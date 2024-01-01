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برامج اتصالات الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
يقوم برنامج اتصالات الموظفين بتخصيص وتقديم الاتصالات الداخلية مثل الرسائل الإخبارية والمدونات وموجزات الأخبار والتحديثات في جميع أنحاء الشركة. في كثير من الأحيان، لا تكون المعلومات الواردة في النشرات الإخبارية للموظفين ذات صلة بالجميع، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتحديثات القيادة. يمكّن هذا البرنامج قادة الشركة من تقسيم الاتصالات بناءً على القسم والموقع والمنصب، مما يضمن أن تكون الرسائل ذات صلة بالمستلمين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أجهزة مختلفة، مما يسمح للقيادة بتخصيص طرق التسليم، مما يزيد من احتمالية تفاعل الموظفين مع المحتوى. غالبًا ما يتم دمج ميزات الاتصال هذه في منصات دعم الموظفين الأوسع نطاقًا ويتم إقرانها بأدوات مثل مشاركة الموظفين وبرامج الدفاع عن الموظفين. على الرغم من أن برنامج الإنترانت الخاص بالموظفين قد يتضمن بعض ميزات الاتصال، إلا أنه يفتقر عادةً إلى إمكانات التخصيص العميق وتتبع المشاركة التي تتمتع بها برامج اتصالات الموظفين المخصصة.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Connecteam
connecteam.com
إدارة موظفيك مع حل واحد. يمكنك التواصل مع موظفيك غير المكتبيين وإدارتهم وتدريبهم باستخدام تطبيق الشركة الشامل من Connecteam. سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، وسهل القياس.
Podbean
podbean.com
بدء البودكاست بالطريقة التي تريدها بالضبط. مع Podbean، يمكنك الحصول على الحزمة الكاملة - استضافة بودكاست موثوقة ومساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدود وأدوات ترويجية وإعلانات بودكاست ومحتوى متميز. أكثر من 180 ألف شخص يختارون Podbean لإنشاء ملفاتهم الصوتية المذهلة. جربه مجانًا الآن.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
Beekeeper
beekeeper.io
المنصة الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية منصة متنقلة للقوى العاملة المتنقلة. التواصل بشكل أفضل. التنسيق بشكل أسرع. أنجز المزيد.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Dex
getdex.com
Dex هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شخصي يذكرك بالبقاء على اتصال. تذكر المكان الذي توقفت عنده، وقم بتعيين تذكيرات للتواصل وبناء علاقات أقوى.
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Jostle
jostle.us
وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Assembly
joinassembly.com
التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
Haiilo
haiilo.com
إشراك التحول الخاص بك وشعبك. ابحث عن محفزات مشاركة الموظفين في فريقك وقم بتنشيطها لتحقيق تحول ناجح - في 10 دقائق أسبوعيًا.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Talkspirit
talkspirit.com
العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch عبارة عن منصة هاتفية مستضافة توفر إمكانات وظيفة الاتصال المتقدمة، مما يتيح للشركات حلاً ميسور التكلفة وقابل للتكوين. تتيح منصتنا للمستخدمين الوصول عن بعد إلى مكاتبهم المدمجة بسلاسة ضمن نظام هاتفي موحد واحد.
Gnowbe
gnowbe.com
أنشئ تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني...
Simpplr
simpplr.com
تحويل الاتصالات الداخلية باستخدام برنامج إنترانت. تعرف على كيفية قيام Simpplr بربط الموظفين وإشراكهم لتعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بهم.
Socxly
socxo.com
هي الأولى من نوعها، وهي عبارة عن مجموعة من أدوات التسويق العضوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على تحقيق المزيد من الوصول، وتقديم المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على الوسائط، وتتبع وقياس مشاركاتك. إنها مجموعة أدواتك الشاملة لتحويل الروابط التي تشاركها إلى روابط ذكية. بالطبع، يمكنك اختصار الروابط ...
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
Thrive.App
thrive.app
يوفر Thrive.App، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، تطبيقات اتصالات ومشاركة الموظفين لمساعدة المؤسسات في "تعزيز" اتصالاتها الداخلية. يمكّن نظام إدارة المحتوى البديهي الخاص بنا أي شخص في مؤسستك من تولي مسؤولية اتصالات شركتك، وإنشاء المحتوى وإضافته إلى منصة اتصالات واحدة للموظفين وتوزيعه على الأجهزة المحمولة...
