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برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج تجربة الموظف الشركات على إدارة ومراقبة وتعزيز كيفية إدراك الموظفين لأدوارهم وخبراتهم الشاملة داخل الشركة. ومن خلال دمج مختلف الأنظمة ونقاط الوصول في منصة واحدة سهلة الاستخدام، فإنه يعمل على تبسيط الاتصالات ودعم تطوير ثقافة شركة متماسكة وجذابة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة والمختلطة، حيث تعمل كمركز مركزي يوفر سهولة الوصول إلى البرامج الأساسية ومعلومات الشركة وبرامج بناء الثقافة. كما أنه يتميز بأدوات لتطوير الفريق والتطوير الوظيفي، وتطبيقات متكاملة لإدارة تحليلات الأشخاص. تقدم هذه التطبيقات رؤى حول أوجه القصور في مكان العمل والقضايا البيروقراطية التي يمكن أن تحبط الموظفين، وتهدف إلى تقليل التوتر من خلال تبسيط مجموعة التكنولوجيا في نقطة اتصال واحدة. يمكن تصنيف تجربة الموظف إلى جوانب رقمية ومادية وثقافية. يستخدم مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون هذه المنصات لتتبع اتجاهات الإنتاجية ومستويات المشاركة وتقديم الرسائل المستهدفة. يستخدم الموظفون المنصة للوصول إلى معلومات الرواتب والمزايا، وللتفاعل مع وحدات الأداء والتعليقات من أجل التطوير الشخصي وتطوير الفريق. يتم استخدام الاستطلاعات لجمع التعليقات، ويساعد برنامج تحليل الموارد البشرية في تحديد نقاط الضعف من خلال مراقبة معدلات الاحتفاظ ومعدلات الدوران.

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Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Blink

Blink

joinblink.com

تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.

15Five

15Five

15five.com

15Five هي منصة لإدارة الأداء والمشاركة تساعد الشركات على تحسين عمليات الموارد البشرية وقياس بيانات الأداء والتفاعل بين المديرين والموظفين.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.

LumApps

LumApps

lumapps.com

تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.

Microsoft Viva Glint US

Microsoft Viva Glint US

microsoft.com

تطبيق Microsoft Viva Glint يجمع تعليقات الموظفين ويحللها لتقديم رؤى وتحسينات تساهم في تعزيز مشاركة وإنتاجية العمال.

Zoios

Zoios

zoios.io

تساعد تطبيق زويوس المنظمات في خلق بيئة عمل متميزة حيث يزدهر الموظفون، من خلال تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

Culture Amp هي منصة لتحليل ملاحظات الموظفين لتعزيز المشاركة والأداء في مكان العمل، مع أدوات استطلاع وتحليل مرنة.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace هو تطبيق لتحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال أدوات مثل استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة وأدوات تحديد الأهداف.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.

Huler

Huler

huler.io

Huler هو تطبيق لتحسين تجربة الموظفين، يعزز الكفاءة والإنتاجية من خلال دمج أنظمة العمل ويتيح إدارة المهام والمعلومات بسهولة.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle هي منصة لمشاركة الموظفين والتقدير، تقدم أدوات لتعزيز ثقافة التقدير وتحسين تجربة الموظف داخل المؤسسات.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf هو تطبيق يعزز مشاركة الموظفين من خلال أدوات التقدير والاستطلاعات والأنشطة، مما يدعم ثقافة العمل الإيجابية والتعاون.

Reflektive

Reflektive

reflektive.com

Reflektive هو تطبيق لإدارة الأداء يساعد المنظمات على تحسين المشاركة والإنتاجية من خلال تعليقات مستمرة واستطلاعات مخصصة لموظفيها.

Spectiv

Spectiv

decisionwise.com

Spectiv هو تطبيق لجمع ردود الفعل من الموظفين عبر استطلاعات الرأي، يساعد في تقييم الأداء ويعزز التواصل المفتوح والثقة في بيئة العمل.

Microsoft Viva Glint EU

Microsoft Viva Glint EU

microsoft.com

تساعد تطبيق Microsoft Viva Glint EU المؤسسات على تحسين ثقافة العمل من خلال جمع وتحليل آراء الموظفين، وتقديم رؤى مخصصة لتعزيز المشاركة والأداء.

Kudos

Kudos

kudos.com

تطبيق Kudos هو منصة للاعتراف بالموظفين تساعد المؤسسات على تعزيز التفاعل والراحة في بيئة العمل من خلال التقدير القائم على القيم.

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برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog