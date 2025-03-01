Quantum Workplace

quantumworkplace.com

كان مكان العمل الكمومي رائدًا في بعض أقدم برامج مشاركة الموظفين والأداء منذ أكثر من 20 عامًا ، ومنذ ذلك الحين عقدت شراكة مع الآلاف من المؤسسات لرفع نطاق النجاح في الموظفين والفريق والتجاري. في نهاية اليوم ، يساعد القادة على ربط النقاط بين المشاركة والأداء بأدوات بديهية وسهلة الاستخدام ، بما في ذلك استطلاعات الموظفين الشاملة والآلية ؛ أدوات تحديد الأهداف وتتبع الأدوات ؛ الاعتراف بالنظير إلى نظير ؛ ردود الفعل في الوقت الحقيقي ؛ مستمر واحد على الأرض ؛ مراجعات المواهب الذكية ؛ والقوة تحليلات الناس. * خذ الدراسات الاستقصائية: تلقي إخطارات الدفع لاستطلاعات النبض وتتبع جميع الدراسات الاستقصائية التي تمت دعوتها لإكمالها. * لديك محادثات فعالة واحدة على 1: مراجعة الإجابات وعناصر جدول الأعمال والتعليقات على 1-ON-1S. تدوين الملاحظات أثناء محادثتك وجهاً لوجه لتشير إليها لاحقًا. * إعطاء الاعتراف: استخدم تطبيق مكان العمل الكم لعرض ونشر التعرف على زملائك. * اتبع تحديثات الأهداف: ابق على اطلاع على أي تحديثات هدف تحدث في مكان عملك. * ردود الفعل: استخدم ميزات اختصار مريحة لتقديم أو طلب ملاحظات في الوقت الحالي. * ملاحظات خاصة: التقاط ملاحظات خاصة تتم مزامنة تلقائيًا مع حساب مكان العمل الكم الخاص بك للرجوع إليه لاحقًا. ساعد Quantum Workplace في التقاط آلاف أصوات الموظفين بسلاسة ، وتوفير رؤى وتوجيهات بديهية للمديرين ، وتحويل ثقافة مكان العمل للأفضل. مع استطلاع 9000 منظمة سنويًا ، نمت مكان العمل الكمومي إلى أكبر قاعدة بيانات في أمريكا الشمالية لبيانات مشاركة الموظفين - من خلال منصة المشاركة والأداء الأساسية وأفضل برنامج الأماكن المعترف بها على المستوى الوطني. تقوم الشركة بإبقاء الموظفين على اتصال ، ومحاذاة ، وعلى الطريق إلى النجاح. تمكن حلولها وأدائها والذكاء الفرق من الحفاظ على التركيز والمشاركة وتقديم نتائج أعمال قوية.