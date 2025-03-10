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تستفيد الشركات من برامج الدفاع عن الموظفين لتمكين موظفيها من نشر المحتوى والمعلومات المعتمدة ذات العلامة التجارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الفردية الخاصة بهم. تعمل هذه الأدوات البرمجية على تسهيل إنشاء مكتبات المحتوى، مما يضمن قدرة الموظفين على مشاركة المواد ذات العلامة التجارية بسهولة عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال إشراك الفرق الداخلية، تعمل هذه الأدوات على توسيع البصمة الاجتماعية للشركة، مما يعزز مشاركة الموظفين والولاء للعلامة التجارية حيث يتحول الموظفون إلى سفراء متخصصين للعلامة التجارية. علاوة على ذلك، يوفر البرنامج لفرق العلامات التجارية ومديري وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية التحكم في صوت الشركة ورسائلها عبر القنوات الاجتماعية المختلفة.
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Please Share
pleaseshare.co
تطبيق Please Share هو حل للدعوة للموظفين مبني على Slack، يساعد الموظفين على مشاركة الأخبار والبيانات المعتمدة بسهولة وسرعة.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social هو تطبيق يساعد الموظفين على مشاركة محتوى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة مما يعزز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الإيرادات.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
تطبيق Seismic LiveSocial يتيح للمحترفين في الخدمات المالية والتجارية التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى موثوق وآمن.
Visibly
visibly.io
تطبيق فيزيبلي يربط بين الموظفين والعملاء لتسهيل إدارة التواصل والتفاعل والتجارب عبر جميع الفئات المعنية في المؤسسات.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial هو منصة تمكّن الموظفين من إنشاء ومشاركة محتوى أصيل لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي من خلال شبكاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
Paiger
paiger.co
تطبيق بايجر يساعد فريق المبيعات في بناء علامات تجارية شخصية من خلال مساعد تسويق آلي لنشر المحتوى والعثور على العملاء، مع تدريب على لينكد إن وتقارير مدمجة.
Seenit
seenit.io
Seenit هو منصة لإنشاء الفيديوهات من قبل الموظفين، تساعد الشركات على جمع المحتوى وتحريره بطريقة سهلة لتعزيز التوظيف والاحتفاظ بالمواهب.
Denim Social
denimsocial.com
دينيما سوشال هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات في تنظيم المحتوى والإعلانات والبقاء متوافقاً مع اللوائح في صناعات محددة.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble تطبيق لتعزيز التواصل الداخلي ومشاركة الموظفين، يجمع المحتوى من قنوات الشركة ويتيح المشاركة بسهولة عبر الأجهزة المتعددة.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هو تطبيق يمكّن الموظفين من مشاركة محتوى معتمد من الشركة عبر الشبكات الاجتماعية لتعزيز الرؤية وزيادة المشاركة والمبيعات.
Social HorsePower
socialhp.com
تطبيق Social HorsePower (SHP) يسهل على الموظفين مشاركة المحتوى لتعزيز التفاعل وزيادة المبيعات بدون الحاجة لتعلم برامج جديدة.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP هي منصة للدفاع عن الموظفين تسهل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة تفاعل الموظفين.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع السريع للمحتوى المعتمد بالكامل والمتعلق بالعلامة التجارية بنسبة 100% لفريق المبيعات والموظفين، مما يجعل من السهل للغاية على المستخدمين النشر - أو جدولة موعد تقدم - محتوى الشركة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين ربط عدد من حسابات الوسائط الاجتماعية بملفهم الشخصي على SoAmpli، بما في ذلك Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram. يتم اختصار جميع الروابط تلقائيًا، مما يسمح بمتابعة رحلتهم عبر الويب واستعادة المعلومات المتعلقة بعدد النقرات وعدد المشاركات ومدى الوصول الإجمالي. يمكن للشركات بعد ذلك جمع رؤى فريدة من خلال إحصائيات SoAmpli في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتنزيل للمساعدة في قياس النجاح وعرض عائد الاستثمار للمحتوى الاجتماعي. في غضون 30 يومًا، يمكن لـ SoAmpli إنشاء عمليات بحث أكثر ملاءمة للشركات بنسبة 30%، وتعزيز وعرض عائد الاستثمار لمحتواها الرقمي، مع اكتساب رؤية فريدة والوصول إلى طرق جديدة غير مستغلة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تساعد SoAmpli على سد الفجوة الباهظة الثمن بين تخصصات التسويق والمبيعات، مما يوفر لفريق المبيعات بشكل فعال ذخيرة المحتوى - التي تم إنشاؤها عن طريق التسويق - لإبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات أقوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
