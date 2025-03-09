برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يساعد برنامج تجربة الموظف الشركات على إدارة ومراقبة وتعزيز كيفية إدراك الموظفين لأدوارهم وخبراتهم الشاملة داخل الشركة. ومن خلال دمج مختلف الأنظمة ونقاط الوصول في منصة واحدة سهلة الاستخدام، فإنه يعمل على تبسيط الاتصالات ودعم تطوير ثقافة شركة متماسكة وجذابة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة والمختلطة، حيث تعمل كمركز مركزي يوفر سهولة الوصول إلى البرامج الأساسية ومعلومات الشركة وبرامج بناء الثقافة. كما أنه يتميز بأدوات لتطوير الفريق والتطوير الوظيفي، وتطبيقات متكاملة لإدارة تحليلات الأشخاص. تقدم هذه التطبيقات رؤى حول أوجه القصور في مكان العمل والقضايا البيروقراطية التي يمكن أن تحبط الموظفين، وتهدف إلى تقليل التوتر من خلال تبسيط مجموعة التكنولوجيا في نقطة اتصال واحدة. يمكن تصنيف تجربة الموظف إلى جوانب رقمية ومادية وثقافية. يستخدم مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون هذه المنصات لتتبع اتجاهات الإنتاجية ومستويات المشاركة وتقديم الرسائل المستهدفة. يستخدم الموظفون المنصة للوصول إلى معلومات الرواتب والمزايا، وللتفاعل مع وحدات الأداء والتعليقات من أجل التطوير الشخصي وتطوير الفريق. يتم استخدام الاستطلاعات لجمع التعليقات، ويساعد برنامج تحليل الموارد البشرية في تحديد نقاط الضعف من خلال مراقبة معدلات الاحتفاظ ومعدلات الدوران.
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace هو تطبيق لتحفيز الموظفين وتحسين الأداء من خلال أدوات مثل استطلاعات الرأي والتغذية الراجعة وأدوات تحديد الأهداف.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv عبارة عن منصة مصممة للأغراض لاحتياجات الاستماع إلى الموظفين من استطلاعات مشاركة الموظفين إلى تقييمات التغذية المرتدة بنسبة 360 درجة. لماذا تستخدم Spectiv؟ - أتمتة خالية من الإجهاد - التقارير ذات المستوى العالمي - الصناعة والقياس العالمي - قوالب مسح/تقييم مسبقة ، - يتكامل مع HRIS الخاص بك - وأكثر من ذلك بكثير
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين ، مما يمكّن العملاء من ميزات شاملة من المكافآت والتقدير إلى الدراسات الاستقصائية والتحديات. نحن نجمع بين منصة الحائزة على جوائز وفريق من خبراء المشاركة لدينا لبناء استراتيجية المشاركة المثالية وتوفير الأدوات التي تحتاجها لسنها. تمكن المنصة الشركات من التقاط مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات النبض ، وجمع الأشخاص مع الاعتراف والأنشطة الافتراضية ، وقياس تجربة الموظف مع لوحات المعلومات والتحليلات القوية. ومن هناك خطوات الدعم الاستراتيجي لدينا مع تحليل الخبراء والتوصيات لمواصلة مطاردة أهدافك. نحن نعتقد أن كل ثقافة في مكان العمل يمكن أن تكون مرضية وجذابة ، ونحن ملتزمون بتحرير عملائنا على حب شعبهم ورعايتهم.
