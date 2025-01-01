برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج تجربة الموظف الشركات على إدارة ومراقبة وتعزيز كيفية إدراك الموظفين لأدوارهم وخبراتهم الشاملة داخل الشركة. ومن خلال دمج مختلف الأنظمة ونقاط الوصول في منصة واحدة سهلة الاستخدام، فإنه يعمل على تبسيط الاتصالات ودعم تطوير ثقافة شركة متماسكة وجذابة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة والمختلطة، حيث تعمل كمركز مركزي يوفر سهولة الوصول إلى البرامج الأساسية ومعلومات الشركة وبرامج بناء الثقافة. كما أنه يتميز بأدوات لتطوير الفريق والتطوير الوظيفي، وتطبيقات متكاملة لإدارة تحليلات الأشخاص. تقدم هذه التطبيقات رؤى حول أوجه القصور في مكان العمل والقضايا البيروقراطية التي يمكن أن تحبط الموظفين، وتهدف إلى تقليل التوتر من خلال تبسيط مجموعة التكنولوجيا في نقطة اتصال واحدة. يمكن تصنيف تجربة الموظف إلى جوانب رقمية ومادية وثقافية. يستخدم مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون هذه المنصات لتتبع اتجاهات الإنتاجية ومستويات المشاركة وتقديم الرسائل المستهدفة. يستخدم الموظفون المنصة للوصول إلى معلومات الرواتب والمزايا، وللتفاعل مع وحدات الأداء والتعليقات من أجل التطوير الشخصي وتطوير الفريق. يتم استخدام الاستطلاعات لجمع التعليقات، ويساعد برنامج تحليل الموارد البشرية في تحديد نقاط الضعف من خلال مراقبة معدلات الاحتفاظ ومعدلات الدوران.
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
15Five
15five.com
15Five هي منصة لإدارة الأداء والمشاركة تساعد الشركات على تحسين عمليات الموارد البشرية وقياس بيانات الأداء والتفاعل بين المديرين والموظفين.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.
LumApps
lumapps.com
تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
تطبيق Microsoft Viva Glint يجمع تعليقات الموظفين ويحللها لتقديم رؤى وتحسينات تساهم في تعزيز مشاركة وإنتاجية العمال.
Zoios
zoios.io
تساعد تطبيق زويوس المنظمات في خلق بيئة عمل متميزة حيث يزدهر الموظفون، من خلال تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp هي منصة لتحليل ملاحظات الموظفين لتعزيز المشاركة والأداء في مكان العمل، مع أدوات استطلاع وتحليل مرنة.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace هو تطبيق لتحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال أدوات مثل استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة وأدوات تحديد الأهداف.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.
Huler
huler.io
Huler هو تطبيق لتحسين تجربة الموظفين، يعزز الكفاءة والإنتاجية من خلال دمج أنظمة العمل ويتيح إدارة المهام والمعلومات بسهولة.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة لمشاركة الموظفين والتقدير، تقدم أدوات لتعزيز ثقافة التقدير وتحسين تجربة الموظف داخل المؤسسات.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو تطبيق يعزز مشاركة الموظفين من خلال أدوات التقدير والاستطلاعات والأنشطة، مما يدعم ثقافة العمل الإيجابية والتعاون.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive هو تطبيق لإدارة الأداء يساعد المنظمات على تحسين المشاركة والإنتاجية من خلال تعليقات مستمرة واستطلاعات مخصصة لموظفيها.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv هو تطبيق لجمع ردود الفعل من الموظفين عبر استطلاعات الرأي، يساعد في تقييم الأداء ويعزز التواصل المفتوح والثقة في بيئة العمل.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
تساعد تطبيق Microsoft Viva Glint EU المؤسسات على تحسين ثقافة العمل من خلال جمع وتحليل آراء الموظفين، وتقديم رؤى مخصصة لتعزيز المشاركة والأداء.
Kudos
kudos.com
تطبيق Kudos هو منصة للاعتراف بالموظفين تساعد المؤسسات على تعزيز التفاعل والراحة في بيئة العمل من خلال التقدير القائم على القيم.
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