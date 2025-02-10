برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

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الإنترانت عبارة عن شبكة مقيدة وخاصة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وعادةً ما تستخدمها مجموعة معينة مثل فريق أو شركة. تم تصميم الشبكات الداخلية للموظفين لتوفر للموظفين منصة مركزية للتعاون ومشاركة الوسائط والتواصل والتدريب والتعليقات ومهام أخرى متنوعة. تتيح حلول الإنترانت الخاصة بالموظفين للشركات إمكانية تحديد ميزات من أنواع مختلفة من البرامج أو دمجها، مثل الاتصالات الداخلية أو أنظمة إدارة محتوى الأعمال. إذا كانت شبكة الإنترانت تفتقر إلى ميزة أصلية، فغالبًا ما تتكامل مع حلول البرامج الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه الأدوات مباشرة من داخل بوابة الإنترانت.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة ومتكاملي الأنظمة، مع توفر حلولنا في أكثر من 100 سوق سحابي. تأسست شركة AvePoint في عام 2001، وهي الحائزة على جائزة أفضل شريك عالمي لمايكروسوفت لهذا العام خمس مرات، ويقع مقرها الرئيسي في جيرسي سيتي، نيو جيرسي.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هي منصة تعاونية للعمل الجماعي. توفير مجموعة كاملة من الميزات للاتصال والتواصل والتعاون في نظرة عامة بسيطة واحدة. توجد جميع الميزات في المكان الصحيح الذي تتوقعه، وتغطي ثلاثة مجالات أساسية: 1) التعاون قم بتوفير مساحة عمل تعاونية من خلال المجموعات: تنظيم المشاريع وجمع التعليقات وإنشاء الأحداث ومشاركة الأفكار والمعرفة والمستندات. 2) الاتصال توفير اتصال فوري من خلال دردشة العمل: طرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، واتخاذ القرارات، وإطلاق محادثات الفيديو، وإرسال الملفات بسرعة وإرسال صور GIF من حين لآخر لتهدئة الحالة المزاجية. 3) الاتصال قم بتوفير مركز معلومات مخصص من خلال ملف الأخبار: يكون كل زميل في العمل دائمًا على اطلاع بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بمجرد حدوثها، وعلى استعداد لاتخاذ الإجراء. يعمل talkspirit معًا بسلاسة مع جميع التطبيقات والأدوات والخدمات التي يستخدمها عملك بالفعل. إنه يوفر مجموعة من عمليات التكامل الأصلية التي تتميز بسهولة الإعداد والاستخدام - يتوفر أكثر من 500 عملية تكامل. كل المحتوى قابل للبحث أيضًا، وآمن ومتاح أثناء التنقل من خلال تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS. متوفر في 8 لغات (الفرنسية، EN، DE، IT، PT، ES، NL وPL).
Team Engine
teamengine.io
لكسب الحرب على المواهب، تحتاج إلى عملية توظيف سريعة للغاية ونظام مقاوم للفشل للتواصل المستمر مع المرشحين والموظفين على حد سواء. يساعدك Team Engine على جذب المزيد من المتقدمين، وتوظيفهم بشكل أسرع، والأهم من ذلك، الحفاظ على مشاركتهم طوال فترة عملهم. يعمل Team Engine على تسريع عملية التوظيف من خلال أتمتة الخطوات اليدوية (ولكنها حساسة للوقت) اللازمة للحفاظ على تقدم المرشحين للأمام - حتى عندما يكون فريقك خارج الساعة! يمكنك الوصول إلى المرشحين والموظفين حيث يفضلون المشاركة (في نصوصهم) من خلال نظام المراسلة الآلي الخاص بنا والذي يبقي الجميع على اطلاع. من خلال أتمتة أفضل الممارسات للتوظيف والاحتفاظ، ستضمن أفضل تجربة للمتقدمين والموظفين لديك. سيساعدك Team Engine على: البحث عن أشخاص رائعين وتوظيفهم - أتمتة المهام الزائدة في عملية التوظيف الخاصة بك حتى تتمكن من إضافة قيمة حيثما تكون أكثر أهمية. تحفيز الموظفين المتميزين والاحتفاظ بهم - احصل على بداية جيدة للموظفين الجدد من خلال لقاءات فردية منظمة وفرصة لتقديم تعليقات حول التجربة. التنفيذ والتحسين المستمر — قم ببناء التواصل عبر شركتك لإنجاز العمل، وإنشاء عمليات فعالة، وتعزيز ثقافة النمو والتطور. لمحة عن الطريقة التي نقدم بها المساعدة: • إرسال رسائل نصية مع الموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والمتقدمين للوظائف • إرسال رسائل آلية للاتصالات الحساسة للوقت (مثل تذكير المقابلة والمواعيد النهائية للتسجيل المفتوح) • إعلانات التوظيف المدمجة على Craigslist وFacebook وInstagram • الاتصالات المترجمة للغة الإسبانية- المتحدثون • مركز مركزي لتنظيم جميع أنشطة التوظيف وتفاصيل المتقدمين • تنويع مصادر المرشحين لزيادة الوصول.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Tixio
tixio.io
Tixio هي مساحة عمل افتراضية لتنظيم الفوضى الرقمية الخاصة بك، والتواصل مع الفريق والمزامنة في الوقت الحقيقي / بشكل غير متزامن. تخيل الوقت الذي يمكنك توفيره إذا كان لديك كل شيء في مكان واحد وخيار المشاركة في وقت واحد. إدارة عدد غير محدود من الإشارات المرجعية والملاحظات والمهام والمعلومات على لوحة Tixio. قم بتنظيم آلاف الروابط دون فوضى، وحوّل علامات التبويب المفتوحة إلى مجموعات الإشارات المرجعية الإبداعية الخاصة بك في ثوانٍ. قم بإنشاء موقع wiki الخاص بالشركة لتجميع المعرفة المهمة للشركة في مكان واحد. استخدم القوالب لإنشاء المستندات بشكل أسرع. مزامنة وحدات التخزين السحابية للتنقل بين الملفات تمامًا. اعثر على ما تحتاجه في مساحة العمل في وقت قصير جدًا من خلال بحثنا الموحد - قم بالفرز والتصفية والتنقل بشكل أفضل. إضافة عدد غير محدود من الأعضاء مع التحكم في الوصول. شارك بياناتك بشكل عام أو بين الأعضاء. استخدم تحليلات مساحة العمل لاتخاذ قرارات مؤثرة بشأن تفاعلات الأعضاء. كل هذه الميزات القوية تحت سقف واحد - دون أي تعقيد!
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات ذات مواضيع محددة ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشبكات الداخلية والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى استهلاك المحتوى، يمكن للموظفين أيضًا المشاركة في الاختبارات والاستطلاعات المضمنة. يستخدم Sociabble تنشيط المستخدم والمكافآت والتقدير على مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لتحقيق أقصى قدر من التفاعل. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين في Sociabble تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إعلام الموظفين بشكل أفضل بأخبار الشركة وتحديثاتها وأماكن عملهم - مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتأثيراً. يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام Sociabble ليشمل شركائها، أو المؤثرين الخارجيين، أو محبي العلامات التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى، ويتم استخدامه حاليًا في أكثر من 80 دولة، وقد استحوذ على بعض العملاء المرموقين في العالم، بما في ذلك Microsoft وBNP Paribas وL' أوريال، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع المقر الرئيسي لشركة Sociabble في باريس، فرنسا، ولديها أيضًا عمليات في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الردود على الدعوات أو مشاركة التواريخ المهمة - تخزين الملفات - تخزين الملفات والمستندات والتعليق عليها - مشاركة الوسائط - مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في المعارض - المدونات - مقالات المؤلف التي تخبرك المجموعة - ملفات تعريف الأعضاء - تسهيل الأمر على شبكة الأعضاء - المجموعات الفرعية - قم بإنشاء مواقع مجموعات صغيرة باستخدام موقع مجموعتك - التحليلات - الاستفادة من بيانات الاستخدام لتتبع المشاركة ودفعها لتحقيق مهمتك، يجب أن تمتلك مجتمعك. تم إنشاء أكثر من 60.000 مجتمع لموقع المجموعة. شاملة كليًا، بدون رسوم لكل مستخدم، ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، لا يلزم وجود بطاقة ائتمان
Softr Studio
softr.io
يتيح لك Softr.io إنشاء بوابات العملاء والأدوات الداخلية لشركتك في دقائق، بدون تعليمات برمجية. إنه يعمل مع Airtable وGoogle Sheets. انضم إلى أكثر من 90.000 فريق يقومون ببناء بوابات لعملائهم أو شركائهم، والشبكات الداخلية للموظفين، وأدوات إدارة المشاريع، ولوحات المعلومات، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما يوفر نهجًا شاملاً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة. مع Woliba، تستطيع المؤسسات الوصول إلى الاتصالات الآلية والبيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، مما يمكّنها من إنشاء مكان عمل يتجاوز المعتاد. تم تصميم منصتنا لتعزيز ثقافة الاتصال والتقدير والنمو، مما يضمن شعور كل عضو في الفريق بالتقدير والمشاركة.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Papyrs
papyrs.com
قم بإنشاء موقع wiki/إنترانت جميل باستخدام السحب والإفلات أو تخفيض السعر. شارك المعرفة بسهولة داخل فريقك أو شركتك.
Workrede
workrede.com
لقد أثبت تطبيق Red e أنه ينشئ اتصالات مفيدة وذات معنى وفعالة مع القوى العاملة غير المكتبية لديك.
Octonius
octonius.com
قل وداعًا للفوضى والصداع الناتج عن علامة البريد الإلكتروني. Octonius هو النظام الأساسي الشامل لإدارة العمل الذي يحتاجه فريقك للتعاون والتنفيذ وتحقيق النتائج بشكل أسرع. اعملوا معًا بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجدية أكبر.
Bisner
bisner.com
تمكين عمليات تعاون أقوى وعلاقات قوية واتصالات نابضة بالحياة - كل ذلك في منصة واحدة مرنة. حافظ على تواصل الجميع وابني مجتمعًا ديناميكيًا.
The Lean Way
theleanway.net
يقدم Lean Way منصة جذابة تسمح لك ولفريقك بالحصول على المزيد من الفرص للتحسين، وتتبع التقدم المحرز في كل تحسين وتحديد أي اختناقات في العملية. لن يساعدك أسلوب Lean Way على اغتنام المزيد من الفرص فحسب؛ سيساعدك أيضًا على تنفيذ المزيد من التحسينات لضمان أقصى قدر من التأثير.
Sprocket 365
sprocket365.com
يُعد Sprocket 365 امتدادًا لـ SharePoint، ويضم مكتبة من أجزاء الويب المصممة خصيصًا والأدوات الجاهزة للاستخدام. إنه يبسط عملية تطوير أماكن العمل الرقمية، مما يوفر وقت المستخدمين من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة المعقدة وعمليات التطوير المطولة. تم تصميم Sprocket 365 خصيصًا لـ SharePoint، وهو يعمل على تحسين أماكن العمل الرقمية باستخدام أدوات سهلة الاستخدام وموفرة للوقت وتحديثات منتظمة ودعم موثوق، وكلها مُحسّنة لـ Microsoft 365.
Speakap
speakap.com
توفر Speakap منصات اتصالات ذات علامة تجارية تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفيها في الخطوط الأمامية، لدعم وإعلام العاملين الذين لا يعملون في مكاتبهم من أي مكان وفي أي وقت. يعمل الحل، المتوفر على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، على ربط القوى العاملة وتمكين الموظفين من تقديم تجارب العملاء المثالية. بدءًا من الرسائل والعناصر الإخبارية وحتى المجموعات والأحداث الخاصة، يوفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة وفي الوقت المناسب إلى القوى العاملة لديها ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست Speakap في عام 2011، وقد دخلت في شراكة مع أكثر من 400 منظمة حول العالم في مختلف الصناعات - مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والمزيد - ولها مواقع في نيويورك، ولندن، وأمستردام، وبرشلونة، وكولونيا، وبروكسل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.speakap.com.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والمزيد. توفر شركة Assembly كتالوجًا شاملاً من المكافآت، مثل بطاقات الهدايا، والغنيمة المخصصة، والمكافآت الثقافية، والتبرعات الخيرية، مما يعزز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والتواصل. تتيح التحليلات القوية للمديرين الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر الشركة، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالاستماع والفهم. تعرّف على فريقك بطريقة هادفة قم بمواءمة القيم الأساسية مع التقدير لتشجيع احتضان الفريق يوميًا. عزز تقديرك من خلال كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا والغنيمة المخصصة والمكافآت الثقافية والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم الرئيسية والتعرف على الذكرى السنوية احتفل بعيد ميلاد كل زميل في الفريق أو الذكرى السنوية له من خلال صيحات مخصصة تلقائية. التكامل السلس مع Microsoft Teams وSlack Engage بسلاسة حيث تعمل بالفعل، مع التكامل الآمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. إدخال البيانات مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين استخدم تحديثات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، واستطلاعات الرأي المختلفة للموظفين، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، واستطلاعات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات الاتصالات الداخلية، مثل قوالب AMA، وموجزات الأخبار، وقوالب المساعدة، وموجزات المجموعة، وكاسحات