar
nectarhr.com
لقد عقدت Nectar شراكة مع SHRM لمساعدة الفرق في جميع أنحاء العالم على الشعور بالتقدير والتواصل والمشاركة. عزز المشاركة واحتفل بالانتصارات الفردية كل يوم مع Nectar. تتيح منصة التقدير والمكافآت 360 الخاصة بنا للجميع (من نظير إلى نظير ومن مدير إلى موظف على حدٍ سواء) إرسال تقدير هادف متجذر في القيم الأساسية. تمتلك Nectar كتالوج المكافآت الأكثر شمولاً حتى يتمكن المستخدمون من الاختيار من بين المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للشركة أو منتجات أمازون أو بطاقات الهدايا أو أنواع المكافآت المخصصة. يمكنك التكامل مع أدواتك الأخرى مثل Slack وTeams لتسهيل عملية التعرف على الإرسال. نحن ندعم أفضل المنظمات مثل MLB وSHRM وRedfin وHeineken والمزيد.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
تسهل منصتنا على الموظفين والمديرين التعرف على بعضهم البعض ومكافأتهم على الإنجازات والإنجازات. على عكس أي برنامج تقدير آخر، يتيح برنامج Bucketlist للشركات مكافأة الموظفين بالطريقة التي يريدونها مما يؤدي إلى الحصول على درجة رضا عن المنتج تصل إلى 97%. مع Bucketlist، يمكن للموظفين أو المديرين التعرف بسهولة على زملائهم ومكافأتهم على تجسيد القيم الأساسية أو الأداء المتميز.
Fringe
fringe.us
Fringe هو أول سوق للرفاهية في العالم، مع حلول عالمية لحسابات الإنفاق على نمط الحياة، والمكافآت والتقدير، والرفاهية، وبرامج المزايا المرنة. توقف عن إضاعة الوقت والمال على حلول متعددة النقاط ذات مشاركة منخفضة وقواعد استخدام مربكة. قم بتجميع كافة برامج الأشخاص لديك في نظام أساسي واحد ووفّر ما يصل إلى 80%. تساعد Fringe على تلبية الاحتياجات المتنوعة للقوى العاملة لديك. مع أكثر من 120 خدمة وتجربة متاحة في السوق، يتيح Fringe للموظفين تصميم حزمة المزايا الخاصة بهم وفقًا لتفضيلاتهم المحددة. نظرًا لأن العديد من عملائنا يشهدون تفاعلًا بنسبة 80-90% خلال 6 أشهر من إطلاق Fringe، فلا عجب أن يبلغ 84% من الموظفين عن ولاء أعلى للشركات التي تقدم مزايا مرنة. اجذب المواهب الأساسية واحتفظ بها والتي لا يمكنك تحمل خسارتها مع Fringe.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox عبارة عن منصة عالمية للمزايا والمكافآت تساعد الشركات على رعاية موظفيها والتواصل معهم والاحتفال بهم، بغض النظر عن مكان وجودهم أو ما يريدون. نحن نحظى بثقة أكثر من 4000 شركة حول العالم، ونساعد في الحفاظ على سعادة الموظفين وصحتهم وتحفيزهم. تمنح منصة Perkbox الفرق مجموعة واسعة من الامتيازات والفوائد، وأداة تقدير ومكافأة مخصصة، ومحتوى رفاهية منسق بعناية وطريقة جذابة لعرض ثقافة الشركة. يوفر تطبيقنا العالمي تجربة سلسة للجميع وهو تطبيق احترافي
PerkUp
perkupapp.com
أرسل للموظفين هدايا ومكافآت مذهلة باستخدام PerkUp. قم بتبسيط تقديم هدايا الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد، وأرسل حوافز نقدية ووزع غنيمة ذات علامة تجارية على فريقك العالمي.
