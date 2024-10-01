برنامج امتيازات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - موريشيوس الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج امتيازات الموظفين الشركات من تقديم وإدارة مزايا إضافية لموظفيها. تشمل هذه الامتيازات إدارة سداد الرسوم الدراسية، وتوفير قسائم الطعام، وترتيب خدمات النقل المكوكية، وتنظيم الأنشطة خارج الموقع. يتم تقديم الامتيازات، المعروفة باسم المزايا الإضافية، إلى جانب المزايا القياسية مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، وخطط التقاعد، والتأمين على الحياة، والإجازة العائلية (FMLA)، والإجازة مدفوعة الأجر. تم تصميم هذه الأدوات لأقسام الموارد البشرية لتعزيز ثقافة الشركة وتحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين.