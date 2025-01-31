برنامج امتيازات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

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يمكّن برنامج امتيازات الموظفين الشركات من تقديم وإدارة مزايا إضافية لموظفيها. تشمل هذه الامتيازات إدارة سداد الرسوم الدراسية، وتوفير قسائم الطعام، وترتيب خدمات النقل المكوكية، وتنظيم الأنشطة خارج الموقع. يتم تقديم الامتيازات، المعروفة باسم المزايا الإضافية، إلى جانب المزايا القياسية مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، وخطط التقاعد، والتأمين على الحياة، والإجازة العائلية (FMLA)، والإجازة مدفوعة الأجر. تم تصميم هذه الأدوات لأقسام الموارد البشرية لتعزيز ثقافة الشركة وتحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين.
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Vantage Circle
vantagecircle.com
نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل حول العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون منصتنا: استبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم ببطاقات هدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية باستخدام كتالوج المكافآت العالمية، أو شراء المنتجات من متجر أمازون، أو حجز تجربة، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما أنه يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل Teams وSlack لجعل عملية التعرف خالية من المتاعب. توفر منصتنا أيضًا مجموعة من المزايا مثل جوائز الخدمة الطويلة، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية، والكتاب السنوي للخدمة الرقمية، وكتالوج المعالم المخصص. نحن أيضًا الشريك المفضل لـ Microsoft Teams وPeople Strong ومنصات إدارة الموارد البشرية/HCM الأخرى.
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Abenity
abenity.com
تساعد Abenity أصحاب العمل ومجموعات الخريجين والجمعيات على استكمال مزاياهم من خلال الامتيازات الخاصة وبرامج الخصم.
Perks
perks.tech
الباتيك هو الحل الشامل للمزايا والامتيازات التي تتوافق مع احتياجات موظفي اليوم. نحن نساعد مسؤولي الموارد البشرية على مواءمة المزايا المطلوبة مع موظفي اليوم وجعل حلول المزايا بسيطة وسهلة التعامل معها، مما يجعل مكان عملك يركز على الموظف. ما يميز Batik عن مقدمي المزايا الآخرين هو التزامها بإعادة تصور الفوائد لتكون ملموسة وشخصية وشاملة ويمكن الوصول إليها. ويضمن هذا الالتزام أن يشعر كل موظف بأن مزاياه مصممة وفقًا لاحتياجاته وتفضيلاته الفريدة. تم تصميم مجموعة المزايا الحصرية لشركة Batik بعناية لضمان حصول كل موظف على المزايا ذات الصلة وذات المغزى بالنسبة له. يتيح وصول المسؤول للموارد البشرية عرض المزايا التي يمكنهم تفعيلها لموظفيهم. يمكن للموارد البشرية والموظفين الاستفادة من المزايا بأسعار حصرية.
Maven Clinic
mavenclinic.com
يساعد Maven الشركات على الاحتفاظ بالمواهب المتنوعة وتحسين النتائج الصحية وتقليل تكاليف الأمومة والخصوبة. نحن ندعم كل مسار نحو الأبوة: الحمل، والخصوبة، وتجميد البويضات، والتبني، وتأجير الأرحام، ورعاية الرضع، وشحن حليب الأم، وتدريب المديرين.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health هو برنامج واستشارات للفوائد الصحية يساعد أصحاب العمل على خفض التكاليف ورعاية فرقهم بشكل أفضل.
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