Zoios
zoios.io
تساعد Zoios المؤسسات على إنشاء مكان عمل عالمي حيث يزدهر الموظفون ويريدون تقديم أفضل ما لديهم. إنه يحقق هذا من خلال تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لأنه ، بدون إجراء ، يصبح الجهد بلا جهد. لدى Zoios تعويذة ثقافية تعيشها وتتنفسها: الإنتاج بهدف وسرور. * المنتجات تدور حول إنشاء خدمات وحلول مبتكرة ، وتجربة ميزات جديدة ، وإطلاق مفاهيم جديدة. إنه يناشد الرغبة الإبداعية والفضول الذي يمتلكه الجميع في Zoios. * الغرض يشمل فكرة أن كل شيء تم إنشاؤه في Zoios يحتاج إلى تقديم القيمة ، وإلى حد ما ، تحدث فرقًا في العالم. دون خلق قيمة ، يصبح العمل بلا معنى. * يشير المتعة جزئيًا إلى رؤية Zoios لخلق المزيد من الفرح في العمل. كما أنه يؤكد على أهمية البدء مع نفسه ؛ يجب أن تكون ممتعة ومثيرة للعمل في Zoios.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-تحسين المشاركة والأداء مع الإجراءات الموصى بها والرؤى القائمة على البيانات عبر دورة حياة الموظفين والمسوحات على مستوى المنظمة. تتمثل مهمة Glint في مساعدة الناس على أن يكونوا أكثر سعادة وأكثر نجاحًا في العمل. تتيح منصة نجاح الأشخاص الخاصة بها المؤسسات اتباع نهج كلي لإشراك المواهب وتطوير الموظفين وإلهامهم للقيام بأفضل أعمالهم. يجمع Glint ردود فعل أكثر تكرارًا من خلال البقول والدراسات الاستقصائية وقنوات في أي وقت ، ثم يطبق التحليلات المتطورة على تقديم رؤى مخصصة وتوصيات تعمل بالنيابة عن العمل لفرق الموارد البشرية والقادة والمديرين. نتيجة لذلك ، يتم تمكين المنظمات مع: * الرؤية في الوقت الحقيقي في صحة المنظمة * رؤية فورية بناءً على ملف تعريف المشاركة الفريد لشعبهم * الإجراء الموجهة في كل مستوى من مستويات المنظمة تم تصميم منصة GLINT للمؤسسة العالمية ويتم نشرها في أكثر من 150 دولة ، ويدعم أكثر من 50 لغة ، ويتراوح عملاء الخدمات التي تتراوح من 100 موظف إلى أكثر من 250،000 موظف. يمتد عملائها جميع الصناعات ويشملون الشركات الرائدة مثل E*Trade و United Airlines و Intuit و Spectrum Health و Chevron والمئات الأخرى. تم الحصول على Glint من قبل LinkedIn في نوفمبر 2018 ، مما أدى إلى إنشاء شراكة تسمح لها بتوفير أكبر للابتكار والقيمة لعملائها.
Kudos
kudos.com
تمكن منصة التعرف على الموظفين الحائزة على جوائز Kudos من المؤسسات من إنشاء تجارب موظفة مؤثرة ومستدامة تؤدي إلى المزيد من مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال. تتغير ثقافة مكان العمل الحديثة - يطالب الموظفون بتقدير ذي معنى في حين أن برامج المعالم التقليدية والمكافآت لم تعد تقطعها. منصة Kudos هي حل المشاركة والثقافة على الإنترنت التي تتبنى قوة البرمجيات الاجتماعية لمساعدة المؤسسات على تبادل الاعتراف ذي القيمة القائمة على القيمة لخلق ثقافة مكان عمل لا تقاوم. برامج المشاركة مدعومة من مجددة ترى ارتفاعًا في الاحتفاظ بالموظفين ، وتحسين سعادة الموظفين ، وزيادة في أداء الشركة بشكل عام.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة مشاركة وتقدير الموظفين الحائزة على جوائز تساعد محترفي الموارد البشرية على بناء ثقافات العمل الفائزة من خلال الحلول المبتكرة التي تعمل بالنيابة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وهي مكافآت Vantage ، و Pulse ، وامتيازات Vantage ، وملاءمة Vantage. إنه يضم قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل في جميع أنحاء العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون النظام الأساسي تبادل نقاط المكافآت الخاصة بهم لبطاقات الهدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية مع كتالوج مكافآت عالمي ، أو منتجات التسوق من متجر Amazon ، أو تجارب الكتب ، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل الفرق و Slack لجعل الاعتراف خالية من المتاعب. تقدم المنصة مجموعة من الفوائد مثل جوائز الخدمة الطويلة ، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية ، وكتاب سنوي للخدمة الرقمية ، وكتالوج مخصص. Vantage