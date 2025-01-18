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برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي
يساعد برنامج تجربة الموظف الشركات على إدارة ومراقبة وتعزيز كيفية إدراك الموظفين لأدوارهم وخبراتهم الشاملة داخل الشركة. ومن خلال دمج مختلف الأنظمة ونقاط الوصول في منصة واحدة سهلة الاستخدام، فإنه يعمل على تبسيط الاتصالات ودعم تطوير ثقافة شركة متماسكة وجذابة. تعتبر هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للفرق البعيدة والمختلطة، حيث تعمل كمركز مركزي يوفر سهولة الوصول إلى البرامج الأساسية ومعلومات الشركة وبرامج بناء الثقافة. كما أنه يتميز بأدوات لتطوير الفريق والتطوير الوظيفي، وتطبيقات متكاملة لإدارة تحليلات الأشخاص. تقدم هذه التطبيقات رؤى حول أوجه القصور في مكان العمل والقضايا البيروقراطية التي يمكن أن تحبط الموظفين، وتهدف إلى تقليل التوتر من خلال تبسيط مجموعة التكنولوجيا في نقطة اتصال واحدة. يمكن تصنيف تجربة الموظف إلى جوانب رقمية ومادية وثقافية. يستخدم مديرو الموارد البشرية والمديرون التنفيذيون هذه المنصات لتتبع اتجاهات الإنتاجية ومستويات المشاركة وتقديم الرسائل المستهدفة. يستخدم الموظفون المنصة للوصول إلى معلومات الرواتب والمزايا، وللتفاعل مع وحدات الأداء والتعليقات من أجل التطوير الشخصي وتطوير الفريق. يتم استخدام الاستطلاعات لجمع التعليقات، ويساعد برنامج تحليل الموارد البشرية في تحديد نقاط الضعف من خلال مراقبة معدلات الاحتفاظ ومعدلات الدوران.
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Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf هو الحل الرائد لمشاركة الموظفين، حيث يعمل على تمكين العملاء بميزات شاملة بدءًا من المكافآت والتقدير وحتى الاستطلاعات والتحديات. نحن نجمع بين منصتنا الحائزة على جوائز وفريقنا من خبراء المشاركة لنبني لك استراتيجية المشاركة المثالية ونوفر لك الأدوات التي تحتاجها لتفعيلها. تعمل المنصة على تمكين الشركات من التقاط مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات الرأي النبضية، وجمع الأشخاص معًا من خلال التعرف على الأنشطة الافتراضية، وقياس تجربة الموظفين باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات القوية. ومن هناك يأتي دعمنا الاستراتيجي من خلال تحليلات وتوصيات الخبراء لمواصلة تحقيق أهدافك. نحن نؤمن بأن كل ثقافة في مكان العمل يمكن أن تكون مُرضية وجذابة، ونحن ملتزمون بتحرير عملائنا ليحبوا موظفيهم ويهتموا بهم.
Zoios
zoios.io
هل يزدهر موظفوك في العمل؟ سوف يخبرك Zoios بذلك. توقف عن تخمين ما يشعر به موظفوك. استخدم Zoios للتعرف على موظفيك بشكل أفضل، حتى تتمكن من إنشاء مكان عمل يزدهر فيه الجميع.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - تحسين المشاركة والأداء من خلال الإجراءات الموصى بها والرؤى المستندة إلى البيانات عبر دورة حياة الموظف والاستطلاعات على مستوى المؤسسة.
Kudos
kudos.com
تتيح منصة تقدير الموظفين الحائزة على جوائز Kudos للمؤسسات إنشاء تجارب مؤثرة ومستدامة للموظفين تؤدي إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Vantage Circle
vantagecircle.com
نحن منصة لمشاركة الموظفين وتقديرهم حائزة على جوائز، حيث نساعد متخصصي الموارد البشرية على بناء ثقافات عمل رابحة من خلال حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على SaaS، وهي Vantage Rewards وVantage Pulse وVantage Perks وVantage Fit. نحن نفخر بقاعدة مستخدمين تضم أكثر من 2 مليون موظف من أكثر من 700 عميل حول العالم. يمكن للموظفين الذين يستخدمون منصتنا: استبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم ببطاقات هدايا من أكثر من 1000 علامة تجارية باستخدام كتالوج المكافآت العالمية، أو شراء المنتجات من متجر أمازون، أو حجز تجربة، أو شراء البضائع من الخيارات المتاحة في أكثر من 59 دولة. كما أنه يسمح بالتكامل السلس مع أدوات مثل Teams وSlack لجعل عملية التعرف خالية من المتاعب. توفر منصتنا أيضًا مجموعة من المزايا مثل جوائز الخدمة الطويلة، بما في ذلك نقاط الذكرى السنوية، والكتاب السنوي للخدمة الرقمية، وكتالوج المعالم المخصص. نحن أيضًا الشريك المفضل لـ Microsoft Teams وPeople Strong ومنصات إدارة الموارد البشرية/HCM الأخرى.
