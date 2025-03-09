برامج اتصالات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج اتصالات الموظفين بتخصيص وتقديم الاتصالات الداخلية مثل الرسائل الإخبارية والمدونات وموجزات الأخبار والتحديثات في جميع أنحاء الشركة. في كثير من الأحيان، لا تكون المعلومات الواردة في النشرات الإخبارية للموظفين ذات صلة بالجميع، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتحديثات القيادة. يمكّن هذا البرنامج قادة الشركة من تقسيم الاتصالات بناءً على القسم والموقع والمنصب، مما يضمن أن تكون الرسائل ذات صلة بالمستلمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أجهزة مختلفة، مما يسمح للقيادة بتخصيص طرق التسليم، مما يزيد من احتمالية تفاعل الموظفين مع المحتوى. غالبًا ما يتم دمج ميزات الاتصال هذه في منصات دعم الموظفين الأوسع وإقرانها بأدوات مثل مشاركة الموظفين وبرامج الدفاع عن الموظفين. على الرغم من أن برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين قد يتضمن بعض ميزات الاتصال، إلا أنه يفتقر عادةً إلى إمكانات التخصيص العميق وتتبع المشاركة التي تتمتع بها برامج اتصالات الموظفين المخصصة.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast هو جناح اتصال الموظفين للموظفين الممتازين. على عكس حلول الهاتف المحمول عبر البريد الإلكتروني فقط أو المحوطة التي تركز على النظام الأساسي ، يقوم البث بتوحيد قنوات Comms الحالية للموظفين لتقديم تجربة موظف حديثة. يمكن للموظفين الحصول على comms المستهدفة إلى بريدهم الإلكتروني ، و SharePoint ، والفرق ، وتطبيق البث المحمول ، والمزيد. تشجع تجربة البث عبر القناة الموظفين على استهلاك المحتوى على النظام الأساسي المفضل لديهم. شارك في الوقت الفعلي ، التحليلات عبر القنوات مع فريقك وقيادتك لتتبع أهداف COMMS التنظيمية. ميزات البث التي ستجعل موظفيك أكثر سعادة ، وتبسيط العمليات ، وتساعدك على الوصول إلى حالة Rockstar.
Appspace
appspace.com
قم بإنشاء تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل مع أدوات التواصل وإدارة الفضاء البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال ، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يقدم AppSpace حلولًا عالمية ودعمًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم الهجينة في مكان العمل. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل ، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية ، وتعزيز الاتصالات.
DSMN8
dsmn8.com
محتوى معتمد من العلامة التجارية ، وجاهز للمشاركة في متناول متناول الموظفين. توزيع المحتوى من خلال المؤثرين الأكثر ثقة في مجال عملك - موظفيك: ✓ زيادة الوصول إلى المحتوى دون تعزيز ميزانية إعلانك ✓ قيادة خط الأنابيب وتقصير دورات المبيعات ✓ الوصول إلى أفضل المواهب وتقليل تكلفة الاستئجار DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين في المرتبة. تساعد DSMN8 العلامات التجارية على الاستفادة من قوة الأصول الأولى - موظفيها ، من خلال تزويد الموظفين بطريقة مبسطة لمشاركة المحتوى المعتمد من خلال شبكاتهم المهنية والشخصية. تحقيق المزيد من مشاركة المحتوى ، والمزيد من المبيعات الواردة ، وابحث عن موظف النجم التالي مع DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
توفر Sociabble حلول المؤسسات الأولى للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ، والدعوة للموظفين ، ومشاركة الموظفين. كبرنامج كخدمة (SAAS) ، يقوم النظام الأساسي بتجميع المحتوى المصدر من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية ، ومواقع الشركة ، وما إلى ذلك) ومنصات التنشيط ، وكذلك المحتوى الذي اقترحه مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات تحت عنوان ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب والإنترانت والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية للمستخدم. إلى جانب استهلاك المحتوى ، يمكن للموظفين أيضًا التعامل مع الاختبارات المدمجة والمسوحات. تشمل الميزات: * إشعارات للمحتوى الجديد وأخبار الشركة الداخلية * نقرة واحدة المشاركة لجميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لديك * ميزات المحتوى الداخلي "أعجبني" و "تعليق" * قم بإنشاء رسائلك ومحتوىك * شارك في ، وتحقق من آخر التحديات والجوائز * إمكانية الوصول إلى لوحة القائد لمعرفة كيف تحتل أنت وزملائك * إنشاء والرد على الاختبارات والاستطلاعات توظف Sociabble تنشيط المستخدم ، والمكافآت ، والاعتراف عبر مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لزيادة المشاركة. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إطلاع الموظفين بشكل أفضل على أخبار الشركة ، والتحديثات ، ومكان عملهم ، مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر انشغالًا وتأثيراً. يمكن للشركات تمديد استخدام Sociabble لشركائها أو المؤثرين الخارجيين أو عشاق العلامة التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 من قبل فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتسويق المحتوى ، يتم استخدام Sociabble حاليًا في أكثر من 80 دولة ، وقد استحوذت على بعض العملاء الأكثر شهرة في العالم ، بما في ذلك Microsoft و BNP Paribas و L’Oréal و PWC. يقع مقرها الرئيسي في باريس وفرنسا و Sociabble أيضًا في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلمات الشفهية ، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن العمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حد سواء. من خلال منصة واحدة موحدة ، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمستنيرين ، العملاء السعداء والإنجيليين. يساعد بشكل واضح المنظمات على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة في جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كمستشعرات (Catalyst و Meraki و Webex) والنظام الإيكولوجي للمساحات ، تهدف النظام الأساسي إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلاسة. تسخير مساحات Cisco قوة أجهزة وأجهزة Cisco (Catalyst و Meraki و Webex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة مع تجارب الأشخاص غير الملحومة.
Socxly
socxly.com
من النوع الأول ، مجموعة من أدوات تسويق وسائل التواصل الاجتماعي العضوية لمساعدتك في توليد المزيد من الوصول ، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط وتتبع وقياس أسهمك. إنها مجموعة أدوات التوقف الواحدة لتحويل الروابط التي تشاركها في الروابط الذكية. بالطبع ، يمكنك تقصير روابطك باستخدام Socxly. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير تحت الغطاء: حاضر أفضل عن طريق التحرير والخلق. * البطاقات الاجتماعية: انقر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور في مشاركتك في الغالب. تفقد النقر فوق إسناد وحركة المرور عن طريق نشر الصور والروابط بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح لك Socxly نشر صورك كبطاقات اجتماعية قابلة للنقر مع الصور المخصصة الخاصة بك. * امتلاك الروابط من خلال وضع علامة تجارية لها: بدلاً من نشر الروابط مع المجالات العامة ، استخدم علامتك التجارية وحملتك وسياقها مع نطاقاتك الخاصة. قم بتحرير وتغيير النصف الخلفي من الروابط لجعلها ذات صلة بالأسهم التي تقوم بها. * قم بتنظيف روابطك إلى مواقع الطرف الثالث باستخدام لافتات CTA: قم بإنشاء وإدراج وتقديم لافتات CTA (Call to Action) على روابط قصيرة محتوى الطرف الثالث لدفع رؤية العلامة التجارية وإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك أو أي صفحة مقصودة. * شارك الملفات كروابط لجمهورك: PPTS ، Excels ، PDFs والمزيد. يمكنك الآن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رابط قصير عبر جميع القنوات التي سيتمكن جمهورك من تنزيلها. * الحملة العضوية: قم بإنشاء ونشر منشورات الحملة العضوية لمجتمعاتك من أصحاب المصلحة والمؤثرين للعلامة التجارية لمشاركتها وتضخيمها على صلاتهم الاجتماعية ، من بريدهم الإلكتروني أو صفحات الحملات الداخلية.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب أو التوظيف أو التعلم والتطوير، تعمل Spokn على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية. تعتمد شركات مثل Udemy وSnyk وLifeLabs وغيرها على Spokn لالتقاط قصص الموظفين الحقيقية.
