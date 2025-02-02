برامج اتصالات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج اتصالات الموظفين بتخصيص وتقديم الاتصالات الداخلية مثل الرسائل الإخبارية والمدونات وموجزات الأخبار والتحديثات في جميع أنحاء الشركة. في كثير من الأحيان، لا تكون المعلومات الواردة في النشرات الإخبارية للموظفين ذات صلة بالجميع، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتحديثات القيادة. يمكّن هذا البرنامج قادة الشركة من تقسيم الاتصالات بناءً على القسم والموقع والمنصب، مما يضمن أن تكون الرسائل ذات صلة بالمستلمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أجهزة مختلفة، مما يسمح للقيادة بتخصيص طرق التسليم، مما يزيد من احتمالية تفاعل الموظفين مع المحتوى. غالبًا ما يتم دمج ميزات الاتصال هذه في منصات دعم الموظفين الأوسع وإقرانها بأدوات مثل مشاركة الموظفين وبرامج الدفاع عن الموظفين. على الرغم من أن برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين قد يتضمن بعض ميزات الاتصال، إلا أنه يفتقر عادةً إلى إمكانات التخصيص العميق وتتبع المشاركة التي تتمتع بها برامج اتصالات الموظفين المخصصة.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وفي أي مكان تجري فيه محادثات مهمة.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam هو أول تطبيق لإدارة القوى العاملة على الأجهزة المحمولة ويتميز بمجموعة قوية من الأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات التي لديها فرق عمل بدون مكاتب على تحسين الاتصال والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الكفاءة التشغيلية. يسمح Connecteam للمديرين بوضع عملياتهم التجارية على الطيار الآلي والتركيز على نمو الأعمال مع تحرير الموظفين أيضًا ليكونوا أكثر إنتاجية واحترافية ورضا. يمكنك توفير الوقت وزيادة الإنتاجية باستخدام قوائم المراجعة والنماذج والتقارير المخصصة للجوال أولاً؛ جدول المناوبات وتتبع ساعات العمل باستخدام ساعة توقيت GPS؛ يمكنك تبسيط التواصل مع الموظفين وتعزيز المهارات المهنية وإدارة المهام اليومية وغير ذلك الكثير، كل ذلك في تطبيق واحد. تأكد من تسجيل الدخول الآمن والسهل لمسؤولي النظام من خلال تسجيل الدخول الموحد لـ Active Directory (SSO).
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. Podbean هي خدمة نشر البودكاست وتحقيق الدخل، وتوفر حزم استضافة مجانية ومتميزة للأفراد والشركات. يقدم Podbean واجهة سهلة الاستخدام تدمج أدوات النشر والإدارة والنشر والتحليل في حزمة بث صوتي سهلة الاستخدام. يتيح هذا النظام القائم على الويب للمستخدمين نشر وإدارة وترويج ملفات البودكاست في بيئة تشبه المدونة، والتي تتطلب الحد الأدنى من المعرفة التقنية. تسهل أدوات المشاركة والتضمين في Podbean على الناشرين دمج ملفات البودكاست في مواقع الويب والمدونات والشبكات الاجتماعية الخاصة بهم، بما في ذلك Facebook وTwitter وTumblr وYouTube وWordPress. يعد تطبيق Podbean أحد أشهر تطبيقات البودكاست لنظامي التشغيل iOS وAndroid، ويمكن استخدامه أيضًا لتشغيل البودكاست عبر Amazon Alexa. إنه خيار رائع لجمهور البودكاست للاستمتاع بالبودكاست المفضلة لديهم في أي مكان وفي أي وقت. يمكن لمنشئي البودكاست أيضًا التسجيل والنشر مباشرة من تطبيق Podbean.
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد، يقدم WorkJam كل ما تحتاجه لمواءمة خط المواجهة.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز التالي، فإن DSMN8 لديه الحل. نحن نسهل على المؤسسات الاستفادة من تأثير موظفيها، ومساعدة القوى العاملة لديهم على أن يصبحوا مناصرين للعلامة التجارية وبائعين اجتماعيين أكثر فعالية. تمكّن حلولنا المبتكرة موظفيك من تحديد المحتوى المعتمد من الشركة وإنشائه ومشاركته بسهولة. في أبسط صوره، إليك كيفية العمل: الخطوة 1: قم بمركزة محتوى مؤسستك في موجز أخبار مخصص. الخطوة 2: توفير الوصول للموظفين لمشاركة المحتوى المعتمد من الشركة. الخطوة 3: تتبع النتائج وعائد الاستثمار من خلال مجموعة التحليلات الرائدة في الصناعة لدينا. تثق أكبر الشركات في العالم بـ DSMN8 لدعم برامجها لدعم موظفيها، بما في ذلك McKinsey وNokia وIpsos وAkzoNobel وBayer وAbbott وDropBox وAramex وGroupM وSnap Inc. إن مساعدة عملائنا على تمكين موظفيهم هو ما يدفعنا إلى العمل كل يوم. اليوم، ويحفزنا على تقديم الحلول المتطورة.
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات ذات مواضيع محددة ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشبكات الداخلية والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى استهلاك المحتوى، يمكن للموظفين أيضًا المشاركة في الاختبارات والاستطلاعات المضمنة. يستخدم Sociabble تنشيط المستخدم والمكافآت والتقدير على مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لتحقيق أقصى قدر من التفاعل. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين في Sociabble تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إعلام الموظفين بشكل أفضل بأخبار الشركة وتحديثاتها وأماكن عملهم - مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتأثيراً. يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام Sociabble ليشمل شركائها، أو المؤثرين الخارجيين، أو محبي العلامات التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى، ويتم استخدامه حاليًا في أكثر من 80 دولة، وقد استحوذ على بعض العملاء المرموقين في العالم، بما في ذلك Microsoft وBNP Paribas وL' أوريال، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع المقر الرئيسي لشركة Sociabble في باريس، فرنسا، ولديها أيضًا عمليات في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسسات بشكل واضح على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة عبر جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط الخاصة بك باستخدام Socxly. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير: تقديم العرض بشكل أفضل من خلال التحرير والإنشاء. * البطاقات الاجتماعية: ينقر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي على الصور الموجودة في مشاركتك في الغالب. ستفقد إسناد النقرات وحركة المرور عن طريق نشر الصور والروابط بشكل منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي. يسمح لك Socxly بنشر صورك كبطاقات اجتماعية قابلة للنقر عليها مع صورك المخصصة. * امتلك الروابط عن طريق وضع علامة تجارية عليها: بدلاً من نشر روابط ذات نطاقات عامة، استخدم علامتك التجارية وحملتك وسياقك مع المجالات الخاصة بك. قم بتحرير النصف الخلفي من الروابط وتغييره لجعلها ذات صلة بالمشاركات التي تقوم بها. * جذب روابطك إلى مواقع الطرف الثالث باستخدام لافتات CTA: قم بإنشاء وإدراج وتقديم لافتات CTA (عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء) على روابط قصيرة لمحتوى الطرف الثالث لزيادة رؤية العلامة التجارية وإعادة توجيه حركة المرور مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك أو أي صفحة مقصودة. * مشاركة الملفات كروابط لجمهورك: Ppts وExcels وPdfs والمزيد. يمكنك الآن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام رابط قصير عبر جميع القنوات حيث سيتمكن جمهورك من تنزيلها. * الحملة العضوية: قم بإنشاء ونشر منشورات الحملة العضوية لمجتمعاتك من أصحاب المصلحة في العلامة التجارية والمؤثرين لمشاركتها وتضخيمها في اتصالاتهم الاجتماعية، من بريدهم الإلكتروني أو صفحات الحملة الداخلية.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب أو التوظيف أو التعلم والتطوير، تعمل Spokn على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية. تعتمد شركات مثل Udemy وSnyk وLifeLabs وغيرها على Spokn لالتقاط قصص الموظفين الحقيقية.
