برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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الإنترانت عبارة عن شبكة مقيدة وخاصة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وعادةً ما تستخدمها مجموعة معينة مثل فريق أو شركة. تم تصميم الشبكات الداخلية للموظفين لتوفر للموظفين منصة مركزية للتعاون ومشاركة الوسائط والتواصل والتدريب والتعليقات ومهام أخرى متنوعة. تتيح حلول الإنترانت الخاصة بالموظفين للشركات إمكانية تحديد ميزات من أنواع مختلفة من البرامج أو دمجها، مثل الاتصالات الداخلية أو أنظمة إدارة محتوى الأعمال. إذا كانت شبكة الإنترانت تفتقر إلى ميزة أصلية، فغالبًا ما تتكامل مع حلول البرامج الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه الأدوات مباشرة من داخل بوابة الإنترانت.
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AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر Avepoint المنصة الأكثر تقدماً لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل في جميع أنحاء العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft و Google و Salesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شريك القناة العالمي في Avepoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المدارة ، وموزعات الأنظمة المضافة ، وتكامل الأنظمة ، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابة. تأسست Avepoint في عام 2001 ، وهي شريك عالمي من Microsoft من العام خمس مرات ومقرها في جيرسي سيتي ، نيو جيرسي.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.
Team Engine
teamengine.io
يستخدم أصحاب العمل المفضلون محرك الفريق لتوظيف القوى العاملة الميدانية والاحتفاظ بها وتحسينها. Team Engine هو مجموعة أتمتة الموارد البشرية التي تساعد على زراعة الشركات المتزايدة للحصول على أفضل المواهب وتنفيذ أفضل الممارسات في مشاركة الموظفين. يمكن للمؤسسات أن تقول وداعًا للعمليات اليدوية ، غير المرغوب فيها ، المستهلكة للوقت ومرحباً ببرنامج بديهي قابل للتخصيص الذي ينفذ تلقائيًا المكونات الحاسمة التي تناسبه الوقت لاستراتيجية مواهب استثنائية. تُستخدم منصة اتصال Team Engine الأولى التي تستخدمها حاليًا مئات الشركات المتنامية ، تلبي احتياجات المنظمات الفريدة للمؤسسات مع قوة عاملة موزعة في هذا المجال. ذلك لأن العمال الميدانيين يبحثون عن السرعة والبساطة ، سواء في عملية التوظيف أو في عملهم اليومي. من خلال محرك الفريق ، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات المشاركة الفريدة لصناعها لتخفيض وتوظيف أفضل الأشخاص أولاً ، ثم دفع الاحتفاظ بفرص التواصل والتعليقات المتسقة. سوف يساعد محرك الفريق المنظمات: * ابحث عن أشخاص رائعين واستئجارهم: أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف حتى يتمكنوا من إضافة قيمة حيث تهم أكثر. * تحفيز الموظفين الجودة والاحتفاظ بهم: احصل على بداية جيدة من بداية جيدة مع On-on-on-ons وفرصة تقديم تعليقات حول التجربة. * تنفيذ وتحسين باستمرار: بناء الترابط عبر الشركة لإنجاز العمل ، وإنشاء عمليات فعالة ، ورعاية ثقافة النمو والتنمية. لمحة عن كيفية مساعدة محرك الفريق: * الرسائل النصية مع الموظفين بدون مكتب ومتقدمي الوظائف * الرسائل الآلية للاتصالات الحساسة للوقت (على سبيل المثال ، تذكيرات المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل) * إعلان التوظيف المدمج على Craigslist و Facebook و Instagram * الاتصالات المترجمة للمتحدثين الإسبان * مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل مقدم الطلب * تنويع مصادر المرشح لمزيد من الوصول
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Tixio
tixio.io
Tixio هي مساحة عمل افتراضية لتنظيم الفوضى الرقمية الخاصة بك، والتواصل مع الفريق والمزامنة في الوقت الحقيقي / بشكل غير متزامن. تخيل الوقت الذي يمكنك توفيره إذا كان لديك كل شيء في مكان واحد وخيار المشاركة في وقت واحد. إدارة عدد غير محدود من الإشارات المرجعية والملاحظات والمهام والمعلومات على لوحة Tixio. قم بتنظيم آلاف الروابط دون فوضى، وحوّل علامات التبويب المفتوحة إلى مجموعات الإشارات المرجعية الإبداعية الخاصة بك في ثوانٍ. قم بإنشاء موقع wiki الخاص بالشركة لتجميع المعرفة المهمة للشركة في مكان واحد. استخدم القوالب لإنشاء المستندات بشكل أسرع. مزامنة وحدات التخزين السحابية للتنقل بين الملفات تمامًا. اعثر على ما تحتاجه في مساحة العمل في وقت قصير جدًا من خلال بحثنا الموحد - قم بالفرز والتصفية والتنقل بشكل أفضل. إضافة عدد غير محدود من الأعضاء مع التحكم في الوصول. شارك بياناتك بشكل عام أو بين الأعضاء. استخدم تحليلات مساحة العمل لاتخاذ قرارات مؤثرة بشأن تفاعلات الأعضاء. كل هذه الميزات القوية تحت سقف واحد - دون أي تعقيد!
