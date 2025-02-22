برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

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يساعد برنامج تجربة الموظف الشركات على إدارة ومراقبة وتعزيز كيفية إدراك الموظفين لأدوارهم وخبراتهم الشاملة داخل الشركة. ومن خلال دمج مختلف الأنظمة ونقاط الوصول في منصة واحدة سهلة الاستخدام، فإنه يعمل على تبسيط الاتصالات ودعم تطوير ثقافة شركة متماسكة وجذابة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة والمختلطة، حيث تعمل كمركز مركزي يوفر سهولة الوصول إلى البرامج الأساسية ومعلومات الشركة وبرامج بناء الثقافة. كما أنه يتميز بأدوات لتطوير الفريق والتطوير الوظيفي، وتطبيقات متكاملة لإدارة تحليلات الأشخاص. تقدم هذه التطبيقات رؤى حول أوجه القصور في مكان العمل والقضايا البيروقراطية التي يمكن أن تحبط الموظفين، وتهدف إلى تقليل التوتر من خلال تبسيط مجموعة التكنولوجيا في نقطة اتصال واحدة. يمكن تصنيف تجربة الموظف إلى جوانب رقمية ومادية وثقافية. يستخدم مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون هذه المنصات لتتبع اتجاهات الإنتاجية ومستويات المشاركة وتقديم الرسائل المستهدفة. يستخدم الموظفون المنصة للوصول إلى معلومات الرواتب والمزايا، وللتفاعل مع وحدات الأداء والتعليقات من أجل التطوير الشخصي وتطوير الفريق. يتم استخدام الاستطلاعات لجمع التعليقات، ويساعد برنامج تحليل الموارد البشرية في تحديد نقاط الضعف من خلال مراقبة معدلات الاحتفاظ ومعدلات الدوران.
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Workvivo
workvivo.com
WorkVivo هي منصة تجربة الموظف (EXP) التي تبسط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين للسماع ومساعدة الجميع على الشعور ، بغض النظر عن مكان عملهم. تقوم المنصة بتوحيد اتصالات الموظفين ، والمشاركة ، والإنترانت ، وميزات القياس في تطبيق موظف حديث واحد يلتقط ضربات القلب من المنظمة ويجعل ثقافتها في الحياة. بفضل تصميمه البسيط ، يمكن للموظفين استخدام WorkVivo بسهولة للبقاء على اطلاع ومشاركة وتوصيل. ونتيجة لذلك ، يكتسب قادة الشركة إشرافًا أفضل وقناة مباشرة غير مفيدة للوصول إلى الناس والتواصل معهم ويشعرون حقًا بنبض الشركة والطاقة. مع النمو السنوي الذي يزيد عن 200 ٪ على أساس سنوي ، و 3 ملايين مستخدم+ في أكثر من 93 دولة ، وعملاء يتراوحون من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة التكنولوجية ، فإن Workvivo في مهمة-لرفع تجربة الموظف للجميع.
Blink
joinblink.com
Blink هي منصة تجربة الموظفين المحمولة التي تربط موظفيك وأنظمتك وثقافتك في تطبيق واحد فائق. إنه يسد الفجوة الرقمية بين العمال بدون مكتب ومكتب ، وتواصل الموظفين الفائقين والمشاركة في الشركات الرائدة في الصناعة مثل McDonald's و Nokia و Domino's و JD Sports و Ratp Dev و Stagecoach.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج جديد لإدارة الأداء في العصر يعيد تعريف تقييمات الأداء من خلال تبسيط ودمج عناصر مشاركة الموظفين في عملية مراجعة الأداء. مع الانخراط ، يمكنك الحصول على 360 ردود فعل ومراجعات مستمرة للأداء بسهولة. يستغرق الأمر دقائق ، وليس أيامًا لإعداد وتشغيل عملية مراجعة سيقدرها الموظفون ، ومساعدة المديرين على توفير الوقت وتزويد الموارد البشرية مع تحليلات مفصلة أيضًا. يدمج Engagedly أيضًا أدوات مشاركة الموظفين ضمن عملية مراجعة الأداء من خلال التفاوض بأناقة ، والأفكار ، والاتصالات ، والمكافآت ، والاعتراف ، ومواءمة قيم الشركة ، ومسوحات النبض ، ووحدات التعلم والمزيد. المخبوزات داخل Engagedly هو نظام لإدارة الأهداف يسمح لك بتجميع الأهداف في جميع أنحاء الفريق وتحقيق تسجيل الوصول بانتظام. إن Engugedly يجعل مراجعة الأداء بسيطة ومنعشة للشركات سريعة النمو.