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية، والبريد الإلكتروني، والأدلة الورقية، ولوحات النشرات لم تعد كافية بعد الآن. إنهم يصنعون ما نطلق عليه اسم
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي عروض مبيعات عن بعد أو مشاركة شاشة إلى شاشة تأتي في طريقك. - قم باستيراد أصول المبيعات والتسويق الحالية لديك وابدأ في الإنشاء خلال دقائق. قم بإنشاء عروض تقديمية جذابة باستخدام الصور ومستندات PDF والروابط ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية أو الآلات الحاسبة. - قم بتنزيل العروض التقديمية لعرضها وتقديمها دون الاتصال بالإنترنت - لا تقلق أبدًا بشأن شبكة WiFi غير الموثوقة مرة أخرى! - أرسل المحتوى المحتمل مباشرة من جهازك - ثم تعقب وقت فتحه، وما ينظرون إليه، والمدة. استمتع بمكالمة المتابعة الخاصة بك من خلال رؤى مخصصة حول ما يهتم به عميلك بالفعل! - حافظ على تحديث فريق المبيعات الخاص بك من خلال إشعارات الدفع كلما قمت بتحديث العرض التقديمي. لا مزيد من البحث عن أحدث إصدار أو إرباك العملاء بمواد قديمة. - توفير تكاليف الطباعة، وتقليل البصمة الكربونية، وزراعة الأشجار المحلية في نيوزيلندا عن طريق التحول إلى العروض التقديمية الرقمية. تعرف على المزيد على موقع Exhibitionworkshop.com أو احصل على عرض الفيديو التجريبي المجاني على bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
رفع مستوى قادة الأفراد لتقديم اللحظات الأكثر أهمية للموظفين. التحدي الذي يواجهه قادة الأفراد هو أن عملية تصميم تجربة الموظف تكمن عبر فرق موزعة، وأنظمة موارد بشرية متباينة، وفي كثير من الحالات، جداول البيانات وعروض Powerpoint. بمجرد إطلاق برامج الأشخاص، يكون هناك ضجة أولية، ثم يتم اجتياحها تحت البساط في ستين يومًا وينتقل الأمر إلى الحاجة الملحة التالية. إن إنشاء وتنفيذ أفضل برامج الأشخاص في فئتها لمعاملة الموظفين مثل العملاء الداخليين هو أمر يدوي للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً، فهو يتضمن العديد من الأجزاء المتحركة مثل الأهداف والعلامات التجارية والمحتوى والاتصالات والجدول الزمني والمكافآت وعائد الاستثمار. في مكان العمل المختلط، لا توجد طريقة فعالة لإدارة ذلك. نحن هنا لتغيير ذلك - فهدفنا هو الارتقاء بدور قادة الأفراد في كل مكان ومساعدتهم على الحفاظ على الاستفادة من برامج موظفيهم بمرور الوقت. نحن نعمل على تمكينهم من عرض تأثير مؤسسة الأشخاص على فريق القيادة ومجلس الإدارة بينما نساعدهم في الحصول على تأييد تنفيذي وفتح المزيد من الميزانية داخليًا لتجربة برامج الأشخاص المبتكرة وتشغيلها.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة في الاستخدام مع جدولة ومهام ومحادثات بسيطة. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بالجدولة الذاتية - على سطح المكتب والهاتف المحمول! - جداول زمنية بسيطة - إرسال المهام وتتبعها - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - يعد Gamification Zelos أمرًا بسيطًا للغاية لاستخدام الأعضاء، ولا يزال فعالاً للمسؤولين.
