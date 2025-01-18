متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج مراقبة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي
يتيح برنامج مراقبة الموظفين للشركات إمكانية تتبع إنتاجية الموظفين وحضورهم وأدائهم خلال ساعات العمل، مما يضمن استخدام الموظفين لوقتهم بكفاءة. يمكن لهذه الأدوات مراقبة الوقت النشط والموقع ونشاط الشاشة وسجل المتصفح وحركة المؤشر ومكالمات العمل لضمان الامتثال لسياسات الشركة والحفاظ على جودة الموظف. تستخدم فرق الموارد البشرية عادةً منتجات مراقبة الموظفين لتقييم الامتثال للسياسة، بينما يستخدمها مديرو خدمة العملاء للتأكد من أن الممثلين يعملون بفعالية. كما يجدها مديرو الفرق البعيدة ذات قيمة في الإشراف على العمل. يمكن أن تفيد هذه الحلول أيضًا فرق المبيعات التي تنفذ عروضًا أو استراتيجيات جديدة من خلال ضمان توصيل الرسائل الصحيحة إلى العملاء المحتملين. فهي تتيح للمؤسسات أن تكون مرنة، وتحدد بسرعة الأساليب الفعالة وتتكيف مع الاستراتيجيات بناءً على النجاح. بالنسبة للشركات التي تتبنى بيئات عمل مختلطة وعن بعد، تعد مراقبة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لتقييم جودة الأداء. غالبًا ما تتداخل ميزات برامج مراقبة الموظفين مع ميزات برامج تتبع الوقت وأدوات ضمان الجودة في مركز الاتصال.
إرسال تطبيق جديد
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack هو برنامج لمراقبة الموظفين وتتبع الوقت يسجل تفاصيل المعلومات الدقيقة لسطح مكتب الموظف، أي أنه يبقي قائمة التطبيقات مفتوحة، وعناوين URL التي يتم تصفحها، والملفات المفتوحة مع إجمالي الوقت المنقضي عليها. يساعد هذا السجل في تحديد العمل الفعلي الذي قمنا به والمشتتات التي واجهناها طوال اليوم. كما أنه مفيد لإدارة الجداول الزمنية للمشروع عن طريق ربط الملفات وعناوين URL بالمشاريع المحددة. يساعد بشكل أساسي في زيادة الكفاءة والإنتاجية بنسبة 40٪.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer هو أفضل برنامج لمراقبة الموظفين والمشاريع بشكل أكثر منهجية. بدءًا من كونه مدققًا للحضور وحتى المواعيد النهائية للمشروع وعمليات تدقيق الشركة، فإن Workganizer لديه كل شيء مُرتب لك. لمعرفة المزيد حول الميزات التي تجعل Workganizer مميزًا للغاية، انقر فوق رابط الموقع الإلكتروني.
fenced.ai
fenced.ai
ليس من الممكن دائمًا للوالدين الاعتناء بكل نشاط يقوم به أطفالهم، وخاصةً كيفية قضاء أطفالهم الوقت على الإنترنت. شبكة الإنترنت ليست دائمًا مساحة آمنة للأطفال. هذا هو الوقت الذي يصبح فيه مسيج.ai مفيدًا لضمان الرفاهية الرقمية لأطفالك. يساعد موقع مساج على الحصول على راحة البال لأنه يتيح لك معرفة ما إذا كان الأطفال في مأمن من محتويات البالغين والمواقع الأخرى الصريحة وغير القانونية أم لا. يجب أيضًا أن يكون هناك تواصل مناسب مع أطفالك قبل تثبيت مساج.ai حتى يشعر الأطفال أنك تحترم خصوصيتهم. لم يتم تطوير مساج.ai لمراقبة أجهزة أطفالك فحسب، بل لمساعدة أطفالك على تطوير عادات جيدة لاستخدام الأجهزة وتجنب الأضرار غير الضرورية.