Spokn
getspokn.com
أنشئ مقاطع فيديو أصلية تحمل علامة تجارية للموظفين في دقائق. تسهل Spokn على فرق الأشخاص توفير المال والوقت من خلال المحتوى الأصلي الذي يميز موظفيهم.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسس...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع ال...
goHappy
gohappyhub.com
تُحدث goHappy ثورة في كيفية تواصل أصحاب العمل والتفاعل مع العاملين في الخطوط الأمامية من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام والتي لا تحتوي على تطبيقات على الإطلاق. في عالم يعد فيه التواصل المستمر مع العاملين في الخطوط الأمامية أمرًا ضروريًا، أدركت goHappy أن الحلول القائمة ع...
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder هو حل SaaS يساعد مديري الموارد البشرية ومديري الاتصالات وكبار مسؤولي السعادة على: - تعزيز مشاركة الموظفين من خلال دعم الموظفين، - خلق تأثير حقيقي من خلال الحديث الرقمي الشفهي، - جذب مواهب جديدة وتضخيم جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم. يتم تحقيق معدل رضا العملاء المرتفع لدينا بأجزاء متسا...
Cleary
gocleary.com
رحب بموظفيك في الردهة الرقمية للفرق الموزعة. تقوم شركة Cleary بالمهمة الصعبة لمساعدة أفضل الشركات في العالم على تقديم أهم مكونات تجربة الموظف الرقمية. - الاتصالات المنسقة. قم بإدارة التغيير وقيادة المشاركة وتقليل العبء الزائد على الموظفين وبناء الثقة من خلال الاتصالات المخصصة. - الثقافة المتصلة. قم ...
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة في الاستخدام مع جدولة ومهام ومحادثات بسيطة. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بالجدولة الذاتية - على سطح المكتب والهاتف المحمول! - جداول زمنية بسيطة - إرسال المهام وتتبعها - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - يعد Gamification Zel...
ChangeEngine
changeengine.com
رفع مستوى قادة الأفراد لتقديم اللحظات الأكثر أهمية للموظفين. التحدي الذي يواجهه قادة الأفراد هو أن عملية تصميم تجربة الموظف تكمن عبر فرق موزعة، وأنظمة موارد بشرية متباينة، وفي كثير من الحالات، جداول البيانات وعروض Powerpoint. بمجرد إطلاق برامج الأشخاص، يكون هناك ضجة أولية، ثم يتم اجتياحها تحت البساط...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
تقوم Showcase Workshop بتحويل جهاز iOS أو Android أو Windows الخاص بك إلى مجموعة أدوات قوية للمبيعات والعروض التقديمية والتدريب. قم بإنشاء عروض تقديمية مذهلة وتفاعلية يمكن لزملائك تنزيلها وتقديمها ومشاركتها مباشرة من أجهزتهم. احتفظ بالمحتوى الخاص بك محدثًا ومتوافقًا مع العلامة التجارية وجاهزًا لأي ع...
Oneteam
oneteam.io
مقدمة إلى Oneteam: قد لا يفاجئك أن التواصل مع القوى العاملة التي لا تعمل مكتبًا يمثل تحديًا كبيرًا. إنهم منتشرون في مواقع متعددة، ولا يجلسون خلف جهاز كمبيوتر، وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني للعمل، وغالبًا ما يعملون بدوام جزئي فقط، على سبيل المثال لا الحصر. أساليب المدرسة القديمة مثل الشبكات الداخلية...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle ...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز ا...
Cerkl
cerkl.com
تم تنفيذ برنامج الاتصال الداخلي بشكل صحيح برامج الاتصالات الداخلية لأي حجم أو هيكل. تعرف على كيف يمكن لمنصة البث أن تساعد مؤسستك على الالتقاء معًا. من البريد الإلكتروني إلى الهاتف المحمول، نحن نوفر لك كل ما تحتاجه.
Poppulo
poppulo.com
عزز تجربة اتصالات العملاء والموظفين لديك مع حلول Poppulo متعددة القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني واللافتات الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول والمزيد.
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
Konverse
konverse.com
إشراك وتمكين الموظفين والمقاولين غير المكتبيين. قم بتوحيد القوى العاملة لديك باستخدام تطبيق يقوم بكل شيء.