برامج مراقبة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن

Trackabi

trackabi.com

يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا بفضل أسلوب اللعب الخاص به. يمكن للمستخدمين كسب الإنجازات ونقاط الكارما عندما يصلون إلى أهداف محددة يحددها المدير. نقاط قوة المنتج: - يمكن لـ Trackabi Desktop Timer لنظام التشغيل Windows وLinux وmacOS تسجيل وقت العمل تلقائيًا وإعداد إحصائيات نشاط المستخدم اليومية. يمكنه اكتشاف وقت الخمول والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL للمتصفح وتسجيل التطبيقات المستخدمة والتمييز بين تطبيقات العمل والترفيه. — يمكن لتطبيق Trackabi للهاتف المحمول تتبع الوقت وتسجيل مسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). ويتضمن أيضًا قسمًا لجدول الإجازة، وقسمًا مناسبًا للرؤى للتحكم في نشاط المستخدمين الآخرين وعرض لقطات الشاشة الخاصة بهم والبيانات الأخرى. — التلعيب في تتبع الوقت: الإنجازات ونقاط الكارما لزيادة التحفيز وزيادة المشاركة. — جداول زمنية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة: يمكن تحرير الجداول الزمنية مثل جداول البيانات في Excel وتقديم العديد من خيارات التخصيص (البيانات المراد عرضها، والحقول الإلزامية، والحقول المخصصة الإضافية، وما إلى ذلك). - إدارة إجازات الموظفين متكاملة مع الجداول الزمنية: تقويم أيام الإجازة الشخصية لكل موظف وجدول إجازات مشترك مع عملية الطلب/الموافقة. يمكن تضمين إجازات الموظفين في الجداول الزمنية ليسهل على المديرين التأكد من اكتمال البيانات. - تقارير زمنية قابلة للتخصيص: يمكن إنشاء تقارير الوقت من جدول زمني بناءً على إعدادات المستخدم ومشاركتها من خلال روابط خارجية أو تصديرها إلى Excel أو PDF. — الفواتير والمدفوعات: يمكن إنشاء الفواتير من التقارير أو بشكل مستقل وإرسالها إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني. يتيح النظام إدخال دفعات العميل وتتبع الإجماليات والفواتير المتأخرة. — خطط المشروع وتقديراته: تسمح خطط المشروع المقسمة حسب المعالم والمهام والمهام الفرعية بتقدير الوقت والميزانية من القاعدة إلى القمة. يمكن مطابقة المبالغ المقدرة مع البيانات الحية من الجداول الزمنية للموظفين. — أدوار وصول المستخدم: يدعم النظام أدوار وصول المستخدم المتقدمة بناءً على الامتيازات القابلة للتحرير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكل مستخدم الوصول إلى العديد من حسابات الشركة — الانضمام إلى شركة كموظف وإنشاء حساب شركته باستخدام نفس اسم المستخدم. - وصول العميل: يمكن دعوة العملاء للوصول إلى تقارير الوقت الموفر والفواتير والجداول الزمنية المتعلقة بمشاريعهم. فهو يساعد العميل على مراقبة الوقت الذي يقضيه المقاول والتحكم في النفقات. - استيراد التزامات Git: يعد استيراد الالتزامات من Git وتحويلها إلى إدخالات زمنية ميزة ممتازة لمطوري البرامج. يمكن تحويل التزامات Git مع التعليقات إلى إدخالات الجدول الزمني. — لوحات معلوماتية: تعرض لوحة المعلومات الشاملة ملخصات وقت العمل وأيام غياب الموظف وتنبيهات حول تقارير الوقت المفقودة (وقت أقل من المتوقع). — رؤى بيانات الشركة: نظرة عامة تفصيلية على النشاط اليومي لكل موظف توضح وقت العمل، والوقت المضاف إلى الجدول الزمني، والتطبيقات المستخدمة، ولقطات الشاشة، ووقت الخمول، ومسارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وما إلى ذلك.