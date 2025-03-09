ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج مراقبة الموظفين للشركات إمكانية تتبع إنتاجية الموظفين وحضورهم وأدائهم خلال ساعات العمل، مما يضمن استخدام الموظفين لوقتهم بكفاءة. يمكن لهذه الأدوات مراقبة الوقت النشط والموقع ونشاط الشاشة وسجل المتصفح وحركة المؤشر ومكالمات العمل لضمان الامتثال لسياسات الشركة والحفاظ على جودة الموظف. تستخدم فرق الموارد البشرية عادةً منتجات مراقبة الموظفين لتقييم الامتثال للسياسة، بينما يستخدمها مديرو خدمة العملاء للتأكد من أن الممثلين يعملون بفعالية. كما يجدها مديرو الفرق البعيدة ذات قيمة في الإشراف على العمل. يمكن أن تفيد هذه الحلول أيضًا فرق المبيعات التي تنفذ عروضًا أو استراتيجيات جديدة من خلال ضمان توصيل الرسائل الصحيحة إلى العملاء المحتملين. فهي تتيح للمؤسسات أن تكون مرنة، وتحدد بسرعة الأساليب الفعالة وتتكيف مع الاستراتيجيات بناءً على النجاح. بالنسبة للشركات التي تتبنى بيئات عمل مختلطة وعن بعد، تعد مراقبة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لتقييم جودة الأداء. غالبًا ما تتداخل ميزات برامج مراقبة الموظفين مع ميزات برامج تتبع الوقت وأدوات ضمان الجودة في مركز الاتصال.
إرسال تطبيق جديد
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack هو برنامج يتتبع أنشطة الموظفين ووقت العمل، يسجل التطبيقات والمواقع والملفات المفتوحة لتقييم الأداء وتحسين الإنتاجية.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer هو أفضل برنامج لمراقبة الموظفين والمشاريع بشكل أكثر منهجية. بدءًا من كونه مدققًا للحضور وحتى المواعيد النهائية للمشروع وعمليات تدقيق الشركة، فإن Workganizer لديه كل شيء مُرتب لك. لمعرفة المزيد حول الميزات التي تجعل Workganizer مميزًا للغاية، انقر فوق رابط الموقع الإلكتروني.
fenced.ai
fenced.ai
ليس من الممكن دائمًا للوالدين الاعتناء بكل نشاط يقوم به أطفالهم، وخاصةً كيفية قضاء أطفالهم الوقت على الإنترنت. شبكة الإنترنت ليست دائمًا مساحة آمنة للأطفال. هذا هو الوقت الذي يصبح فيه مسيج.ai مفيدًا لضمان الرفاهية الرقمية لأطفالك. يساعد موقع مساج على الحصول على راحة البال لأنه يتيح لك معرفة ما إذا كان الأطفال في مأمن من محتويات البالغين والمواقع الأخرى الصريحة وغير القانونية أم لا. يجب أيضًا أن يكون هناك تواصل مناسب مع أطفالك قبل تثبيت مساج.ai حتى يشعر الأطفال أنك تحترم خصوصيتهم. لم يتم تطوير مساج.ai لمراقبة أجهزة أطفالك فحسب، بل لمساعدة أطفالك على تطوير عادات جيدة لاستخدام الأجهزة وتجنب الأضرار غير الضرورية.
Controlio
controlio.net
يعمل برنامج Сontrolio، وهو برنامج رفيع المستوى لمراقبة الموظفين، على تمكين المؤسسات من فتح رؤى قيمة حول سير العمل اليومي، وإدارة توازن عبء العمل، وقياس أداء الموظفين دون انتهاك خصوصيتهم. أصبح الآن تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين سياسات العمل وتعزيز أمان البيانات أسهل من أي وقت مضى!
Worktivity
useworktivity.com
تطبيق Worktivity هو منصة متكاملة تتبع الإنتاجية وإدارة الموظفين لتحسين سير العمل والتعاون بين الفرق.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl هو برنامج حلول أعمال قائم على السحابة يسمح لأصحاب العمل بتعزيز كفاءة جهود عمل الموظفين وكذلك منع الكشف عن معلومات الشركة، ويمكن أن تكون بياناته المتراكمة رصيدًا في حل المشكلات والحوادث المختلفة في مكان العمل. تقدم CleverControl منتجها في ثلاثة أشكال متميزة - على السحابة، وداخل الشركة، ومحلي للشركات الصغيرة. ما هو CleverControl على السحابة؟ هدف CleverControl من خلال حله على السحابة هو تجميع تقارير شاملة عن أنماط العمل اليومية لفريقك. تشمل الميزات الرئيسية التعرف على الوجه وتسجيل لوحة المفاتيح وتسجيل الشاشة ومراقبة الرسائل الفورية والمزيد. يمكن لقادة الفريق الوصول عن بعد إلى البيانات المتراكمة من أي جهاز. ما هو CleverControl داخل الشركة؟ CleverControl On-Premise هو حل لمراقبة الموظفين للشركات يضمن بقاء البيانات المجمعة داخل شبكة شركتك. إن السلطة المطلقة على تخزين المعلومات وإمكانية الوصول إليها تقع على عاتقك وحدك. ما هو CleverControl Local للشركات الصغيرة؟ يعد CleverControl Local for Small Business حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمراقبة أنشطة الموظفين وتعزيز الكفاءة. فهو يلغي الحاجة إلى شراء الخادم من خلال استخدام نظام المجلدات المشتركة، مما يضمن بقاء جميع البيانات داخل شركتك. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات الصغيرة التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية وتأمين البيانات دون تكاليف إضافية للأجهزة.
WorkTime
worktime.com
WorkTime هو برنامج لمراقبة الموظفين والكمبيوتر والإنترنت. يراقب WorkTime الإنتاجية ويساعد على تعزيزها. يراقب الموظفين الذين يعملون من المنزل وعن بعد وفي المكتب. لا يدعم WorkTime أي مراقبة غازية. إنه مصمم للأحمال الثقيلة ويعمل بشكل جيد على أكثر من 1-15000 جهاز كمبيوتر.
Veriato
veriato.com
أعادت Veriato اختراع الفئة التي أنشأتها، وذلك باستخدام تحليلات سلوك المستخدم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على منع المخاطر وزيادة الإنتاجية في بيئاتها البعيدة والمختلطة وداخل المكاتب. تقدم منصة Veriato حلولاً لإدارة المخاطر الداخلية (IRM)، والتحليلات السلوكية، ومراقبة نشاط المستخدم (UAM)، ومنع فقدان البيانات (DLP) في منصة واحدة قوية. توفر Veriato المراقبة والتنبيهات وإعداد التقارير ولقطات الشاشة، مما يسمح للعملاء بالتنبؤ والاستباقية بدلاً من التفاعل والانتقاد في مجال الأمن السيبراني. تساعد المنصة الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية على أن تصبح أكثر مشاركة وإنتاجية وأمانًا.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler هو برنامج لمراقبة الموظفين وتسجيل نشاطهم، يوفر أدوات لتحليل الكفاءة وتحسين الاتصالات وإدارة المهام.
Traqq
traqq.com
يساعد Traqq الشركات والمؤسسات على مراقبة الأداء والعمليات الداخلية للشركة. سيصبح فريقك منظمًا بشكل أفضل ويتمتع بشفافية أعلى ويحسن كفاءة العمل.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.
Yaware
yaware.com
يساعد Yaware.Mobile الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قياس وتحليل المكالمات والتطبيقات وموقع هواتف الموظفين.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi هو تطبيق لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين، يشمل ميزات مثل إدارة الإجازات، وإعداد الفواتير وتقارير الوقت، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak هو تطبيق لتحليلات إدارة القوى العاملة يساعد المؤسسات في تحسين إنتاجية الموظفين وكفاءة العمل مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
Workstatus
workstatus.io
تطبيق WorkStatus يوفر أدوات شاملة لإدارة الوقت، المشاريع، وتخصيص الموارد لزيادة إنتاجية الفرق سواء عن بُعد أو في المكتب.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor هو تطبيق لمراقبة أداء الموظفين، يوفر ميزات مثل تتبع الوقت والنشاط وتقديم تقارير قابلة للتخصيص لتحسين الإنتاجية.
