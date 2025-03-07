ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
الإنترانت عبارة عن شبكة مقيدة وخاصة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وعادةً ما تستخدمها مجموعة معينة مثل فريق أو شركة. تم تصميم الشبكات الداخلية للموظفين لتوفر للموظفين منصة مركزية للتعاون ومشاركة الوسائط والتواصل والتدريب والتعليقات ومهام أخرى متنوعة. تتيح حلول الإنترانت الخاصة بالموظفين للشركات إمكانية تحديد ميزات من أنواع مختلفة من البرامج أو دمجها، مثل الاتصالات الداخلية أو أنظمة إدارة محتوى الأعمال. إذا كانت شبكة الإنترانت تفتقر إلى ميزة أصلية، فغالبًا ما تتكامل مع حلول البرامج الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه الأدوات مباشرة من داخل بوابة الإنترانت.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint هو منصة تعاونية تعتمد على الويب تتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001 ، ويتم بيعها بشكل أساسي كنظام لإدارة المستندات وتخزينه ، لكن المنتج قابل للتكوين بشكل كبير ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp هي شركة برامج ويب أمريكية مقرها في شيكاغو ، إلينوي. شاركت الشركة في عام 1999 من قبل جاسون فريد ، كارلوس سيغورا ، وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37Signals.sence Mid -2004 ، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري له هو Basecamp ، يليه حقيبة الظهر ، نيران المخيم ، و Highrise. تم إنشاء Ruby on Rails ، إطار تطبيق الويب المفتوح المصدر ، للاستخدام الداخلي في 37Signals ، قبل إصداره علنًا في عام 2004. في فبراير 2014 ، اعتمدت الشركة استراتيجية جديدة ، تركز بالكامل على منتجها الرئيسي ، وتسمى حزمة البرامج أيضًا Basecamp ، وإعادة تسمية الشركة من 37Signals إلى Basecamp. نشر جيسون فريد وديفيد هينمييه هانسون العديد من الكتب تحت اسم 37Signals.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo هي منصة تجربة الموظف (EXP) التي تبسط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين للسماع ومساعدة الجميع على الشعور ، بغض النظر عن مكان عملهم. تقوم المنصة بتوحيد اتصالات الموظفين ، والمشاركة ، والإنترانت ، وميزات القياس في تطبيق موظف حديث واحد يلتقط ضربات القلب من المنظمة ويجعل ثقافتها في الحياة. بفضل تصميمه البسيط ، يمكن للموظفين استخدام WorkVivo بسهولة للبقاء على اطلاع ومشاركة وتوصيل. ونتيجة لذلك ، يكتسب قادة الشركة إشرافًا أفضل وقناة مباشرة غير مفيدة للوصول إلى الناس والتواصل معهم ويشعرون حقًا بنبض الشركة والطاقة. مع النمو السنوي الذي يزيد عن 200 ٪ على أساس سنوي ، و 3 ملايين مستخدم+ في أكثر من 93 دولة ، وعملاء يتراوحون من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة التكنولوجية ، فإن Workvivo في مهمة-لرفع تجربة الموظف للجميع.
Blink
joinblink.com
Blink هي منصة تجربة الموظفين المحمولة التي تربط موظفيك وأنظمتك وثقافتك في تطبيق واحد فائق. إنه يسد الفجوة الرقمية بين العمال بدون مكتب ومكتب ، وتواصل الموظفين الفائقين والمشاركة في الشركات الرائدة في الصناعة مثل McDonald's و Nokia و Domino's و JD Sports و Ratp Dev و Stagecoach.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت من الجيل التالي يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد موحد. تقديم منشئ صفحات قائم على القالب ، بالإضافة إلى التكامل والبحث الشامل في جميع أدوات الشركة ، يسهل استخدام Happeo للشركات من أي حجم. لهذا السبب يعتمد قادة السوق مثل Doctolib و Gant و Marqeta على Happeo لإبقاء فرقهم على اطلاع ومحاذاة وإنتاجية. مع متوسط معدلات التبني في الصناعة 3x ، فإن Happsters في مهمة لمساعدة المنظمات على النمو بطرق غير عادية.