Huler
huler.io
HulerHub هي منصة تجربة الموظفين الأكثر جاذبية وتخصيصًا في العالم. بديل الإنترانت الحديث؛ جاهز للاستخدام، وسهل الإعداد، ولا يتطلب تكنولوجيا المعلومات أو موارد التصميم. يقدم البرنامج تجربة مستخدم على مستوى العملاء، ويجمع بين الأنظمة والبرامج والمحتوى السحابي للمؤسسة، مما يتيح تحكمًا أفضل وإبصارًا في تفاعلات الموظفين وتجاربهم في مكان العمل الرقمي. - بناء تجارب أفضل للموظفين بدءًا من العلامات التجارية الداخلية وحتى التخصيص وإدارة الجمهور الديناميكية، تجعل HulerHub بناء تجارب الموظفين أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على تنمية ثقافة الأشخاص أولاً. - التعاون من أي مكان اجعل العمل معًا أمرًا سهلاً. يمكن الوصول إلى HulerHub من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان، ويمكّن المستخدمين من مشاركة المعلومات بسرعة وأمان داخليًا مع الزملاء وخارجيًا مع العملاء والشركاء. - تعظيم عائد الاستثمار والمشاركة لقد قمنا بتطوير حل برمجي يعمل بسلاسة مع جميع البرامج والمحتوى المستند إلى السحابة بغض النظر عن البائع أو المزود لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من المحتوى والأدوات المناسبة في الوقت المناسب، وتعظيم عائد الاستثمار على الاستثمارات التقنية الحالية والمستقبلية، وإشراك الموظفين.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv عبارة عن منصة مصممة للأغراض لاحتياجات الاستماع إلى الموظفين من استطلاعات مشاركة الموظفين إلى تقييمات التغذية المرتدة بنسبة 360 درجة. لماذا تستخدم Spectiv؟ - أتمتة خالية من الإجهاد - التقارير ذات المستوى العالمي - الصناعة والقياس العالمي - قوالب مسح/تقييم مسبقة ، - يتكامل مع HRIS الخاص بك - وأكثر من ذلك بكثير
15Five
15five.com
15Five هي منصة إدارة الأداء الاستراتيجية التي تدفع الإجراء والتأثير ، مما يساعد الشركات وأفرادها على الازدهار. يتم تمكين قادة الموارد البشرية مع رؤى تعتمد على البيانات والتوصيات الموجهة ، في حين أن مديري الأشخاص يتحولون إلى صانعي التغيير ، كل ذلك ضمن تدفق العمل ، وتسريع مشاركة الموظفين والأداء والاحتفاظ بها. يجمع 15Five بين قوة الذكاء الاصطناعى التوليدي ، والتحليلات المخصصة والمبادئ التي تركز على الإنسان في منصة كاملة بما في ذلك مراجعات الأداء 360 درجة ، ومسوحات مشاركة قابلة للتنفيذ ، والهدف القوي وتتبع OKR ، وتدريب المدير والتدريب القابل للتخصيص ، وأدوات ملاحظات المدير المستمرة مثل المرشد مثل 1-on-1s و cect-ins. يعتمد قادة الموارد البشرية والمديرين والموظفين في أكثر من 3500 شركة على 15Five يوميًا ، بما في ذلك Credit Karma و HubSpot و Pendo.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين ، مما يمكّن العملاء من ميزات شاملة من المكافآت والتقدير إلى الدراسات الاستقصائية والتحديات. نحن نجمع بين منصة الحائزة على جوائز وفريق من خبراء المشاركة لدينا لبناء استراتيجية المشاركة المثالية وتوفير الأدوات التي تحتاجها لسنها. تمكن المنصة الشركات من التقاط مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات النبض ، وجمع الأشخاص مع الاعتراف والأنشطة الافتراضية ، وقياس تجربة الموظف مع لوحات المعلومات والتحليلات القوية. ومن هناك خطوات الدعم الاستراتيجي لدينا مع تحليل الخبراء والتوصيات لمواصلة مطاردة أهدافك. نحن نعتقد أن كل ثقافة في مكان العمل يمكن أن تكون مرضية وجذابة ، ونحن ملتزمون بتحرير عملائنا على حب شعبهم ورعايتهم.
