برامج الدفاع عن الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - سان مارينو

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تستفيد الشركات من برامج الدفاع عن الموظفين لتمكين موظفيها من نشر المحتوى والمعلومات المعتمدة ذات العلامة التجارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الفردية الخاصة بهم. تعمل هذه الأدوات البرمجية على تسهيل إنشاء مكتبات المحتوى، مما يضمن قدرة الموظفين على مشاركة المواد ذات العلامة التجارية بسهولة عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال إشراك الفرق الداخلية، تعمل هذه الأدوات على توسيع البصمة الاجتماعية للشركة، مما يعزز مشاركة الموظفين والولاء للعلامة التجارية حيث يتحول الموظفون إلى سفراء متخصصين للعلامة التجارية. علاوة على ذلك، يوفر البرنامج لفرق العلامات التجارية ومديري وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية التحكم في صوت الشركة ورسائلها عبر القنوات الاجتماعية المختلفة.
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Social HorsePower
socialhp.com
قم بتحويل موظفيك إلى أقوى المدافعين لديك باستخدام SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز أرباحك النهائية، أو الحصول على المزيد من الاهتمام بمحتوى شركتك، أو جلب المزيد من الأعضاء ذوي الجودة العالية إلى الفريق، فيمكن أن تساعدك SHP على تحقيق أهدافك المهنية. يبدأ كل شيء بفلسفتنا "عدم تسجيل الدخول مطلقًا". البرامج المعقدة أصبحت شيئا من الماضي. مع SHP، لن يضطر موظفوك إلى تعلم برامج جديدة أو إضاعة الوقت في التدريب المعقد. منصتنا بسيطة وبديهية ومصممة لمساعدة أعضاء الفريق على البدء في مشاركة المحتوى على الفور. موظفيك هم الأصول الأكثر قيمة لشركتك. ولهذا السبب جعلنا من السهل عليهم الدفاع عن عملك، مما يسهل عليك القيام بما يلي: - توظيف أشخاص جدد - زيادة المشاركة الاجتماعية في محتوى الشركة - تعزيز المبيعات من خلال قوة البيع الاجتماعي. مع ميزة AutoPilot من SHP، لن يحتاج موظفوك أبدًا إلى وضع استراتيجية لتقويم المحتوى الخاص بهم. تتم مشاركة المحتوى المعتمد تلقائيًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم حتى يمكن المشاركة. ما سبب أهمية ذلك؟ أكثر من 80% من المستهلكين يقدرون توصيات العائلة والأصدقاء قبل الإعلان. تقوم SHP بتحويل موظفيك إلى أشخاص مؤثرين يجذبون المزيد من المبيعات إلى عملك. هل أنت مستعد لتمكين موظفيك ليصبحوا أعظم المدافعين عنك؟ هل تريد معرفة المزيد حول كيفية قيام SHP بتعزيز المشاركة الاجتماعية وجعل الأشخاص يتحدثون عن منتجاتك وخدماتك؟ حدد موعدًا لعرض تجريبي مجاني مع فريقنا اليوم وأطلق العنان لقوة SHP.
Seenit
seenit.io
نحن نساعد الشركات على إنشاء مقاطع فيديو مع موظفيها. باستخدام منصة الفيديو التي ينشئها الموظفون في Seenit، يمكنك جمع مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. جذب أفضل المواهب وإشراكها والاحتفاظ بها من خلال فيديو الموظفين. تم تصميمه خصيصًا لفرق الاتصالات والعلامات التجارية لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى رفع صوت الموظفين في شركات مثل Amazon وSky وVodafone وH&M.
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسسات بشكل واضح على إدارة المشاركة والاتصالات والخبرة والدعوة عبر جميع مجموعات الموظفين والعملاء.