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ببناء ثقافة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الشركة، من خلال أن يكونوا أكثر اتصالاً وأقل عزلة في البيئة الرقمية. - الكفاءة عبر الفريق. قم بتوفير مركز افتراضي مركزي للعثور بسرعة على أهم المعلومات ومشاركتها حتى تتمكن الفرق من التعاون بسرعة. - بشكل كلي. قدِّم تجربة رقمية عالمية المستوى للموظفين في كل لحظة تهم الفرق الموزعة، بدءًا من الإعداد عن بُعد وما بعده. تأسست شركة Cleary عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتعمل على ابتكار مستقبل العمل لبعض أكبر الأسماء في وادي السيليكون. نحن مدعومون من قبل Quiet وCrosslink Capital وغيرهم من المستثمرين الأقوياء مثل ديك كوستولو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter، وجورج هو، مدير العمليات في Twilio. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متساوية من خلال منصة سهلة الاستخدام والمنهجية الأساسية التي تتجنب أساليب التلعيب الرخيصة والنتائج قصيرة المدى.
goHappy
gohappyhub.com
تُحدث goHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام والتي لا تحتوي على تطبيقات على الإطلاق. في عالم يعد فيه التواصل المستمر مع العاملين في الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا، أدركت goHappy أن الحلول القائمة على التطبيقات، والمراسلات اليومية، والرسائل على اللوحات التعريفية لا تعمل. مفتاح نجاح goHappy هو تمكين أصحاب العمل من الوصول إلى 100% من موظفي الخطوط الأمامية حيث هم بالفعل - في رسائلهم النصية. إن التغذية الآلية من نظام التسجيل الخاص بصاحب العمل تعني أن موظفيهم النشطين يكونون دائمًا على بعد ثوانٍ من تلقي الاتصالات الفورية. إنهم قادرون على الوصول إلى جميع موظفيهم، أو مجموعات محددة، بنصوص قياسية، أو تضمين مقاطع فيديو وصور وروابط واستطلاعات والمزيد - وكلها قابلة للترجمة إلى اللغة التي يختارونها. أسسها شون بوير الذي أسس أيضًا Snagajob - أكبر سوق في البلاد للعمل بالساعة - وفريق يتمتع بأكثر من 100 عام من الخبرة المشتركة في مشاركة الموظفين في الخطوط الأمامية، تتمثل مهمة goHappy في مساعدة جميع العاملين في الخطوط الأمامية على الشعور بمزيد من القيمة والتواصل حتى يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم. الإمكانات الكاملة. بفضل القدرات القوية لجمع الرسائل والتعليقات، تقود goHappy تقدم مشاركة العاملين في الخطوط الأمامية وتسعى جاهدة لتكون أفضل شركة في العالم في مساعدة أصحاب العمل على تحقيق أقصى قدر من هذه المشاركة.
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة الخاصة بفرقك. يتراوح عملاؤنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر المؤسسات متعددة الجنسيات الذين يستخدمون جميعًا منصة TheAppBuilder لإنشاء تطبيقات اتصالات الموظفين الخاصة بهم وتخصيصها لتعزيز اتصالاتهم الداخلية وزيادة إشراك فرقهم الموزعة. يمكّن هذا البرنامج كحل خدمة الموارد البشرية والتسويق والاتصالات الداخلية والاتصالات المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المتخصصين من إنشاء وتعزيز معلومات مهمة وذات صلة وفي الوقت المناسب ومخصصة لفرقهم "التي يصعب الوصول إليها". أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول أو الوصول المحدود إلى البريد الإلكتروني. على عكس الآخرين، نحن متخصصون في إلهام وتثقيف عملائنا في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال منصة SaaS الخاصة بنا ونجاح العملاء على متن الطائرة والدعم المستمر. يتم استخدام منصة اتصالات الموظفين الخاصة بشركة Thrive عالميًا من قبل العملاء في العديد من الصناعات. يشمل عملاؤنا؛ كارلسبرغ، إس إس إي، بيفا، مركز فيرتشايلد الطبي، الخطوط الجوية الفرنسية كي إل إم، سانتوس برازيل، آن بوست، إس جي إن وغيرها الكثير. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.thrive.app
Simpplr
simpplr.com
Simpplr عبارة عن منصة لتجربة الموظفين مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع شبكة إنترانت الأكثر شمولاً كأساس. Simpplr هي المنصة الوحيدة التي توحد مشاركة الموظفين وتمكينهم وخدماتهم، وتستفيد من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سلسة ومتماسكة وشخصية للموظفين. يحظى عملاؤنا بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك Snowflake وModerna وEurostar وDocuSign وAAA، ويحققون تحسينات قابلة للقياس في مشاركة الموظفين والإنتاجية وتسريع أداء الأعمال.