Zoios
zoios.io
تساعد Zoios المؤسسات على إنشاء مكان عمل عالمي حيث يزدهر الموظفون ويريدون تقديم أفضل ما لديهم. إنه يحقق هذا من خلال تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لأنه ، بدون إجراء ، يصبح الجهد بلا جهد. لدى Zoios تعويذة ثقافية تعيشها وتتنفسها: الإنتاج بهدف وسرور. * المنتجات تدور حول إنشاء خدمات وحلول مبتكرة ، وتجربة ميزات جديدة ، وإطلاق مفاهيم جديدة. إنه يناشد الرغبة الإبداعية والفضول الذي يمتلكه الجميع في Zoios. * الغرض يشمل فكرة أن كل شيء تم إنشاؤه في Zoios يحتاج إلى تقديم القيمة ، وإلى حد ما ، تحدث فرقًا في العالم. دون خلق قيمة ، يصبح العمل بلا معنى. * يشير المتعة جزئيًا إلى رؤية Zoios لخلق المزيد من الفرح في العمل. كما أنه يؤكد على أهمية البدء مع نفسه ؛ يجب أن تكون ممتعة ومثيرة للعمل في Zoios.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-تحسين المشاركة والأداء مع الإجراءات الموصى بها والرؤى القائمة على البيانات عبر دورة حياة الموظفين والمسوحات على مستوى المنظمة. تتمثل مهمة Glint في مساعدة الناس على أن يكونوا أكثر سعادة وأكثر نجاحًا في العمل. تتيح منصة نجاح الأشخاص الخاصة بها المؤسسات اتباع نهج كلي لإشراك المواهب وتطوير الموظفين وإلهامهم للقيام بأفضل أعمالهم. يجمع Glint ردود فعل أكثر تكرارًا من خلال البقول والدراسات الاستقصائية وقنوات في أي وقت ، ثم يطبق التحليلات المتطورة على تقديم رؤى مخصصة وتوصيات تعمل بالنيابة عن العمل لفرق الموارد البشرية والقادة والمديرين. نتيجة لذلك ، يتم تمكين المنظمات مع: * الرؤية في الوقت الحقيقي في صحة المنظمة * رؤية فورية بناءً على ملف تعريف المشاركة الفريد لشعبهم * الإجراء الموجهة في كل مستوى من مستويات المنظمة تم تصميم منصة GLINT للمؤسسة العالمية ويتم نشرها في أكثر من 150 دولة ، ويدعم أكثر من 50 لغة ، ويتراوح عملاء الخدمات التي تتراوح من 100 موظف إلى أكثر من 250،000 موظف. يمتد عملائها جميع الصناعات ويشملون الشركات الرائدة مثل E*Trade و United Airlines و Intuit و Spectrum Health و Chevron والمئات الأخرى. تم الحصول على Glint من قبل LinkedIn في نوفمبر 2018 ، مما أدى إلى إنشاء شراكة تسمح لها بتوفير أكبر للابتكار والقيمة لعملائها.