Please Share
pleaseshare.co
يرجى المشاركة، وهو حل لدعم الموظفين تم تصميمه خصيصًا لـ Slack، وهو الطريقة الأسرع والأسهل للموظفين لمشاركة الأخبار والإعلانات المعتمدة والتفاعل معها! يمكن للشركات من جميع الأحجام والصناعات الاستفادة من الراحة والانتشار والمعرفة التي يوفرها Slack لتشجيع الموظفين على المشاركة و/أو التفاعل مع المدونات والأخبار ومنشورات الوظائف والمحتويات الأخرى المعتمدة على Twitter وLinkedIn وFacebook. توفر خدمة "الرجاء المشاركة" بأسعار معقولة وفعالة طريقة للشركات لتعزيز التسويق الترويجي لموظفيها ووسائل التواصل الاجتماعي ومبادرات البيع الاجتماعي مع تبسيط عملية تشجيع أعضاء الفريق على مشاركة محتوى الشركة عبر الشبكات الاجتماعية والمهنية.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social هي شركة برمجيات لإدارة الوسائط الاجتماعية توفر أدوات لتمكين المسوقين في الصناعات المنظمة من إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية العضوي وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة على منصة واحدة. تحظى Denim Social بثقة أكثر من 250 مؤسسة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والرهن العقاري وإدارة الثروات، وهي تمكن العلامات التجارية من إشراك المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي وتعميق العلاقات مع المجتمعات وإبرام المزيد من الصفقات مع الالتزام بالامتثال. Denim Social هي منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة المعتمدة من ABA للبنوك وشركات الخدمات المالية.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع السريع للمحتوى المعتمد بالكامل والمتعلق بالعلامة التجارية بنسبة 100% لفريق المبيعات والموظفين، مما يجعل من السهل للغاية على المستخدمين النشر - أو جدولة موعد تقدم - محتوى الشركة على ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين ربط عدد من حسابات الوسائط الاجتماعية بملفهم الشخصي على SoAmpli، بما في ذلك Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram. يتم اختصار جميع الروابط تلقائيًا، مما يسمح بمتابعة رحلتهم عبر الويب واستعادة المعلومات المتعلقة بعدد النقرات وعدد المشاركات ومدى الوصول الإجمالي. يمكن للشركات بعد ذلك جمع رؤى فريدة من خلال إحصائيات SoAmpli في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتنزيل للمساعدة في قياس النجاح وعرض عائد الاستثمار للمحتوى الاجتماعي. في غضون 30 يومًا، يمكن لـ SoAmpli إنشاء عمليات بحث أكثر ملاءمة للشركات بنسبة 30%، وتعزيز وعرض عائد الاستثمار لمحتواها الرقمي، مع اكتساب رؤية فريدة والوصول إلى طرق جديدة غير مستغلة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تساعد SoAmpli على سد الفجوة الباهظة الثمن بين تخصصات التسويق والمبيعات، مما يوفر لفريق المبيعات بشكل فعال ذخيرة المحتوى - التي تم إنشاؤها عن طريق التسويق - لإبرام المزيد من الصفقات وتعزيز علاقات أقوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
MarketBeam
marketbeam.io
منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والأمن السيبراني. يقول عملاؤنا أنهم. زيادة الوصول إلى LinkedIn بنسبة 3000%. زيادة نسبة النقرات بمقدار 15X . حصلت على أكثر الحملات التسويقية نجاحًا مع MarketBeam، اسأل عن ميزاتنا الأكثر شيوعًا، . حملة التنقيط الاجتماعية . العلامة التجارية التنفيذية. المحتوى والجمهور 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
قم بتعزيز علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي مع أفضل المتحدثين: موظفيك. رأي الموظفين هو الصوت الأكثر تأثيرًا للشركة في الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، كيف يمكن إشراك هذا الأصل القيم في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية؟ BeAmbassador عبارة عن منصة SaaS تسمح لك بزيادة الوصول العضوي لعلامتك التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي، وجذب المواهب إلى شركتك وتعزيز مبيعاتك الاجتماعية من خلال الشبكات الاجتماعية للموظفين. مميزات BeAmbassador: - إنشاء شبكة سفراء العلامة التجارية من خلال نظام الدعوات. - تقسيم السفراء حسب الفئات. - اقتراح المحتوى الذي يمكن للسفراء مشاركته في شبكاتهم الاجتماعية أو محتوى البرنامج مباشرة نيابة عن السفراء بتصريح مسبق. - مراقبة نشاط السفير في الوقت الحقيقي وتحليل تأثير منشوراته. - نظام اللعب الذي يقدم تصنيفًا للسفراء بناءً على نشاطهم من أجل مكافأتهم. من الممكن أيضًا إنشاء تحديات ومسابقات. - الإضافات: تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid وامتداد Google Chrome هل أنت مستعد لتعزيز استراتيجيات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مع موظفيك؟ يعد BeAmbassador مثاليًا لشركتك ووكالتك وجامعتك وكلية إدارة الأعمال والمؤسسة الحكومية وغير ذلك الكثير. اتصل بنا لمزيد من المعلومات!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
من أفضل من موظفيك والمتعاونين معك للحديث عن علامتك التجارية؟ SocialPubli Advocacy هي أداة اتصال مؤسسية يمكن للشركة من خلالها دعوة موظفيها وشركائها لنشر اتصالات العلامة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. يمكن للشركة توليد حوافز لتشجيع هذا التعاون. إنها منصة تربط العلامات التجارية والموظفين لتحسين التواصل الداخلي والخارجي للشركة، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالعلامة التجارية وتعزيز قيم العلامة التجارية. تم إنشاء SocialPubli Advocacy في عام 2016، ولديها حاليًا عملاء مثل Iberostar وMutua Madrileña وMapfre وMásMóvil وغيرهم.
