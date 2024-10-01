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برامج مراقبة الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا
يتيح برنامج مراقبة الموظفين للشركات إمكانية تتبع إنتاجية الموظفين وحضورهم وأدائهم خلال ساعات العمل، مما يضمن استخدام الموظفين لوقتهم بكفاءة. يمكن لهذه الأدوات مراقبة الوقت النشط والموقع ونشاط الشاشة وسجل المتصفح وحركة المؤشر ومكالمات العمل لضمان الامتثال لسياسات الشركة والحفاظ على جودة الموظف. تستخدم فرق الموارد البشرية عادةً منتجات مراقبة الموظفين لتقييم الامتثال للسياسة، بينما يستخدمها مديرو خدمة العملاء للتأكد من أن الممثلين يعملون بفعالية. كما يجدها مديرو الفرق البعيدة ذات قيمة في الإشراف على العمل. يمكن أن تفيد هذه الحلول أيضًا فرق المبيعات التي تنفذ عروضًا أو استراتيجيات جديدة من خلال ضمان توصيل الرسائل الصحيحة إلى العملاء المحتملين. فهي تتيح للمؤسسات أن تكون مرنة، وتحدد بسرعة الأساليب الفعالة وتتكيف مع الاستراتيجيات بناءً على النجاح. بالنسبة للشركات التي تتبنى بيئات عمل مختلطة وعن بعد، تعد مراقبة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية لتقييم جودة الأداء. غالبًا ما تتداخل ميزات برامج مراقبة الموظفين مع ميزات برامج تتبع الوقت وأدوات ضمان الجودة في مركز الاتصال.
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Insightful
insightful.io
Insightful هو برنامج لتحليلات القوى العاملة والإنتاجية يساعدك على العمل بطريقة أكثر استنارة باستخدام رؤى البيانات القابلة للتنفيذ. افهم كيف يعمل فريقك بشكل أفضل وحفز الإنتاجية من خلال مراقبة إنتاجية الموظفين وتتبع الوقت التلقائي وإدارة الفريق عن بعد والمزيد. تتيح لك الرؤى التي يوفرها Insightful إمكا...
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp هو برنامج لتتبع الوقت مصمم لرصد وتحسين كفاءة عمل الفرد. تقيس هذه الأداة الوقت الذي تقضيه في أنشطة الكمبيوتر. ثم يقوم بتصنيف هذه الأنشطة إلى أنشطة إنتاجية وتلك التي لا تتعلق بالمهام التي يجب على المستخدم التركيز عليها. يمكن استخدامه في حالة العمل الثابت في الشركة والموظفين العاملين عن بعد. إ...
ActivTrak
activtrak.com
تساعد تحليلات القوى العاملة في ActivTrak أماكن العمل المختلطة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق أقصى قدر من النتائج. يمنح حل SaaS السحابي الأصلي والقابل للتطوير بدرجة كبيرة للمستخدمين إمكانية رؤية الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا التي تخفف من المخاطر وعدم اليقين، وتوفر الأساس للنجاح على المدى الطويل. ويشمل ذ...
We360 AI
we360.ai
We360.ai هو برنامج سحابي لمراقبة الموظفين يساعدك على اكتساب نظرة ثاقبة لبيئة عمل موظفيك. سواء كان موظفك يعمل من المنزل أو من المكتب أو من أي مكان بعيد، فإنه يمنحك القدرة على تحويل البيانات من جميع أنحاء مكان عملك إلى معلومات مفيدة ورؤى قابلة للتنفيذ لمساعدتك على تحسين الطريقة التي يعمل بها الأشخاص. ...
DeskTime
desktime.com
DeskTime هو برنامج تلقائي سهل الاستخدام لمراقبة إنتاجية الموظفين يسمح للمديرين بمراقبة عمل فريقهم دون الإدارة الدقيقة لكل جانب من جوانب يوم موظفيهم. نحن نؤمن بأنه لا ينبغي للمديرين قضاء وقتهم في القلق بشأن إنتاجية الموظفين، ولا ينبغي للموظفين أن يتورطوا في أساليب تتبع الوقت اليدوية المرهقة. الحل سهل...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor هو تطبيق رائع لمراقبة أداء الموظفين مع العديد من الميزات الذكية التي تمكن أصحاب العمل من تتبع الموظفين ذوي الأداء العالي ومكافأتهم بشكل مناسب. تعتبر هذه الميزات ذات أهمية كبيرة في سيناريو الشركات اليوم وهي مطلوبة لزيادة مستوى الإنتاجية ودرجة التحكم في المشاريع الجارية. جعلت EmpMonitor من ...
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة...
Trackabi
trackabi.com
يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا ب...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere عبارة عن برنامج لمراقبة الموظفين عن بعد وتتبع وقت سطح المكتب يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم لضمان الأمان وتعزيز الإنتاجية. توفر هذه الأداة ميزات مثل المراقبة التلقائية للوقت، وتتبع وقت الخمول، ومراقبة استخدام موقع الويب والتطبيقات، وتتبع الموقع لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. كما أنه ...
Monitask
monitask.com
تقدم Monitask برامج لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والمساءلة عبر فريقك. تعمل برامج المراقبة بالإضافة إلى إمكانات تتبع الوقت على إبقاء الفرق مركزة على المهمة التي بين أيديهم. برنامجنا قوي، ولكنه خفيف الوزن، مما يجعله بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكن للمديرين أيضًا الوصول إلى لوحة التحكم الخاصة بهم على أي من أج...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity عبارة عن نظام أساسي شامل لتتبع الإنتاجية وإدارة الموظفين مصمم لتبسيط سير العمل وتعزيز تعاون الفريق وتحقيق نجاح الأعمال بشكل عام. بالإضافة إلى ميزات مثل تتبع الوقت الدقيق، وإدارة المهام، وتحليل الإنتاجية، ورؤى استخدام التطبيق، يتضمن Worktivity أيضًا إدارة مفصلة للمشروع، وتتبع الوقت، وتقاري...