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كانوا يعانون من نقص مزمن في الخدمات عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مكان العمل. باستخدام نظام نجاح Frontline الخاص بـ Beekeeper، يمكن للشركات أتمتة العمليات الورقية، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي من أي مكان، وتحسين مشاركة فرق الخطوط الأمامية وإنتاجيتها وسلامتها.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابلاً للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين إمكانية الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Happeo
happeo.com
Happeo هي شبكة إنترانت مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتم تصنيفها رقم 1 لمؤسسات Google Workspace. نقوم بإنشاء منازل رقمية حيث تظل المؤسسات على اتصال وتعزز الكفاءة من خلال تنظيم فوضى المعلومات، وتوفير إدارة المعرفة المنظمة والاجتماع معًا كفريق واحد. نقوم بإنشاء هذه المنازل الرقمية الفريدة لكل عميل ونوفر لهم مساحة للتغلب على التحديات التي تواجه العمليات الداخلية. ثم نقوم بعد ذلك بدمج ذلك مع قدرات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تتعلم وتنمو بشكل حدسي مع الشركة وكل مستخدم، وتقوم بأتمتة العمليات اليدوية والمستهلكة للوقت، وإنشاء توافق تنظيمي من خلال اكتشاف المعلومات بسرعة وذكية.
Jostle
jostle.us
منصة نجاح الموظفين في Jostle هي المكان الذي يتواصل فيه الجميع ويتواصلون ويحتفلون في العمل. إنها القلب النابض لشركتنا وقد ساعدت الموظفين في أكثر من 1000 مؤسسة على الانتماء والمساهمة بسهولة في أي مكان وفي أي وقت. بفضل معدلات المشاركة الرائدة في الصناعة، فإننا نضفي المتعة على العمل والحياة على المنظمات.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo هي منصة اتصالات الموظفين الرائدة التي تساعد على ربط موظفيك بالهدف من خلال التواصل والمجتمعات. سابقًا COYO (ألمانيا)، Smarp (فنلندا) وJubiwee (فرنسا)
LumApps
lumapps.com
LumApps هو الحل الوحيد المتكامل للشبكة الداخلية الذي يمكّن الموظفين من الشعور بالارتباط بمؤسستهم والمشاركة في عملهم من أي مكان. من خلال تقديم مقر رقمي حديث وذكي، تُحدث LumApps ثورة في مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل. تستخدم LumApps نظامًا أساسيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لجعل الاتصالات الداخلية الذكية والمستهدفة أكثر سهولة، وتجميع موارد الموارد البشرية المهمة وتطبيقات الأعمال في نظام أساسي واحد، بغض النظر عن مجموعة التعاون: Google Workspace أو Microsoft 365. عمليات تكامل قوية مع كل من Microsoft وGoogle، بالإضافة إلى أكثر من 100 موصل OOTB لتطبيقات الأعمال ذات المهام الحرجة (مثل Box وSalesforce وSAP SuccessFactors وServiceNow وSlack وWorkday والمزيد)، تمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات وتعزيز إنتاجية الأفراد والفرق. مع أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، تواصل LumApps المشاركة في الإبداع لحل التحديات وتحسين تجربة الموظفين ومستقبل العمل. تم الاعتراف بـ LumApps كشركة رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 لحلول الإنترانت المجمعة.