Reflektive
reflektive.com
Reflektive هي منصة رائدة لإدارة الأداء تعمل على تسريع نمو الأعمال من خلال التحسين المستمر. باستخدام Reflektive، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق المحادثات البناءة والمستمرة التي تزيد من مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم بمقدار الضعف. تعتمد الشركات ذات التفكير المستقبلي، مثل Allbirds وComcast وProtector، على Reflektive لبناء فرق عالية الأداء تقود نموها. بدعم من Andreessen Horowitz وLightspeed Venture Partners وTPG Growth، جمعت Reflektive أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن واحتلت المرتبة 13 بين أسرع الشركات نموًا في أمريكا الشمالية على Deloitte’s Technology Fast 500™. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.reflektive.com.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
يساعد Quantum Workplace على تحسين العمل كل يوم. نحن نمكّن المؤسسات من تحسين تجربة الموظفين، وإلهام التأثير، وإنشاء ثقافة مغناطيسية لنجاح الموظفين والتي تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها. تعمل منصة نجاح الموظفين الشاملة لدينا على تحفيز المشاركة والأداء من خلال الرؤية والعمل المستمرين. تساعد مجموعة المشاركة الخاصة بنا المؤسسات على إنشاء إستراتيجية استماع شاملة لتحديد ومعالجة الفجوات في تجربة الموظف. وتوفر أدوات إدارة الأداء لدينا الموارد اللازمة لتنمية الفرق وتطويرها ومواءمتها لتحقيق أقصى قدر من النجاح. تشمل الحلول استبيانات الموظفين، وتخطيط العمل، والأهداف، والتعليقات، ومراجعات الأداء، والتقدير، واستعراضات فردية، ومراجعات المواهب، وتخطيط التعاقب، ومسابقة أفضل أماكن العمل المشهورة على المستوى الوطني. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.quantumworkplace.com.
15Five
15five.com
تعمل منصة إدارة الأداء الإستراتيجية لشركة 15Five على تحفيز العمل والتأثير، مما يساعد الشركات وأفرادها على الازدهار. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المولد والتحليلات المخصصة والمبادئ التي تركز على الإنسان، يمكن لقادة الموارد البشرية تسريع المشاركة والأداء والاحتفاظ من خلال مراجعات الأداء الشاملة واستطلاعات المشاركة وتتبع الأهداف وتطوير المديرين وأدوات التعليقات المستمرة مثل التوجيه الفردي والتحقق من الإضافية.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity هو برنامج التقدير والمكافآت الذي يضع الأشخاص في المقام الأول والذي يوحد شركتك ويشرك موظفيك من خلال الامتنان والتواصل الاجتماعي. نحن نبني تجربة جذابة للفرق من خلال المجتمع والتواصل، مع تشجيع التقدير والمكافآت المتكررة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ للموظفين. مع متوسط معدل اعتماد يبلغ 96% وعمليات تكامل مدمجة مع Slack أو Microsoft Teams أو ADP أو Workday أو أي نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS). لم يكن من السهل أبدًا أن يكون لديك برنامج يحب موظفيك استخدامه، ولكنه أيضًا يجعل عملك أسهل!
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
Huler
huler.io
HulerHub هي منصة تجربة الموظفين الأكثر جاذبية وتخصيصًا في العالم. بديل الإنترانت الحديث؛ جاهز للاستخدام، وسهل الإعداد، ولا يتطلب تكنولوجيا المعلومات أو موارد التصميم. يقدم البرنامج تجربة مستخدم على مستوى العملاء، ويجمع بين الأنظمة والبرامج والمحتوى السحابي للمؤسسة، مما يتيح تحكمًا أفضل وإبصارًا في تفاعلات الموظفين وتجاربهم في مكان العمل الرقمي. - بناء تجارب أفضل للموظفين بدءًا من العلامات التجارية الداخلية وحتى التخصيص وإدارة الجمهور الديناميكية، تجعل HulerHub بناء تجارب الموظفين أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على تنمية ثقافة الأشخاص أولاً. - التعاون من أي مكان اجعل العمل معًا أمرًا سهلاً. يمكن الوصول إلى HulerHub من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان، ويمكّن المستخدمين من مشاركة المعلومات بسرعة وأمان داخليًا مع الزملاء وخارجيًا مع العملاء والشركاء. - تعظيم عائد الاستثمار والمشاركة لقد قمنا بتطوير حل برمجي يعمل بسلاسة مع جميع البرامج والمحتوى المستند إلى السحابة بغض النظر عن البائع أو المزود لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من المحتوى والأدوات المناسبة في الوقت المناسب، وتعظيم عائد الاستثمار على الاستثمارات التقنية الحالية والمستقبلية، وإشراك الموظفين.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint - تحسين المشاركة والأداء من خلال الإجراءات الموصى بها والرؤى المستندة إلى البيانات عبر دورة حياة الموظف والاستطلاعات على مستوى المؤسسة.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Culture Amp
cultureamp.com
باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال تجربة الموظفين، أحدثت شركة Culture Amp ثورة في كيفية قيام أكثر من 25 مليون موظف في 6500 شركة بإنشاء عالم عمل أفضل. تعمل منصة Culture Amp سهلة الاستخدام والمتكاملة على تمكين الشركات من جميع الأحجام والصناعات من تحويل مشاركة الموظفين، وتطوير فرق عالية الأداء، والاعتراف بالنجاح، ودفع تطوير الموظفين والاحتفاظ بالمواهب. مدعومًا بأحدث الأبحاث وأحدث التقنيات وأكبر مجموعة بيانات للموظفين في العالم، تجعل Culture Amp من السهل بناء إستراتيجية أشخاص واثقة ومعتمدة على البيانات والتي تفيد الموظفين وتحفز نجاح الأعمال.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.