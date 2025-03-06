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يمكّن برنامج امتيازات الموظفين الشركات من تقديم وإدارة مزايا إضافية لموظفيها. تشمل هذه الامتيازات إدارة سداد الرسوم الدراسية، وتوفير قسائم الطعام، وترتيب خدمات النقل المكوكية، وتنظيم الأنشطة خارج الموقع. يتم تقديم الامتيازات، المعروفة باسم المزايا الإضافية، إلى جانب المزايا القياسية مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، وخطط التقاعد، والتأمين على الحياة، والإجازة العائلية (FMLA)، والإجازة مدفوعة الأجر. تم تصميم هذه الأدوات لأقسام الموارد البشرية لتعزيز ثقافة الشركة وتحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين.
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Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة مشاركة وتقدير الموظفين الحائزة على جوائز تساعد محترفي الموارد البشرية على بناء ثقافات العمل الفائزة من خلال الحلول المبتكرة التي تعمل بالنيابة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وهي مكافآت Vantage ، و Pulse ، وامتيازات Vantage ، وملاءمة Vantage. إنه يضم قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل في جميع أنحاء العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون النظام الأساسي تبادل نقاط المكافآت الخاصة بهم لبطاقات الهدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية مع كتالوج مكافآت عالمي ، أو منتجات التسوق من متجر Amazon ، أو تجارب الكتب ، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل الفرق و Slack لجعل الاعتراف خالية من المتاعب. تقدم المنصة مجموعة من الفوائد مثل جوائز الخدمة الطويلة ، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية ، وكتاب سنوي للخدمة الرقمية ، وكتالوج مخصص. Vantage Circle هي أيضًا الشريك المفضل لفرق Microsoft و PeopLestrong ومنصات HRMS/HCM الأخرى. تم تصميم تطبيقنا لتعزيز أداء الفريق وثقافة التقدير ، ويقدم مجموعة شاملة من الميزات: * الاعتراف الاجتماعي: احتفل بالإنجازات من خلال الاعتراف بالنظير والجوائز والشارات والألواح المتصدرين. * احتفالات معلم: لا تفوت لحظات خاصة مع أمنيات عيد ميلاد وخدمة الذكرى الآلية. * كتالوج المكافآت العالمية: استرداد نقاط لبطاقات الهدايا والبضائع والتجارب الفريدة في أكثر من 70 دولة. * Amazon Business Integration: تبادل نقاط المكافأة دون عناء لمجموعة واسعة من منتجات Amazon. * الدعم متعدد اللغات: متاح في 13 لغة لتلبية احتياجات القوى العاملة العالمية. * تكامل سلس: يتكامل بسلاسة مع منصات اجتماعية و SSO و HRIS.
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Abenity
abenity.com
تساعد Abenity أصحاب العمل ومجموعات الخريجين والجمعيات على استكمال مزاياهم من خلال الامتيازات الخاصة وبرامج الخصم.
Perks
perks.tech
الباتيك هو الحل الشامل للمزايا والامتيازات التي تتوافق مع احتياجات موظفي اليوم. نحن نساعد مسؤولي الموارد البشرية على مواءمة المزايا المطلوبة مع موظفي اليوم وجعل حلول المزايا بسيطة وسهلة التعامل معها، مما يجعل مكان عملك يركز على الموظف. ما يميز Batik عن مقدمي المزايا الآخرين هو التزامها بإعادة تصور الفوائد لتكون ملموسة وشخصية وشاملة ويمكن الوصول إليها. ويضمن هذا الالتزام أن يشعر كل موظف بأن مزاياه مصممة وفقًا لاحتياجاته وتفضيلاته الفريدة. تم تصميم مجموعة المزايا الحصرية لشركة Batik بعناية لضمان حصول كل موظف على المزايا ذات الصلة وذات المغزى بالنسبة له. يتيح وصول المسؤول للموارد البشرية عرض المزايا التي يمكنهم تفعيلها لموظفيهم. يمكن للموارد البشرية والموظفين الاستفادة من المزايا بأسعار حصرية.
Maven Clinic
mavenclinic.com
يساعد Maven الشركات على الحفاظ على موهبة متنوعة ، وتحسين النتائج الصحية ، وتقليل تكاليف الأمومة والخصوبة. نحن ندعم كل طريق إلى الأبوة: الحمل ، الخصوبة ، تجميد البيض ، التبني ، الأم ، رعاية الرضع ، شحن حليب الأم ، وتدريب المدير.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health هو برنامج واستشارات للفوائد الصحية يساعد أصحاب العمل على خفض التكاليف ورعاية فرقهم بشكل أفضل.
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