Controlio
controlio.net
يعمل برنامج Сontrolio، وهو برنامج رفيع المستوى لمراقبة الموظفين، على تمكين المؤسسات من فتح رؤى قيمة حول سير العمل اليومي، وإدارة توازن عبء العمل، وقياس أداء الموظفين دون انتهاك خصوصيتهم. أصبح الآن تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين سياسات العمل وتعزيز أمان البيانات أسهل من أي وقت مضى!
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity عبارة عن نظام أساسي شامل لتتبع الإنتاجية وإدارة الموظفين مصمم لتبسيط سير العمل وتعزيز تعاون الفريق وتحقيق نجاح الأعمال بشكل عام. بالإضافة إلى ميزات مثل تتبع الوقت الدقيق، وإدارة المهام، وتحليل الإنتاجية، ورؤى استخدام التطبيق، يتضمن Worktivity أيضًا إدارة مفصلة للمشروع، وتتبع الوقت، وتقارير التكلفة، وتتبع الإجازات السنوية. تساهم هذه الميزات في تحسين تخصيص الموارد للشركات بشكل أفضل، وزيادة كفاءة المشروع، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وإمكاناته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح Worktivity إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي لأنشطة الموظفين، مما يسمح باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الأداء. انضم إلى مجتمع Worktivity واختبر حقبة جديدة من إدارة الإنتاجية التي ستغير طريقة عملك.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl هو برنامج حلول أعمال قائم على السحابة يسمح لأصحاب العمل بتعزيز كفاءة جهود عمل الموظفين وكذلك منع الكشف عن معلومات الشركة، ويمكن أن تكون بياناته المتراكمة رصيدًا في حل المشكلات والحوادث المختلفة في مكان العمل. تقدم CleverControl منتجها في ثلاثة أشكال متميزة - على السحابة، وداخل الشركة، ومحلي للشركات الصغيرة. ما هو CleverControl على السحابة؟ هدف CleverControl من خلال حله على السحابة هو تجميع تقارير شاملة عن أنماط العمل اليومية لفريقك. تشمل الميزات الرئيسية التعرف على الوجه وتسجيل لوحة المفاتيح وتسجيل الشاشة ومراقبة الرسائل الفورية والمزيد. يمكن لقادة الفريق الوصول عن بعد إلى البيانات المتراكمة من أي جهاز. ما هو CleverControl داخل الشركة؟ CleverControl On-Premise هو حل لمراقبة الموظفين للشركات يضمن بقاء البيانات المجمعة داخل شبكة شركتك. إن السلطة المطلقة على تخزين المعلومات وإمكانية الوصول إليها تقع على عاتقك وحدك. ما هو CleverControl Local للشركات الصغيرة؟ يعد CleverControl Local for Small Business حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمراقبة أنشطة الموظفين وتعزيز الكفاءة. فهو يلغي الحاجة إلى شراء الخادم من خلال استخدام نظام المجلدات المشتركة، مما يضمن بقاء جميع البيانات داخل شركتك. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات الصغيرة التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية وتأمين البيانات دون تكاليف إضافية للأجهزة.
WorkTime
worktime.com
WorkTime هو برنامج لمراقبة الموظفين والكمبيوتر والإنترنت. يراقب WorkTime الإنتاجية ويساعد على تعزيزها. يراقب الموظفين الذين يعملون من المنزل وعن بعد وفي المكتب. لا يدعم WorkTime أي مراقبة غازية. إنه مصمم للأحمال الثقيلة ويعمل بشكل جيد على أكثر من 1-15000 جهاز كمبيوتر.
Veriato
veriato.com
أعادت Veriato اختراع الفئة التي أنشأتها، وذلك باستخدام تحليلات سلوك المستخدم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على منع المخاطر وزيادة الإنتاجية في بيئاتها البعيدة والمختلطة وداخل المكاتب. تقدم منصة Veriato حلولاً لإدارة المخاطر الداخلية (IRM)، والتحليلات السلوكية، ومراقبة نشاط المستخدم (UAM)، ومنع فقدان البيانات (DLP) في منصة واحدة قوية. توفر Veriato المراقبة والتنبيهات وإعداد التقارير ولقطات الشاشة، مما يسمح للعملاء بالتنبؤ والاستباقية بدلاً من التفاعل والانتقاد في مجال الأمن السيبراني. تساعد المنصة الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية على أن تصبح أكثر مشاركة وإنتاجية وأمانًا.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler هو برنامج الجيل الجديد لمراقبة الموظفين وتتبع نشاط المستخدم. يعد برنامج Kickidler sowtware أداة قوية لأتمتة التحكم في الموظفين وأمن المعلومات وزيادة كفاءة الأعمال. ميزات Kickidler الرئيسية: مراقبة أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت، وتسجيل وتشغيل تاريخ نشاط الموظفين، وتحليل الكفاءة، وتتبع الوقت، وكذلك أمن المعلومات. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون Kickidler مفيدًا لتحسين الاتصالات داخل الشركة وتحليل النشاط.
Traqq
traqq.com
يساعد Traqq الشركات والمؤسسات على مراقبة الأداء والعمليات الداخلية للشركة. سيصبح فريقك منظمًا بشكل أفضل ويتمتع بشفافية أعلى ويحسن كفاءة العمل.
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة في تحسين جميع مجالات عملك ويكون بمثابة تمييز رئيسي بينك وبين منافسيك. أينما يتواجد موظفوك، سواء كانوا يعملون عن بعد أو من المكتب، يساعدك Time Champ على تحديد المكان الذي يقضون فيه وقتهم خلال يوم العمل، مما يسمح لك بالتأكد من قضاء وقتهم بشكل منتج. يساعد Time Champ أيضًا الشركات على قياس إنتاجية الفرق بشكل فعال في لحظة باستخدام لوحة معلومات شاملة. في لمحة يمكنك معرفة عدد أعضاء الفريق الذين يعملون، وعدد الغائبين أو المتأخرين، ومن هم الموظفون الأكثر أو الأقل إنتاجية في شاشة واحدة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعزيز الأداء ومكاسب الإنتاجية. يقوم Time Champ بجمع العديد من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ويقدمها في مخططات وتقارير تحليلية مصممة بشكل جميل. بفضل القدرة على التعمق في مجالات المشكلات، يجعل Time Champ الحياة أسهل بكثير في التحليل وإيجاد حلول للمشكلات بسرعة.
Yaware
yaware.com
يساعد Yaware.Mobile الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قياس وتحليل المكالمات والتطبيقات وموقع هواتف الموظفين.
Trackabi
trackabi.com
يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا بفضل أسلوب اللعب الخاص به. يمكن للمستخدمين كسب الإنجازات ونقاط الكارما عندما يصلون إلى أهداف محددة يحددها المدير. نقاط قوة المنتج: - يمكن لـ Trackabi Desktop Timer لنظام التشغيل Windows وLinux وmacOS تسجيل وقت العمل تلقائيًا وإعداد إحصائيات نشاط المستخدم اليومية. يمكنه اكتشاف وقت الخمول والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL للمتصفح وتسجيل التطبيقات المستخدمة والتمييز بين تطبيقات العمل والترفيه. — يمكن لتطبيق Trackabi للهاتف المحمول تتبع الوقت وتسجيل مسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ويتضمن أيضًا قسمًا لجدول الإجازة، وقسمًا مناسبًا للرؤى للتحكم في نشاط المستخدمين الآخرين وعرض لقطات الشاشة الخاصة بهم والبيانات الأخرى. — التلعيب في تتبع الوقت: الإنجازات ونقاط الكارما لزيادة التحفيز وزيادة المشاركة. — جداول زمنية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة: يمكن تحرير الجداول الزمنية مثل جداول البيانات في Excel وتقديم العديد من خيارات التخصيص (البيانات المراد عرضها، والحقول