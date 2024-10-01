متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج التعرف على الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة المتحدة
يعمل برنامج التعرف على الموظفين على تعزيز ثقافة الشركة من خلال تمكين الفرق من الاحتفال بإنجازات الموظفين والمعالم المهمة. تسمح هذه الأدوات لأعضاء الفريق بالتعرف على بعضهم البعض على العمل الاستثنائي في المشاريع، أو تجسيد قيم الشركة، أو الأحداث الشخصية مثل أعياد الميلاد أو المناسبات السنوية. يتضمن البرنامج غالبًا ميزات للتعرف على الأقران والمكافآت، وإدارة توزيع النقاط، أو الهدايا، أو بطاقات الهدايا، أو الرسائل، أو الشارات الرقمية، أو الشهادات. في حين أن أحد أعضاء فريق الموارد البشرية قد يشرف على إدارة البرنامج، يمكن لأي موظف استخدام النظام الأساسي للتعرف على زملائه والثناء عليهم.
إرسال تطبيق جديد
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو ال...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يج...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والم...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فرامنغهام وماساتشوستس ودبلن، وتوفر حلولاً برمجية قائمة على السحابة (البرمجيات كخدمة) وإدارة رأس المال البشري (HCM). تم تصميم حلول الاعتراف الاجتماعي الخاصة بها للموظفين لتقدير ومكافأة بعضهم البعض كحافز للأداء والسلوكيات التي تتوافق مع قيم الشرك...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج التقدير والمكافآت الذي يضع الأشخاص في المقام الأول والذي يوحد شركتك ويشرك موظفيك من خلال الامتنان والتواصل الاجتماعي. نحن نبني تجربة جذابة للفرق من خلال المجتمع والتواصل، مع تشجيع التقدير والمكافآت المتكررة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للموظفين. مع متوسط معدل اعتماد يبلغ 96% وعمل...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
Bonusly
bonus.ly
Bonusly هي الطريقة رقم 1 لفتح مكان عمل رابح! إنه المحرك الذي يعزز مشاركة الموظفين والتقدير والمكافآت وتمكين الأداء. في Bonusly، نؤمن بأن نجاح عملك مدفوع بأشخاص وفرق عمل منخرطين بعمق وذوي أداء عالٍ. يساعدك حل تمكين الأداء الخاص بنا على قيادة هذا الأداء العالي والحفاظ عليه من خلال مكافأة إنجازات الموظ...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات ال...
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink، وهو جزء من CultureBoard، هو برنامج للتعرف على الموظفين يساعد الشركات على بناء علاقات أقوى والتعرف على الإنجازات وبناء ثقافات صحية في مكان العمل. يعد KudosLink، الذي يحظى بثقة المستخدمين من Canva أو Tesla أو Amazon، بمثابة رابط قوي بين مديري الموارد البشرية والموظفين، مما يعمل على تحسين ال...
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع ...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
يساعد Quantum Workplace على تحسين العمل كل يوم. نحن نمكّن المؤسسات من تحسين تجربة الموظفين، وإلهام التأثير، وإنشاء ثقافة مغناطيسية لنجاح الموظفين والتي تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها. تعمل منصة نجاح الموظفين الشاملة لدينا على تحفيز المشاركة والأداء من خلال الرؤية والعمل المستمرين. تساعد مجموعة المشارك...
Kudoboard
kudoboard.com
تحل Kudoboard محل البطاقة التي تم تمريرها وتوقيعها - مما يعيد تصور التقدير في مكان العمل في المناسبات الخاصة للموظفين. ويمكن استخدامه أيضًا في أحداث الشركة والصيحات والمزيد. يقوم المستخدم بإنشاء بطاقات مجموعة Kudoboard؛ المساهمة بالمحتوى؛ قم بدعوة الآخرين للنشر، ثم قم بتسليمها إلى المستلمين. يتم است...
Snappy
snappy.com
Snappy هي شركة الهدايا الشاملة الحائزة على جوائز والتي تنشر الفرح وتشارك الامتنان وتتخلص من التخمين عند تقديم الهدايا. تأسست Snappy في عام 2015، وتم اختيارها كواحدة من أسرع شركات Inc. نموًا في الشمال الشرقي في 2021 و202 و2023. Snappy هو شريك الهدايا الموثوق به لأكثر من 43% من شركات Fortune 100 بالإض...
Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل...
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة التفاعل في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في ا...
