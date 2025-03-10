برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية

Microsoft Viva Glint EU

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Microsoft Viva Glint-تحسين المشاركة والأداء مع الإجراءات الموصى بها والرؤى القائمة على البيانات عبر دورة حياة الموظفين والمسوحات على مستوى المنظمة. تتمثل مهمة Glint في مساعدة الناس على أن يكونوا أكثر سعادة وأكثر نجاحًا في العمل. تتيح منصة نجاح الأشخاص الخاصة بها المؤسسات اتباع نهج كلي لإشراك المواهب وتطوير الموظفين وإلهامهم للقيام بأفضل أعمالهم. يجمع Glint ردود فعل أكثر تكرارًا من خلال البقول والدراسات الاستقصائية وقنوات في أي وقت ، ثم يطبق التحليلات المتطورة على تقديم رؤى مخصصة وتوصيات تعمل بالنيابة عن العمل لفرق الموارد البشرية والقادة والمديرين. نتيجة لذلك ، يتم تمكين المنظمات مع: * الرؤية في الوقت الحقيقي في صحة المنظمة * رؤية فورية بناءً على ملف تعريف المشاركة الفريد لشعبهم * الإجراء الموجهة في كل مستوى من مستويات المنظمة تم تصميم منصة GLINT للمؤسسة العالمية ويتم نشرها في أكثر من 150 دولة ، ويدعم أكثر من 50 لغة ، ويتراوح عملاء الخدمات التي تتراوح من 100 موظف إلى أكثر من 250،000 موظف. يمتد عملائها جميع الصناعات ويشملون الشركات الرائدة مثل E*Trade و United Airlines و Intuit و Spectrum Health و Chevron والمئات الأخرى. تم الحصول على Glint من قبل LinkedIn في نوفمبر 2018 ، مما أدى إلى إنشاء شراكة تسمح لها بتوفير أكبر للابتكار والقيمة لعملائها.