الإلزامية، والحقول المخصصة الإضافية، وما إلى ذلك). - إدارة إجازات الموظفين متكاملة مع الجداول الزمنية: تقويم أيام الإجازة الشخصية لكل موظف وجدول إجازات مشترك مع عملية الطلب/الموافقة. يمكن تضمين إجازات الموظفين في الجداول الزمنية ليسهل على المديرين التأكد من اكتمال البيانات. - تقارير زمنية قابلة للتخصيص: يمكن إنشاء تقارير الوقت من جدول زمني بناءً على إعدادات المستخدم ومشاركتها من خلال روابط خارجية أو تصديرها إلى Excel أو PDF. — الفواتير والمدفوعات: يمكن إنشاء الفواتير من التقارير أو بشكل مستقل وإرسالها إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني. يتيح النظام إدخال دفعات العميل وتتبع الإجماليات والفواتير المتأخرة. — خطط المشروع وتقديراته: تسمح خطط المشروع المقسمة حسب المعالم والمهام والمهام الفرعية بتقدير الوقت والميزانية من القاعدة إلى القمة. يمكن مطابقة المبالغ المقدرة مع البيانات الحية من الجداول الزمنية للموظفين. — أدوار وصول المستخدم: يدعم النظام أدوار وصول المستخدم المتقدمة بناءً على الامتيازات القابلة للتحرير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل مستخدم الوصول إلى العديد من حسابات الشركة — الانضمام إلى شركة كموظف وإنشاء حساب شركته باستخدام نفس اسم المستخدم. - وصول العميل: يمكن دعوة العملاء للوصول إلى تقارير الوقت الموفر والفواتير والجداول الزمنية المتعلقة بمشاريعهم. فهو يساعد العميل على مراقبة الوقت الذي يقضيه المقاول والتحكم في النفقات. - استيراد التزامات Git: يعد استيراد الالتزامات من Git وتحويلها إلى إدخالات زمنية ميزة ممتازة لمطوري البرامج. يمكن تحويل التزامات Git مع التعليقات إلى إدخالات الجدول الزمني. — لوحات معلوماتية: تعرض لوحة المعلومات الشاملة ملخصات وقت العمل وأيام غياب الموظف وتنبيهات حول تقارير الوقت المفقودة (وقت أقل من المتوقع). — رؤى بيانات الشركة: نظرة عامة تفصيلية على النشاط اليومي لكل موظف توضح وقت العمل، والوقت المضاف إلى الجدول الزمني، والتطبيقات المستخدمة، ولقطات الشاشة، ووقت الخمول، ومسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وما إلى ذلك.
ActivTrak
activtrak.com
تساعد تحليلات القوى العاملة في ActivTrak أماكن العمل المختلطة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق أقصى قدر من النتائج. يمنح حل SaaS السحابي الأصلي والقابل للتطوير بدرجة كبيرة للمستخدمين إمكانية رؤية الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا التي تخفف من المخاطر وعدم اليقين، وتوفر الأساس للنجاح على المدى الطويل. ويشمل ذلك ضمان التزام نشاط القوى العاملة بالسياسات والتوقعات؛ تحسين إنتاجية الفريق والأداء؛ وتخصيص استثمارات القوى العاملة بشكل فعال. يعد هذا الحل فريدًا من نوعه من حيث تحليلاته التي تعطي الأولوية للخصوصية والتي تستبعد معلومات التعريف الشخصية للموظفين والأنشطة غير التجارية من التقارير. يقع مقر ActivTrak في أوستن، تكساس، ويقوده فريق متمرس من الخبراء المخضرمين في صناعة البرمجيات.
Workstatus
workstatus.io
زيادة إنتاجية الفريق إلى الحد الأقصى: من العمل عن بعد إلى داخل المكتب - عزز الإنتاجية من خلال حلنا الشامل لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والمهام وتحسين القوى العاملة. ارفع مستوى عملك باستخدام برنامج إدارة القوى العاملة الرائد. تبسيط العمليات وتحسين سير العمل وتمكين فريقك. جربه الآن!
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor هو تطبيق رائع لمراقبة أداء الموظفين مع العديد من الميزات الذكية التي تمكن أصحاب العمل من تتبع الموظفين ذوي الأداء العالي ومكافأتهم بشكل مناسب. تعتبر هذه الميزات ذات أهمية كبيرة في سيناريو الشركات اليوم وهي مطلوبة لزيادة مستوى الإنتاجية ودرجة التحكم في المشاريع الجارية. جعلت EmpMonitor من السهل مراقبة المكان الذي يقضي فيه موظفوك وقتهم طوال اليوم من خلال مراقبة أنشطتهم.