الجليد، وإدارة الأفكار، ومواقع wiki الداخلية، وأدوات الاجتماعات لتعزيز سير عمل الاتصالات. تعزيز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماعات وتعليقات المنتج وقوائم الفوز وإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف، قم بتنفيذ الدراسات الاستقصائية لمزايا الموظفين، ومقابلات الخروج، ونتائج eNPS، والإحالات الداخلية، وأسئلة المقابلة، وتعليقات التوظيف الجديدة، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك Snowflake وModerna وEurostar وDocuSign وAAA، ويحققون تحسينات قابلة للقياس في مشاركة الموظفين والإنتاجية وتسريع أداء الأعمال.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
Process Street
process.st
تعد Process Street أول منصة لإدارة العمليات في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد الفرق على مشاركة عملياتها الأساسية، ثم تحويلها إلى عمليات سير عمل قوية بدون تعليمات برمجية. ابدأ بتأهيل الموظفين لإعداد موظفين جدد لتحقيق النجاح، ثم قم ببناء جميع أنواع مهام سير العمل مثل تنفيذ العملاء، والموافقات على المحتوى، وفحص المستأجر. قم بإدارة موقع wiki الخاص بفريقك ودليل الشركة مجانًا 100%. انضم إلى Salesforce وColliers وDrift وأكثر من 3000 شخص آخر يستخدمون Process Street اليوم.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج التقدير والمكافآت الذي يضع الأشخاص في المقام الأول والذي يوحد شركتك ويشرك موظفيك من خلال الامتنان والتواصل الاجتماعي. نحن نبني تجربة جذابة للفرق من خلال المجتمع والتواصل، مع تشجيع التقدير والمكافآت المتكررة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للموظفين. مع متوسط معدل اعتماد يبلغ 96% وعمليات تكامل مدمجة مع Slack أو Microsoft Teams أو ADP أو Workday أو أي نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS). لم يكن من السهل أبدًا أن يكون لديك برنامج يحب موظفيك استخدامه، ولكنه أيضًا يجعل عملك أسهل!
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات والأوراق وإدارة المشاريع والاجتماعات في مكان واحد. يمكن لفريقك تخطيط العمل وتنفيذه ومزامنته دون انقطاع والتركيز على ما يهم عملك.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات.
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر لهم مساحة للتغلب على التحديات التي تواجه العمليات الداخلية. ثم نقوم بعد ذلك بدمج ذلك مع قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تتعلم وتنمو بشكل حدسي مع الشركة وكل مستخدم، وتقوم بأتمتة العمليات اليدوية والمستهلكة للوقت، وإنشاء توافق تنظيمي من خلال اكتشاف المعلومات بسرعة وذكية.
Convo
convo.com
Convo هي أداة تعاون تجاري للفرق سريعة الحركة لمشاركة المعلومات وتنظيمها وأرشفتها بشكل آمن. يمكن أن تساعد رسائلنا الفورية والإشعارات الذكية في إكمال المشاريع بشكل أسرع من أي وقت مضى. باستخدام Convo، اطرح سؤالاً على فريقك، وشارك تحديث المشروع، وقم بمعاينة الملفات، وقم بإضافة تعليقات توضيحية أو ترك تعليقات واضحة من أي مكان. ضع قدراتك العقلية في مكان واحد. إنجاز العمل لا يتطلب الانتظار حتى تعود إلى المكتب. يمكنك منع تأخير اتخاذ القرار أثناء تنقلك من خلال تطبيقنا الرائع للهاتف المحمول. يمكنك فتح المستندات بسرعة مباشرة من هاتفك. وقم بتسليط الضوء على هذه التفاصيل المهمة في الشريحة 15 أو قم بالرد على سؤال في الصفحة 20. اعمل كما لو كان زملائك في الفريق يجلسون بجوارك مباشرةً. توفر Convo الآن أيضًا حلاً مؤتمتًا لسير العمل للمساعدة في تبسيط مهام الأعمال المتكررة وأتمتتها، وتقليل مساحة الأخطاء وزيادة الكفاءة الإجمالية. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين عملية عملك بشكل كبير وتوفير الكثير من الوقت والجهد في توجيه الطلبات. يمكن للمديرين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً ويتم تمكين الموظفين من التعاون بطريقة أكثر إنتاجية ومرونة. عروض سير العمل البارزة التي تقدمها Convo هي طلب الإجازة وتأهيل الموظفين وعملية الموافقة وطلبات السفر وغير ذلك الكثير. Convo متاح بسهولة على الويب، وiOS، وAndroid.