Caroo
caroo.com
نحن نتصور عالمًا يختبر فيه الأشخاص تواصلًا عميقًا في العمل من خلال التقدير. تكشف منصتنا عن الفهم السلوكي العميق لاحتياجات التقدير الفردية للموظفين، وتوفر نظرة ثاقبة حول الوقت المناسب للاعتراف وتجعل من السهل إرسال المكافآت التي يريدها الموظفون بالفعل. كل ذلك في مكان واحد. نحن نؤمن... - يستحق كل موظف أن يتم الاعتراف به لتأثيره - يكون التقدير ذا معنى أكبر عندما يكون مخصصًا للفرد - لا يجب أن يكون التقدير مرهقًا أو مكلفًا للغاية حتى يكون سحريًا حقًا - يجب أن توجد ثقافة التقدير في كل مكان في منظمة كارو هي امرأة ومخضرمة تأسست وتشارك مع جمعيات خيرية مختلفة بما في ذلك Feeding America. منذ عام 2015، تبرعت كارو بأكثر من 20 مليون وجبة وما زال العدد في ازدياد للعائلات المحتاجة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة Caroo.com.
CardClan
cardclan.io
اجعل الجميع يشعرون بالتقدير! تعمل CardClan على التخلص من متاعب إظهار تقديرك للموظفين والعملاء. احتفل بالأحداث الهامة، مثل أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وحتى التقاعد باستخدام بطاقات مخصصة من المؤكد أنها ستجعل المستلمين يبتسمون. باستخدام أدواتنا سهلة الاستخدام، يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك في التعبير عن الامتنان - بغض النظر عن موقعهم حول العالم!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre عبارة عن منصة ثقافية في مكان العمل مصممة لبناء العلاقات الإنسانية. تحاكي منصتنا المتنقلة أولاً التفاعل العفوي وغير الرسمي الذي يخلق أماكن عمل أفضل، ويعمل بمثابة "مبرد مياه افتراضي" للقوى العاملة الموزعة. يمنح Bonfyre الموظفين مساحة رقمية - منفصلة عن أدوات الإنتاجية - لإنشاء مجتمع شامل يشعر فيه الموظفون بالانتماء، مما يؤدي إلى زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين. تدعم المنصة نقاط الاتصال الثقافية مثل بناء الفريق والتقدير والاستطلاعات ومبادرات الصحة والسلامة والعمل الخيري والمجتمعات ذات الاهتمام المشترك والمزيد.
Espresa
espresa.com
Espresa عبارة عن منصة برمجية وشبكة موردين لتوفير خدمات مكان العمل في الموقع والتي تساعد الشركات على جذب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بهم مع زيادة إنتاجيتهم بشكل ملموس.
Staffino
staffino.com
Staffino عبارة عن منصة لإدارة تجارب العملاء والموظفين تتمتع بحضور عالمي قوي، وتفخر بتقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 30 دولة وتغطي مجموعة متنوعة من الصناعات. لقد تطورت منصتنا المتطورة عبر الإنترنت لتتنافس مع منصات إدارة تجربة العملاء (CEM) الرائدة في العالم، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا لجمع وإدارة تعليقات العملاء والموظفين. تم تصميم منتجات Staffino XM بخبرة للشركات من جميع الأحجام في مختلف الصناعات التي تسعى إلى إحداث ثورة في تجربة عملائها وموظفيها على المستويين الوطني والدولي. تمكّنك منتجات CX وEX الشاملة لدينا من تحقيق رضا العملاء الذي لا مثيل له، وإلهام تحفيز الموظفين، وتسريع نمو الإيرادات. منتجات وخدمات تجربة العملاء: - إدارة ردود الفعل حلقة مغلقة - مراقبة حالة الاستبقاء - NPS، CSAT، CES ومقاييس CX الأخرى - المحرك الدلالي - لوحات معلومات CX مخصصة - إتقان التسوق® - استشارات تجربة العملاء - تقييم إدارة الأداء - استطلاعات تجربة العملاء منتجات وخدمات EX: - تقدير الموظفين وتحفيزهم - التلعيب الموظف - أداء الموظف - مشاركة الموظف
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink، وهو جزء من CultureBoard، هو برنامج للتعرف على الموظفين يساعد الشركات على بناء علاقات أقوى والتعرف على الإنجازات وبناء ثقافات صحية في مكان العمل. يعد KudosLink، الذي يحظى بثقة المستخدمين من Canva أو Tesla أو Amazon، بمثابة رابط قوي بين مديري الموارد البشرية والموظفين، مما يعمل على تحسين السعادة والمشاركة على كل مستوى من مستويات مؤسستك. من خلال مفهومها المدعوم بالميمات الممزوجة ببضع نقرات فقط، تعمل KudosLink كمنصة تقدير ممتعة، حيث يمكنك مساعدة الأشخاص على الشعور بإحساس أكبر بالتوافق والمشاركة وتعزيز الأداء.
