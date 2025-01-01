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برامج اتصالات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج اتصالات الموظفين بتخصيص وتقديم الاتصالات الداخلية مثل الرسائل الإخبارية والمدونات وموجزات الأخبار والتحديثات في جميع أنحاء الشركة. في كثير من الأحيان، لا تكون المعلومات الواردة في النشرات الإخبارية للموظفين ذات صلة بالجميع، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتحديثات القيادة. يمكّن هذا البرنامج قادة الشركة من تقسيم الاتصالات بناءً على القسم والموقع والمنصب، مما يضمن أن تكون الرسائل ذات صلة بالمستلمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أجهزة مختلفة، مما يسمح للقيادة بتخصيص طرق التسليم، مما يزيد من احتمالية تفاعل الموظفين مع المحتوى. غالبًا ما يتم دمج ميزات الاتصال هذه في منصات دعم الموظفين الأوسع وإقرانها بأدوات مثل مشاركة الموظفين وبرامج الدفاع عن الموظفين. على الرغم من أن برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين قد يتضمن بعض ميزات الاتصال، إلا أنه يفتقر عادةً إلى إمكانات التخصيص العميق وتتبع المشاركة التي تتمتع بها برامج اتصالات الموظفين المخصصة.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

Podbean

Podbean

podbean.com

تطبيق Podbean يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع البودكاست بسهولة، مع استضافة غير محدودة وأدوات الترويج والتحليل.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.

Blink

Blink

joinblink.com

تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.

Cisco

Cisco

cisco.com

تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.

Dex

Dex

getdex.com

ديكس هو تطبيق لإدارة العلاقات الشخصية يساعدك على تذكر التواصل مع الآخرين وتحديد تذكير للوصول إليهم وتعزيز الروابط.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.

Socxly

Socxly

socxly.com

تطبيق Socxly هو أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد المستخدمين على إدارة المحتوى ومشاركته بشكل فعال وتحليل الأداء عبر مختلف المنصات.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.

Spokn

Spokn

getspokn.com

تطبيق Spokn يسهل إنشاء فيديوهات للموظفين في دقائق، مما يساعد في تعزيز التواصل الداخلي وتسجيل القصص authentically.

LumApps

LumApps

lumapps.com

تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

تطبيق Showcase Workshop يتيح لك إنشاء عروض تقديمية تفاعلية ومشاركتها عبر الأجهزة، مع إمكانية متابعة تفاعل العملاء وتحميل المحتوى للاستخدام offline.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo هو تطبيق يساعد في إدارة المساحات المكتبية وحجزها، مما يسهل العمل الهجين والتواصل بين الموظفين في المؤسسات.

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

CallSwitch هي منصة اتصالات سحابية تقدم ميزات متقدمة لإدارة المكالمات، مما يسهل التواصل بين الشركات والعملاء.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

تطبيق Thrive.App يمكن المنظمات من تحسين الاتصالات الداخلية وزيادة تفاعل الموظفين عبر منصة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى.

Cleary

Cleary

gocleary.com

يقدم تطبيق Cleary منصة للفرق الموزعة، حيث يسهل إدارة التواصل، بناء ثقافة متصلة، وتعزيز التعاون بين الفرق.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

تطبيق Oneteam يسهّل التواصل والتدريب والانخراط للعمال الذين لا يعملون على مكاتب، ويقدم معلومات وتحديثات مهمة بطرق سلسة ومبسطة.

Visibly

Visibly

visibly.io

تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ChangeEngine

ChangeEngine

changeengine.com

ChangeEngine هي منصة تواصل داخلي تتيح تحسين الاتصالات من خلال أدوات التشغيل الآلي وتخصيص المحتوى للموظفين عبر قنوات مختلفة.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

تطبيق سيركل يتيح إدماج قنوات الاتصال الداخلية والخارجية لتسهيل تواصل الموظفين وتحليل البيانات عبر منصات متعددة.

Appspace

Appspace

appspace.com

تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

GoHappy هي منصة تستخدم تقنية SMS لتعزيز التواصل الفعال بين أصحاب العمل وموظفي الخطوط الأمامية، مما يساعد على تحسين المشاركة والاتصال.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos هو تطبيق لإدارة الفرق يسهّل جدولة المهام والدردشات، ويمكن الفرق من إدارة جداولهم وتحويلاتهم بفاعلية.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP هي منصة للدفاع عن الموظفين تسهل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة تفاعل الموظفين.

Konverse

Konverse

konverse.com

Konverse هو تطبيق للتواصل يتيح لفرق العمل غير المكتبية إدارة المحادثات والتفاعل بكفاءة عبر ميزات متعددة مثل المراسلة وإدارة المهام.

Social Seeder

Social Seeder

socialseeder.com

تطبيق Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية والتواصل في تعزيز مشاركة الموظفين وجذب المواهب الجديدة.

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