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr هو الإنترانت الحديث الذي يحول تجربة العمل لجميع الموظفين - أينما كانوا يعملون. SIMPPLR هي المنصة الوحيدة التي تعمل على توحيد مشاركة الموظفين وتمكينها وخدماتها ، والاستفادة من نماذج AI الحديثة لتقديم تجربة موظف سلسة ومتماسكة وشخصية. واثق من أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ، بما في ذلك Moderna و Snowflake و Splunk و Penske و Eurostar و AAA ، يحقق عملاء Simpplr تحسنا كبيرًا في إنتاجية موظفيها والاحتفاظ بها والرضا العام.
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج الاعتراف والمكافآت الأول للأشخاص الذين يوحدون الشركات ويشرك الموظفين من خلال الامتنان والاتصال الاجتماعي. يتجاوز نهجه الفريد من نوعه من الهدايا والجوائز القائمة على الإنجازات ، ويساعد الشركات على ربط العمال عن بُعد وهجينة ، وتوحيد الفرق والمواقع ، وتحفيز الموظفين من جميع الأعمار من خلال الامتنان المتسق والاتصال الاجتماعي. يقوم Motivosity بكل هذا مع مساعدة فرق الموارد البشرية والأشخاص في وقت واحد على تشغيل برامج الأشخاص الأكثر تأثيرًا وعالية المشاركة من خلال تبسيط العمليات وتبسيط التواصل وإدارتها في مكان واحد يركز على الموظفين.
Workrede
workrede.com
ثبت أن تطبيق Red E يخلق اتصالات مفيدة وذات مغزى وفعالة مع القوى العاملة غير DESK الخاصة بك. من كبار مجتمعات المعيشة ، تنسيق الرعاية إلى الشركات المصنعة التي تدير بروتوكولات السلامة ، فإن فرق الكازينو التي تقدم خدمات الضيوف إلى عمليات التعدين التي تربط المواقع البعيدة - إنها المنصة التي تثبت أن المهني لا يعني أنه معقد. * توحيد نظامك الإيكولوجي بالكامل في المجتمعات * دمج الأدوات التي تحتاجها فرقك بالفعل * اجعل المعلومات متاحة على الفور مع الذكاء الاصطناعي * حافظ على كل شيء آمنًا ومهنيًا عندما تدرك المنظمات "جيدة بما فيه الكفاية" لم تعد جيدة بما يكفي ، فإنها يختارون إعادة التغذية.
Process Street
process.st
تعد Process Street أول منصة لإدارة العمليات في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد الفرق على مشاركة عملياتها الأساسية، ثم تحويلها إلى عمليات سير عمل قوية بدون تعليمات برمجية. ابدأ بتأهيل الموظفين لإعداد موظفين جدد لتحقيق النجاح، ثم قم ببناء جميع أنواع مهام سير العمل مثل تنفيذ العملاء، والموافقات على المحتوى، وفحص المستأجر. قم بإدارة موقع wiki الخاص بفريقك ودليل الشركة مجانًا 100%. انضم إلى Salesforce وColliers وDrift وأكثر من 3000 شخص آخر يستخدمون Process Street اليوم.