Winningtemp
winningtemp.com
تساعدك منصة نجاح فريقنا على إنشاء فرق ناجحة ومؤسسات سليمة من خلال الاستماع إلى كل موظف على حدة وتمكين القادة بالرؤى والإجراءات ذات الصلة التي تعطي نتائج واضحة وقابلة للقياس. نحن نوفر الوقت، حتى يتمكن قادتك من التركيز على ما يهم حقًا. يعتمد حلنا على العلم، مدعومًا بالبيانات، ويدعمه الذكاء الاصطناعي ل...
HeyTaco
heytaco.chat
تخلق HeyTaco مكان عمل أكثر حيوية من خلال جمع الأشخاص معًا من خلال التقدير الاجتماعي والمكافآت. سوف تساعد عملة HeyTaco الممتعة والفريدة من نوعها (التاكو) على بناء علاقات أقوى، وتعزيز الروح المعنوية، وزيادة سعادة الفريق بشكل عام. الفوائد الرئيسية: - يعزز التواصل الإيجابي - يبني الصداقة الحميمة - يشجع ...
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اخت...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هي المنصة الوحيدة المصممة لمقدمي خدمات MSP التي تجمع بين CSAT وNPS والتعرف على الموظفين واللعب. تتبع المقاييس الأكثر أهمية لزيادة مشاركة الموظفين ورضا العملاء وإبرام المزيد من الصفقات! Crewhu عبارة عن منصة لتعليقات العملاء واللعب والتقدير مصممة خصيصًا لمقدمي خدمات MSP. توفر Crewhu عمليات تكا...
Vantage Circle
vantagecircle.com
نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 70...
Nectar
nectarhr.com
لقد عقدت Nectar شراكة مع SHRM لمساعدة الفرق في جميع أنحاء العالم على الشعور بالتقدير والتواصل والمشاركة. عزز المشاركة واحتفل بالانتصارات الفردية كل يوم مع Nectar. تتيح منصة التقدير والمكافآت 360 الخاصة بنا للجميع (من نظير إلى نظير ومن مدير إلى موظف على حدٍ سواء) إرسال تقدير هادف متجذر في القيم الأسا...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين، حيث يعمل على تمكين العملاء بميزات شاملة بدءًا من المكافآت والتقدير وحتى الاستطلاعات والتحديات. نحن نجمع بين منصتنا الحائزة على جوائز وفريقنا من خبراء المشاركة لنبني لك استراتيجية المشاركة المثالية ونوفر لك الأدوات التي تحتاجها لتفعيلها. تعمل المنصة على تمكين ...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
يوفر Peoplelogic أدوات لإدارة الأفراد والأداء للشركات المتنامية. تجمع تقنيتنا المعلقة ببراءة الاختراع بين إشارات المشاركة والإرهاق في نتيجة واحدة من StayFactor™. إلى جانب الرسم البياني لتحليل الشبكة التنظيمية (ONA)، لديك كل ما تحتاجه لرعاية فرق عالية الأداء، والكشف عن أنماط التعاون الداخلي، وتحديد ا...
StarMeUp
starmeup.com
ردود الفعل هي حجر الأساس في خريطة طريق الشركة للتطوير المستمر للموظفين. جمع التعليقات من تقارير الموظفين والأقران والمشرفين لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين للعمل جنبًا إلى جنب ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر إنتاجية.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix هي أداة SAAS تتيح للشركات تقديم امتيازات الموظفين وإدارتها بكفاءة وعلى نطاق واسع.
GroupTogether
grouptogether.com
تسهل GroupTogether جمع الفريق معًا للاحتفال بالأفراد، سواء كنتم تجلسون جميعًا في نفس المكتب معًا أو منتشرين في جميع أنحاء البلاد. قم بدعوة فريقك للتوقيع على بطاقة جماعية عبر الإنترنت، وتحميل الصور، وإضافة الميمات وملفات GIF، وحتى الاشتراك للحصول على بطاقة هدايا جماعية أو إضافة بطاقة هدايا ممولة من ا...
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre عبارة عن منصة ثقافية في مكان العمل مصممة لبناء العلاقات الإنسانية. تحاكي منصتنا المتنقلة أولاً التفاعل العفوي وغير الرسمي الذي يخلق أماكن عمل أفضل، ويعمل بمثابة "مبرد مياه افتراضي" للقوى العاملة الموزعة. يمنح Bonfyre الموظفين مساحة رقمية - منفصلة عن أدوات الإنتاجية - لإنشاء مجتمع شامل يشعر ف...
Bucketlist
bucketlistrewards.com
تسهل منصتنا على الموظفين والمديرين التعرف على بعضهم البعض ومكافأتهم على الإنجازات والإنجازات. على عكس أي برنامج تقدير آخر، يتيح برنامج Bucketlist للشركات مكافأة الموظفين بالطريقة التي يريدونها مما يؤدي إلى الحصول على درجة رضا عن المنتج تصل إلى 97%. مع Bucketlist، يمكن للموظفين أو المديرين التعرف بسه...
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما...
GoProfiles
goprofiles.io
أول منصة للأشخاص العاملين بالذكاء الاصطناعي للموظفين في أي مكان. قم ببناء ثقافة التواصل الحقيقي مع GoProfiles. لقد قمنا بدمج أفضل أجزاء أدلة الموظفين والتعرف على الأقران لبناء نوع جديد تمامًا من منصة الأشخاص.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack عبارة عن منصة هدايا مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم التخصيص على نطاق واسع. تهدف الشركة إلى مساعدة عملائها من خلال تبسيط عملية الإهداء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاختيار الهدية الأكثر ملاءمة لأي فرد بكفاءة. سواء كانت قائمتك مخصصة لمستلم واحد أو 50000 مستلم، فإن Giftpack...
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable عبارة عن منصة مكافآت مجانية وسهلة الاستخدام تتيح للأشخاص إرسال المكافآت والمدفوعات والحوافز لأي شخص وفي أي مكان مجانًا.
Accolader
accolader.io
Accolader هو نظام مجاني لجوائز الأقران مع توفر إصدار Pro. تم بناء Accolader على ما يعمل على زيادة السعادة والمشاركة: الجوائز مع التقدير الاجتماعي والمشترك بدلاً من المكافآت. وقد تم التركيز على البساطة، في كل من الإدارة والاستخدام.
Group Cards
groupcards.app
في Group Cards، نساعد عملائنا على بناء فرق أكثر سعادة وإنتاجية. لقد قمنا بتسليم أكثر من 5 ملايين رسالة تقدير للأشخاص في جميع أنحاء العالم - كل واحدة منها مليئة بالبهجة والتواصل. باستخدام البطاقات الجماعية، يمكنك إرسال بطاقة تهنئة جماعية، بعدد غير محدود من الصفحات والتوقيعات، وجمع الأموال للحصول على ...
Applauz
applauz.me
قلل من معدل الدوران وادفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة من خلال التصفيق. Applauz هي عبارة عن منصة لتكريم الموظفين حائزة على جوائز ومجهزة بجميع الأدوات الأساسية لدعم وتعزيز ثقافة الشركة النشطة والمزدهرة. قم بتمكين زملاء العمل والمديرين من التعرف على بعضهم البعض بسهولة من خلال رسائل تقدير ذات معنى. احتفل ب...
Staffino
staffino.com
Staffino عبارة عن منصة لإدارة تجارب العملاء والموظفين تتمتع بحضور عالمي قوي، وتفخر بتقديم خدماتها للعملاء في أكثر من 30 دولة وتغطي مجموعة متنوعة من الصناعات. لقد تطورت منصتنا المتطورة عبر الإنترنت لتتنافس مع منصات إدارة تجربة العملاء (CEM) الرائدة في العالم، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وجذابة بصري...
Espresa
espresa.com
Espresa عبارة عن منصة برمجية وشبكة موردين لتوفير خدمات مكان العمل في الموقع والتي تساعد الشركات على جذب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بهم مع زيادة إنتاجيتهم بشكل ملموس.
CardClan
cardclan.io
اجعل الجميع يشعرون بالتقدير! تعمل CardClan على التخلص من متاعب إظهار تقديرك للموظفين والعملاء. احتفل بالأحداث الهامة، مثل أعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وحتى التقاعد باستخدام بطاقات مخصصة من المؤكد أنها ستجعل المستلمين يبتسمون. باستخدام أدواتنا سهلة الاستخدام، يمكنك الذهاب إلى أبعد من ذلك في...
Caroo
caroo.com
نحن نتصور عالمًا يختبر فيه الأشخاص تواصلًا عميقًا في العمل من خلال التقدير. تكشف منصتنا عن الفهم السلوكي العميق لاحتياجات التقدير الفردية للموظفين، وتوفر نظرة ثاقبة حول الوقت المناسب للاعتراف وتجعل من السهل إرسال المكافآت التي يريدها الموظفون بالفعل. كل ذلك في مكان واحد. نحن نؤمن... - يستحق كل موظف ...
Qarrot
qarrot.com
Qarrot هو برنامج سحابي لمكافآت الموظفين وتقديرهم للشركات المتنامية. يعمل برنامج "القاروت" على تعزيز المكافآت القائمة على النتائج والتقدير لتعزيز الثقافة وتحسين الأداء. تم تصميم برنامجنا لتلبية احتياجات كل من الفرق والمؤسسات، وهو سهل الاستخدام، ويتطلب الحد الأدنى من الإعداد، ويتضمن مجموعة كاملة من ال...
Perkbox
perkbox.com
Perkbox عبارة عن منصة عالمية للمزايا والمكافآت تساعد الشركات على رعاية موظفيها والتواصل معهم والاحتفال بهم، بغض النظر عن مكان وجودهم أو ما يريدون. نحن نحظى بثقة أكثر من 4000 شركة حول العالم، ونساعد في الحفاظ على سعادة الموظفين وصحتهم وتحفيزهم. تمنح منصة Perkbox الفرق مجموعة واسعة من الامتيازات والفو...
Fringe
fringe.us
Fringe هو أول سوق للرفاهية في العالم، مع حلول عالمية لحسابات الإنفاق على نمط الحياة، والمكافآت والتقدير، والرفاهية، وبرامج المزايا المرنة. توقف عن إضاعة الوقت والمال على حلول متعددة النقاط ذات مشاركة منخفضة وقواعد استخدام مربكة. قم بتجميع كافة برامج الأشخاص لديك في نظام أساسي واحد ووفّر ما يصل إلى 8...
Teamphoria
teamphoria.com
يتيح لك Teamphoria زيادة الإنتاجية ومشاركة الموظفين من خلال الأدوات والتحليلات المخصصة لتحفيز موظفيك والتعرف عليهم.
ERIN
erinapp.com
ERIN عبارة عن منصة لإحالة الموظفين والتنقل الداخلي تعمل على زيادة عدد الموظفين بمقدار 5 أضعاف من إحالات الموظفين وخفض معدل دوران الموظفين إلى النصف. تعمل ERIN على إشراك الموظفين من خلال الإشعارات الآلية والإحالات السهلة وميزات التنقل الداخلي وميزات اللعب لإبقائهم يشاركون في اكتساب المواهب بشكل أكثر ...
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club عبارة عن منصة عالمية لمشاركة الموظفين تعمل على تعزيز تجربة مكان العمل والرفاهية من خلال ميزات مثل المكافآت والتقدير والامتيازات ومزايا الموظفين المرنة وبناء المجتمع على منصة موحدة. - نحن عبارة عن منصة رقمية شاملة للمكافآت والتقدير تتيح للمديرين والمؤسسات تقدير جهود الموظفين، كل ذلك بن...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفري...
PerkUp
perkupapp.com
أرسل للموظفين هدايا ومكافآت مذهلة باستخدام PerkUp. قم بتبسيط تقديم هدايا الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد، وأرسل حوافز نقدية ووزع غنيمة ذات علامة تجارية على فريقك العالمي.
Kudos
kudos.com
تتيح منصة تقدير الموظفين الحائزة على جوائز Kudos للمؤسسات إنشاء تجارب مؤثرة ومستدامة للموظفين تؤدي إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال.
GroupGreeting
groupgreeting.com
في GroupGreeting، نعتقد أن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يشعر الناس بالتقدير. هذه هي مهمتنا: المساعدة في تسهيل مشاركة التقدير على الأشخاص - شخص واحد، بطاقة واحدة في كل مرة. تتيح لك خدمتنا إنشاء بطاقة رقمية وتوقيع عدة أشخاص عليها. إن أسلوبنا الحديث في التوقيع وإرسال بطاقات التهنئة التقليدية من المجمو...
Guusto
guusto.com
تم تصميم الاعتراف للتأثير على الاحتفاظ بالخطوط الأمامية. ليس برنامج نقاط آخر! ابدأ خلال دقائق، وليس أشهر، باستخدام حساب مستخدم واحد مجاني يمكنه إرسال المكافآت إلى أي شخص. توصيل مرن للوصول إلى العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وشاشات التلفزيون وخيارات الطباعة التي لا ت...