MangoApps
mangoapps.com
قم بإشراك وإثارة وربط شركتك بأكملها! MangoApps عبارة عن منصة موحدة لتجربة الموظفين تجمع بين الشبكة الداخلية والتدريب والعمل الجماعي وإدارة المحتوى في لوحة معلومات ومساحة عمل. يتناسب نهجنا سهل الاستخدام والقابل للتخصيص بشكل لا نهائي مع الطريقة التي تمارس بها شركتك أعمالها بالفعل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز رقمي واحد يسد الفجوة بين مكتبك والعاملين في الخطوط الأمامية. يمكن للموظفين العثور على جميع معلومات الشركة التي يحتاجونها، إلى جانب أدوات الاتصال والتعاون الخاصة بهم، في لوحة معلومات قابلة للتخصيص قائمة على عناصر واجهة المستخدم والتي تعمل كمصدر واحد للحقيقة. يعمل منتجنا مع فرق من جميع الأحجام عبر مختلف الصناعات ويتمتع بجميع ميزات الأمان اللازمة للنشر على نطاق المؤسسة. تعتمد واجهة MangoApps على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مع المواضيع والتعليقات وتفاعلات الرموز التعبيرية ومجموعات الفريق والمشروع. وعلى هذا النحو، يجد موظفو عملائنا أن الأمر بديهي وسهل الاستخدام على الفور. علاوة على ذلك، فإن دمج كل هذه الأدوات وعمليات التكامل مع معظم أدوات المؤسسات والشركات الأخرى يوفر الوقت والإحباط. مع العلامة البيضاء للعلامة التجارية لشركتك، قد لا يدرك فريقك حتى أن MangoApps هي أداة خارجية - فهي تبدو وكأنها جزء طبيعي من يومهم وسير العمل. تعتمد الكثير من المؤسسات اليوم على أدوات الإنترانت والاتصالات القديمة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمعلومات لصالح الثقب الأسود الذي يمثل صندوق البريد الإلكتروني. تمنحك MangoApps فرصة فريدة لربط جميع فرقك، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية وحتى مكاتب الشركة، في مركز مركزي واحد يبقيهم جميعًا على اطلاع دائم وفي قمة اللعبة.
Cerkl
cerkl.com
تسعى Cerkl Broadcast جاهدة لمساعدتك في إرسال اتصالات الموظف المناسب إلى الموظف المناسب على قنواته المفضلة. يعد Cerkl Broadcast نهجًا شاملاً لاتصالات الموظفين، ويتم إدارته في مكان واحد. على عكس حلول تتبع البريد الإلكتروني الحالية أو حلول القوى العاملة غير المكتبية، تنمو منصتنا جنبًا إلى جنب مع مبادرات مشاركة الموظفين الحالية والمستقبلية. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك توزيع المحتوى الداخلي ببراعة عبر البريد الإلكتروني أو Teams أو Sharepoint أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. تعمل خدمة Cerkl Broadcast على تسهيل مشاركة نجاحك من خلال رؤى ولوحات معلومات مركزية وفي الوقت الفعلي. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم بث Cerkl لإعلام وتحفيز إمكانات القوى العاملة لديها.
