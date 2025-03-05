Assembly

joinassembly.com

Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.