DeskLog
desklog.io
Desklog هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع الموظفين يساعد على إدارة المشروع وتتبع الإنتاجية في الوقت الفعلي لفريقك. يراقب الأنشطة اليومية بسهولة ويتتبع الوقت المستغرق والتقرير. يقوم برنامج تتبع إنتاجية الموظف هذا بمراقبة ومساعدة الفريق على إكمال جميع متطلبات العميل وإدارة الوقت والميزانية وجميع قيود النطاق. يشرف برنامج تتبع وقت الموظف عن بعد على الفريق المحلي والبعيد من سطح المكتب والهاتف المحمول. يتوفر تنزيل Desklog مجانًا لأنظمة التشغيل Windows وLinux وMac.
We360 AI
we360.ai
We360.ai هو برنامج سحابي لمراقبة الموظفين يساعدك على اكتساب نظرة ثاقبة لبيئة عمل موظفيك. سواء كان موظفك يعمل من المنزل أو من المكتب أو من أي مكان بعيد، فإنه يمنحك القدرة على تحويل البيانات من جميع أنحاء مكان عملك إلى معلومات مفيدة ورؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تحسين الطريقة التي يعمل بها الأشخاص. مع أكثر من 40.000 مستخدم حول العالم، يمكن تكوين حل We360.ai الحائز على جوائز في دقائق لتوفير رؤية فورية لكيفية مشاركة المستخدمين في مؤسستك. We360.ai هي أقوى وسيلة لمراقبة مدى تأثير جهود التمكين الرقمي على مؤسستك. We360.ai هي أداة مثالية لموظفي الموارد البشرية وقادة الأعمال الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم دون عناء. We360.ai سهل الاستخدام، ويأتي مع نسخة تجريبية مجانية ويتم تهيئته في غضون دقائق. سواء كان ذلك دعمًا عن بعد على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو مدير حساب مخصص، فنحن نوفر لك التغطية في جميع الأوقات. سنساعد في: 1. تتبع الوقت 2. الحضور الآلي 3. قياس الإنتاجية 4. لقطات الشاشة الآلية 5. التحليلات في الوقت الفعلي 6. لقطات الشاشة اليدوية 7. العافية 8. التتبع الميداني 9. التحليلات في الوقت الفعلي بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه - 1. نحن نقدم تدريبًا مباشرًا على المنتج لجميع عملائنا مجانًا. 2. سوف نقدم لك مدير حساب مخصص. 3. دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع 4. يعمل برنامجنا المتقدم على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية مثل MacOS وWindows وLinux! بشكل عام، ستجعل عملائك وفريقك سعداء من خلال توفير التعاون المرن. سنساعدك على زيادة إنتاجية فريقك والتأكد من مزامنته مع فريقك في الوقت الفعلي.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere عبارة عن برنامج لمراقبة الموظفين عن بعد وتتبع وقت سطح المكتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لضمان الأمان وتعزيز الإنتاجية. توفر هذه الأداة ميزات مثل المراقبة التلقائية للوقت، وتتبع وقت الخمول، ومراقبة استخدام موقع الويب والتطبيقات، وتتبع الموقع لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. كما أنه يوفر تصوراً بديهياً وشاملاً وإعداد التقارير على مختلف المستويات داخل المنظمة. يمكن للمديرين تعيين إجراءات قابلة للتكوين عند عدم استيفاء العتبات أو الحدود، بما في ذلك حظر الشاشة أو تشغيل الإشعارات. بالإضافة إلى المراقبة، يوفر wAnywhere إمكانات الاتصال والتعاون داخل النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين التفاعل مع أعضاء الفريق من خلال تطبيق مؤتمرات الفيديو الآمن على مستوى المؤسسة والدردشة