DeskLog
desklog.io
Desklog هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع موظفين يتيح مراقبة الإنتاجية وإدارة الوقت داخل الفرق المحلية والبعيدة.
We360 AI
we360.ai
WE360 AI هو برنامج لمراقبة الموظفين يوفر تحليلات في الوقت الحقيقي لتعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء والكفاءة في بيئات العمل المختلفة.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere عبارة عن برنامج لمراقبة الموظفين عن بعد وتتبع وقت سطح المكتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لضمان الأمان وتعزيز الإنتاجية. توفر هذه الأداة ميزات مثل المراقبة التلقائية للوقت، وتتبع وقت الخمول، ومراقبة استخدام موقع الويب والتطبيقات، وتتبع الموقع لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. كما أنه يوفر تصوراً بديهياً وشاملاً وإعداد التقارير على مختلف المستويات داخل المنظمة. يمكن للمديرين تعيين إجراءات قابلة للتكوين عند عدم استيفاء العتبات أو الحدود، بما في ذلك حظر الشاشة أو تشغيل الإشعارات. بالإضافة إلى المراقبة، يوفر wAnywhere إمكانات الاتصال والتعاون داخل النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين التفاعل مع أعضاء الفريق من خلال تطبيق مؤتمرات الفيديو الآمن على مستوى المؤسسة والدردشة المؤسسية. تسمح الأداة بالتكوين على مستوى القسم، والمرفقات، وإنشاء المجموعة، والقدرة على إضافة علامة تجارية مخصصة لثقافة متماسكة. كما يوفر wAnywhere مجموعة من تطبيقات تحسين الإنتاجية، مما يسمح للموظفين بالحصول على كل ما يحتاجون إليه على سطح مكتب واحد. تضيف الأداة باستمرار تطبيقات جديدة، وستسمح قريبًا بالوصول إلى التطبيقات الخارجية الشهيرة أيضًا. وللحفاظ على تفاعل الموظفين وتحفيزهم، يقدم wAnywhere ميزات اللعب والصحة. ويهدف إلى زيادة المشاركة من خلال توفير ميزات مبتكرة تعزز التحفيز والعافية. كما تسلط الأداة الضوء على قيمتها في فتح العديد من المزايا، بما في ذلك مكان عمل آمن لا يعتمد على الموقع، والمرونة في العمل المختلط، وخفض التكاليف في العقارات، والطاقة، والتنقل، تعظيم الإنتاجية وتتبعها، وتعزيز ثقافة الشركة، وتوفير رؤى تعتمد على البيانات من خلال التصور وإعداد التقارير البديهية. علاوة على ذلك، تؤكد wAnywhere على الأمن والامتثال القائمين على الذكاء الاصطناعي لخلق بيئة آمنة للشركات التي تستكشف إمكانية العمل المختلط.
TimeCamp
timecamp.com
تطبيق TimeCamp يتيح تتبع الوقت لإدارة إنتاجية العمل، ويوفر تقارير تفصيلية حول ساعات العمل، الحضور وتحليل الأداء.
Monitask
monitask.com
Monitask هو برنامج لمراقبة وتتبُع الوقت يساعد الفرق على تعزيز الإنتاجية والمساءلة من خلال أدوات سهلة الاستخدام.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Insightful
insightful.io
إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
DeskTime
desktime.com
Desktime هو تطبيق لتتبع إنتاجية الموظفين، يوفر تتبع الوقت الآلي، إدارة المشاريع، وتقارير لتحسين الأداء دون الحاجة للإشراف الدقيق.
© 2025 WebCatalog, Inc.