Oneteam
oneteam.io
قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة بدون مكتبك يمثل تحديًا كبيرًا. تنتشر في مواقع متعددة ، ولا تجلس خلف جهاز كمبيوتر ، ولا تملك عنوان بريد إلكتروني تجاري ، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط ، على سبيل المثال لا الحصر. لم تعد أساليب المدرسة القديمة مثل الإنترانت ، وتفجيرات البريد الإلكتروني ، وأدلة الورق ، ولوحات النشرات ، فقط تقطعها. يقومون بإنشاء ما نصفه "الفجوة بدون مكتب". وتخمين ماذا؟ يمكن لهذه الفجوة أن تستنزف مشاركة فريقك وولائها ونجاحه ، ودفع أفضل مواهبك من الباب والتأثير سلبًا على نمو عملك. في Oneteam ، قمنا بصياغة التطبيق النهائي لسد هذه الفجوة. فكر في الأمر كمجموعة أدوات الكل في واحد: اتصال سلس ، وسلس على متن الطائرة ، والتعليم التفاعلي ، والمسوحات الثاقبة ، وقوائم الفحص المفيدة: كل ما تحتاجه ، كل ذلك في Oneteam. اليوم ، يسعى Oneteam إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للعمال بدون مكتب في جميع أنحاء العالم وحقق بالفعل نجاحًا في سد الفجوة بدون مكتب للمنظمات بما في ذلك H&M و Toolstation و Ibis و Westcord Hotels و DPD. يجعل HUB للموظفين السالحين في ONETEAM من السهل على الجميع الوصول إلى التحديثات والمعلومات الأساسية أثناء التنقل. فوائد Oneteam: • ميزات التطبيق المدمجة للتواصل والتدريب والمشاركة • قابلة للتخصيص بالكامل لاحتياجات مؤسستك • سهل التنفيذ والإدارة
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
إن إنشاء اتصالات داخلية ومحتوى الموارد البشرية ليس بالأمر السهل. غالبًا ما تواجه فرق الموارد البشرية والتسويق التحدي المتمثل في التوفيق بين أدوات متعددة أو الاعتماد على القوالب الأساسية التي لا تلتقط صوت مؤسستهم. وهذا يؤدي إلى العلامات التجارية غير المتناسقة ، والعمليات اليدوية المستهلكة للوقت ، والرسائل التي تفشل في التواصل مع الموظفين. لكن ليس من الضروري أن تكون بهذه الطريقة. يجمع ChangeEngine بين برنامج الاتصالات الداخلية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية وخدمات التصميم الإبداعي لحل هذه التحديات. إنه يجلب أدوات الأتمتة والتخصيص إلى منصة واحدة ، مما يسمح للفرق بتسليم الرسائل بسلاسة عبر Slack ، والفرق ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة أثناء تتبع المشاركة مع التحليلات في الوقت الفعلي. في الوقت نفسه ، يتعاون فريق Creative المتفاني من Changeengine معك لتصميم مواد مصقولة على العلامة التجارية-مثل النشرات الإخبارية ، والكتيبات ، وحملات المعلم-التي تتجاوز بكثير القوالب التي يمكن أن تقدمها وحدها. سواء كنت فريقًا صغيرًا للموارد البشرية أو إدارة الاتصالات العالمية ، فإن تغيير العمل يبسط سير العمل الخاص بك ويوفر وقتًا ثمينًا. مع المزيج الصحيح من التكنولوجيا الذكية والإبداع الإنساني ، يساعدك ChangeEngine على إنتاج اتصالات متسقة وذات مغزى تعزز اتصالات الموظفين وإبقاء الجميع مخطوبًا. لا يتعلق الأمر بالأدوات فقط ؛ يتعلق الأمر بتحويل كيفية تواصل فريقك. يمنحك ChangeEngine كل ما تحتاجه لإنشاء رسائل مدروسة مؤثرة ، كل ذلك في مكان واحد.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة مع الجدولة البسيطة والمهام والمحادثات. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو المستقلين غير المستقلين. - الجداول الزمنية البسيطة - إرسال المهام والتتبع - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - Gamification Zelos بسيط للغاية للأعضاء لاستخدامه ، ولا يزال قويًا للمسؤولين.
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متساوية من خلال منصة سهلة الاستخدام والمنهجية الأساسية التي تتجنب أساليب التلعيب الرخيصة والنتائج قصيرة المدى.
goHappy
gohappyhub.com
تحدث GoHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع عمال الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام التي تم إنشاؤها على الإطلاق. في عالم يكون فيه التواصل المستمر مع عمال الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا ، أدرك Gohappy أن الحلول القائمة على التطبيق ، والتجمع اليومية ، والرسائل على لوحات PIN لا تعمل. يتمثل مفتاح نجاح Gohappy في تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100 ٪ من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام سجل صاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين هم دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم ، أو مجموعات محددة ، مع النصوص القياسية ، أو تضمين الفيديو أو الصور والروابط والمسوحات وأكثر من ذلك - كلها قابلة للترجمة إلى لغتهم المفضلة. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا سناجاجوب - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يجلب أكثر من 100 عام من تجربة مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية ، تتمثل مهمة Gohappy في مساعدة جميع عمال الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. من خلال إمكانات تجميع المراسلة والتعليقات القوية ، تقود Gohappy تقدم مشاركة العمال في الخطوط الأمامية ويسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على زيادة هذه المشاركة.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App Ltd ، الذي أنشئ في عام 2011 ، التكنولوجيا والدعم لمساعدة المنظمات في "تشغيل" الاتصالات الداخلية ومشاركة الموظفين. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي أي شخص في المؤسسة من تولي اتصالات الشركة وإنشاء وإضافة محتوى إلى منصة اتصال موظف واحد وتوزيعها على الأجهزة المحمولة للفرق. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المنظمات متعددة الجنسيات ، وكلهم يستخدمون منصة Thrive لإنشاء وتخصيص تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم لتعزيز الاتصالات الداخلية وإشراك فرقها الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل للخدمة الموارد البشرية ، والتسويق ، و comms الداخلية ، و Comms Comms ، وتكنولوجيا المعلومات ، وغيرهم من المهنيين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "الصعبة الوصول" - أولئك الذين لا يتمتعون بالوصول أو الوصول إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين ، تتخصص Thrive في إلهام وتثقيف العملاء في رحلة التحول الرقمية الخاصة بهم من خلال منصة SaaS ، ونجاح العميل على متن الطائرة ، والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين Thrive على مستوى العالم من قبل العملاء في العديد من الصناعات. من بين العملاء Deloitte و SSE و Biffa و Fairchild Medical Center و Air France KLM و Santos Brasil و A Post و SGN وغيرها الكثير. إلهام وإبلاغ وإشراك الموظفين مع منصة الاتصالات والمشاركة التي هي فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام بشكل يبعث على السخرية.
Podbean
podbean.com
تطبيق Podbean يتيح للمستخدمين إنشاء وتوزيع البودكاست بسهولة، مع استضافة غير محدودة وأدوات الترويج والتحليل.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
Blink
joinblink.com
تطبيق Blink هو منصة تواصل وتجربة للموظفين، تربط بين العاملين وتقدم أدوات لتحسين الاتصال والمشاركة داخل المؤسسات.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابلاً للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين إمكانية الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
Happeo
happeo.com
Happeo هو إنترانت من الجيل التالي يساعد الفرق على إدارة المعرفة والاتصالات الداخلية في مكان واحد موحد. تقديم منشئ صفحات قائم على القالب ، بالإضافة إلى التكامل والبحث الشامل في جميع أدوات الشركة ، يسهل استخدام Happeo للشركات من أي حجم. لهذا السبب يعتمد قادة السوق مثل Doctolib و Gant و Marqeta على Happeo لإبقاء فرقهم على اطلاع ومحاذاة وإنتاجية. مع متوسط معدلات التبني في الصناعة 3x ، فإن Happsters في مهمة لمساعدة المنظمات على النمو بطرق غير عادية.
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تمكنك من مواءمة القوى العاملة بأكملها ، وتحسين مشاركة الموظف وزيادة إنتاجيتك في مكان عملك. يساعد Haiilo في ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. يستخدم أكثر من 1000 عميل دولي بما في ذلك Amazon و Google و Deutsche Telekom و Salesforce و Deutsche Bahn بالفعل الهاييلو للوصول إلى أكثر من 2.5 مليون موظف كل يوم. سابقا كويو (ألمانيا) ، SMARP (فنلندا) وجوبيوي (فرنسا)
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تفاعلية قائمة على المجموعة في دقائق! تمكّن أداة التأليف الحائزة على جوائز GNOWBE المبدعين من تصميم وتسهيل وتحليل تجارب التعلم المشتركة- مثالية للتدريب والتنقل. تشمل الميزات الرئيسية: - microlearning - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول إلى عدم الاتصال - التصميم الأول للهاتف المحمول - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - في بيانات التعمق والتحليلات - gamification - التصديق - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع 200 منصات تم تصميمها على أساس إجراءات التقييم بشكل كبير. من خلال تجربة سطح المكتب/الأجهزة المحمولة سلسة ودعم لأكثر من 100 لغة ، يمكّن Gnowbe المبدعين ويدعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. المبدعون الأكثر شيوعًا: - تجارب على متن الفرق عن بُعد - السلامة ، وصحة وتجهيز العافية - إعداد الشهادات - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة ، عبر الإنترنت) - مصنفات رقمية - دورات التعليم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليق
Simpplr
simpplr.com
Simpplr هو الإنترانت الحديث الذي يحول تجربة العمل لجميع الموظفين - أينما كانوا يعملون. SIMPPLR هي المنصة الوحيدة التي تعمل على توحيد مشاركة الموظفين وتمكينها وخدماتها ، والاستفادة من نماذج AI الحديثة لتقديم تجربة موظف سلسة ومتماسكة وشخصية. واثق من أكثر من 700 علامة تجارية عالمية ، بما في ذلك Moderna و Snowflake و Splunk و Penske و Eurostar و AAA ، يحقق عملاء Simpplr تحسنا كبيرًا في إنتاجية موظفيها والاحتفاظ بها والرضا العام.
Speakap
speakap.com
يوفر SpeakAP منصات الاتصالات ذات العلامات التجارية التي تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفي الخطوط الأمامية ، لدعم وإبلاغ عمالها بدون مكتب من أي مكان في أي وقت. يربط الحل ، المتوفر على كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب ، القوى العاملة ويمكّن الموظفين من توفير تجارب العملاء المثلى. من الرسائل والأخبار إلى المجموعات والأحداث الخاصة ، توفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة في الوقت المناسب إلى قواعدها العاملة ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست في عام 2011 ، وشاركت شركة SpeakAP مع أكثر من 400 منظمة في جميع أنحاء العالم عبر مختلف الصناعات - مثل الضيافة ، وتجارة التجزئة ، والتصنيع ، وأكثر من ذلك - ولها مواقع في نيويورك ولندن وأمستردام وبرشلونة وكولونيا وبروكسل.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هي منصة تعاونية للعمل الجماعي. توفير مجموعة كاملة من الميزات للاتصال والتواصل والتعاون في نظرة عامة بسيطة واحدة. توجد جميع الميزات في المكان الصحيح الذي تتوقعه، وتغطي ثلاثة مجالات أساسية: 1) التعاون قم بتوفير مساحة عمل تعاونية من خلال المجموعات: تنظيم المشاريع وجمع التعليقات وإنشاء الأحداث ومشاركة الأفكار والمعرفة والمستندات. 2) الاتصال توفير اتصال فوري من خلال دردشة العمل: طرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، واتخاذ القرارات، وإطلاق محادثات الفيديو، وإرسال الملفات بسرعة وإرسال صور GIF من حين لآخر لتهدئة الحالة المزاجية. 3) الاتصال قم بتوفير مركز معلومات مخصص من خلال ملف الأخبار: يكون كل زميل في العمل دائمًا على اطلاع بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بمجرد حدوثها، وعلى استعداد لاتخاذ الإجراء. يعمل talkspirit معًا بسلاسة مع جميع التطبيقات والأدوات والخدمات التي يستخدمها عملك بالفعل. إنه يوفر مجموعة من عمليات التكامل الأصلية التي تتميز بسهولة الإعداد والاستخدام - يتوفر أكثر من 500 عملية تكامل. كل المحتوى قابل للبحث أيضًا، وآمن ومتاح أثناء التنقل من خلال تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS. متوفر في 8 لغات (الفرنسية، EN، DE، IT، PT، ES، NL وPL).
