برنامج تجربة الموظف - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال

Huler

huler.io

HulerHub هي منصة تجربة الموظفين الأكثر جاذبية وتخصيصًا في العالم. بديل الإنترانت الحديث؛ جاهز للاستخدام، وسهل الإعداد، ولا يتطلب تكنولوجيا المعلومات أو موارد التصميم. يقدم البرنامج تجربة مستخدم على مستوى العملاء، ويجمع بين الأنظمة والبرامج والمحتوى السحابي للمؤسسة، مما يتيح تحكمًا أفضل وإبصارًا في تفاعلات الموظفين وتجاربهم في مكان العمل الرقمي. - بناء تجارب أفضل للموظفين بدءًا من العلامات التجارية الداخلية وحتى التخصيص وإدارة الجمهور الديناميكية، تجعل HulerHub بناء تجارب الموظفين أمرًا سهلاً، حتى تتمكن من التركيز على تنمية ثقافة الأشخاص أولاً. - التعاون من أي مكان اجعل العمل معًا أمرًا سهلاً. يمكن الوصول إلى HulerHub من أي جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان، ويمكّن المستخدمين من مشاركة المعلومات بسرعة وأمان داخليًا مع الزملاء وخارجيًا مع العملاء والشركاء. - تعظيم عائد الاستثمار والمشاركة لقد قمنا بتطوير حل برمجي يعمل بسلاسة مع جميع البرامج والمحتوى المستند إلى السحابة بغض النظر عن البائع أو المزود لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من المحتوى والأدوات المناسبة في الوقت المناسب، وتعظيم عائد الاستثمار على الاستثمارات التقنية الحالية والمستقبلية، وإشراك الموظفين.