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تستفيد الشركات من برامج الدفاع عن الموظفين لتمكين موظفيها من نشر المحتوى والمعلومات المعتمدة ذات العلامة التجارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الفردية الخاصة بهم. تعمل هذه الأدوات البرمجية على تسهيل إنشاء مكتبات المحتوى، مما يضمن قدرة الموظفين على مشاركة المواد ذات العلامة التجارية بسهولة عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال إشراك الفرق الداخلية، تعمل هذه الأدوات على توسيع البصمة الاجتماعية للشركة، مما يعزز مشاركة الموظفين والولاء للعلامة التجارية حيث يتحول الموظفون إلى سفراء متخصصين للعلامة التجارية. علاوة على ذلك، يوفر البرنامج لفرق العلامات التجارية ومديري وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية التحكم في صوت الشركة ورسائلها عبر القنوات الاجتماعية المختلفة.
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Please Share
pleaseshare.co
تطبيق Please Share هو حل للدعوة للموظفين مبني على Slack، يساعد الموظفين على مشاركة الأخبار والبيانات المعتمدة بسهولة وسرعة.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social هو تطبيق يساعد الموظفين على مشاركة محتوى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الإيرادات.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
تطبيق Seismic LiveSocial يتيح للمحترفين في الخدمات المالية والتجارية التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى موثوق وآمن.
Visibly
visibly.io
تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
Paiger
paiger.co
تطبيق بايجر يساعد فريق المبيعات في بناء علامات تجارية شخصية من خلال مساعد تسويق آلي لنشر المحتوى والعثور على العملاء، مع تدريب على لينكد إن وتقارير مدمجة.
Seenit
seenit.io
Seenit هو منصة لإنشاء الفيديوهات من قبل الموظفين، تساعد الشركات على جمع المحتوى وتحريره بطريقة سهلة لتعزيز التوظيف والاحتفاظ بالمواهب.
Denim Social
denimsocial.com
دينيما سوشال هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات في تنظيم المحتوى والإعلانات والبقاء متوافقاً مع اللوائح في صناعات محددة.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.
Social HorsePower
socialhp.com
تطبيق Social HorsePower (SHP) يسهل على الموظفين مشاركة المحتوى لتعزيز التفاعل وزيادة المبيعات بدون الحاجة لتعلم برامج جديدة.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP هي منصة للدفاع عن الموظفين تسهل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة تفاعل الموظفين.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة رقمية لإدارة وتطوير الهويات العلامة التجارية، تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة إرشادات العلامة التجارية بسهولة.
SoAmpli
soampli.com
تطبيق SoAmpli هو منصة لإدارة التسويق والمبيعات تعزز من تفاعل فرق المبيعات عبر المحتوى الاجتماعي، مع أدوات لتوزيع وتحليل الأداء.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam هو تطبيق لتسهيل إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مصمم للامتثال في الصناعات الخاضعة للوائح، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها الرقمي.
BeAmbassador
be-ambassador.com
تطبيق BeAmbassador يساعد الشركات على تعزيز وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إشراك الموظفين كسفراء للعلامة التجارية.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
تطبيق SocialPubli Advocacy يسهل على الشركات دعوة موظفيها وشركائها لنشر محتوى العلامة التجارية عبر شبكاتهم الاجتماعية.
Swaybase
swaybase.com
سوابيس هو برنامج حديث لدعم الموظفين، يوفر ميزات مدمجة مثل الوظائف الفيروسية، التخصيص، والذكاء الاصطناعي، مما يجعله سهل الاستخدام.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond هي منصة للدعوة للموظفين تتيح لهم مشاركة المحتوى عبر الشبكات الاجتماعية، مما يعزز رؤية العلامة التجارية ويدعم الامتثال في المحتوى.
GoodSeeker
goodseeker.com
GoodSeeker هو تطبيق لجمع ومشاركة قصص الموظفين، مما يعزز ثقافة الشركة ويساعد في تحسين التوظيف وبناء العلامة التجارية.
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