Applauz
applauz.me
قلل من معدل الدوران وادفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة من خلال التصفيق. Applauz هي عبارة عن منصة لتكريم الموظفين حائزة على جوائز ومجهزة بجميع الأدوات الأساسية لدعم وتعزيز ثقافة الشركة النشطة والمزدهرة. قم بتمكين زملاء العمل والمديرين من التعرف على بعضهم البعض بسهولة من خلال رسائل تقدير ذات معنى. احتفل بالإنجازات من خلال تكريم الموظفين بشارات الشركة المخصصة ونقاط مكافآت Applauz القابلة للاسترداد. ابق على اتصال بمشاعر فريقك من خلال استطلاعات نبض Applauz، وقم بتمكين فريقك من خلال تحقيق أهداف محفزة، وتقديم امتيازات مخصصة للشركة، والاحتفال بمعالم الخدمة من خلال برنامج الذكرى السنوية للعمل المخصص من Applauz، والتعمق في التقارير والتحليلات الشاملة حول مستويات مشاركة الفريق والموظفين الفرديين عبر شركتك. منظمة. مع Applauz، أنت لا تقوم فقط بتنفيذ منصة التعرف؛ أنت تُحدث ثورة في نهجك تجاه مشاركة الموظفين.
Group Cards
groupcards.app
في Group Cards، نساعد عملائنا على بناء فرق أكثر سعادة وإنتاجية. لقد قمنا بتسليم أكثر من 5 ملايين رسالة تقدير للأشخاص في جميع أنحاء العالم - كل واحدة منها مليئة بالبهجة والتواصل. باستخدام البطاقات الجماعية، يمكنك إرسال بطاقة تهنئة جماعية، بعدد غير محدود من الصفحات والتوقيعات، وجمع الأموال للحصول على هدية، وحتى طباعة بطاقة المجموعة الخاصة بك في شكل كتاب.
Accolader
accolader.io
Accolader هو نظام مجاني لجوائز الأقران مع توفر إصدار Pro. تم بناء Accolader على ما يعمل على زيادة السعادة والمشاركة: الجوائز مع التقدير الاجتماعي والمشترك بدلاً من المكافآت. وقد تم التركيز على البساطة، في كل من الإدارة والاستخدام.
GroupTogether
grouptogether.com
تسهل GroupTogether جمع الفريق معًا للاحتفال بالأفراد، سواء كنتم تجلسون جميعًا في نفس المكتب معًا أو منتشرين في جميع أنحاء البلاد. قم بدعوة فريقك للتوقيع على بطاقة جماعية عبر الإنترنت، وتحميل الصور، وإضافة الميمات وملفات GIF، وحتى الاشتراك للحصول على بطاقة هدايا جماعية أو إضافة بطاقة هدايا ممولة من الشركة!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix هي أداة SAAS تتيح للشركات تقديم امتيازات الموظفين وإدارتها بكفاءة وعلى نطاق واسع.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable عبارة عن منصة مكافآت مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للأشخاص إرسال المكافآت والمدفوعات والحوافز لأي شخص وفي أي مكان مجانًا.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشركة. بعض عملاء Workhuman هم Symantec وIntuit وJetBlue وCisco ومجموعة فنادق InterContinental. في فبراير 2019، غيرت الشركة اسمها من Globoforce إلى Workhuman.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly هي الطريقة رقم 1 لفتح مكان عمل رابح! إنه المحرك الذي يعزز مشاركة الموظفين والتقدير والمكافآت وتمكين الأداء. في Bonusly، نؤمن بأن نجاح عملك مدفوع بأشخاص وفرق عمل منخرطين بعمق وذوي أداء عالٍ. يساعدك حل تمكين الأداء الخاص بنا على قيادة هذا الأداء العالي والحفاظ عليه من خلال مكافأة إنجازات الموظف، وبناء علاقات هادفة من خلال التعرف على النظير إلى النظير، وتمكين التعليقات المتسقة، وتزويد المديرين بالأدوات والرؤى اللازمة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لفريقك. استخدم Bonusly لبناء ثقافة عمل تعزز إحساس الموظفين بالقيمة والانتماء والفخر بمساهمتهم في نمو عملك. ابدأ تجربتك المجانية اليوم! أسهل طريقة للتعرف على الموظفين ومكافأتهم. قم بزيادة مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم باستخدام Bonusly.