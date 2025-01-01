برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

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الإنترانت عبارة عن شبكة مقيدة وخاصة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وعادةً ما تستخدمها مجموعة معينة مثل فريق أو شركة. تم تصميم الشبكات الداخلية للموظفين لتوفر للموظفين منصة مركزية للتعاون ومشاركة الوسائط والتواصل والتدريب والتعليقات ومهام أخرى متنوعة. تتيح حلول الإنترانت الخاصة بالموظفين للشركات إمكانية تحديد ميزات من أنواع مختلفة من البرامج أو دمجها، مثل الاتصالات الداخلية أو أنظمة إدارة محتوى الأعمال. إذا كانت شبكة الإنترانت تفتقر إلى ميزة أصلية، فغالبًا ما تتكامل مع حلول البرامج الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه الأدوات مباشرة من داخل بوابة الإنترانت.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
مايكروسوفت شيربوينت هو منصة ويب تتيح التعاون وإدارة المستندات، وتسهيل العمل الجماعي ومشاركة المعلومات بين الفرق.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Simpplr
simpplr.com
يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.
Process Street
process.st
Process Street هي منصة إدارة عمليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق على تنظيم سير العمل وأتمتته بدون كود.
Tixio
tixio.io
تيكسي هو مساحة عمل افتراضية لتنظيم المعلومات والمهام، والتواصل مع الفريق، ومزامنة البيانات، وإدارة الروابط والملاحظات بسهولة.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.
Assembly
joinassembly.com
Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
LumApps
lumapps.com
تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.
Workrede
workrede.com
Workrede هو تطبيق يعزز التواصل والمشاركة للموظفين المتنقلين، مما يسهل الوصول للمعلومات والتحديثات بشكل فعال.
Papyrs
papyrs.com
تتيح البرديات إنشاء مواقع ويكي وإنترانت بسهولة ومشاركة المعرفة داخل الفرق من خلال واجهة سحب وإفلات، مع ميزات تعاون متكاملة.
Groupsite
groupsite.com
تطبيق Groupsite يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة مجموعات، وتسهيل التواصل والتعاون وتبادل الموارد بفعالية.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
Clinked
clinked.com
Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 هو امتداد لـ SharePoint يتيح إنشاء أماكن عمل رقمية بسهولة مع مجموعة من الأدوات الجاهزة بدون الحاجة لبرمجة معقدة.
Convo
convo.com
Convo هو تطبيق لتعاون الأعمال يساعد الفرق على تبادل وتنظيم المعلومات وتأمينها، مع ميزات للدردشة في الوقت الحقيقي وإدارة سير العمل.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.
AvePoint
avepoint.com
يقدم تطبيق AvePoint أدوات لتحسين إدارة العمليات السحابية والأمن في بيئات مثل Microsoft وGoogle، مع ميزات للحماية والنسخ الاحتياطي للبيانات.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
Appspace
appspace.com
تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.
The Lean Way
theleanway.net
تطبيق Lean Way يساعد المستخدمين في تحسين العمليات وتقليل النفايات وزيادة الإنتاجية من خلال أدوات تدعم منهجيات Lean.
Octonius
octonius.com
Octonius هو منصة لإدارة العمل تسهل التعاون وإدارة الملفات عبر خدمات التخزين السحابية المختلفة، مما يحسن من إنتاجية الفرق.
Woliba
woliba.io
تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.
Team Engine
teamengine.io
تطبيق Team Engine يساعد الشركات في توظيف والاحتفاظ بالموظفين، ويستخدم لأتمتة عمليات الموارد البشرية والتواصل مع القوى العاملة الميدانية.
Bisner
bisner.com
تطبيق بيزنر يتيح التعاون الفعال وبناء علاقات قوية وتواصل نشط ضمن منصة مرنة، مما يساعد على إبقاء الجميع متصلين وتطوير مجتمع ديناميكي.
Engynn
engynn-intranet.com
Engynn هو تطبيق لإدارة المهام والتعاون في الشركات، يسهل تنظيم المعلومات ودعم سير العمل بكفاءة.
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