برامج اتصالات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج اتصالات الموظفين بتخصيص وتقديم الاتصالات الداخلية مثل الرسائل الإخبارية والمدونات وموجزات الأخبار والتحديثات في جميع أنحاء الشركة. في كثير من الأحيان، لا تكون المعلومات الواردة في النشرات الإخبارية للموظفين ذات صلة بالجميع، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتحديثات القيادة. يمكّن هذا البرنامج قادة الشركة من تقسيم الاتصالات بناءً على القسم والموقع والمنصب، مما يضمن أن تكون الرسائل ذات صلة بالمستلمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أجهزة مختلفة، مما يسمح للقيادة بتخصيص طرق التسليم، مما يزيد من احتمالية تفاعل الموظفين مع المحتوى. غالبًا ما يتم دمج ميزات الاتصال هذه في منصات دعم الموظفين الأوسع وإقرانها بأدوات مثل مشاركة الموظفين وبرامج الدفاع عن الموظفين. على الرغم من أن برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين قد يتضمن بعض ميزات الاتصال، إلا أنه يفتقر عادةً إلى إمكانات التخصيص العميق وتتبع المشاركة التي تتمتع بها برامج اتصالات الموظفين المخصصة.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Podbean
podbean.com
تطبيق Podbean يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع البودكاست بسهولة، مع استضافة غير محدودة وأدوات الترويج والتحليل.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
Rewatch
rewatch.com
ريواتش هو تطبيق يجمع بين ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسجيل الشاشة ومركز فيديو تعاوني لتسهيل الاجتماعات وتقليل تكاليف العمل.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Speakap
speakap.com
Speakap هو تطبيق يتيح التواصل المنظم بين الشركات وموظفيها، مما يسهل مشاركة المعلومات والتعاون من أي مكان.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت حديث يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد، مع ميزات مثل بناء الصفحات والتكامل مع أدوات الشركة.
Dex
getdex.com
ديكس هو تطبيق لإدارة العلاقات الشخصية يساعدك على تذكر التواصل مع الآخرين وتحديد تذكير للوصول إليهم وتعزيز الروابط.
Simpplr
simpplr.com
يعتبر Simpplr منصة اتصال داخلية حديثة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط الاتصالات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Jostle
jostle.us
Jostle هو منصة تعزز الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين، وتنظم المحتوى في فئات لتحسين التعاون والثقافة داخل المؤسسات.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe هو تطبيق لتسهيل إنشاء تجارب تعليمية تفاعلية ومجموعة، تدعم التعلم السريع وتوزيع المحتوى على مختلف الأجهزة.
Socxly
socxly.com
تطبيق Socxly هو أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد المستخدمين على إدارة المحتوى ومشاركته بشكل فعال وتحليل الأداء عبر مختلف المنصات.
Assembly
joinassembly.com
Assembly هو منصة تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الاعتراف والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون ضمن المنظمة.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps هي منصة متكاملة لتحسين الاتصال والتعاون وإدارة سير العمل ضمن المؤسسات، تضم أدوات مرنة لدعم فرق العمل المختلفة.
Spokn
getspokn.com
تطبيق Spokn يسهل إنشاء فيديوهات للموظفين في دقائق، مما يساعد في تعزيز التواصل الداخلي وتسجيل القصص authentically.
LumApps
lumapps.com
تقدم LumApps منصة شاملة لتعزيز الاتصالات الداخلية والتعاون وإدارة المحتوى داخل المؤسسات. تتكامل مع Google Workspace و Microsoft 365.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تطبيق Showcase Workshop يتيح لك إنشاء عروض تقديمية تفاعلية ومشاركتها عبر الأجهزة، مع إمكانية متابعة تفاعل العملاء وتحميل المحتوى للاستخدام offline.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Poppulo
poppulo.com
Poppulo هو تطبيق يساعد في إدارة المساحات المكتبية وحجزها، مما يسهل العمل الهجين والتواصل بين الموظفين في المؤسسات.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch هي منصة اتصالات سحابية تقدم ميزات متقدمة لإدارة المكالمات، مما يسهل التواصل بين الشركات والعملاء.
Thrive.App
thrive.app
تطبيق Thrive.App يمكن المنظمات من تحسين الاتصالات الداخلية وزيادة تفاعل الموظفين عبر منصة سهلة الاستخدام لإدارة المحتوى.
Cleary
gocleary.com
يقدم تطبيق Cleary منصة للفرق الموزعة، حيث يسهل إدارة التواصل، بناء ثقافة متصلة، وتعزيز التعاون بين الفرق.
Oneteam
oneteam.io
تطبيق Oneteam يسهّل التواصل والتدريب والانخراط للعمال الذين لا يعملون على مكاتب، ويقدم معلومات وتحديثات مهمة بطرق سلسة ومبسطة.
Visibly
visibly.io
تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هو تطبيق للتعاون الجماعي، يجمع التواصل والمشاريع والأفكار في منصة واحدة، يدعم المراسلة ومشاركة الملفات ويعمل على جميع الأجهزة.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ChangeEngine
changeengine.com
ChangeEngine هي منصة تواصل داخلي تتيح تحسين الاتصالات من خلال أدوات التشغيل الآلي وتخصيص المحتوى للموظفين عبر قنوات مختلفة.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.
Cerkl
cerkl.com
تطبيق سيركل يتيح إدماج قنوات الاتصال الداخلية والخارجية لتسهيل تواصل الموظفين وتحليل البيانات عبر منصات متعددة.
Appspace
appspace.com
تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy هي منصة تستخدم تقنية SMS لتعزيز التواصل الفعال بين أصحاب العمل وموظفي الخطوط الأمامية، مما يساعد على تحسين المشاركة والاتصال.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos هو تطبيق لإدارة الفرق يسهّل جدولة المهام والدردشات، ويمكن الفرق من إدارة جداولهم وتحويلاتهم بفاعلية.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP هي منصة للدفاع عن الموظفين تسهل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة تفاعل الموظفين.
Konverse
konverse.com
Konverse هو تطبيق للتواصل يتيح لفرق العمل غير المكتبية إدارة المحادثات والتفاعل بكفاءة عبر ميزات متعددة مثل المراسلة وإدارة المهام.
Social Seeder
socialseeder.com
تطبيق Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية والتواصل في تعزيز مشاركة الموظفين وجذب المواهب الجديدة.
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