Kudos
kudos.com
تمكن منصة التعرف على الموظفين الحائزة على جوائز Kudos من المؤسسات من إنشاء تجارب موظفة مؤثرة ومستدامة تؤدي إلى المزيد من مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال. تتغير ثقافة مكان العمل الحديثة - يطالب الموظفون بتقدير ذي معنى في حين أن برامج المعالم التقليدية والمكافآت لم تعد تقطعها. منصة Kudos هي حل المشاركة والثقافة على الإنترنت التي تتبنى قوة البرمجيات الاجتماعية لمساعدة المؤسسات على تبادل الاعتراف ذي القيمة القائمة على القيمة لخلق ثقافة مكان عمل لا تقاوم. برامج المشاركة مدعومة من مجددة ترى ارتفاعًا في الاحتفاظ بالموظفين ، وتحسين سعادة الموظفين ، وزيادة في أداء الشركة بشكل عام.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle هي منصة مشاركة وتقدير الموظفين الحائزة على جوائز تساعد محترفي الموارد البشرية على بناء ثقافات العمل الفائزة من خلال الحلول المبتكرة التي تعمل بالنيابة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وهي مكافآت Vantage ، و Pulse ، وامتيازات Vantage ، وملاءمة Vantage. إنه يضم قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل في جميع أنحاء العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون النظام الأساسي تبادل نقاط المكافآت الخاصة بهم لبطاقات الهدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية مع كتالوج مكافآت عالمي ، أو منتجات التسوق من متجر Amazon ، أو تجارب الكتب ، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل الفرق و Slack لجعل الاعتراف خالية من المتاعب. تقدم المنصة مجموعة من الفوائد مثل جوائز الخدمة الطويلة ، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية ، وكتاب سنوي للخدمة الرقمية ، وكتالوج مخصص. Vantage Circle هي أيضًا الشريك المفضل لفرق Microsoft و PeopLestrong ومنصات HRMS/HCM الأخرى. تم تصميم تطبيقنا لتعزيز أداء الفريق وثقافة التقدير ، ويقدم مجموعة شاملة من الميزات: * الاعتراف الاجتماعي: احتفل بالإنجازات من خلال الاعتراف بالنظير والجوائز والشارات والألواح المتصدرين. * احتفالات معلم: لا تفوت لحظات خاصة مع أمنيات عيد ميلاد وخدمة الذكرى الآلية. * كتالوج المكافآت العالمية: استرداد نقاط لبطاقات الهدايا والبضائع والتجارب الفريدة في أكثر من 70 دولة. * Amazon Business Integration: تبادل نقاط المكافأة دون عناء لمجموعة واسعة من منتجات Amazon. * الدعم متعدد اللغات: متاح في 13 لغة لتلبية احتياجات القوى العاملة العالمية. * تكامل سلس: يتكامل بسلاسة مع منصات اجتماعية و SSO و HRIS.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive هي منصة إدارة الأداء الرائدة التي تسرع نمو الأعمال من خلال التحسين المستمر. مع reflektive ، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق المحادثات البناءة والمستمرة التي تزيد من مشاركة الموظفين وإنتاجيتها بمقدار 2x. تعتمد الشركات ذات التفكير الأمامي مثل Allbirds و Comcast والحماية على إعادة إنشاء الفرق عالية الأداء التي تدفع نموها. بدعم من Andreessen Horowitz و Lightspeed Venture Partners و TPG Growth ، جمعت Reflektive أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن ، وحصلت على المرتبة الثالثة عشر نمواً في أمريكا الشمالية على تقنية Deloitte Fast 500 ™.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
