برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - روينيون

Assembly

joinassembly.com

Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والمزيد. توفر شركة Assembly كتالوجًا شاملاً من المكافآت، مثل بطاقات الهدايا، والغنيمة المخصصة، والمكافآت الثقافية، والتبرعات الخيرية، مما يعزز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والتواصل. تتيح التحليلات القوية للمديرين الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر الشركة، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالاستماع والفهم. تعرّف على فريقك بطريقة هادفة قم بمواءمة القيم الأساسية مع التقدير لتشجيع احتضان الفريق يوميًا. عزز تقديرك من خلال كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا والغنيمة المخصصة والمكافآت الثقافية والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم الرئيسية والتعرف على الذكرى السنوية احتفل بعيد ميلاد كل زميل في الفريق أو الذكرى السنوية له من خلال صيحات مخصصة تلقائية. التكامل السلس مع Microsoft Teams وSlack Engage بسلاسة حيث تعمل بالفعل، مع التكامل الآمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. إدخال البيانات مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين استخدم تحديثات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، واستطلاعات الرأي المختلفة للموظفين، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، واستطلاعات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات الاتصالات الداخلية، مثل قوالب AMA، وموجزات الأخبار، وقوالب المساعدة، وموجزات المجموعة، وكاسحات الجليد، وإدارة الأفكار، ومواقع wiki الداخلية، وأدوات الاجتماعات لتعزيز سير عمل الاتصالات. تعزيز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماعات وتعليقات المنتج وقوائم الفوز وإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف، قم بتنفيذ الدراسات الاستقصائية لمزايا الموظفين، ومقابلات الخروج، ونتائج eNPS، والإحالات الداخلية، وأسئلة المقابلة، وتعليقات التوظيف الجديدة، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.