Appspace
appspace.com
قم بإنشاء تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل مع أدوات التواصل وإدارة الفضاء البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال ، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يقدم AppSpace حلولًا عالمية ودعمًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم الهجينة في مكان العمل. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل ، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية ، وتعزيز الاتصالات.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر من 80 دولة ، وقد استحوذت على بعض العملاء الأكثر شهرة في العالم ، بما في ذلك Microsoft و BNP Paribas و L’Oréal و PWC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
Groupsite
groupsite.com
تطبيق Groupsite يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة مجموعات، وتسهيل التواصل والتعاون وتبادل الموارد بفعالية.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Papyrs
papyrs.com
تتيح البرديات إنشاء مواقع ويكي وإنترانت بسهولة ومشاركة المعرفة داخل الفرق من خلال واجهة سحب وإفلات، مع ميزات تعاون متكاملة.
Workrede
workrede.com
Workrede هو تطبيق يعزز التواصل والمشاركة للموظفين المتنقلين، مما يسهل الوصول للمعلومات والتحديثات بشكل فعال.
Octonius
octonius.com
قل وداعًا للفوضى والصداع الناتج عن علامة البريد الإلكتروني. Octonius هو النظام الأساسي الشامل لإدارة العمل الذي يحتاجه فريقك للتعاون والتنفيذ وتحقيق النتائج بشكل أسرع. اعملوا معًا بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجدية أكبر.
Bisner
bisner.com
تمكين عمليات تعاون أقوى وعلاقات قوية واتصالات نابضة بالحياة - كل ذلك في منصة واحدة مرنة. حافظ على تواصل الجميع وابني مجتمعًا ديناميكيًا.
The Lean Way
theleanway.net
يقدم Lean Way منصة جذابة تسمح لك ولفريقك بالحصول على المزيد من الفرص للتحسين، وتتبع التقدم المحرز في كل تحسين وتحديد أي اختناقات في العملية. لن يساعدك أسلوب Lean Way على اغتنام المزيد من الفرص فحسب؛ سيساعدك أيضًا على تنفيذ المزيد من التحسينات لضمان أقصى قدر من التأثير.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 هو امتداد لـ SharePoint يتيح إنشاء أماكن عمل رقمية بسهولة مع مجموعة من الأدوات الجاهزة بدون الحاجة لبرمجة معقدة.
Lark
larksuite.com
Lark هو تطبيق شامل للتعاون يدمج الدردشة، إدارة المهام، المستندات، والاجتماعات في منصة واحدة، مما يسهل العمل الجماعي عن بُعد أو في المكتب.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم المهام والتواصل ومشاركة الملفات في مكان واحد.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot هو نظام إدارة محتوى مرن يعزز إنتاج المحتوى ويتيح إدارة فعالة للمعلومات عبر منصات متعددة.
Clinked
clinked.com
Clinked هو تطبيق سحابي يسهل التعاون بين الفرق والعملاء عبر بوابة آمنة، مما يتيح مشاركة الملفات وإدارة المشاريع والاتصالات.
Convo
convo.com
Convo هو تطبيق لتعاون الأعمال يساعد الفرق على تبادل وتنظيم المعلومات وتأمينها، مع ميزات للدردشة في الوقت الحقيقي وإدارة سير العمل.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
LumApps
lumapps.com
تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
مايكروسوفت شيربوينت هو منصة ويب تتيح التعاون وإدارة المستندات، وتسهيل العمل الجماعي ومشاركة المعلومات بين الفرق.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.
Process Street
process.st
Process Street هي منصة إدارة عمليات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق على تنظيم سير العمل وأتمتته بدون كود.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
Simpplr
simpplr.com
يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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