Sprocket 365
sprocket365.com
يُعد Sprocket 365 امتدادًا لـ SharePoint، ويضم مكتبة من أجزاء الويب المصممة خصيصًا والأدوات الجاهزة للاستخدام. إنه يبسط عملية تطوير أماكن العمل الرقمية، مما يوفر وقت المستخدمين من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة المعقدة وعمليات التطوير المطولة. تم تصميم Sprocket 365 خصيصًا لـ SharePoint، وهو يعمل على تحسين أماكن العمل الرقمية باستخدام أدوات سهلة الاستخدام وموفرة للوقت وتحديثات منتظمة ودعم موثوق، وكلها مُحسّنة لـ Microsoft 365.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot هو الحل الرائد لإدارة المحتوى لتقديم تجارب رقمية رائعة من خلال منصة مرنة وسريعة وآمنة يمكن للعلامات التجارية العالمية الوثوق بها لرفع مستوى نهج المحتوى الخاص بها باستمرار.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الردود على الدعوات أو مشاركة التواريخ المهمة - تخزين الملفات - تخزين الملفات والمستندات والتعليق عليها - مشاركة الوسائط - مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في المعارض - المدونات - مقالات المؤلف التي تخبرك المجموعة - ملفات تعريف الأعضاء - تسهيل الأمر على شبكة الأعضاء - المجموعات الفرعية - قم بإنشاء مواقع مجموعات صغيرة باستخدام موقع مجموعتك - التحليلات - الاستفادة من بيانات الاستخدام لتتبع المشاركة ودفعها لتحقيق مهمتك، يجب أن تمتلك مجتمعك. تم إنشاء أكثر من 60.000 مجتمع لموقع المجموعة. شاملة كليًا، بدون رسوم لكل مستخدم، ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، لا يلزم وجود بطاقة ائتمان
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Octonius
octonius.com
قل وداعًا للفوضى والصداع الناتج عن علامة البريد الإلكتروني. Octonius هو النظام الأساسي الشامل لإدارة العمل الذي يحتاجه فريقك للتعاون والتنفيذ وتحقيق النتائج بشكل أسرع. اعملوا معًا بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجدية أكبر.
Papyrs
papyrs.com
قم بإنشاء موقع wiki/إنترانت جميل باستخدام السحب والإفلات أو تخفيض السعر. شارك المعرفة بسهولة داخل فريقك أو شركتك.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
Tixio
tixio.io
Tixio هي مساحة عمل افتراضية لتنظيم الفوضى الرقمية الخاصة بك، والتواصل مع الفريق والمزامنة في الوقت الحقيقي / بشكل غير متزامن. تخيل الوقت الذي يمكنك توفيره إذا كان لديك كل شيء في مكان واحد وخيار المشاركة في وقت واحد. إدارة عدد غير محدود من الإشارات المرجعية والملاحظات والمهام والمعلومات على لوحة Tixio. قم بتنظيم آلاف الروابط دون فوضى، وحوّل علامات التبويب المفتوحة إلى مجموعات الإشارات المرجعية الإبداعية الخاصة بك في ثوانٍ. قم بإنشاء موقع wiki الخاص بالشركة لتجميع المعرفة المهمة للشركة في مكان واحد. استخدم القوالب لإنشاء المستندات بشكل أسرع. مزامنة وحدات التخزين السحابية للتنقل بين الملفات تمامًا. اعثر على ما تحتاجه في مساحة العمل في وقت قصير جدًا من خلال بحثنا الموحد - قم بالفرز والتصفية والتنقل بشكل أفضل. إضافة عدد غير محدود من الأعضاء مع التحكم في الوصول. شارك بياناتك بشكل عام أو بين الأعضاء. استخدم تحليلات مساحة العمل لاتخاذ قرارات مؤثرة بشأن تفاعلات الأعضاء. كل هذه الميزات القوية تحت سقف واحد - دون أي تعقيد!