Clinked
clinked.com
Clinked عبارة عن بوابة عملاء وأداة تعاون قائمة على السحابة. فهو يمكّن الفرق ومجموعات المشاريع وعملاء الأعمال من التعاون بكفاءة في المستندات والملفات من داخل بيئة سحابية آمنة. نحن نقدم 3 خيارات رئيسية للبوابة: 1. سهلة (بوابة جاهزة للتخصيص بسهولة). 2. مفصل (بوابة مخصصة مبنية على البنية التحتية لـ Clinked لتلبية متطلباتك المحددة). 3. غرفة البيانات الافتراضية. تقدم جميع البوابات مجموعة واسعة من الميزات، بعضها مذكور أدناه. تعزيز صورة عملك * يمكن تخصيص بوابة العميل Clinked ووضع العلامات البيضاء عليها. * استخدم عنوان URL الخاص بك، على سبيل المثال. https://clients.yourcompany.com. * تتوفر تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية ذات العلامات التجارية لنظامي التشغيل Android وiOS. التعاون والتواصل * تحديث العملاء بتدفقات الأنشطة في الوقت الفعلي وإدارة التقدم في المشروع. * تعيين المهام لأعضاء الفريق الفرديين أو مشاركة عبء العمل مع أكثر من مستخدم واحد. * قم بإجراء مناقشات فعالة، وتواصل باستخدام @الإشارات، والدردشة الفورية 1-2-1 والدردشة الجماعية، والمدونات الصغيرة. * البحث عن النص الكامل. بوابة عميل آمنة * 256 بت SSL أثناء النقل وتشفير AES أثناء الراحة. * المصادقة الثنائية للوصول الآمن إلى الحل الخاص بك. * يمكن لمسؤولي الحساب عرض جميع أنشطة المستخدم في مسار التدقيق. بديل بروتوكول نقل الملفات رقم 1 * سحب وإسقاط الملفات والمجلدات لمشاركة الملفات الكبيرة. * تحديد موقع الملفات والمجلدات وإحضارها باستخدام شريط البحث الشامل. * عرض المعاينات المباشرة لمستنداتك دون الحاجة إلى تنزيلها. التكامل * التكامل الأصلي مع Google Workspace. * التكامل الأصلي مع AdobeSign وDocuSign وJotForm. * أتمتة المهام والإجراءات مع أكثر من 3000 تطبيق عبر Zapier. * واجهة برمجة التطبيقات العامة. بوابة مخصصة بالكامل مصممة وفقًا لمواصفاتك * مبني على بنية أساسية قوية معتمدة من Clinked ISO. * اختر من بين مجموعة واسعة من الميزات الموجودة. * إضافة ميزات فريدة جديدة يحتاجها عملك. * واجهة مستخدم مخصصة لتناسب حالة الاستخدام وسير العمل. * عملية تصميم واضحة. * التسليم السريع.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot هو الحل الرائد لإدارة المحتوى لتقديم تجارب رقمية رائعة من خلال منصة مرنة وسريعة وآمنة يمكن للعلامات التجارية العالمية الوثوق بها لرفع مستوى نهج المحتوى الخاص بها باستمرار.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، وCampfire، وHighrise. تم إنشاء إطار تطبيق الويب مفتوح المصدر Ruby on Rails في البداية للاستخدام الداخلي في 37signals، قبل إصداره للعامة في عام 2004. وإعادة تسمية الشركة من 37signals إلى Basecamp. قام جيسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون بنشر عدة كتب تحت اسم 37 إشارة.
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