Circle هي أيضًا الشريك المفضل لفرق Microsoft و PeopLestrong ومنصات HRMS/HCM الأخرى. تم تصميم تطبيقنا لتعزيز أداء الفريق وثقافة التقدير ، ويقدم مجموعة شاملة من الميزات: * الاعتراف الاجتماعي: احتفل بالإنجازات من خلال الاعتراف بالنظير والجوائز والشارات والألواح المتصدرين. * احتفالات معلم: لا تفوت لحظات خاصة مع أمنيات عيد ميلاد وخدمة الذكرى الآلية. * كتالوج المكافآت العالمية: استرداد نقاط لبطاقات الهدايا والبضائع والتجارب الفريدة في أكثر من 70 دولة. * Amazon Business Integration: تبادل نقاط المكافأة دون عناء لمجموعة واسعة من منتجات Amazon. * الدعم متعدد اللغات: متاح في 13 لغة لتلبية احتياجات القوى العاملة العالمية. * تكامل سلس: يتكامل بسلاسة مع منصات اجتماعية و SSO و HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive هي منصة إدارة الأداء الرائدة التي تسرع نمو الأعمال من خلال التحسين المستمر. مع reflektive ، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق المحادثات البناءة والمستمرة التي تزيد من مشاركة الموظفين وإنتاجيتها بمقدار 2x. تعتمد الشركات ذات التفكير الأمامي مثل Allbirds و Comcast والحماية على إعادة إنشاء الفرق عالية الأداء التي تدفع نموها. بدعم من Andreessen Horowitz و Lightspeed Venture Partners و TPG Growth ، جمعت Reflektive أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن ، وحصلت على المرتبة الثالثة عشر نمواً في أمريكا الشمالية على تقنية Deloitte Fast 500 ™.
15Five
15five.com
15Five هي منصة لإدارة الأداء والمشاركة تساعد الشركات على تحسين عمليات الموارد البشرية وقياس بيانات الأداء والتفاعل بين المديرين والموظفين.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج لتعزيز الاعتراف ومكافأة الموظفين، يساعد على تعزيز التواصل بين الفرق وزيادة المشاركة من خلال التقدير المتبادل.
LumApps
lumapps.com
تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.
Huler
huler.io
HulerHub هي منصة تجربة الموظفين الأكثر جاذبية وتخصيصًا في العالم. بديل الإنترانت الحديث؛ جاهز للاستخدام، وسهل الإعداد، ولا يتطلب تكنولوجيا المعلومات أو موارد التصميم. يقدم البرنامج تجربة مستخدم على مستوى العملاء، ويجمع بين الأنظمة والبرامج والمحتوى السحابي للمؤسسة، مما يتيح تحكمًا أفضل وإبصارًا في تفاعلات الموظفين وتجاربهم في مكان العمل الرقمي. - بناء تجارب أفضل للموظفين بدءًا من العلامات التجارية الداخلية وحتى التخصيص وإدارة الجمهور الديناميكية، تجعل HulerHub بناء تجارب الموظفين أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على تنمية ثقافة الأشخاص أولاً. - التعاون من أي مكان اجعل العمل معًا أمرًا سهلاً. يمكن الوصول إلى HulerHub من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان، ويمكّن المستخدمين من مشاركة المعلومات بسرعة وأمان داخليًا مع الزملاء وخارجيًا مع العملاء والشركاء. - تعظيم عائد الاستثمار والمشاركة لقد قمنا بتطوير حل برمجي يعمل بسلاسة مع جميع البرامج والمحتوى المستند إلى السحابة بغض النظر عن البائع أو المزود لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من المحتوى والأدوات المناسبة في الوقت المناسب، وتعظيم عائد الاستثمار على الاستثمارات التقنية الحالية والمستقبلية، وإشراك الموظفين.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
تطبيق Microsoft Viva Glint يجمع تعليقات الموظفين ويحللها لتقديم رؤى وتحسينات تساهم في تعزيز مشاركة وإنتاجية العمال.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج إدارة أداء يمكّن المؤسسات من إجراء مراجعات أداء شاملة وسهلة مع دمج أدوات مشاركة الموظفين وتحليل البيانات.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp هي منصة لتحليل ملاحظات الموظفين لتعزيز المشاركة والأداء في مكان العمل، مع أدوات استطلاع وتحليل مرنة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
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