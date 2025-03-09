برنامج امتيازات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle هي منصة مشاركة وتقدير الموظفين الحائزة على جوائز تساعد محترفي الموارد البشرية على بناء ثقافات العمل الفائزة من خلال الحلول المبتكرة التي تعمل بالنيابة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وهي مكافآت Vantage ، و Pulse ، وامتيازات Vantage ، وملاءمة Vantage. إنه يضم قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل في جميع أنحاء العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون النظام الأساسي تبادل نقاط المكافآت الخاصة بهم لبطاقات الهدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية مع كتالوج مكافآت عالمي ، أو منتجات التسوق من متجر Amazon ، أو تجارب الكتب ، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل الفرق و Slack لجعل الاعتراف خالية من المتاعب. تقدم المنصة مجموعة من الفوائد مثل جوائز الخدمة الطويلة ، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية ، وكتاب سنوي للخدمة الرقمية ، وكتالوج مخصص. Vantage Circle هي أيضًا الشريك المفضل لفرق Microsoft و PeopLestrong ومنصات HRMS/HCM الأخرى. تم تصميم تطبيقنا لتعزيز أداء الفريق وثقافة التقدير ، ويقدم مجموعة شاملة من الميزات: * الاعتراف الاجتماعي: احتفل بالإنجازات من خلال الاعتراف بالنظير والجوائز والشارات والألواح المتصدرين. * احتفالات معلم: لا تفوت لحظات خاصة مع أمنيات عيد ميلاد وخدمة الذكرى الآلية. * كتالوج المكافآت العالمية: استرداد نقاط لبطاقات الهدايا والبضائع والتجارب الفريدة في أكثر من 70 دولة. * Amazon Business Integration: تبادل نقاط المكافأة دون عناء لمجموعة واسعة من منتجات Amazon. * الدعم متعدد اللغات: متاح في 13 لغة لتلبية احتياجات القوى العاملة العالمية. * تكامل سلس: يتكامل بسلاسة مع منصات اجتماعية و SSO و HRIS.