المؤسسية. تسمح الأداة بالتكوين على مستوى القسم، والمرفقات، وإنشاء المجموعة، والقدرة على إضافة علامة تجارية مخصصة لثقافة متماسكة. كما يوفر wAnywhere مجموعة من تطبيقات تحسين الإنتاجية، مما يسمح للموظفين بالحصول على كل ما يحتاجون إليه على سطح مكتب واحد. تضيف الأداة باستمرار تطبيقات جديدة، وستسمح قريبًا بالوصول إلى التطبيقات الخارجية الشهيرة أيضًا. وللحفاظ على تفاعل الموظفين وتحفيزهم، يقدم wAnywhere ميزات اللعب والصحة. ويهدف إلى زيادة المشاركة من خلال توفير ميزات مبتكرة تعزز التحفيز والعافية. كما تسلط الأداة الضوء على قيمتها في فتح العديد من المزايا، بما في ذلك مكان عمل آمن لا يعتمد على الموقع، والمرونة في العمل المختلط، وخفض التكاليف في العقارات، والطاقة، والتنقل، تعظيم الإنتاجية وتتبعها، وتعزيز ثقافة الشركة، وتوفير رؤى تعتمد على البيانات من خلال التصور وإعداد التقارير البديهية. علاوة على ذلك، تؤكد wAnywhere على الأمن والامتثال القائمين على الذكاء الاصطناعي لخلق بيئة آمنة للشركات التي تستكشف إمكانية العمل المختلط.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لرصد وتحسين كفاءة عمل الفرد. تقيس هذه الأداة الوقت الذي تقضيه في أنشطة الكمبيوتر. ثم يقوم بتصنيف هذه الأنشطة إلى أنشطة منتجة وتلك التي لا تتعلق بالمهام التي يجب على المستخدم التركيز عليها. يمكن استخدامه في حالة العمل الثابت في الشركة والموظفين العاملين عن بعد. إلى جانب التتبع التلقائي للوقت، يوفر TimeCamp أيضًا ميزات مثل إعداد تقارير الوقت وإدارة الحضور وإعداد الميزانية ومعدلات الفوترة المرنة أو إعداد الفواتير. إذا كانت شركتك تحتاج إلى خدمة بسيطة لتسجيل الدخول والخروج، فيمكنك أيضًا الاطلاع على ميزة Time Clock Kiosk الخاصة بها.
Monitask
monitask.com
تقدم Monitask برامج لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والمساءلة عبر فريقك. تعمل برامج المراقبة بالإضافة إلى إمكانات تتبع الوقت على إبقاء الفرق مركزة على المهمة التي بين أيديهم. برنامجنا قوي، ولكنه خفيف الوزن، مما يجعله بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكن للمديرين أيضًا الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم على أي من أجهزتهم لتتبع فريقهم في أي وقت وفي أي مكان. قم بالتسجيل في Monitask وابدأ في توفير الوقت والمال اليوم.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
Insightful
insightful.io
Insightful هو برنامج لتحليلات القوى العاملة والإنتاجية يساعدك على العمل بطريقة أكثر استنارة باستخدام رؤى البيانات القابلة للتنفيذ. افهم كيف يعمل فريقك بشكل أفضل وحفز الإنتاجية من خلال مراقبة إنتاجية الموظفين وتتبع الوقت التلقائي وإدارة الفريق عن بعد والمزيد. تتيح لك الرؤى التي يوفرها Insightful إمكانية إنشاء عمليات أكثر كفاءة وتحسين سير العمل وموازنة أعباء العمل، حتى يتمكن فريقك من أداء أفضل أعماله. كل ذلك ضمن منصة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام. متوفر في السحابة أو محليًا، تم تصميم Insightful بأمان وخصوصية على مستوى المؤسسة لحماية بياناتك وتبسيط الامتثال. سواء كان لديك 10 أو 10000 جهاز، يمكنك المقاييس الثاقبة مع طموحاتك الكبيرة.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع النشاط، وتتبع عنوان URL والتطبيق، ومقاييس تحليلات القوى العاملة، وكشوف المرتبات والفواتير التلقائية، والجدولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة الموقع، والجداول الزمنية. متوفر لأنظمة التشغيل Mac وWindows وLinux وChrome وiOS وAndroid. مهمتنا هي مساعدة الجميع على قضاء يومهم الأكثر إنتاجية في العمل. ويعني هذا الالتزام إعطاء الأولوية للأداء الأقصى دون المساس ببيئة عمل مُرضية للجميع. استمتع بتجربة التأثير التحويلي لـ Hubstaff على كفاءة مؤسستنا ونجاحها. وإليك كيف أصبح Hubstaff أصلاً لا يقدر بثمن لأعمال عملائنا: - تعزيز الإنتاجية: حقق زيادة ملحوظة في الإنتاجية بنسبة 5٪ من خلال أتمتة عمليات PTO بسلاسة. - التخصيص الاستراتيجي للموارد: أدى تنفيذ Hubstaff إلى توفير عدد موظفين يعادل 10 موظفين، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. - فوز الأعمال وتحسين النتيجة النهائية: له دور فعال في الفوز بفرص عمل جديدة وتحسين النتيجة المالية بشكل كبير. - عدم التوقف عن العمل: استمتع بعمليات متواصلة دون توقف، مما يضمن سير عمل مستمر وسلس. - عمليات فعالة لكشوف المرتبات والموارد البشرية: تبسيط جميع عمليات كشوف المرتبات والموارد البشرية، مما يقلل من النفقات الإدارية ويضمن الدقة. - توفير تكاليف المشاريع: تحقيق وفورات كبيرة تتراوح بين 10% إلى 25% في مختلف المشاريع، مما يعزز الربحية الإجمالية. - تعزيز قيمة العملاء: تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 30% في القيمة المقدمة للعملاء، مما أدى إلى رفع معايير الخدمة. - تحسين المهام: تم تحقيق وفورات في التكاليف بنسبة 25% من خلال التخلص من المهام الضائعة وتحسين الاستخدام العام للموارد. - تخفيض تكاليف التوظيف: خفض تكاليف التوظيف بنسبة 25%، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعيينات السيئة وتحسين عمليات التوظيف. - الاحتفاظ بالموظفين: يزود أصحاب الأداء المتميز بالبيانات التي يحتاجونها للترقيات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالموظفين. لقد أثبتت Hubstaff أنها أداة محورية في سعي عملائنا لتحقيق التميز، وتحقيق نتائج ملموسة عبر مختلف العمليات التجارية. احتضن مستقبل العمل مع Hubstaff!
DeskTime
desktime.com
DeskTime هو برنامج تلقائي سهل الاستخدام لمراقبة إنتاجية الموظفين يسمح للمديرين بمراقبة عمل فريقهم دون الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب يوم موظفيهم. نحن نؤمن بأنه لا ينبغي للمديرين قضاء وقتهم في القلق بشأن إنتاجية الموظفين، ولا ينبغي للموظفين أن يتورطوا في أساليب تتبع الوقت اليدوية المرهقة. الحل سهل: DeskTime. يسمح DeskTime للمديرين بتأسيس ثقافة الشفافية والصدق في فريقهم مع تمكين الموظفين من وضع حدود واضحة حول التوازن بين العمل والحياة. باستخدام ميزات مراقبة الإنتاجية في DeskTime، يمكن للمديرين معرفة عادات عمل فريقهم، وجدولة نوبات عمل الموظفين، وإدارة حالات الغياب، وتتبع مشاريع أو مهام محددة. وهذا سيجعل من السهل الإشراف على تقدم عمل الفريق والتأكد من عدم تعرض أي موظف لإرهاق أو قلة استغلاله. تتضمن ميزات DeskTime ما يلي: - التتبع التلقائي الكامل للوقت عبر الإنترنت وفي وضع عدم الاتصال - إدارة المشاريع - جدولة الورديات والغياب - لقطات شاشة اختيارية - تقارير مخصصة - وغير ذلك الكثير تخلص من ضغوط أيام العمل وحقق الشفافية في مكان عملك من خلال تطبيق تتبع وقت الموظف التلقائي .