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هي منصة تعاونية للعمل الجماعي. توفير مجموعة كاملة من الميزات للاتصال والتواصل والتعاون في نظرة عامة بسيطة واحدة. توجد جميع الميزات في المكان الصحيح الذي تتوقعه، وتغطي ثلاثة مجالات أساسية: 1) التعاون قم بتوفير مساحة عمل تعاونية من خلال المجموعات: تنظيم المشاريع وجمع التعليقات وإنشاء الأحداث ومشاركة الأفكار والمعرفة والمستندات. 2) الاتصال توفير اتصال فوري من خلال دردشة العمل: طرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، واتخاذ القرارات، وإطلاق محادثات الفيديو، وإرسال الملفات بسرعة وإرسال صور GIF من حين لآخر لتهدئة الحالة المزاجية. 3) الاتصال قم بتوفير مركز معلومات مخصص من خلال ملف الأخبار: يكون كل زميل في العمل دائمًا على اطلاع بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بمجرد حدوثها، وعلى استعداد لاتخاذ الإجراء. يعمل talkspirit معًا بسلاسة مع جميع التطبيقات والأدوات والخدمات التي يستخدمها عملك بالفعل. إنه يوفر مجموعة من عمليات التكامل الأصلية التي تتميز بسهولة الإعداد والاستخدام - يتوفر أكثر من 500 عملية تكامل. كل المحتوى قابل للبحث أيضًا، وآمن ومتاح أثناء التنقل من خلال تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS. متوفر في 8 لغات (الفرنسية، EN، DE، IT، PT، ES، NL وPL).
Convo
convo.com
Convo هي أداة تعاون تجاري للفرق سريعة الحركة لمشاركة المعلومات وتنظيمها وأرشفتها بشكل آمن. يمكن أن تساعد رسائلنا الفورية والإشعارات الذكية في إكمال المشاريع بشكل أسرع من أي وقت مضى. باستخدام Convo، اطرح سؤالاً على فريقك، وشارك تحديث المشروع، وقم بمعاينة الملفات، وقم بإضافة تعليقات توضيحية أو ترك تعليقات واضحة من أي مكان. ضع قدراتك العقلية في مكان واحد. إنجاز العمل لا يتطلب الانتظار حتى تعود إلى المكتب. يمكنك منع تأخير اتخاذ القرار أثناء تنقلك من خلال تطبيقنا الرائع للهاتف المحمول. يمكنك فتح المستندات بسرعة مباشرة من هاتفك. وقم بتسليط الضوء على هذه التفاصيل المهمة في الشريحة 15 أو قم بالرد على سؤال في الصفحة 20. اعمل كما لو كان زملائك في الفريق يجلسون بجوارك مباشرةً. توفر Convo الآن أيضًا حلاً مؤتمتًا لسير العمل للمساعدة في تبسيط مهام الأعمال المتكررة وأتمتتها، وتقليل مساحة الأخطاء وزيادة الكفاءة الإجمالية. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين عملية عملك بشكل كبير وتوفير الكثير من الوقت والجهد في توجيه الطلبات. يمكن للمديرين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً ويتم تمكين الموظفين من التعاون بطريقة أكثر إنتاجية ومرونة. عروض سير العمل البارزة التي تقدمها Convo هي طلب الإجازة وتأهيل الموظفين وعملية الموافقة وطلبات السفر وغير ذلك الكثير. Convo متاح بسهولة على الويب، وiOS، وAndroid.
The Lean Way
theleanway.net
يقدم Lean Way منصة جذابة تسمح لك ولفريقك بالحصول على المزيد من الفرص للتحسين، وتتبع التقدم المحرز في كل تحسين وتحديد أي اختناقات في العملية. لن يساعدك أسلوب Lean Way على اغتنام المزيد من الفرص فحسب؛ سيساعدك أيضًا على تنفيذ المزيد من التحسينات لضمان أقصى قدر من التأثير.
