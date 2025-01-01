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برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين
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برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

الإنترانت عبارة عن شبكة مقيدة وخاصة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وعادةً ما تستخدمها مجموعة معينة مثل فريق أو شركة. تم تصميم الشبكات الداخلية للموظفين لتوفر للموظفين منصة مركزية للتعاون ومشاركة الوسائط والتواصل والتدريب والتعليقات ومهام أخرى متنوعة. تتيح حلول الإنترانت الخاصة بالموظفين للشركات إمكانية تحديد ميزات من أنواع مختلفة من البرامج أو دمجها، مثل الاتصالات الداخلية أو أنظمة إدارة محتوى الأعمال. إذا كانت شبكة الإنترانت تفتقر إلى ميزة أصلية، فغالبًا ما تتكامل مع حلول البرامج الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه الأدوات مباشرة من داخل بوابة الإنترانت.

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Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

مايكروسوفت شيربوينت هو منصة ويب تتيح التعاون وإدارة المستندات، وتسهيل العمل الجماعي ومشاركة المعلومات بين الفرق.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

Blink

Blink

joinblink.com

تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.

Process Street

Process Street

process.st

Process Street هي منصة إدارة عمليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق على تنظيم سير العمل وأتمتته بدون كود.

Tixio

Tixio

tixio.io

تيكسي هو مساحة عمل افتراضية لتنظيم المعلومات والمهام، والتواصل مع الفريق، ومزامنة البيانات، وإدارة الروابط والملاحظات بسهولة.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.

LumApps

LumApps

lumapps.com

تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.

Workrede

Workrede

workrede.com

Workrede هو تطبيق يعزز التواصل والمشاركة للموظفين المتنقلين، مما يسهل الوصول للمعلومات والتحديثات بشكل فعال.

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

تتيح البرديات إنشاء مواقع ويكي وإنترانت بسهولة ومشاركة المعرفة داخل الفرق من خلال واجهة سحب وإفلات، مع ميزات تعاون متكاملة.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

تطبيق Groupsite يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة مجموعات، وتسهيل التواصل والتعاون وتبادل الموارد بفعالية.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 هو امتداد لـ SharePoint يتيح إنشاء أماكن عمل رقمية بسهولة مع مجموعة من الأدوات الجاهزة بدون الحاجة لبرمجة معقدة.

Convo

Convo

convo.com

Convo هو تطبيق لتعاون الأعمال يساعد الفرق على تبادل وتنظيم المعلومات وتأمينها، مع ميزات للدردشة في الوقت الحقيقي وإدارة سير العمل.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

يقدم تطبيق AvePoint أدوات لتحسين إدارة العمليات السحابية والأمن في بيئات مثل Microsoft وGoogle، مع ميزات للحماية والنسخ الاحتياطي للبيانات.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.

Appspace

Appspace

appspace.com

تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

تطبيق Lean Way يساعد المستخدمين في تحسين العمليات وتقليل النفايات وزيادة الإنتاجية من خلال أدوات تدعم منهجيات Lean.

Octonius

Octonius

octonius.com

Octonius هو منصة لإدارة العمل تسهل التعاون وإدارة الملفات عبر خدمات التخزين السحابية المختلفة، مما يحسن من إنتاجية الفرق.

Woliba

Woliba

woliba.io

تطبيق ووليبا يجمع بين الصحة والارتباط والتمييز والمكافآت في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يسهل إدارة بيئة العمل وتحسين التفاعل والاعتراف.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

تطبيق Team Engine يساعد الشركات في توظيف والاحتفاظ بالموظفين، ويستخدم لأتمتة عمليات الموارد البشرية والتواصل مع القوى العاملة الميدانية.

Bisner

Bisner

bisner.com

تطبيق بيزنر يتيح التعاون الفعال وبناء علاقات قوية وتواصل نشط ضمن منصة مرنة، مما يساعد على إبقاء الجميع متصلين وتطوير مجتمع ديناميكي.

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Engynn هو تطبيق لإدارة المهام والتعاون في الشركات، يسهل تنظيم المعلومات ودعم سير العمل بكفاءة.

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