Speakap
speakap.com
توفر Speakap منصات اتصالات ذات علامة تجارية تمكن الشركات من إجراء حوار منظم مع موظفيها في الخطوط الأمامية، لدعم وإعلام العاملين الذين لا يعملون في مكاتبهم من أي مكان وفي أي وقت. يعمل الحل، المتوفر على كل من الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، على ربط القوى العاملة وتمكين الموظفين من تقديم تجارب العملاء المثالية. بدءًا من الرسائل والعناصر الإخبارية وحتى المجموعات والأحداث الخاصة، يوفر Speakap للشركات الفرصة لتقديم المحتوى ذي الصلة وفي الوقت المناسب إلى القوى العاملة لديها ويدعم نمو الأعمال والاحتفاظ بالموظفين. تأسست Speakap في عام 2011، وقد دخلت في شراكة مع أكثر من 400 منظمة حول العالم في مختلف الصناعات - مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والتصنيع، والمزيد - ولها مواقع في نيويورك، ولندن، وأمستردام، وبرشلونة، وكولونيا، وبروكسل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.speakap.com.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit هي منصة تعاونية للعمل الجماعي. توفير مجموعة كاملة من الميزات للاتصال والتواصل والتعاون في نظرة عامة بسيطة واحدة. توجد جميع الميزات في المكان الصحيح الذي تتوقعه، وتغطي ثلاثة مجالات أساسية: 1) التعاون قم بتوفير مساحة عمل تعاونية من خلال المجموعات: تنظيم المشاريع وجمع التعليقات وإنشاء الأحداث ومشاركة الأفكار والمعرفة والمستندات. 2) الاتصال توفير اتصال فوري من خلال دردشة العمل: طرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، واتخاذ القرارات، وإطلاق محادثات الفيديو، وإرسال الملفات بسرعة وإرسال صور GIF من حين لآخر لتهدئة الحالة المزاجية. 3) الاتصال قم بتوفير مركز معلومات مخصص من خلال ملف الأخبار: يكون كل زميل في العمل دائمًا على اطلاع بالمعلومات الجديدة ذات الصلة بمجرد حدوثها، وعلى استعداد لاتخاذ الإجراء. يعمل talkspirit معًا بسلاسة مع جميع التطبيقات والأدوات والخدمات التي يستخدمها عملك بالفعل. إنه يوفر مجموعة من عمليات التكامل الأصلية التي تتميز بسهولة الإعداد والاستخدام - يتوفر أكثر من 500 عملية تكامل. كل المحتوى قابل للبحث أيضًا، وآمن ومتاح أثناء التنقل من خلال تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل Android وiOS. متوفر في 8 لغات (الفرنسية، EN، DE، IT، PT، ES، NL وPL).
Workvivo
workvivo.com
Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يجسد نبض المؤسسة ويضفي الحياة على ثقافتها. تأسست شركة Workvivo في عام 2017، وشهدت نموًا هائلاً، مما أدى إلى استحواذ Zoom عليها في عام 2023. تعمل Workvivo على تعزيز تجربة الموظفين في الشركات في جميع أنحاء العالم في جميع الصناعات، بما في ذلك Amazon وMotherson وWhite Castle وBupa وRyanair.
Konverse
konverse.com
Konverse عبارة عن منصة وتطبيقات اتصالات قوية مصممة لتوحيد الفرق التي لا تعمل مكتبيًا. بفضل ميزات تتراوح من إدارة المهام والتدريب إلى الدردشة المباشرة والاتصالات المؤسسية، تثق مؤسسات مثل Hyatt وRealogy وFollett في Konverse لتوحيد موظفيها وتمكينهم.
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة وحتى تحديثات المشروع، تضع Rewatch المعلومات التي يحتاجها فريقك في متناول أيديهم مباشرةً. حافظ على توافقك، وتعاون بشكل أسرع، وواصل العمل للأمام باستخدام Rewatch.