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة على الهاتف المحمول يضم مجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات ذات الفرق بدون مكتب على تحسين التواصل ، والاحتفاظ بالموظفين ، وقيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عمليات أعمالهم على Autopilot والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين ليكونوا أكثر إنتاجية ومهنية ورضا. وفر الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة المخصصة للمجتمع والنماذج والتقارير ؛ جدول التحولات وتتبع ساعات العمل مع ساعة وقت GPS ؛ تبسيط اتصال الموظف ، وتعزيز المهارات المهنية ، وإدارة المهام اليومية وأكثر من ذلك بكثير ، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل دخول آمن وسهل للمسؤولين عن النظام مع Active Directory Single On (SSO).
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
HeyTaco
heytaco.chat
تخلق HeyTaco مكان عمل أكثر حيوية من خلال جمع الأشخاص معًا من خلال التقدير الاجتماعي والمكافآت. سوف تساعد عملة HeyTaco الممتعة والفريدة من نوعها (التاكو) على بناء علاقات أقوى، وتعزيز الروح المعنوية، وزيادة سعادة الفريق بشكل عام. الفوائد الرئيسية: - يعزز التواصل الإيجابي - يبني الصداقة الحميمة - يشجع الناس على إظهار الامتنان - ينمي ثقافة التقدير - يعيد الحياة لقيم الشركة - يزيد من معنويات الموظفين - يزيد من المشاركة - يساعد الفرق البعيدة على التواصل بشكل جديد! قم ببناء ثقافة العطاء باستخدام وضع HeyTaco Giver
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم تجربة توظيف مستقبلية من خلال نظام تتبع مقدم الطلب من Keka.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج التقدير والمكافآت الذي يضع الأشخاص في المقام الأول والذي يوحد شركتك ويشرك موظفيك من خلال الامتنان والتواصل الاجتماعي. نحن نبني تجربة جذابة للفرق من خلال المجتمع والتواصل، مع تشجيع التقدير والمكافآت المتكررة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للموظفين. مع متوسط معدل اعتماد يبلغ 96% وعمليات تكامل مدمجة مع Slack أو Microsoft Teams أو ADP أو Workday أو أي نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS). لم يكن من السهل أبدًا أن يكون لديك برنامج يحب موظفيك استخدامه، ولكنه أيضًا يجعل عملك أسهل!
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات الصلة بالشركة بأكملها. يحتوي Pingboard أيضًا على ميزات تساعد كل فرد في المؤسسة على معرفة من هو ومن يفعل ماذا، ثم التواصل مع هؤلاء الزملاء بطريقة مفيدة.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
يساعد Quantum Workplace على تحسين العمل كل يوم. نحن نمكّن المؤسسات من تحسين تجربة الموظفين، وإلهام التأثير، وإنشاء ثقافة مغناطيسية لنجاح الموظفين والتي تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها. تعمل منصة نجاح الموظفين الشاملة لدينا على تحفيز المشاركة والأداء من خلال الرؤية والعمل المستمرين. تساعد مجموعة المشاركة الخاصة بنا المؤسسات على إنشاء إستراتيجية استماع شاملة لتحديد ومعالجة الفجوات في تجربة الموظف. وتوفر أدوات إدارة الأداء لدينا الموارد اللازمة لتنمية الفرق وتطويرها ومواءمتها لتحقيق أقصى قدر من النجاح. تشمل الحلول استبيانات الموظفين، وتخطيط العمل، والأهداف، والتعليقات، ومراجعات الأداء، والتقدير، واستعراضات فردية، ومراجعات المواهب، وتخطيط التعاقب، ومسابقة أفضل أماكن العمل المشهورة على المستوى الوطني. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.quantumworkplace.com.
