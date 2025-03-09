wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere عبارة عن برنامج لمراقبة الموظفين عن بعد وتتبع وقت سطح المكتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لضمان الأمان وتعزيز الإنتاجية. توفر هذه الأداة ميزات مثل المراقبة التلقائية للوقت، وتتبع وقت الخمول، ومراقبة استخدام موقع الويب والتطبيقات، وتتبع الموقع لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. كما أنه يوفر تصوراً بديهياً وشاملاً وإعداد التقارير على مختلف المستويات داخل المنظمة. يمكن للمديرين تعيين إجراءات قابلة للتكوين عند عدم استيفاء العتبات أو الحدود، بما في ذلك حظر الشاشة أو تشغيل الإشعارات. بالإضافة إلى المراقبة، يوفر wAnywhere إمكانات الاتصال والتعاون داخل النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين التفاعل مع أعضاء الفريق من خلال تطبيق مؤتمرات الفيديو الآمن على مستوى المؤسسة والدردشة المؤسسية. تسمح الأداة بالتكوين على مستوى القسم، والمرفقات، وإنشاء المجموعة، والقدرة على إضافة علامة تجارية مخصصة لثقافة متماسكة. كما يوفر wAnywhere مجموعة من تطبيقات تحسين الإنتاجية، مما يسمح للموظفين بالحصول على كل ما يحتاجون إليه على سطح مكتب واحد. تضيف الأداة باستمرار تطبيقات جديدة، وستسمح قريبًا بالوصول إلى التطبيقات الخارجية الشهيرة أيضًا. وللحفاظ على تفاعل الموظفين وتحفيزهم، يقدم wAnywhere ميزات اللعب والصحة. ويهدف إلى زيادة المشاركة من خلال توفير ميزات مبتكرة تعزز التحفيز والعافية. كما تسلط الأداة الضوء على قيمتها في فتح العديد من المزايا، بما في ذلك مكان عمل آمن لا يعتمد على الموقع، والمرونة في العمل المختلط، وخفض التكاليف في العقارات، والطاقة، والتنقل، تعظيم الإنتاجية وتتبعها، وتعزيز ثقافة الشركة، وتوفير رؤى تعتمد على البيانات من خلال التصور وإعداد التقارير البديهية. علاوة على ذلك، تؤكد wAnywhere على الأمن والامتثال القائمين على الذكاء الاصطناعي لخلق بيئة آمنة للشركات التي تستكشف إمكانية العمل المختلط.