Assembly
joinassembly.com
Assembly عبارة عن منصة مشاركة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط التقدير والمكافآت والتواصل الداخلي والتعاون عبر المؤسسة. يوفر هذا المركز الفردي المريح حلول مشاركة شاملة ومتعددة الاستخدامات، بما في ذلك الإعلانات ومساعدي مكان العمل القائم على الذكاء الاصطناعي والمسابقات والاستطلاعات والمزيد. توفر شركة Assembly كتالوجًا شاملاً من المكافآت، مثل بطاقات الهدايا، والغنيمة المخصصة، والمكافآت الثقافية، والتبرعات الخيرية، مما يعزز ثقافة مكان العمل حيث يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير والتواصل. تتيح التحليلات القوية للمديرين الحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر الشركة، مما يضمن بيئة يشعر فيها الموظفون بالاستماع والفهم. تعرّف على فريقك بطريقة هادفة قم بمواءمة القيم الأساسية مع التقدير لتشجيع احتضان الفريق يوميًا. عزز تقديرك من خلال كتالوج واسع من المكافآت بما في ذلك بطاقات الهدايا والغنيمة المخصصة والمكافآت الثقافية والتبرعات الخيرية. أتمتة المعالم الرئيسية والتعرف على الذكرى السنوية احتفل بعيد ميلاد كل زميل في الفريق أو الذكرى السنوية له من خلال صيحات مخصصة تلقائية. التكامل السلس مع Microsoft Teams وSlack Engage بسلاسة حيث تعمل بالفعل، مع التكامل الآمن وتحديثات البيانات في الوقت الفعلي. إدخال البيانات مرة واحدة للمزامنة الفورية عبر الأنظمة الأساسية. تعزيز مشاركة الموظفين استخدم تحديثات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، واستطلاعات الرأي المختلفة للموظفين، وعمليات تسجيل الوصول الأسبوعية، واستطلاعات الرضا لتحسين المشاركة. تبسيط أدوات الاتصالات الداخلية، مثل قوالب AMA، وموجزات الأخبار، وقوالب المساعدة، وموجزات المجموعة، وكاسحات الجليد، وإدارة الأفكار، ومواقع wiki الداخلية، وأدوات الاجتماعات لتعزيز سير عمل الاتصالات. تعزيز إنتاجية الفريق استخدم الملخصات اليومية وجداول الأعمال وملاحظات الاجتماعات وتعليقات المنتج وقوائم الفوز وإدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات خفيفة الوزن لزيادة الإنتاجية. تبسيط الموارد البشرية والتوظيف، قم بتنفيذ الدراسات الاستقصائية لمزايا الموظفين، ومقابلات الخروج، ونتائج eNPS، والإحالات الداخلية، وأسئلة المقابلة، وتعليقات التوظيف الجديدة، إلى جانب تتبع وقت المقاول وقوالب الموارد البشرية الأخرى.
Poppulo
poppulo.com
تخيل توصيل الرسالة المحددة التي يحتاجها كل شخص - على وجه التحديد كيف ومتى وأين يهمهم الأمر أكثر. تكون الرسائل أكثر فعالية عندما تكون ذات صلة ومخصصة وقابلة للقياس. Poppulo يجعل الأمر سهلاً. تساعد منصة Poppulo Harmony مؤسسات المؤسسات على تحقيق المزيد من خلال ربط موظفيها وعملائها وأماكن العمل بسهولة من خلال اتصالات الموظفين متعددة القنوات واللافتات الرقمية وإدارة مكان العمل.
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني - الوصول دون اتصال بالإنترنت - تصميم الهاتف المحمول أولاً - يمكن الوصول إليه على أي جهاز - البيانات والتحليلات المتعمقة - اللعب - الشهادة - التخصيص - نشر الجلسة المجدولة - التكامل مع أكثر من 200 منصة Gnowbe تم تصميمه بناءً على أحدث الأبحاث وعلم التعلم، مما يجعل من السهل للغاية إنشاء دورات تدريبية جذابة ومؤثرة للغاية تبتعد عن استهلاك المحتوى السلبي إلى التطبيق التأملي. من خلال تجربة سطح المكتب/الهاتف المحمول السلسة ودعم أكثر من 100 لغة، يعمل Gnowbe على تمكين المبدعين ودعم المتعلمين في أي وقت وفي أي مكان. يقوم منشئو المحتوى عادةً بإنشاء ما يلي: - تجارب الإعداد للفرق البعيدة - تجهيزات السلامة والصحة والعافية - الإعداد للشهادة - تجارب تعليمية جديدة (مختلطة وعبر الإنترنت) - المصنفات الرقمية - دورات التعلم الإلكتروني - برامج التدريب والتعليقات - أدلة المبيعات والمنتجات - الفريق المشاركة والمرح والألعاب - برامج تكوين العادات اليومية
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