SoAmpli

soampli.com

SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع السريع للمحتوى المعتمد بالكامل والمتعلق بالعلامة التجارية بنسبة 100% لفريق المبيعات والموظفين، مما يجعل من السهل للغاية على المستخدمين النشر - أو جدولة موعد تقدم - محتوى الشركة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين ربط عدد من حسابات الوسائط الاجتماعية بملفهم الشخصي على SoAmpli، بما في ذلك Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram. يتم اختصار جميع الروابط تلقائيًا، مما يسمح بمتابعة رحلتهم عبر الويب واستعادة المعلومات المتعلقة بعدد النقرات وعدد المشاركات ومدى الوصول الإجمالي. يمكن للشركات بعد ذلك جمع رؤى فريدة من خلال إحصائيات SoAmpli في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتنزيل للمساعدة في قياس النجاح وعرض عائد الاستثمار للمحتوى الاجتماعي. في غضون 30 يومًا، يمكن لـ SoAmpli إنشاء عمليات بحث أكثر ملاءمة للشركات بنسبة 30%، وتعزيز وعرض عائد الاستثمار لمحتواها الرقمي، مع اكتساب رؤية فريدة والوصول إلى طرق جديدة غير مستغلة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تساعد SoAmpli على سد الفجوة الباهظة الثمن بين تخصصات التسويق والمبيعات، مما يوفر لفريق المبيعات بشكل فعال ذخيرة المحتوى - التي تم إنشاؤها عن طريق التسويق - لإبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات أقوى على وسائل التواصل الاجتماعي.