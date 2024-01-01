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برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة
الإنترانت عبارة عن شبكة مقيدة وخاصة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وعادةً ما تستخدمها مجموعة معينة مثل فريق أو شركة. تم تصميم الشبكات الداخلية للموظفين لتوفر للموظفين منصة مركزية للتعاون ومشاركة الوسائط والتواصل والتدريب والتعليقات ومهام أخرى متنوعة. تتيح حلول الإنترانت الخاصة بالموظفين للشركات إمكانية تحديد ميزات من أنواع مختلفة من البرامج أو دمجها، مثل الاتصالات الداخلية أو أنظمة إدارة محتوى الأعمال. إذا كانت شبكة الإنترانت تفتقر إلى ميزة أصلية، فغالبًا ما تتكامل مع حلول البرامج الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى هذه الأدوات مباشرة من داخل بوابة الإنترانت.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Jostle
jostle.us
وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.
Process Street
process.st
قائمة المراجعة وبرامج سير العمل للشركات. قم بإنشاء عمليات متكررة وإجراءات تشغيل قياسية في ثوانٍ. ابدأ مجانًا.
Tixio
tixio.io
قم بتسريع العمل الجماعي الخاص بك باستخدام مساحة العمل المخصصة الخاصة بك. أضف لوحات المعلومات، ومواقع wiki، والملفات، والمزيد! تبسيط سير العمل من خلال إدارة المهام ومحادثات الفريق.
Assembly
joinassembly.com
التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.
Motivosity
motivosity.com
هيكل التسعير الأكثر مرونة على الإطلاق. بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائعة لأي حجم شركة. موثوق به من قبل الآلاف من المستخدمين. احصل على عرض تجريبي مجاني اليوم!
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
Haiilo
haiilo.com
إشراك التحول الخاص بك وشعبك. ابحث عن محفزات مشاركة الموظفين في فريقك وقم بتنشيطها لتحقيق تحول ناجح - في 10 دقائق أسبوعيًا.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Convo
convo.com
Convo هي أداة تعاون وتواصل جماعية شاملة. إنه أمر بسيط ويقدم كل ما تحتاجه لتحقيق إنتاجية جماعية تعاونية سريعة الخطى.
Talkspirit
talkspirit.com
العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.
Simpplr
simpplr.com
تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.
Brightspot
brightspot.com
سريع. مقطوعة الرأس. وحدات. تساعد Brightspot® CMS الشركات المعترف بها عالميًا على تحويل محتوى الأعمال والتجارب الرقمية من خلال إنشاء تجارب رقمية على نطاق واسع وبسرعة مذهلة.
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
Clinked
clinked.com
تعد بوابة العميل Clinked أحد برامج التعاون الرائدة عبر الإنترنت. آمنة ومتنقلة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. مشاركة الملفات والتواصل وإدارة المشاريع بسهولة.
Octonius
octonius.com
قل وداعًا للفوضى والصداع الناتج عن علامة البريد الإلكتروني. Octonius هو النظام الأساسي الشامل لإدارة العمل الذي يحتاجه فريقك للتعاون والتنفيذ وتحقيق النتائج بشكل أسرع. اعملوا معًا بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.
Groupsite
groupsite.com
قم ببناء مجتمعك بالطريقة الصحيحة. يمكّن موقع المجموعة مجموعتك من التواصل والتعاون والتواصل لتحقيق مهمتك أو مؤسستك أو قضيتك أو شركتك. تعتبر مواقع المجموعات معيارية وقابلة للتخصيص ومتنقلة وجذابة. تتضمن مواقع المجموعات ما يلي: - المناقشات - التواصل باستخدام وظائف تشبه خدمة القوائم - التقويمات - جمع الر...
Sprocket 365
sprocket365.com
يُعد Sprocket 365 امتدادًا لـ SharePoint، ويضم مكتبة من أجزاء الويب المصممة خصيصًا والأدوات الجاهزة للاستخدام. إنه يبسط عملية تطوير أماكن العمل الرقمية، مما يوفر وقت المستخدمين من خلال التخلص من الحاجة إلى البرمجة المعقدة وعمليات التطوير المطولة. تم تصميم Sprocket 365 خصيصًا لـ SharePoint، وهو يعمل ...
The Lean Way
theleanway.net
يقدم Lean Way منصة جذابة تسمح لك ولفريقك باغتنام المزيد من الفرص للتحسين، وتتبع التقدم المحرز في كل تحسين وتحديد أي اختناقات في العملية. لن يساعدك أسلوب Lean Way على اغتنام المزيد من الفرص فحسب؛ سيساعدك أيضًا على تنفيذ المزيد من التحسينات لضمان أقصى قدر من التأثير.
Bisner
bisner.com
تمكين عمليات تعاون أقوى وعلاقات قوية واتصالات نابضة بالحياة - كل ذلك في منصة واحدة مرنة. حافظ على تواصل الجميع وابني مجتمعًا ديناميكيًا.
Workrede
workrede.com
لقد أثبت تطبيق Red e أنه ينشئ اتصالات مفيدة وذات معنى وفعالة مع القوى العاملة غير المكتبية لديك.
Papyrs
papyrs.com
قم بإنشاء موقع wiki/إنترانت جميل باستخدام السحب والإسقاط أو تخفيض السعر. شارك المعرفة بسهولة داخل فريقك أو شركتك.
Engynn
engynn-intranet.com
شبكة إنترانت ستحبها. هل تبحث عن برنامج إنترانت بسيط واجتماعي للشركة؟ بحثك على الإنترانت ينتهي هنا! ابدأ باستخدام نسخة تجريبية مجانية في دقيقتين واكتشف سبب ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم ببرنامج Engynn للشبكة الداخلية.
Woliba
woliba.io
في Woliba، نقوم بإعادة تعريف مكان العمل من خلال الدمج السلس للعافية والمشاركة والتقدير والمكافآت في منصة واحدة متوافقة مع الهاتف المحمول. لقد ولت أيام التوفيق بين أنظمة متعددة — تعمل شركة Woliba على دمج كل ذلك. لا يعمل حلنا الشامل على تبسيط العمليات فحسب، بل يتجاوز أيضًا حدود يوم العمل النموذجي، مما...
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات...
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
Team Engine
teamengine.io
قم بتجنيد وتوظيف وإدارة الفرق غير المكتبية. منصة أتمتة الموارد البشرية التي تساعدك على النمو وإشراك القوى العاملة لديك.