Snappy
snappy.com
Snappy هي شركة الهدايا الشاملة الحائزة على جوائز والتي تنشر الفرح وتشارك الامتنان وتتخلص من التخمين عند تقديم الهدايا. تأسست Snappy في عام 2015، وتم اختيارها كواحدة من أسرع شركات Inc. نموًا في الشمال الشرقي في 2021 و202 و2023. Snappy هو شريك الهدايا الموثوق به لأكثر من 43% من شركات Fortune 100 بالإضافة إلى آلاف الأفراد الذين يستخدمون لاذع للهدايا الشخصية. أرسل Snappy أكثر من ثلاثة ملايين هدية حول العالم. تعمل Snappy على ربط الأشخاص وإقامة علاقات هادفة من خلال قوة الامتنان والعطاء. تضمن تجربة اختيار المستلمين أن يقوم مقدمو الهدايا بإرسال الهدية المثالية في كل مرة، للجميع، في كل مناسبة. لقد ظهر Snappy على موقع Fortune's
StarMeUp
starmeup.com
ردود الفعل هي حجر الأساس في خريطة طريق الشركة للتطوير المستمر للموظفين. جمع التعليقات من تقارير الموظفين والأقران والمشرفين لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين للعمل جنبًا إلى جنب ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية.
Vantage Circle
vantagecircle.com
نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل حول العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون منصتنا: استبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم ببطاقات هدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية باستخدام كتالوج المكافآت العالمية، أو شراء المنتجات من متجر أمازون، أو حجز تجربة، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما أنه يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل Teams وSlack لجعل عملية التعرف خالية من المتاعب. توفر منصتنا أيضًا مجموعة من المزايا مثل جوائز الخدمة الطويلة، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية، والكتاب السنوي للخدمة الرقمية، وكتالوج المعالم المخصص. نحن أيضًا الشريك المفضل لـ Microsoft Teams وPeople Strong ومنصات إدارة الموارد البشرية/HCM الأخرى.
Winningtemp
winningtemp.com
تساعدك منصة نجاح فريقنا على إنشاء فرق ناجحة ومؤسسات سليمة من خلال الاستماع إلى كل موظف على حدة وتمكين القادة بالرؤى والإجراءات ذات الصلة التي تعطي نتائج واضحة وقابلة للقياس. نحن نوفر الوقت، حتى يتمكن قادتك من التركيز على ما يهم حقًا. يعتمد حلنا على العلم، مدعومًا بالبيانات، ويدعمه الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تعزيز المشاركة وتقليل مستويات التوتر ومعدل دوران الموظفين. في لمحة واحدة فقط، يمكنك الحصول على درجة الحرارة الإجمالية لمؤسستك بأكملها. وهذا يجعل من السهل تحديد المجالات التي يحبها موظفوك أو يرغبون في تطويرها - مما يتيح لك الفرصة لاكتشاف التحديات قبل تفاقمها وتحقيق نتائج ناجحة - معًا.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والمزيد. توفر شركة Assembly كتالوجًا شاملاً من المكافآت، مثل بطاقات الهدايا، والغنيمة المخصصة، والمكافآت الثقافية، والتبرعات الخيرية، مما يعزز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والتواصل. تتيح التحليلات القوية للمديرين الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر الشركة، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالاستماع والفهم. تعرّف على فريقك بطريقة هادفة قم بمواءمة القيم الأساسية مع التقدير لتشجيع احتضان الفريق يوميًا. عزز تقديرك من خلال كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا والغنيمة المخصصة والمكافآت الثقافية والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم الرئيسية والتعرف على الذكرى السنوية احتفل بعيد ميلاد كل زميل في الفريق أو الذكرى السنوية له من خلال صيحات مخصصة تلقائية. التكامل السلس مع Microsoft Teams وSlack Engage بسلاسة حيث تعمل بالفعل، مع التكامل الآمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. إدخال البيانات مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين استخدم تحديثات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، واستطلاعات الرأي