Bisner
bisner.com
تمكين عمليات تعاون أقوى وعلاقات قوية واتصالات نابضة بالحياة - كل ذلك في منصة واحدة مرنة. حافظ على تواصل الجميع وابني مجتمعًا ديناميكيًا.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تمكنك من مواءمة القوى العاملة بأكملها ، وتحسين مشاركة الموظف وزيادة إنتاجيتك في مكان عملك. يساعد Haiilo في ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. يستخدم أكثر من 1000 عميل دولي بما في ذلك Amazon و Google و Deutsche Telekom و Salesforce و Deutsche Bahn بالفعل الهاييلو للوصول إلى أكثر من 2.5 مليون موظف كل يوم. سابقا كويو (ألمانيا) ، SMARP (فنلندا) وجوبيوي (فرنسا)
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر Avepoint المنصة الأكثر تقدماً لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل في جميع أنحاء العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft و Google و Salesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شريك القناة العالمي في Avepoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المدارة ، وموزعات الأنظمة المضافة ، وتكامل الأنظمة ، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابة. تأسست Avepoint في عام 2001 ، وهي شريك عالمي من Microsoft من العام خمس مرات ومقرها في جيرسي سيتي ، نيو جيرسي.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر من 80 دولة ، وقد استحوذت على بعض العملاء الأكثر شهرة في العالم ، بما في ذلك Microsoft و BNP Paribas و L’Oréal و PWC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
Team Engine
teamengine.io
يستخدم أصحاب العمل المفضلون محرك الفريق لتوظيف القوى العاملة الميدانية والاحتفاظ بها وتحسينها. Team Engine هو مجموعة أتمتة الموارد البشرية التي تساعد على زراعة الشركات المتزايدة للحصول على أفضل المواهب وتنفيذ أفضل الممارسات في مشاركة الموظفين. يمكن للمؤسسات أن تقول وداعًا للعمليات اليدوية ، غير المرغوب فيها ، المستهلكة للوقت ومرحباً ببرنامج بديهي قابل للتخصيص الذي ينفذ تلقائيًا المكونات الحاسمة التي تناسبه الوقت لاستراتيجية مواهب استثنائية. تُستخدم منصة اتصال Team Engine الأولى التي تستخدمها حاليًا مئات الشركات المتنامية ، تلبي احتياجات المنظمات الفريدة للمؤسسات مع قوة عاملة موزعة في هذا المجال. ذلك لأن العمال الميدانيين يبحثون عن السرعة والبساطة ، سواء في عملية التوظيف أو في عملهم اليومي. من خلال محرك الفريق ، يمكن للمؤسسات التغلب على تحديات المشاركة الفريدة لصناعها لتخفيض وتوظيف أفضل الأشخاص أولاً ، ثم دفع الاحتفاظ بفرص التواصل والتعليقات المتسقة. سوف يساعد محرك الفريق المنظمات: * ابحث عن أشخاص رائعين واستئجارهم: أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف حتى يتمكنوا من إضافة قيمة حيث تهم أكثر. * تحفيز الموظفين الجودة والاحتفاظ بهم: احصل على بداية جيدة من بداية جيدة مع On-on-on-ons وفرصة تقديم تعليقات حول التجربة. * تنفيذ وتحسين باستمرار: بناء الترابط عبر الشركة لإنجاز العمل ، وإنشاء عمليات فعالة ، ورعاية ثقافة النمو والتنمية. لمحة عن كيفية مساعدة محرك الفريق: * الرسائل النصية مع الموظفين بدون مكتب ومتقدمي الوظائف * الرسائل الآلية للاتصالات الحساسة للوقت (على سبيل المثال ، تذكيرات المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل) * إعلان التوظيف المدمج على Craigslist و Facebook و Instagram * الاتصالات المترجمة للمتحدثين الإسبان * مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل مقدم الطلب * تنويع مصادر المرشح لمزيد من الوصول
Speakap
speakap.com
يوفر SpeakAP منصات الاتصالات ذات العلامات التجارية التي تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفي الخطوط الأمامية ، لدعم وإبلاغ عمالها بدون مكتب من أي مكان في أي وقت. يربط الحل ، المتوفر على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب ، القوى العاملة ويمكّن الموظفين من توفير تجارب العملاء المثلى. من الرسائل والأخبار إلى المجموعات والأحداث الخاصة ، توفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة في الوقت المناسب إلى قواعدها العاملة ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست في عام 2011 ، وشاركت شركة SpeakAP مع أكثر من 400 منظمة في جميع أنحاء العالم عبر مختلف الصناعات - مثل الضيافة ، وتجارة التجزئة ، والتصنيع ، وأكثر من ذلك - ولها مواقع في نيويورك ولندن وأمستردام وبرشلونة وكولونيا وبروكسل.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
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