GoodSeeker
goodseeker.com
الكتاب السنوي الرقمي GoodSeeker لنجاح الموظف والحياة في قصص العمل. قم بالتقاط المحتوى المستوحى من الموظفين وتمركزه ومشاركته لبناء فريقك وعلامتك التجارية من الداخل والخارج. قم بدعوة الموظفين والعملاء والشركاء وغيرهم من السفراء لتقديم قصص فردية أو جماعية لتسليط الضوء على الأدوار الوظيفية والمهارات والمواهب الخفية وقيم الشركة والذهاب إلى عوامل تمييز السوق.
Swaybase
swaybase.com
بالكاد تغير برنامج دعم الموظفين منذ أوائل عام 2010. أنت تستحق الأفضل. Swaybase هو برنامج حديث للدفاع عن الموظفين والذي سيحب زملاؤك استخدامه بالفعل. تضمن لك الميزات الفيروسية المضمنة والألعاب والتخصيص والذكاء الاصطناعي وShareAnywhere™ عدم تركك مطلقًا مع أداة قديمة للدفاع عن الموظفين.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين والبيع الاجتماعي، حيث يمكن للمسوقين تنشيط الموظفين وإشراكهم لمشاركة المحتوى مع شبكاتهم الاجتماعية نيابة عن علامتهم التجارية. تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات من تطوير تحولها الاجتماعي دون خوف. اليوم، أكثر من 100 عميل حول العالم يستخدمون PostBeyond لتحويل وتعزيز رؤية العلامة التجارية، وتوليد عملاء محتملين مؤهلين، وتأسيس قيادة فكرية، وبناء علامة تجارية رابحة لصاحب العمل. توفر PostBeyond حلاً قابلاً للتطوير يضع الموظف في المقام الأول. ويؤثر هذا على المنتجات التي نبنيها وكيفية دعمنا لعملائنا - بدءًا من تجربة المستخدم وحتى نجاح العملاء.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle Managers على إنشاء محتوى فريد مرة واحدة وتوزيعه إلى الأبد على كل مدافع عن الموظفين. مع زيادة تنشيط وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم موظفوك ببناء علاماتهم التجارية الشخصية مع توسيع الوعي بالعلامة التجارية للشركة، وفرص الصحافة، وتوليد العملاء المحتملين، وأداء الحملات التسويقية. يستفيد أعضاء GaggleAMP من الألعاب ولوحات المتصدرين والمكافآت مقابل المشاركة في جهود دعم موظفي شركاتهم، مما يجعل من السهل والسريع على الأعضاء رؤية فوائد المشاركة. لمعرفة مدى تأثير برنامج دعم الموظفين لشركتك، تفضل بزيارة حاسبة عائد الاستثمار (لا يلزم عنوان بريد إلكتروني): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع الوعي بعلامتهم التجارية، ودفع نمو الأعمال من خلال قوة شبكات الموظفين. بغض النظر عما إذا كنت شركة ناشئة صغيرة أو كنت مكان عمل عالمي يضم آلاف الموظفين، فإن احتياجاتك هي نفسها. أنت بحاجة إلى النمو، ولكي تنمو: تحتاج إلى التوظيف. أنت بحاجة إلى التسويق، أنت بحاجة إلى البيع.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مستخدمي النظام الأساسي (UGC) والمسؤولين. يتم تخصيص المحتوى وتنظيمه في قنوات ذات مواضيع محددة ويمكن عرضه على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والشبكات الداخلية والشبكات الاجتماعية للمؤسسات وشاشات العرض. يمكن مشاركة المحتوى المعتمد بنقرة واحدة على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بالمستخدم. بالإضافة إلى استهلاك المحتوى، يمكن للموظفين أيضًا المشاركة في الاختبارات والاستطلاعات المضمنة. يستخدم Sociabble تنشيط المستخدم والمكافآت والتقدير على مستويات مختلفة من تجربة المستخدم لتحقيق أقصى قدر من التفاعل. منصة التواصل والدعوة الفريدة للموظفين في Sociabble تجعل الاتصالات سهلة وسريعة وجذابة. يتم إعلام الموظفين بشكل أفضل بأخبار الشركة وتحديثاتها وأماكن عملهم - مما يؤدي إلى قوة عاملة أكثر تفاعلاً وتأثيراً. يمكن للشركات توسيع نطاق استخدام Sociabble ليشمل شركائها، أو المؤثرين الخارجيين، أو محبي العلامات التجارية. تم إطلاق Sociabble في عام 2014 على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا إدارة الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى، ويتم استخدامه حاليًا في أكثر من 80 دولة، وقد استحوذ على بعض العملاء المرموقين في العالم، بما في ذلك Microsoft وBNP Paribas وL' أوريال، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع المقر الرئيسي لشركة Sociabble في باريس، فرنسا، ولديها أيضًا عمليات في مدينة نيويورك ولندن ومومباي.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز التالي، فإن DSMN8 لديه الحل. نحن نسهل على المؤسسات الاستفادة من تأثير موظفيها، ومساعدة القوى العاملة لديهم على أن يصبحوا مناصرين للعلامة التجارية وبائعين اجتماعيين أكثر فعالية. تمكّن حلولنا المبتكرة موظفيك من تحديد المحتوى المعتمد من الشركة وإنشائه ومشاركته بسهولة. في أبسط صوره، إليك كيفية العمل: الخطوة 1: قم بمركزة محتوى مؤسستك في موجز أخبار مخصص. الخطوة 2: توفير الوصول للموظفين لمشاركة المحتوى المعتمد من الشركة. الخطوة 3: تتبع النتائج وعائد الاستثمار من خلال مجموعة التحليلات الرائدة في الصناعة لدينا. تثق أكبر الشركات في العالم بـ DSMN8 لدعم برامجها لدعم موظفيها، بما في ذلك McKinsey وNokia وIpsos وAkzoNobel وBayer وAbbott وDropBox وAramex وGroupM وSnap Inc. إن مساعدة عملائنا على تمكين موظفيهم هو ما يدفعنا إلى العمل كل يوم. اليوم، ويحفزنا على تقديم الحلول المتطورة.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social هي منصة رائدة لدعم الموظفين تم إنشاؤها لمساعدة الشركات على زيادة الإيرادات من خلال الاستخدام الأكثر فعالية ومنهجية لوسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Clearview Social، يمكن للموظفين المشاركة على Facebook وLinkedIn وTwitter دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بهم - مما يساعد الشركات على جلب المزيد من الأعمال وزيادة التعرض. كيف يعمل: * يمنح Clearview Social المسوقين القدرة على إنشاء قائمة انتظار من المحتوى لمشاركتها من قبل الموظفين. * يتلقى الموظفون بريدًا إلكترونيًا يقترح محتوى لمشاركته، وبنقرة زر واحدة يمكنهم المشاركة على Facebook وLinkedIn وTwitter دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بهم. * كيف نعرف أنه يعمل؟ تقوم أدوات القياس الخاصة بـ Clearview Social بتتبع الأشخاص الذين يشاركون المحتوى المشترك وعدد الأشخاص الذين ينقرون عليه أو يتفاعلون معه. يمكن للموظفين بعد ذلك "النقر واختيار" المقالات أو منشورات المدونة التي يرغبون في مشاركتها. ومن خلال النقر على الرابط مباشرة في البريد الإلكتروني، يقومون على الفور بنشر المحتوى عبر شبكاتهم الاجتماعية ويساعدون في بناء علاقات مع العملاء والمحتملين.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدى LiveSocial شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber لتلبية احتياجات الأمان والامتثال والأرشفة المتنوعة لكل عميل من عملاء LiveSocial. البائعون الذين يظهرون خبرة أصيلة وشغفًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبنون الثقة على نطاق واسع. إنهم يغذون العلاقات الحرجة. أنها تثير محادثات بناء الأعمال التجارية. ويتفوقون على منافسيهم. تعاني معظم برامج البيع الاجتماعي لأنها لا تزود موظفيها بالمحتوى الذي يقدره المشترون حقًا. تضع Seismic LiveSocial دفقًا فريدًا من محتوى الطرف الثالث عالي الجودة في متناول كل بائع لديك، بغض النظر عن الصناعة التي يخدمونها. وهذا يغير كل شيء.
Paiger
paiger.co
يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من خلال بناء العلامات التجارية الشخصية لفريقك. امنح فريق المبيعات الخاص بك مساعد التسويق الآلي الخاص به لنشر المحتوى والعثور على عملاء محتملين، من خلال التدريب المدمج وإعداد التقارير على LinkedIn.
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