MarketBeam
marketbeam.io
منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والأمن السيبراني. يقول عملاؤنا أنهم. زيادة الوصول إلى LinkedIn بنسبة 3000%. زيادة نسبة النقرات بمقدار 15X . حصلت على أكثر الحملات التسويقية نجاحًا مع MarketBeam، اسأل عن ميزاتنا الأكثر شيوعًا، . حملة التنقيط الاجتماعية . العلامة التجارية التنفيذية. المحتوى والجمهور 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
قم بتشغيل علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي مع أفضل المتحدث: موظفيك ، فإن رأي الموظفين هو الأكثر نفوذاً في الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك ، كيف تشارك هذه الأصول القيمة في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي للعلامة التجارية؟ Beambassador هي منصة SaaS تسمح لك Taha بزيادة الوصول العضوي لعلامتك التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي ، وجذب المواهب إلى شركتك وتعزيز مبيعاتك الاجتماعية من خلال الشبكات الاجتماعية للموظفين. ميزات Beambassador: - إنشاء شبكة سفراء العلامة التجارية من خلال نظام الدعوات. - قطاع السفراء حسب الفئات. - اقترح المحتوى الذي يمكن للسفراء مشاركته في شبكاتهم الاجتماعية أو محتوى البرنامج مباشرة نيابة عن سفراء مع إذن مسبق. - مراقبة نشاط السفير في الوقت الفعلي وتحليل تأثير منشوراتها. - نظام gamification الذي يوفر تصنيفًا من السفراء بناءً على نشاطهم من أجل مكافأتهم. من الممكن أيضًا إنشاء تحديات ومسابقات. - إضافات: تطبيق الهاتف المحمول لنظام التشغيل iOS و Android و Google Chrome Extension هل أنت مستعد لتعزيز استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مع موظفيك؟ Beambassador مثالية لشركتك ، وكالة ، الجامعة ، كلية إدارة الأعمال ، مؤسسة حكومية وأكثر من ذلك بكثير.
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
من أفضل من موظفيك والمتعاونين في التحدث عن علامتك التجارية؟ SocialPubli Advocacy هي أداة اتصال للشركات يمكن من خلالها إحدى الشركات دعوة موظفيها وشركائها لنشر اتصالات العلامة التجارية من خلال شبكاتها الاجتماعية الخاصة. يمكن للشركة توليد حوافز لتشجيع هذه التعاون. إنها منصة تربط العلامات التجارية والموظفين لتحسين الاتصال الداخلي والخارجي للشركة ، وكذلك لزيادة ثقة العلامة التجارية وتعزيز قيم العلامة التجارية. تم إنشاء SocialPubli Advocacy في عام 2016 ، ولديها حاليًا عملاء مثل Iberostar و Mutua Madrileña و Mapfre و Másmóvil وغيرهم.
Swaybase
swaybase.com
بالكاد تغير برنامج دعم الموظفين منذ أوائل عام 2010. أنت تستحق الأفضل. Swaybase هو برنامج حديث للدفاع عن الموظفين والذي سيحب زملاؤك استخدامه بالفعل. تضمن لك الميزات الفيروسية المضمنة والألعاب والتخصيص والذكاء الاصطناعي وShareAnywhere™ عدم تركك مطلقًا مع أداة قديمة للدفاع عن الموظفين.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين والبيع الاجتماعي، حيث يمكن للمسوقين تنشيط الموظفين وإشراكهم لمشاركة المحتوى مع شبكاتهم الاجتماعية نيابة عن علامتهم التجارية. تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات من تطوير تحولها الاجتماعي دون خوف. اليوم، أكثر من 100 عميل حول العالم يستخدمون PostBeyond لتحويل وتعزيز رؤية العلامة التجارية، وتوليد عملاء محتملين مؤهلين، وتأسيس قيادة فكرية، وبناء علامة تجارية رابحة لصاحب العمل. توفر PostBeyond حلاً قابلاً للتطوير يضع الموظف في المقام الأول. ويؤثر هذا على المنتجات التي نبنيها وكيفية دعمنا لعملائنا - بدءًا من تجربة المستخدم وحتى نجاح العملاء.
GoodSeeker
goodseeker.com
الكتاب السنوي الرقمي GoodSeeker لنجاح الموظف والحياة في قصص العمل. قم بالتقاط المحتوى المستوحى من الموظفين وتمركزه ومشاركته لبناء فريقك وعلامتك التجارية من الداخل والخارج. قم بدعوة الموظفين والعملاء والشركاء وغيرهم من السفراء لتقديم قصص فردية أو جماعية لتسليط الضوء على الأدوار الوظيفية والمهارات والمواهب الخفية وقيم الشركة والذهاب إلى عوامل تمييز السوق.
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