برنامج امتيازات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي

Vantage Circle

vantagecircle.com

نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل حول العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون منصتنا: استبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم ببطاقات هدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية باستخدام كتالوج المكافآت العالمية، أو شراء المنتجات من متجر أمازون، أو حجز تجربة، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما أنه يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل Teams وSlack لجعل عملية التعرف خالية من المتاعب. توفر منصتنا أيضًا مجموعة من المزايا مثل جوائز الخدمة الطويلة، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية، والكتاب السنوي للخدمة الرقمية، وكتالوج المعالم المخصص. نحن أيضًا الشريك المفضل لـ Microsoft Teams وPeople Strong ومنصات إدارة الموارد البشرية/HCM الأخرى.