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برنامج امتيازات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
يمكّن برنامج امتيازات الموظفين الشركات من تقديم وإدارة مزايا إضافية لموظفيها. تشمل هذه الامتيازات إدارة سداد الرسوم الدراسية، وتوفير قسائم الطعام، وترتيب خدمات النقل المكوكية، وتنظيم الأنشطة خارج الموقع. يتم تقديم الامتيازات، المعروفة باسم المزايا الإضافية، إلى جانب المزايا القياسية مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد العجز، وخطط التقاعد، والتأمين على الحياة، والإجازة العائلية (FMLA)، والإجازة مدفوعة الأجر. تم تصميم هذه الأدوات لأقسام الموارد البشرية لتعزيز ثقافة الشركة وتحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين.
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Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اخت...
Vantage Circle
vantagecircle.com
نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 70...
Perks
perks.tech
الباتيك هو الحل الشامل للمزايا والامتيازات التي تتوافق مع احتياجات موظفي اليوم. نحن نساعد مسؤولي الموارد البشرية على مواءمة المزايا المطلوبة مع موظفي اليوم وجعل حلول المزايا بسيطة وسهلة التعامل معها، مما يجعل مكان عملك يركز على الموظف. ما يميز Batik عن مقدمي المزايا الآخرين هو التزامها بإعادة تصور ا...
Maven Clinic
mavenclinic.com
يساعد Maven الشركات على الاحتفاظ بالمواهب المتنوعة وتحسين النتائج الصحية وتقليل تكاليف الأمومة والخصوبة. نحن ندعم كل مسار نحو الأبوة: الحمل، والخصوبة، وتجميد البويضات، والتبني، وتأجير الأرحام، ورعاية الرضع، وشحن حليب الأم، وتدريب المديرين.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health هو برنامج واستشارات للفوائد الصحية يساعد أصحاب العمل على خفض التكاليف ورعاية فرقهم بشكل أفضل.
Abenity
abenity.com
تساعد Abenity أصحاب العمل ومجموعات الخريجين والجمعيات على استكمال مزاياهم من خلال الامتيازات الخاصة وبرامج الخصم.