المختلفة للموظفين، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، واستطلاعات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات الاتصالات الداخلية، مثل قوالب AMA، وموجزات الأخبار، وقوالب المساعدة، وموجزات المجموعة، وكاسحات الجليد، وإدارة الأفكار، ومواقع wiki الداخلية، وأدوات الاجتماعات لتعزيز سير عمل الاتصالات. تعزيز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماعات وتعليقات المنتج وقوائم الفوز وإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف، قم بتنفيذ الدراسات الاستقصائية لمزايا الموظفين، ومقابلات الخروج، ونتائج eNPS، والإحالات الداخلية، وأسئلة المقابلة، وتعليقات التوظيف الجديدة، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
Kudoboard
kudoboard.com
تحل Kudoboard محل البطاقة التي تم تمريرها وتوقيعها - مما يعيد تصور التقدير في مكان العمل في المناسبات الخاصة للموظفين. ويمكن استخدامه أيضًا في أحداث الشركة والصيحات والمزيد. يقوم المستخدم بإنشاء بطاقات مجموعة Kudoboard؛ المساهمة بالمحتوى؛ قم بدعوة الآخرين للنشر، ثم قم بتسليمها إلى المستلمين. يتم استخدامه من قبل فرق من جميع الأحجام (وقيمته بشكل خاص عندما يكون بعض الموظفين عن بعد)، يعد Kudoboard مثاليًا للمناسبات الخاصة الأكثر أهمية: أعياد الميلاد، واحتفالات الذكرى السنوية للعمل، والتأهيل، والتوديع، والحصول على الآبار، والصيحات، وما إلى ذلك.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack عبارة عن منصة هدايا مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم التخصيص على نطاق واسع. تهدف الشركة إلى مساعدة عملائها من خلال تبسيط عملية الإهداء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاختيار الهدية الأكثر ملاءمة لأي فرد بكفاءة. سواء كانت قائمتك مخصصة لمستلم واحد أو 50000 مستلم، فإن Giftpack قادرة على تلبية مجموعة متنوعة من ميزات التخصيص اعتمادًا على مناسبة الإهداء. تعمل Giftpack على مستوى العالم حتى يتمكن المستلمون من المطالبة بهديتهم أو التبرع لجمعية خيرية من اختيارهم بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة التفاعل في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في العمليات، وفريق من الخبراء على استعداد لتقديم أفضل الممارسات والدعم للتأكد من تلبية احتياجات كل عميل.
Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل الدولار من أي نوع في منصة واحدة بسيطة وسهلة الاستخدام.
Guusto
guusto.com
تم تصميم الاعتراف للتأثير على الاحتفاظ بالخطوط الأمامية. ليس برنامج نقاط آخر! ابدأ خلال دقائق، وليس أشهر، باستخدام حساب مستخدم واحد مجاني يمكنه إرسال المكافآت إلى أي شخص. توصيل مرن للوصول إلى العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وشاشات التلفزيون وخيارات الطباعة التي لا تتطلب أي تقنية لاستردادها. تأثير 5 أضعاف ميزانيتك - ادفع فقط للأشخاص الذين يمكنهم تقديم التقدير، ولا توجد هوامش ربح، ويتم إرجاع الهدايا غير المطالب بها، ويتم التبرع بيوم واحد من المياه النظيفة مع كل هدية يتم إرسالها.
GroupGreeting
groupgreeting.com
في GroupGreeting، نعتقد أن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يشعر الناس بالتقدير. هذه هي مهمتنا: المساعدة في تسهيل مشاركة التقدير على الأشخاص - شخص واحد، بطاقة واحدة في كل مرة. تتيح لك خدمتنا إنشاء بطاقة رقمية وتوقيع عدة أشخاص عليها. إن أسلوبنا الحديث في التوقيع وإرسال بطاقات التهنئة التقليدية من المجموعة سهل الاستخدام. هل لديك زملاء عمل يعملون عن بعد أو أصدقاء في جميع أنحاء البلاد؟ لا مشكلة! نحن نسمح لك بجمع أكبر عدد تريده من التوقيعات بمجرد مشاركة رابط. لن تقلق أبدًا بشأن نفاد المساحة للتوقيع على البطاقة أو فقدانها. لقد انتهت أيام المرور حول مجلد مانيلا! اليوم، يتم استخدام GroupGreeting من قبل أكثر من 10.000 شركة وأرسلت أكثر من 50.000.000 رسالة تقدير في 195 دولة. نحن نقدر تنوع الأفكار والخلفيات، ونسعى جاهدين من أجل ثقافة شاملة تدعم النمو الشخصي والمهني وتتعاطف مع الآخرين.
Kudos
kudos.com
تتيح منصة تقدير الموظفين الحائزة على جوائز Kudos للمؤسسات إنشاء تجارب مؤثرة ومستدامة للموظفين تؤدي إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هي المنصة الوحيدة المصممة لمقدمي خدمات MSP التي تجمع بين CSAT وNPS والتعرف على الموظفين واللعب. تتبع المقاييس الأكثر أهمية لزيادة مشاركة الموظفين ورضا العملاء وإبرام المزيد من الصفقات! Crewhu عبارة عن منصة لتعليقات العملاء واللعب والتقدير مصممة خصيصًا لمقدمي خدمات MSP. توفر Crewhu عمليات تكامل مع معظم منصات برامج MSP لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، بما في ذلك PSA وCRM وأدوات التوثيق ومقاييس مزود VoIP. تتمثل مهمة Crewhu في الاحتفال بالمكاسب اليومية وإنشاء ثقافة أقوى.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • LMS • التفوق على أقرانك من خلال تنفيذ استراتيجياتك وتحقيق مقاييسك الرئيسية بشكل فعال عبر 🎯الاستراتيجيات والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية - اتخذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً في عالم الأعمال المرن هذا من خلال إنشاء تقارير في الوقت الفعلي ولوحات تحكم مؤشرات الأداء الرئيسية بنقرة زر واحدة - 🙂 قم بإشراك وتحفيز موظفيك وفرقك من خلال نظام المكافآت، وتسجيلات الوصول الأسبوعية، ولقاءات فردية، والتصنيفات الداخلية - احصل على نظرة عامة شاملة لمشاريعك عبر المشروع سهل التطبيق والفعال (بما في ذلك مخطط جانت ) وإدارة المهام (بما في ذلك كانبان)؛ إنشاء فواتير المشروع بسهولة - 💡 تبادل الأفكار والتخطيط عبر ألواح المعلومات والقوالب الخاصة بنا - تتبع العملاء المتوقعين وتحويلهم إلى مبيعات وعملاء عبر وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بنا - سد فجوات المهارات لدى أعضاء فريقك عبر مركز التعلم 💡؛ قم بتحميل محتوى الملف / الفيديو الخاص بك لتمكين النمو الشخصي ونمو الشركة وسهولة الإعداد - تتبع حضور الموظفين وقياس كفاءة المشاريع والنتائج والمهام الرئيسية لكل سجل زمني - تتيح نماذج السحب والإفلات والاستطلاعات سهولة جمع البيانات والمعلومات والتحليلات - FlowyTeam هو الأنسب للمؤسسات التي تضم ما بين 5 إلى 1000 موظف - يدعم FlowyTeam ويخدم أكثر من 1000 مؤسسة في أكثر من 90🌏 دولة - يتوفر برنامج FlowyTeam باللغات التالية: الإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والصينية ، العربية، البهاسا، الإندونيسية، الفيتنامية، التايلاندية، الفارسية، اليونانية، التركية، الروسية، الهندية، الكورية، اليابانية، السلوفينية، السلوفاكية، الصربية، الكرواتية، البولندية، المجرية، التشيكية، الأوكرانية، الرومانية، البلغارية - عملائنا المذهلون لدينا هم Roche، ADDX، buddyboss، Turknet، Runcloud، pandai.org، Liebherr، وغيرها الكثير...flowyteam.com أنت بحاجة إلى تدريب OKR: يوصي FlowyTeam بمعهد OKR - okrinstitute.org
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