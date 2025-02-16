برامج الدفاع عن الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

Social HorsePower

socialhp.com

قم بتحويل موظفيك إلى أقوى المدافعين لديك باستخدام SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز أرباحك النهائية، أو الحصول على المزيد من الاهتمام بمحتوى شركتك، أو جلب المزيد من الأعضاء ذوي الجودة العالية إلى الفريق، فيمكن أن تساعدك SHP على تحقيق أهدافك المهنية. يبدأ كل شيء بفلسفتنا "عدم تسجيل الدخول مطلقًا". البرامج المعقدة أصبحت شيئا من الماضي. مع SHP، لن يضطر موظفوك إلى تعلم برامج جديدة أو إضاعة الوقت في التدريب المعقد. منصتنا بسيطة وبديهية ومصممة لمساعدة أعضاء الفريق على البدء في مشاركة المحتوى على الفور. موظفيك هم الأصول الأكثر قيمة لشركتك. ولهذا السبب جعلنا من السهل عليهم الدفاع عن عملك، مما يسهل عليك القيام بما يلي: - توظيف أشخاص جدد - زيادة المشاركة الاجتماعية في محتوى الشركة - تعزيز المبيعات من خلال قوة البيع الاجتماعي. مع ميزة AutoPilot من SHP، لن يحتاج موظفوك أبدًا إلى وضع استراتيجية لتقويم المحتوى الخاص بهم. تتم مشاركة المحتوى المعتمد تلقائيًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حتى يمكن المشاركة. ما سبب أهمية ذلك؟ أكثر من 80% من المستهلكين يقدرون توصيات العائلة والأصدقاء قبل الإعلان. تقوم SHP بتحويل موظفيك إلى أشخاص مؤثرين يجذبون المزيد من المبيعات إلى عملك. هل أنت مستعد لتمكين موظفيك ليصبحوا أعظم المدافعين عنك؟ هل تريد معرفة المزيد حول كيفية قيام SHP بتعزيز المشاركة الاجتماعية وجعل الأشخاص يتحدثون عن منتجاتك وخدماتك؟ حدد موعدًا لعرض تجريبي مجاني مع فريقنا اليوم وأطلق العنان لقوة SHP.