كان مكان العمل الكمومي رائدًا في بعض أقدم برامج مشاركة الموظفين والأداء منذ أكثر من 20 عامًا ، ومنذ ذلك الحين عقدت شراكة مع الآلاف من المؤسسات لرفع نطاق النجاح في الموظفين والفريق والتجاري. في نهاية اليوم ، يساعد القادة على ربط النقاط بين المشاركة والأداء بأدوات بديهية وسهلة الاستخدام ، بما في ذلك استطلاعات الموظفين الشاملة والآلية ؛ أدوات تحديد الأهداف وتتبع الأدوات ؛ الاعتراف بالنظير إلى نظير ؛ ردود الفعل في الوقت الحقيقي ؛ مستمر واحد على الأرض ؛ مراجعات المواهب الذكية ؛ والقوة تحليلات الناس. * خذ الدراسات الاستقصائية: تلقي إخطارات الدفع لاستطلاعات النبض وتتبع جميع الدراسات الاستقصائية التي تمت دعوتها لإكمالها. * لديك محادثات فعالة واحدة على 1: مراجعة الإجابات وعناصر جدول الأعمال والتعليقات على 1-ON-1S. تدوين الملاحظات أثناء محادثتك وجهاً لوجه لتشير إليها لاحقًا. * إعطاء الاعتراف: استخدم تطبيق مكان العمل الكم لعرض ونشر التعرف على زملائك. * اتبع تحديثات الأهداف: ابق على اطلاع على أي تحديثات هدف تحدث في مكان عملك. * ردود الفعل: استخدم ميزات اختصار مريحة لتقديم أو طلب ملاحظات في الوقت الحالي. * ملاحظات خاصة: التقاط ملاحظات خاصة تتم مزامنة تلقائيًا مع حساب مكان العمل الكم الخاص بك للرجوع إليه لاحقًا. ساعد Quantum Workplace في التقاط آلاف أصوات الموظفين بسلاسة ، وتوفير رؤى وتوجيهات بديهية للمديرين ، وتحويل ثقافة مكان العمل للأفضل. مع استطلاع 9000 منظمة سنويًا ، نمت مكان العمل الكمومي إلى أكبر قاعدة بيانات في أمريكا الشمالية لبيانات مشاركة الموظفين - من خلال منصة المشاركة والأداء الأساسية وأفضل برنامج الأماكن المعترف بها على المستوى الوطني. تقوم الشركة بإبقاء الموظفين على اتصال ، ومحاذاة ، وعلى الطريق إلى النجاح. تمكن حلولها وأدائها والذكاء الفرق من الحفاظ على التركيز والمشاركة وتقديم نتائج أعمال قوية.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج الاعتراف والمكافآت الأول للأشخاص الذين يوحدون الشركات ويشرك الموظفين من خلال الامتنان والاتصال الاجتماعي. يتجاوز نهجه الفريد من نوعه من الهدايا والجوائز القائمة على الإنجازات ، ويساعد الشركات على ربط العمال عن بُعد وهجينة ، وتوحيد الفرق والمواقع ، وتحفيز الموظفين من جميع الأعمار من خلال الامتنان المتسق والاتصال الاجتماعي. يقوم Motivosity بكل هذا مع مساعدة فرق الموارد البشرية والأشخاص في وقت واحد على تشغيل برامج الأشخاص الأكثر تأثيرًا وعالية المشاركة من خلال تبسيط العمليات وتبسيط التواصل وإدارتها في مكان واحد يركز على الموظفين.
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-تحسين المشاركة والأداء مع الإجراءات الموصى بها والرؤى القائمة على البيانات عبر دورة حياة الموظفين والمسوحات على مستوى المنظمة. تتمثل مهمة Glint في مساعدة الناس على أن يكونوا أكثر سعادة وأكثر نجاحًا في العمل. تتيح منصة نجاح الأشخاص الخاصة بها المؤسسات اتباع نهج كلي لإشراك المواهب وتطوير الموظفين وإلهامهم للقيام بأفضل أعمالهم. يجمع Glint ردود فعل أكثر تكرارًا من خلال البقول والدراسات الاستقصائية وقنوات في أي وقت ، ثم يطبق التحليلات المتطورة على تقديم رؤى مخصصة وتوصيات تعمل بالنيابة عن العمل لفرق الموارد البشرية والقادة والمديرين. نتيجة لذلك ، يتم تمكين المنظمات مع: * الرؤية في الوقت الحقيقي في صحة المنظمة * رؤية فورية بناءً على ملف تعريف المشاركة الفريد لشعبهم * الإجراء الموجهة في كل مستوى من مستويات المنظمة تم تصميم منصة GLINT للمؤسسة العالمية ويتم نشرها في أكثر من 150 دولة ، ويدعم أكثر من 50 لغة ، ويتراوح عملاء الخدمات التي تتراوح من 100 موظف إلى أكثر من 250،000 موظف. يمتد عملائها جميع الصناعات ويشملون الشركات الرائدة مثل E*Trade و United Airlines و Intuit و Spectrum Health و Chevron والمئات الأخرى. تم الحصول على Glint من قبل LinkedIn في نوفمبر 2018 ، مما أدى إلى إنشاء شراكة تسمح لها بتوفير أكبر للابتكار والقيمة لعملائها.
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، والاعتراف بالنجاح، ودفع تطوير الموظفين والاحتفاظ بالمواهب. مدعومًا بأحدث الأبحاث وأحدث التقنيات وأكبر مجموعة بيانات للموظفين في العالم، تجعل Culture Amp من السهل بناء إستراتيجية أشخاص واثقة ومعتمدة على البيانات والتي تفيد الموظفين وتحفز نجاح الأعمال.
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