Kickidler
kickidler.com
Kickidler هو برنامج الجيل الجديد لمراقبة الموظفين وتتبع نشاط المستخدم. يعد برنامج Kickidler sowtware أداة قوية لأتمتة التحكم في الموظفين وأمن المعلومات وزيادة كفاءة الأعمال. ميزات Kickidler الرئيسية: مراقبة أجهزة الكمبيوتر عبر الإنترنت، وتسجيل وتشغيل تاريخ نشاط الموظفين، وتحليل الكفاءة، وتتبع الوقت،...
Workstatus
workstatus.io
زيادة إنتاجية الفريق إلى الحد الأقصى: من العمل عن بعد إلى داخل المكتب - عزز الإنتاجية من خلال حلنا الشامل لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والمهام وتحسين القوى العاملة. ارفع مستوى عملك باستخدام برنامج إدارة القوى العاملة الرائد. تبسيط العمليات وتحسين سير العمل وتمكين فريقك. جربه الآن!
DeskLog
desklog.io
Desklog هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع الموظفين يساعد على إدارة المشروع وتتبع الإنتاجية في الوقت الفعلي لفريقك. يراقب الأنشطة اليومية بسهولة ويتتبع الوقت المستغرق والتقرير. يقوم برنامج تتبع إنتاجية الموظف هذا بمراقبة ومساعدة الفريق على إكمال جميع متطلبات العميل وإدارة الوقت والميزانية وجميع قيود ال...
WorkTime
worktime.com
WorkTime هو برنامج لمراقبة الموظفين والكمبيوتر والإنترنت. يراقب WorkTime الإنتاجية ويساعد على تعزيزها. يراقب الموظفين الذين يعملون من المنزل وعن بعد وفي المكتب. لا يدعم WorkTime أي مراقبة غازية. إنه مصمم للأحمال الثقيلة ويعمل بشكل جيد على أكثر من 1-15000 جهاز كمبيوتر.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack هو برنامج لمراقبة الموظفين وتتبع الوقت يسجل تفاصيل المعلومات الدقيقة لسطح مكتب الموظف، أي أنه يبقي قائمة التطبيقات مفتوحة، وعناوين URL التي يتم تصفحها، والملفات المفتوحة مع إجمالي الوقت المنقضي عليها. يساعد هذا السجل في تحديد العمل الفعلي الذي قمنا به والمشتتات التي واجهناها طوال اليوم. كم...
fenced.ai
fenced.ai
ليس من الممكن دائمًا للوالدين الاعتناء بكل نشاط يقوم به أطفالهم، وخاصةً كيفية قضاء أطفالهم الوقت على الإنترنت. شبكة الإنترنت ليست دائمًا مساحة آمنة للأطفال. هذا هو الوقت الذي يصبح فيه مسيج.ai مفيدًا لضمان الرفاهية الرقمية لأطفالك. يساعد موقع مساج على الحصول على راحة البال لأنه يتيح لك معرفة ما إذا ك...
Traqq
traqq.com
يساعد Traqq الشركات والمؤسسات على مراقبة الأداء والعمليات الداخلية للشركة. سيصبح فريقك منظمًا بشكل أفضل ويتمتع بشفافية أعلى ويحسن كفاءة العمل.
Yaware
yaware.com
يساعد Yaware.Mobile الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قياس وتحليل المكالمات والتطبيقات وموقع هواتف الموظفين.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer هو أفضل برنامج لمراقبة الموظفين والمشاريع بشكل أكثر منهجية. بدءًا من كونه مدققًا للحضور وحتى المواعيد النهائية للمشروع وعمليات تدقيق الشركة، فإن Workganizer لديه كل شيء مُرتب لك. لمعرفة المزيد حول الميزات التي تجعل Workganizer مميزًا للغاية، انقر فوق رابط الموقع الإلكتروني.
Controlio
controlio.net
يعمل برنامج Сontrolio، وهو برنامج رفيع المستوى لمراقبة الموظفين، على تمكين المؤسسات من فتح رؤى قيمة حول سير العمل اليومي، وإدارة توازن عبء العمل، وقياس أداء الموظفين دون انتهاك خصوصيتهم. أصبح الآن تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين سياسات العمل وتعزيز أمان البيانات أسهل من أي وقت مضى!
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl هو برنامج حلول أعمال قائم على السحابة يسمح لأصحاب العمل بتعزيز كفاءة جهود عمل الموظفين وكذلك منع الكشف عن معلومات الشركة، ويمكن أن تكون بياناته المتراكمة رصيدًا في حل المشكلات والحوادث المختلفة في مكان العمل. تقدم CleverControl منتجها في ثلاثة أشكال متميزة - على السحابة، وداخل الشركة، ...
Veriato
veriato.com
أعادت Veriato اختراع الفئة التي أنشأتها، وذلك باستخدام تحليلات سلوك المستخدم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على منع المخاطر وزيادة الإنتاجية في بيئاتها النائية والمختلطة وداخل المكاتب. تقدم منصة Veriato حلولاً لإدارة المخاطر الداخلية (IRM)، والتحليلات السلوكية، ومراقبة نشاط المستخدم (...