WorkJam
workjam.com
WorkJam هو تطبيق لإدارة القوى العاملة يساعد العاملين غير المكتبيين على تحسين الإنتاجية والتواصل وإدارة المهام في بيئات العمل المتنوعة.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo هو تطبيق يتيح تواصل الموظفين ويعزز المشاركة والثقافة داخل المنظمات، مدمجًا مع أدوات الاتصال الشائعة.
Konverse
konverse.com
Konverse عبارة عن منصة وتطبيقات اتصالات قوية مصممة لتوحيد الفرق التي لا تعمل مكتبيًا. بفضل ميزات تتراوح من إدارة المهام والتدريب إلى الدردشة المباشرة والاتصالات المؤسسية، تثق مؤسسات مثل Hyatt وRealogy وFollett في Konverse لتوحيد موظفيها وتمكينهم.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على AI-تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون في جميع أنحاء المؤسسة. يقدم هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات ، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل من الذكاء الاصطناعي والمسابقات والمسوحات والمزيد. يوفر Assembly كتالوجًا واسع النطاق من المكافآت ، مثل بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت ثقافية ، والتبرعات الخيرية ، وتعزيز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والاتصال. تمكن التحليلات القوية من المديرين من اكتساب رؤى حول مشاعر الشركة ، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالسماع والفهم. تعرف على فريقك بطريقة ذات معنى توافق على القيم الأساسية مع الاعتراف لتشجيع احتضان الفريق من قبل الفريق. تعزيز الاعتراف مع كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا ، غنيمة مخصصة ، مكافآت الثقافة ، والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم والتعرف على الذكرى السنوية تحتفل بعيد ميلاد كل زميل أو ذكرى سنوية مع الصراخ المخصص الآلي. إن التكامل السلس مع فرق Microsoft و Slack يشاركان بسلاسة حيث تعمل بالفعل ، مع تكامل آمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. بيانات الإدخال مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين الاستفادة من الرئيس التنفيذي والتحديثات التنفيذية ، ومسوحات مختلفة للموظفين ، والتحقق الأسبوعية ، ومسوحات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات رافعة الاتصالات الداخلية مثل قوالب AMA ، خلاصات الأخبار ، قوالب مساعدة ، خلاصات جماعية ، كاسبات الجليد ، إدارة الأفكار ، الويكي الداخلي ، وأدوات الاجتماع لتعزيز مهام سير عمل الاتصال. تعزز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية ، وجداول الأعمال ، وملاحظات الاجتماع ، وردود فعل المنتج ، وقوائم الفوز ، و CRM مبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف استطلاعات تنفيذ استحقاقات الموظفين ، ومقابلات الخروج ، ودرجات ENPS ، والإحالات الداخلية ، وأسئلة المقابلة ، وتعليقات تأجير جديدة ، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Poppulo
poppulo.com
تخيل تقديم الرسالة الدقيقة التي يحتاجها كل شخص - كيف ومتى وأين يهمهم أكثر. تكون الرسائل أكثر فاعلية عندما تكون ذات صلة وشخصية وقابلة للقياس. Poppulo يجعل الأمر سهلاً. تساعد منصة Poppulo Harmony منظمات المؤسسات على تحقيق المزيد من خلال ربط موظفيها وعملائها وأماكن العمل دون عناء من خلال اتصالات الموظفين Omnichannel ، واللافتات الرقمية ، وإدارة مكان العمل.
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